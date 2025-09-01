Piețele globale de cereale sub presiune
Agrobook, 1 septembrie 2025 12:30
Piețele mondiale de cereale rămân volatile, pe fondul combinației dintre schimbările climatice, tensiunile comerciale și ajustările importante ale producției. China și SUA au făcut pași moderati în negocierile comerciale, dar Beijingul continuă să diversifice importurile de soia către Brazilia, Argentina și Uruguay. The post Piețele globale de cereale sub presiune appeared first on AgroBook.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 15 minute
12:30
Piețele mondiale de cereale rămân volatile, pe fondul combinației dintre schimbările climatice, tensiunile comerciale și ajustările importante ale producției. China și SUA au făcut pași moderati în negocierile comerciale, dar Beijingul continuă să diversifice importurile de soia către Brazilia, Argentina și Uruguay. The post Piețele globale de cereale sub presiune appeared first on AgroBook.
Acum o oră
12:00
În perioada 25 - 31 august 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 950,9 milioane lei, realizând 136,8% din cifra de control stabilită pentru această perioadă. În luna august 2025, încasările totale au depășit 3,5 miliarde lei, cu o realizare a cifrei de control de 102,1%, iar de la începutul anului 2025 s-au adunat peste 26,1 miliarde lei, echivalentul a 101% din planul anual. The post Peste 950 milioane lei colectate în doar o săptămână appeared first on AgroBook.
11:50
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, se află în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul a discutat la Ministerul Agriculturii despre transformările sectorului agroalimentar și oportunitățile fermierilor moldoveni pe piața europeană. The post Christophe Hansen la Chișinău pentru integrarea agricultorilor moldoveni pe piața UE appeared first on AgroBook.
Ieri
15:10
O curte de apel federală din Statele Unite a decis că o mare parte dintre taxele vamale introduse de fostul președinte Donald Trump sunt ilegale, subminând astfel una dintre principalele sale politici economice externe. Decizia vizează tarifele impuse împotriva mai multor țări, inclusiv China, Mexic și Canada The post Curtea de Apel din SUA declară ilegale taxele lui Trump appeared first on AgroBook.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova, în anul viticol 2025, este estimată să fie mai mare cu 30–60% față de nivelul anului trecut. Totuși, cantitatea prognozată rămâne mai mică cu 20–30% comparativ cu media multianuală, arată analiza Consiliului pe filiera de produs „Struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate” (CP FVV). The post Recolta strugurilor din 2025 este în creștere appeared first on AgroBook.
29 august 2025
14:30
SA „Moldovagaz” a demarat un proiect-pilot pentru inventarierea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în două localități, una urbană și una rurală. Inițiativa are ca scop testarea unei metodologii moderne de gestionare și inventariere a rețelelor aflate în proprietatea persoanelor terțe sau fără proprietar, dar exploatate de operatorii de sistem. The post Proiect-pilot pentru gestionarea rețelelor de gaze appeared first on AgroBook.
11:20
Prețurile la grâu și porumb au înregistrat joi creșteri pe bursa din Chicago, sprijinite de vânzările puternice de export ale Statelor Unite. În același timp, piața globală rămâne sub presiune din cauza prognozelor de producție record din Rusia și Africa de Sud. The post Recolta record a Rusiei pune presiune pe piața globală a grâului appeared first on AgroBook.
28 august 2025
17:20
Nigeria devine principalul importator african de vinuri moldovenești, consolidarea cooperării fiind discutată astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. The post Vinurile moldovenești cuceresc Nigeria appeared first on AgroBook.
14:10
Energocom și Moldovagaz au ajuns la un acord privind continuitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale către consumatori. Facturile vor fi expediate în continuare de Moldovagaz, chiar dacă, începând cu 1 septembrie, rolul de furnizor este preluat de Energocom. The post Tariful la gaz rămâne neschimbat după preluarea furnizării de către Energocom appeared first on AgroBook.
