SCANDAL // Atac raider în fotbalul moldovenesc?! Viorel Cojocaru face praf noua conducere a Spartanilor: «Escroci, au venit doar pentru bani!»
FOTBAL.Click, 3 septembrie 2025 12:20
Furtună în fotbalul moldovenesc! Fostul director tehnic și conducător al clubului „Spartanii Sportul”, Viorel Cojocaru, a aruncat bombe grele într-un interviu pentru scor.md, răspunzând acuzațiilor administratorului Ion Cvasnițchi. Dacă acesta îl învinuia că a vrut să pună mâna ilegal pe club, Cojocaru a venit cu un rechizitoriu devastator, acuzând „raideri”, datorii uriașe și complicitatea Federației. […]
HŠK Zrinjski Mostar a anunțat oficial transferul lui Vitalie Damașcan (26 de ani), atacantul naționalei Moldovei. Contractul dintre cele două părți este valabil până la finalul sezonului în curs. Damașcan are la activ 44 de meciuri pentru naționala Moldovei, ultima apariție fiind în iunie, în preliminariile Cupei Mondiale, contra Italiei. El ajunge la Zrinjski din […]
Liga 7777: cine sunt cei 11 aleși ai etapei a 11-a și cine conduce cursa pentru Jucătorul sezonului # FOTBAL.Click
Etapa a 11-a din Liga 7777 a adus goluri, spectacol și evoluții individuale de clasă. Platforma SofaScore a desemnat echipa ideală a rundei, în care strălucesc nume consacrate, dar și tineri în mare formă. Vladimir Fratea, MVP cu nota 9.1 Tânărul mijlocaș ofensiv al lui Zimbru Chișinău, Vladimir Fratea, a avut o prestație de senzație […]
Cariera lui Vitalie Damașcan (26 de ani) este pe cale să intre într-un nou capitol! Potrivit portalului hercegovina.info, atacantul moldovean, liber de contract după despărțirea de Maccabi Petah Tikva în luna iulie, este foarte aproape să semneze cu Zrinjski Mostar, de 9 ori campioana Bosniei și Herțegovinei. Transfer anunțat în curând Deocamdată, durata contractului nu […]
La 32 de ani, atacantul belarus Denis Kozlovski a devenit una dintre revelațiile actualului sezon din Super Liga Moldovei. Transferat de la ML Vitebsk, fotbalistul s-a integrat rapid la Zimbru Chișinău și a înscris în fiecare din ultimele cinci meciuri de campionat, ajungând să împartă locul 3 în clasamentul golgheterilor. „Am vrut să risc, banii […]
CFR Cluj se pregătește de o schimbare majoră în defensivă! Conform FANATIK, ardelenii caută variante să scape de serviciile lui Daniel Dumbrăvanu, fundașul central moldovean în vârstă de 23 de ani, adus în această vară. Doar două meciuri pentru „feroviari” Deși a fost dorit de Dan Petrescu, fotbalistul a prins doar două partide în Superligă: […]
Breaking News // Transfer surpriză: fostul golgheter al lui Zimbru ajunge la Milsami Orhei # FOTBAL.Click
Mutare de ultimă oră pe piața transferurilor din Moldova! Justice Chigozirim Ohajunwa (24 de ani), atacantul nigerian transferat în iarnă de la Zimbru Chișinău la NK Osijek, a revenit în fotbalul moldovenesc. Croații au decis să-l împrumute pentru un sezon la Milsami Orhei, echipă aflată pe locul 4 în Super Liga după 10 etape (17 […]
Breaking News // Sheriff încasează 3 milioane de euro! Elijah Odede, transfer de top la Troyes și convocare la Nigeria U20 # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a încasat una dintre cele mai mari sume din ultimii ani! Elijah Odede, atacantul nigerian de doar 18 ani, a fost transferat oficial la Troyes, formație din Ligue 2, pentru suma de 3 milioane de euro, conform Transfermarkt.com De la Tiraspol în Ligue 2, cu contract pe 5 ani Troyes a anunțat că […]
