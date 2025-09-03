UE promite sprijin pentru agricultura Moldovei, dar fondurile importante vin abia din 2028

14:30

Raionul Ștefan Vodă se confruntă cu efectele severe ale secetei și înghețurilor timpurii, care au afectat atât culturile de câmp, cât și plantațiile de viță-de-vie și livezile de prune. Agricultorii din zonă au observat că boabele de struguri rămân mici, cad prematur, iar frunzele se usucă, ceea ce reduce semnificativ recolta.