13:30
Modificarea condițiilor de eligibilitate pentru rambursarea TVA a producătorilor agricoli în Moldova # Agrobook
Serviciul Fiscal de Stat anunță schimbări importante privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 146/2025 și Legii nr. 187/2025, care modifică mai multe acte normative. The post Modificarea condițiilor de eligibilitate pentru rambursarea TVA a producătorilor agricoli în Moldova appeared first on AgroBook.
11:20
Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Uniunea Europeană (UE) au anunțat lansarea celui de-al doilea ciclu al programului de instruire destinat fermierilor și întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agroalimentar din Republica Moldova. The post UNIDO și UE lansează al doilea ciclu de instruire pentru fermierii din Moldova appeared first on AgroBook.
10:20
Prețurile grâului, porumbului și soiei scad pe bursele mondiale din cauza secetei și tensiunilor comerciale # Agrobook
Grâul, porumbul și soia au închis mai slab pe bursele internaționale, influențate de secetă, schimbările fluxurilor comerciale și competiția exportatorilor majori. The post Prețurile grâului, porumbului și soiei scad pe bursele mondiale din cauza secetei și tensiunilor comerciale appeared first on AgroBook.
26 august 2025
18:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința Cabinetului de miniștri crearea unui Fond de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, destinat rezidenților Moldova IT Park. The post Guvernul lansează Fond pentru startup-urile Moldova IT Park appeared first on AgroBook.
18:10
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a inaugurat astăzi 7 laboratoare noi la Facultatea de Medicină Veterinară și un cluster de 9 laboratoare la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, dezvoltate în cadrul subproiectelor GREEN BioHUB@Uni și One Health@Uni, parte a Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială. The post UTM inaugurează laboratoare moderne pentru agricultură și medicină veterinară appeared first on AgroBook.
18:10
În perioada 13–25 august 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost raportate 3 focare de Pesta Porcină Africană (PPA) la porci domestici și 2 focare de rabie, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). The post ANSA semnalează focare de PPA și rabie appeared first on AgroBook.
13:10
Guvernul aprobă modificări pentru controlul exportului și importului substanțelor chimice periculoase # Agrobook
Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, au fost aprobate modificări importante la Regulamentul privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase. Noile prevederi întăresc mecanismele de control și autorizare, sporind siguranța gestionării acestor substanțe și protecția sănătății populației și a mediului. The post Guvernul aprobă modificări pentru controlul exportului și importului substanțelor chimice periculoase appeared first on AgroBook.
12:00
Ludmila Catlabuga anunță noi mecanisme de subvenționare în 2025 și sprijin pentru fermierii afectați de înghețuri # Agrobook
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat astăzi cadrul de subvenționare pentru anul 2025. The post Ludmila Catlabuga anunță noi mecanisme de subvenționare în 2025 și sprijin pentru fermierii afectați de înghețuri appeared first on AgroBook.
11:50
Republica Moldova dispune de un parc de 62.364 de tractoare funcționale, însă vârsta medie rămâne ridicată: jumătate dintre utilaje au peste 8 ani, iar 50% sunt mai vechi de 2007. The post Structura și evoluția importurilor de tractoare în Moldova appeared first on AgroBook.
10:40
CNED și Ministerul Energiei lansează campania națională pentru promovarea biocombustibililor solizi în sectorul public și privat # Agrobook
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei, lansează o campanie națională de informare privind importanța utilizării biocombustibililor solizi în sectorul public și privat. The post CNED și Ministerul Energiei lansează campania națională pentru promovarea biocombustibililor solizi în sectorul public și privat appeared first on AgroBook.
10:00
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat un concurs pentru selectarea a trei microregiuni din Republica Moldova care vor beneficia de finanțare nerambursabilă și asistență tehnică pentru stimularea economiei locale. Fiecare cluster ales va primi cel puțin 200.000 de dolari pentru dezvoltare prin inovare și colaborare regională. The post Trei microregiuni vor primi finanțare pentru dezvoltare economică locală appeared first on AgroBook.