Fundașul naționalei Moldovei, Anastasia Sivolobova, a debutat deja pentru noua sa echipă, Aktobe, în preliminariile UEFA Women’s Champions League. Debut contra Romei Pe 27 august, Sivolobova a bifat primele sale minute pentru campioana Kazahstanului, în confruntarea cu AS Roma. Moldoveanca a intrat pe final de meci, însă echipa sa a cedat cu 2-0 în fața […]
Stephan Negru merge la „The Gas”! Moldoveanul din Irlanda, prezentat oficial la Bristol Rovers # FOTBAL.Click
Mutare de ultimă oră în fotbalul englez! Bristol Rovers, club din League Two, a confirmat transferul fundașului central moldovean – Stephan Negru (23 de ani), împrumutat pentru un sezon de la Oxford United, echipă din Championship. Clarke: „Un fundaș puternic, agresiv, exact ce aveam nevoie” Antrenorul Darrell Clarke s-a arătat încântat de venirea lui Negru:„Stephan […]
Mercato fierbinte la Tiraspol! Sheriff aduce întăriri din Israel și Portugalia, dar poate pierde o perlă nigeriană # FOTBAL.Click
Mercato-ul de vară se încinge la Tiraspol! „Viespile” au oficializat două mutări importante, dar în același timp pot pierde una dintre cele mai promițătoare piese de atac. Elijah Odede, spre Ligue 2! Internaționalul nigerian de tineret, Elijah Odede (18 ani), este foarte aproape de un transfer spectaculos în Franța! Potrivit jurnalistului Marc Mechenoua, atacantul […]
VIDEO // Nicolaescu, gol spectaculos în Ligat Ha’al! Moldoveanul a deschis contul la Maccabi Tel Aviv # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu, golgheterul all-time al naționalei Moldovei, a spart gheața în Israel! Atacantul de 26 de ani a marcat primul său gol oficial pentru Maccabi Tel Aviv, chiar în etapa a 2-a din Ligat Ha’al, într-un duel spectaculos câștigat de campioana Israelului cu 4-0 împotriva celor de la Maccabi Netanya. Golul a venit […]
Petrocub a câștigat derby-ul etapei a 11-a din Liga 7777! „Leii” din Hîncești au trecut cu 2-1 de Milsami Orhei, la capătul unui meci electrizant, cu 11 cartonașe galbene și un final de foc. Echipa lui Shota Makharadze își consolidează locul secund, în timp ce „vulturii-roșii” rămân pe 4. Cum s-au marcat golurile Partida a […]
Sheriff, recital ofensiv: 22 de șuturi și trei goluri în poarta celor de la CSF Bălți # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a confirmat statutul de favorită absolută și s-a impus fără emoții la Bălți, scor 3-0, în etapa a 11-a din Liga 7777. Echipa lui Victor Mihailov a controlat jocul, a înscris în momente-cheie și a plecat cu toate punctele de pe un stadion unde s-au adunat 2.428 de spectatori. Cum s-a scris victoria […]
Sheriff Tiraspol se pregătește de o mutare importantă pe banca tehnică. Potrivit surselor din Belarus, campioana Moldovei negociază intens cu Vadim Skripcenko, fostul antrenor al lui Dinamo Minsk, care a câștigat două titluri consecutive și o Supercupă. Situația vine în contextul în care actualul „principal”, Victor Mihailov, are un mandat cu rezultate oscilante. Victor Mihailov, […]
Andrian Sosnovschi, salvatorul spartanilor? Revine la echipă după doar jumătate de an # FOTBAL.Click
Mișcare neașteptată la Spartanii Sportul! Clubul aflat pe ultimul loc în Liga 7777 a schimbat din nou antrenorul. Igor Ursachi a fost eliberat din funcția de principal, dar va rămâne în staff-ul tehnic, iar locul său a fost luat de un nume bine-cunoscut: Andrian Sosnovschi. Sosnovschi, revenire pe banca „spartanilor” Tehnicianul în vârstă de 48 […]
