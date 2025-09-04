Ministerul Finanțelor a încheiat pregătirile pentru screening-ul UE

16:00

Compania ucraineană „D-Kamet" a reluat în iulie, după un an de pauză, livrările de deșeuri metalice către regiunea transnistreană. Materia primă este transportată pe calea ferată prin punctul vamal de la Nistru și este destinată Uzinei metalurgice din Rîbnița, potrivit informațiilor locale.