09:50
Programele de studii veterinare din Republica Moldova — în proces de aliniere la cerințele Uniunii Europene # Agrobook
Programele de studii ale Facultății de Medicină Veterinară (FMV) a Universității Tehnice a Moldovei corespund, în mare parte, cerințelor Uniunii Europene, potrivit unei analize realizate de experți germani. Evaluarea a vizat curriculumul și capacitățile academice instituționale ale facultății, cu accent pe identificarea domeniilor ce necesită îmbunătățiri. The post Programele de studii veterinare din Republica Moldova — în proces de aliniere la cerințele Uniunii Europene appeared first on AgroBook.
24 august 2025
16:20
În perioada 20-22 august 2025, Ministerul Finanțelor a inițiat procesul de evaluare simplificată a funcțiilor din sectorul bugetar, ca urmare a finalizării evaluării detaliate a funcțiilor reprezentative, parte a reformei sistemului unitar de salarizare. The post Sectorul bugetar, sub lupă appeared first on AgroBook.
16:00
Republica Ungară rămâne unul dintre partenerii comerciali importanți ai Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, ocupând în 2024 locul 8 între statele membre și locul 13 la nivel global. Volumul total al comerțului bilateral a atins 203,4 milioane de dolari, dintre care exporturile moldovenești către Ungaria au însumat 33,4 milioane USD, reprezentând 1,6% din comerțul total al țării. The post Ungaria urcă în topul partenerilor Moldovei în UE appeared first on AgroBook.
15:40
Piața globală a cerealelor și oleaginoaselor a fost zguduită săptămâna aceasta de decizii neașteptate ale marilor cumpărători și de condiții climatice imprevizibile. Egiptul a achiziționat urgent cel puțin 200.000 de tone de grâu francez, într-o perioadă în care livrările interne au fost slabe, iar Rusia nu a mai exportat cantități mari din noua recoltă. The post Porumb, soia, grâu – ce schimbă prețurile la nivel mondial appeared first on AgroBook.
15:20
Pentru prima dată, energia verde a acoperit integral consumul de electricitate al Republicii Moldova. Momentul istoric s-a produs sâmbătă, 23 august, la ora 12:00, când producția internă din surse fotovoltaice și eoliene a reușit să satisfacă aproape în totalitate cererea de pe piața națională. The post Energia regenerabilă a acoperit integral consumul național appeared first on AgroBook.
22 august 2025
21:40
Exporturile de cereale din Republica Moldova depind tot mai mult de apă. Peste 70% din volumele expediate în prima jumătate a anului au plecat pe cale maritimă, iar Giurgiuleștiul a devenit punctul zero al agricultorilor care încearcă să-și recupereze cheltuielile. The post Peste 70% din exporturile de cereale moldovenești, realizate pe cale maritimă în 2025 appeared first on AgroBook.
21:20
Patru agricultori din nordul Republicii Moldova sunt cercetați pentru implicare într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 51 milioane lei bugetului de stat. The post Patru agricultori din nord, reținuți pentru prejudiciu de peste 51 milioane lei appeared first on AgroBook.
20:50
Astăzi s-a desfășurat la Chișinău cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole, un eveniment de referință pentru sectorul vitivinicol al Republicii Moldova, care a reunit vinificatori, viticultori, experți și parteneri internaționali. Agenda a cuprins discuții despre politici, piețe globale, branding, impactul schimbărilor climatice și oportunitățile de finanțare. The post Cea de-a IX-a Conferință Națională Vitivinicolă 2025 appeared first on AgroBook.
20:40
Proiectul Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol (MAME), implementat cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), urmează să continue cu o nouă etapă de finanțare. În prezent, autoritățile și partenerii japonezi negociază o linie de finanțare care să asigure fermierilor acces la tehnică modernă. The post Proiectul MAME va continua appeared first on AgroBook.