Spectacol total pe Stadionul Zimbru! „Galben-verzii” au spulberat Spartanii Sportul cu un neverosimil 5-0, bifând cea mai categorică victorie a lor din acest sezon al Ligii 7777. Oleg Kubarev a construit un „tanc” ofensiv care a trecut ca un buldozer peste formația din Suruceni, fără să-i lase vreo șansă. Cum s-a scris victoria Meciul a […]
Spectacol ofensiv: Dacia Buiucani marchează de patru ori și se impune în fața Politehnicii # FOTBAL.Click
Victorie categorică pentru Dacia Buiucani în etapa a 11-a din Liga 7777! Echipa lui Viorel Frunză a trecut la pas de lanterna roșie Politehnica UTM, 4-1, într-un meci disputat pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni. A fost seara în care „lupii” au demonstrat eficiență maximă și au răsplătit publicul cu patru goluri, chiar dacă posesia a […]
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a fost din nou eroul lui FC Botoșani. Mijlocașul de 22 de ani a înscris golul decisiv în meciul cu Unirea Alba Iulia, aducând victoria cu 1-0 și calificarea echipei sale în grupele Cupei României Betano. Bodișteanu, omul momentului la Botoșani Ștefan Bodișteanu traversează o formă excelentă. Tânărul mijlocaș a reușit […]
Derby-ul etapei a 10-a din Liga 7777 s-a încheiat la egalitate. Sheriff Tiraspol și Milsami Orhei au făcut 1-1 pe Arena Mare, într-un meci aprig disputat, cu goluri rapide și faze controversate. Ademo a deschis scorul pentru gazde, dar Nwaeze a egalat imediat pentru „vulturii roșii”. Sheriff începe tare În fața a 4.016 spectatori, Sheriff […]
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu traversează un început de sezon excelent la FC Botoșani. În etapa a 7-a din Superliga României, disputată împotriva formației Csikszereda Ciuc, mijlocașul a înscris în minutul 82, ducând scorul la 3-0 și punând practic capăt speranțelor adversarilor. Execuția sa a fost una de manual: șut puternic cu dreptul, de la distanță, […]
Petrocub Hîncești a făcut spectacol la Suruceni, în primul meci al etapei a 10-a din Liga 7777, unde a trecut cu 5-0 de Politehnica UTM. Dublele lui Cristian Păscăluță și Petru Popescu, plus reușita lui Mihai Lupan, au transformat partida într-un galop de sănătate pentru hînceșteni. A fost o demonstrație de forță a „leilor” din […]
VIDEO // Primul gol în sezon pentru Mihail Caimacov! Evoluție de clasă contra Lokomotivei Zagreb # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Mihail Caimacov a bifat o evoluție excelentă pentru Slaven Belupo, reușind să înscrie primul său gol din acest sezon al campionatului Croației. Mijlocașul de 27 de ani a punctat în prelungirile primei reprize contra celor de la Lokomotiva Zagreb, însă echipa sa a pierdut cu 2-1. Gol muncit, prestație solidă Intrat pe teren […]
Victor Daghi: „Sheriff, favorit clar cu Milsami! Echipa e mai puternică psihologic după Europa” # FOTBAL.Click
Duminică, 24 august 2025, ora 20:00, Arena Mare a Complexului Sportiv Sheriff din Tiraspol va fi scena celui mai așteptat duel al turului de campionat în Liga 7777: Sheriff vs Milsami. Atmosfera se anunță incendiară, iar comentatorul sportiv Victor Daghi, cel care analizează fiecare etapă din Super Liga Moldovei, este convins că echipa gazdă va […]
Fotbalul moldovenesc primește o veste uriașă: Dinis Telehovschi, mijlocaș defensiv al academiei Benfica Lisabona și campion cu echipa U19 a clubului lusitan în sezonul 2024/25, a fost convocat pentru prima dată la naționala U19 a Moldovei. De la Portugalia la Moldova – o alegere de suflet Tânărul de 18 ani, născut la Caldas da Rainha […]
