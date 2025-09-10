Restricții de circulație la PTF Costești–Stânca în zilele de 11 și 12 septembrie din cauza unor lucrări la baraj

12:50

Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite marţi dimineaţă în faţa mai multor moschei din regiunea pariziană şi din capitală, a anunţat pe X prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste „acte abjecte”, relatează AFP. Capetele de porc au fost descoperite în special pe drumurile publice din Paris, în arondismentele […] Articolul Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris. Pe unul din ele scria „Macron” apare prima dată în SafeNews.