20:30
Finanțarea și garantarea proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial au fost discutate în cadrul unui atelier de lucru organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) și GIZ Moldova. The post Moldova stimulează investițiile în eficiența energetică appeared first on AgroBook.
21 august 2025
17:40
Cristina Pereteatcu, secretară de stat în Ministerul Energiei, a participat la ședința Comisiei pentru testarea soluțiilor inovatoare în domeniul energetic. The post Inovare în sectorul energetic appeared first on AgroBook.
16:00
Compania ucraineană „D-Kamet” a reluat în iulie, după un an de pauză, livrările de deșeuri metalice către regiunea transnistreană. Materia primă este transportată pe calea ferată prin punctul vamal de la Nistru și este destinată Uzinei metalurgice din Rîbnița, potrivit informațiilor locale. The post Uzina metalurgică din Rîbnița primește din nou deșeuri metalice din Ucraina appeared first on AgroBook.
15:30
Contractele futures pentru grâu la Chicago au închis miercuri la 4,96 ¾ $ pe bushel, ușor în scădere din cauza presiunii recoltării și a competiției globale. Grâul roșu tare de iarnă din Kansas City a coborât sub 5 $, iar grâul de primăvară din Minneapolis a pierdut 1–2 cenți. The post Piața cerealelor în alertă appeared first on AgroBook.
15:20
În acest an, Republica Moldova ar putea obține cea mai mare producție de struguri de masă din ultimele decenii – aproximativ 150 de mii de tone, dintre care aproape două treimi sunt preconizate pentru export, anunță Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri. The post Prețul strugurilor de masă rămâne stabil, recolta promite rezultate bune appeared first on AgroBook.
12:10
În iulie 2025, băncile comerciale din Moldova au acordat credite noi în valoare totală de 7,01 miliarde lei, în creștere cu 0,9% față de luna precedentă. Din total, 76% au fost credite în moneda națională, în sumă de 5,33 miliarde lei, în urcare cu 1,4% față de iunie. The post Evoluția CREDITELOR noi în iulie 2025 appeared first on AgroBook.
10:50
Întreprinderile micro și mici din sectorul agricol pot accesa finanțări prin programul IFAD VIII, destinate dezvoltării activităților de procesare și infrastructurii post-recoltare. The post Până la 150 mii € pentru a-ți transforma recolta în profit appeared first on AgroBook.
20 august 2025
16:30
Mișcări majore pe piața globală schimbă balanța cerealelor și oleaginoaselor internaționale # Agrobook
Piața globală a cerealelor și semințelor oleaginoase a fost marcată recent de tranzacții majore care au influențat contractele futures și fluxurile comerciale. The post Mișcări majore pe piața globală schimbă balanța cerealelor și oleaginoaselor internaționale appeared first on AgroBook.
14:30
Raionul Ștefan Vodă se confruntă cu efectele severe ale secetei și înghețurilor timpurii, care au afectat atât culturile de câmp, cât și plantațiile de viță-de-vie și livezile de prune. Agricultorii din zonă au observat că boabele de struguri rămân mici, cad prematur, iar frunzele se usucă, ceea ce reduce semnificativ recolta. The post Seceta reduce recolta de prune și struguri în Ștefan Vodă appeared first on AgroBook.
13:40
Fermierii și APL-urile din Republica Moldova au la dispoziție o hartă interactivă a ariilor protejate # Agrobook
Fermierii și autoritățile publice locale din Republica Moldova pot accesa de acum un nou instrument digital care facilitează procesul de planificare a investițiilor. The post Fermierii și APL-urile din Republica Moldova au la dispoziție o hartă interactivă a ariilor protejate appeared first on AgroBook.