Mercato-ul verii continuă cu pași mari la Tiraspol! Sheriff a anunțat oficial transferul atacantului israelian Qays Ghanem, un vârf masiv, de 1,90 m, venit de la Maccabi Bnei Raina. La 27 de ani, fotbalistul cu origini în micul oraș Zemer își părăsește pentru prima dată țara natală, după ce întreaga carieră a evoluat exclusiv în […]
Fotbalul moldovenesc pierde unul dintre cei mai spectaculoși atacanți ai sezonului trecut. Isaac Oppong, golgheterul celor de la Spartanii Sportul, și-a găsit o nouă provocare în carieră și s-a transferat în liga a doua din Israel, la Hapoel Raanana. Mutarea a fost oficializată pe 19 august 2025, iar ghanezul de 22 de ani este deja […]
Echipa etapei în Liga 7777: Petrocub face legea! Pascaluța și Popescu, notele maxime ale rundei # FOTBAL.Click
Etapa a 10-a din Liga 7777 a oferit, din nou, un show pe cinste, iar Petrocub Hîncești a fost echipa care a atras toate privirile. După victoria clară, 5-0, în deplasarea cu Politehnica UTM, doi jucători ai „haiducilor” au fost răsplătiți cu note fabuloase și au intrat direct în Echipa etapei: Petru Popescu și Cristian […]
Vadim Rață, căpitanul echipei naționale a Moldovei, a adus victoria lui FC Argeș în Cupa României. Mijlocașul de 32 de ani a marcat în minutul 18 al duelului cu Agricola Borcea, semnând primul său gol al sezonului. Partida s-a încheiat 1-0 pentru piteșteni. Vadim Rață, erou pentru FC Argeș în Cupa României FC Argeș și-a […]
Derby-ul Chișinăului a fost un spectacol total! Zimbru a dominat copios, dar Dacia Buiucani a arătat colți și a smuls un punct pe Stadionul Zimbru. Calestru a deschis scorul pentru „daci”, însă Kazlouski a egalat și a adus liniștea în tribunele pline de tensiune. O remiză cu gust amar pentru Zimbru Zimbru a avut posesia, […]
VIDEO // Ștefan Bodișteanu lovește din nou! Super execuție și victorie clară pentru Botoșani # FOTBAL.Click
Bălți a prins un greu! Cociuc, internaționalul cu experiență, vine să întărească echipa # FOTBAL.Click
FC Bălți continuă să se întărească serios în această vară. Clubul din nordul Moldovei a anunțat oficial transferul mijlocașului Eugeniu Cociuc, fost internațional al naționalei Moldovei, care a evoluat în ultima perioadă în Armenia, la Pyunik Erevan. Al 10-lea transfer al verii pentru FC Bălți Mutarea lui Cociuc marchează a zecea achiziție a clubului în […]
Formația lui Veaceslav Rusnac a confirmat statutul de favorită și a trecut clar de ultima clasată, Spartanii Sportul, scor 4-1. Eduard Creciun, Vladislav Costin (dublă) și Ilie Botnari au adus victoria „nordicilor” în fața propriilor suporteri. Stadionul Municipal din Bălți a fost martorul unei demonstrații de forță din partea gazdelor, care au dominat categoric la […]
VIDEO // Primul gol în sezon pentru Mihail Caimacov! Evoluție de clasă contra Lokomotivei Zagreb # FOTBAL.Click
Victor Dagi: „Sheriff, favorit clar cu Milsami! Echipa e mai puternică psihologic după Europa” # FOTBAL.Click
A fost văzut drept unul dintre mijlocașii promițători ai academiei lui Sporting Lisabona, dar o accidentare i-a frânt aripile exact în momentul decisiv. Cariera lui Bruno Paz a luat apoi drumul Turciei, iar acum, la 26 de ani, mijlocașul angolez se află în al doilea sezon la Zimbru Chișinău, încercând să-și reconstruiască traseul fotbalistic și […]