13:10
15,2 miliarde lei cifră de afaceri, 50.000 lei salariu mediu și 1,5 miliarde lei la buget # Agrobook
Sectorul IT din Republica Moldova continuă să confirme rolul său strategic în economie. În 2024, comunitatea rezidenților Moldova Innovation Technology Park (MITP) a generat o cifră de afaceri de 15,2 miliarde lei, reprezentând 4,7% din PIB-ul național, iar salariul mediu lunar al specialiștilor IT a depășit 50.000 lei. The post 15,2 miliarde lei cifră de afaceri, 50.000 lei salariu mediu și 1,5 miliarde lei la buget appeared first on AgroBook.
10:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită oficială la Kiev, unde a avut întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Energiei din Ucraina și conducerea NPC Ukrenergo. Discuțiile au vizat securitatea aprovizionării cu energie, pregătirea pentru sezonul rece 2025–2026 și posibilitatea creșterii interconectării între cele două țări. The post Moldova și Ucraina în dialog appeared first on AgroBook.
09:30
Festivalul Pâinii, discuții cu membrii unui GAL și vizite la fermierii din Florești au făcut parte din programul vizitei ministrei Ludmila Catlabuga # Agrobook
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a participat marți, 19 august curent, la Festivalul Pâinii de la Florești, desfășurat sub genericul „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”. Evenimentul a reunit agricultori și comunitatea locală pentru a aduce omagiu celor care muncesc pământul. The post Festivalul Pâinii, discuții cu membrii unui GAL și vizite la fermierii din Florești au făcut parte din programul vizitei ministrei Ludmila Catlabuga appeared first on AgroBook.
08:30
По данным Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 20 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, слабый. В северных районах страны воздух прогреется до 23–25 °C. На западе будет 24–26 °C, на... The post Среда в Молдове: синоптики обещают до 30 градусов appeared first on AgroBook.
19 august 2025
15:10
Proiectul Moldova Hitech Park va genera în următorii ani peste 21.000 de locuri de muncă. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a făcut anunțul astăzi, cu prilejul lansării oficiale a inițiativei. Parcul, ce va ocupa 50 de hectare în orașul Stavceni, ar putea fi construit începând de anul viitor. The post Proiect de 200 milioane €, cu 21.000 de locuri de muncă appeared first on AgroBook.
14:10
Experții internaționali au prezentat rezultatele studiului de fezabilitate pentru modernizarea Termoelectrica S.A., elaborat în cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială. The post Noua centrală Termoelectrica modernizează Chișinăul appeared first on AgroBook.
12:40
La Florești, sub genericul „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”, s-a desfășurat astăzi Festivalul Pâinii. Evenimentul a reunit agricultori și a oferit prilejul de a aduce un omagiu celor care muncesc pământul. The post Festivalul Pâinii la Florești – fermierii sărbătoriți pentru recolte record appeared first on AgroBook.
12:20
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor din România, și-a majorat semnificativ profitul net consolidat în primele șase luni ale anului 2025, ajungând la 518,9 milioane lei, comparativ cu 183,8 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut. The post Transgaz își triplează profitul – ce impact are asupra Moldovei appeared first on AgroBook.
18 august 2025
15:50
Inițiativa de elaborare a Strategiei Naționale de Incluziune Financiară a Republicii Moldova (SNIF 2030) a fost validată pe data de 14 august 2025 de către Consiliul de Coordonare pentru Dezvoltarea Durabilă, prin aprobarea Conceptului SNIF 2030. The post Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară appeared first on AgroBook.
13:00
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de livrarea gazelor naturale către regiunea transnistreană în perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Decizia a fost luată astăzi, 18 august 2025, de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). The post Transnistria va fi aprovizionată cu gaze prin Moldovagaz appeared first on AgroBook.
12:10
Seceta severă din sudul și estul Ucrainei a redus semnificativ recolta de porumb și floarea-soarelui, afectând perspectivele pentru rapița de iarnă și generând presiuni asupra fluxurilor comerciale regionale. The post Moldova sprijină exporturile de cereale ucrainene appeared first on AgroBook.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.