Fotbalul moldovenesc pierde unul dintre cei mai spectaculoși atacanți ai sezonului trecut. Isaac Oppong, golgheterul celor de la Spartanii Sportul, și-a găsit o nouă provocare în carieră și s-a transferat în liga a doua din Israel, la Hapoel Raanana. Mutarea a fost oficializată pe 19 august 2025, iar ghanezul de 22 de ani este deja […]
Mercato-ul verii continuă cu pași mari la Tiraspol! Sheriff a anunțat oficial transferul atacantului israelian Qays Ghanem, un vârf masiv, de 1,90 m, venit de la Maccabi Bnei Raina. La 27 de ani, fotbalistul cu origini în micul oraș Zemer își părăsește pentru prima dată țara natală, după ce întreaga carieră a evoluat exclusiv în […]
Fotbalul moldovenesc are din nou motive de mândrie! Mihail Gherasimencov, fundașul de doar 20 de ani, și-a trecut numele pe lista marcatorilor în campionatul Canadei, acolo unde evoluează pentru FC Cavalry. Tânărul jucător al naționalei de tineret a Moldovei a înscris un gol spectaculos într-un adevărat thriller fotbalistic cu FC Vancouver. Intrat de pe bancă, […]
Liga Națională feminină a debutat spectaculos: Agarista și Nistru Cioburciu, primele victorii # FOTBAL.Click
Campionatul de fotbal feminin din Republica Moldova, sezonul 2025/26, a debutat duminică, 17 august, cu două meciuri extrem de disputate. Actuala campioană, Agarista CSF Anenii Noi 2020, a început în stil de mare echipă și a bifat primul succes al stagiunii, în timp ce Nistru Cioburciu a demonstrat că vrea să fie o candidată serioasă […]
Naționala Moldovei intră într-o nouă dublă de foc în preliminariile Campionatului Mondial 2026! Tricolorii vor disputa două meciuri extrem de importante în luna septembrie, iar selecționerul Serghei Cleșcenco a anunțat deja lotul de 26 de jucători pe care mizează. Pe 5 septembrie, Moldova va primi vizita Israelului pe stadionul ”Zimbru” din Chișinău, într-un duel programat […]
FC Milsami Orhei a trecut cu 4-1 de Politehnica UTM în etapa a 9-a din Faza I a Ligii 7777, dar chiar și după un succes categoric, antrenorul Igor Picușceac nu și-a ascuns gândurile. Tehnicianul „vulturilor roșii” a recunoscut că echipa avea nevoie de un asemenea meci pentru a-și regăsi forța psihologică după eșecul dureros […]
Meciul de la Orhei, ultimul al etapei a 9-a din Liga 7777, s-a încheiat cu un scor dur pentru Politehnica UTM – 1-4 împotriva lui Milsami. Cu toate acestea, antrenorul chișinăuienilor, Vitali Rașkevici, a privit cu realism înfrângerea și a subliniat diferența evidentă dintre cele două echipe. „A fost un meci greu, Milsami e mai […]
Milsami își anunță revenirea: 4-1 cu Politehnica și meci de foc cu Sheriff la orizont # FOTBAL.Click
Meci de gală pe Complexul Sportiv Raional din Orhei! În ultimul duel al etapei a 9-a din Liga 7777, Milsami Orhei a făcut spectacol și a învins categoric Politehnica UTM, scor 4-1, după o primă repriză de vis. „Vulturii roșii” au decis soarta jocului în doar 36 de minute, când tabela arăta deja 4-0. Debut […]
Etapa a 9-a din Liga 7777 a adus o nouă provocare pentru CSF Spartanii Sportul, echipa de pe ultimul loc al clasamentului, care a primit vizita liderului Sheriff Tiraspol. Meciul de la Suruceni s-a încheiat cu o victorie clară a campioanei, 3-0, însă antrenorul gazdelor, Igor Ursachi, a analizat realist prestația echipei sale și a […]
Victor Mihailov, după Spartanii – Sheriff 0-3: „Am controlat jocul de la un capăt la altul” # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol continuă marșul de lider în Liga 7777, iar victoria cu 3-0 de la Suruceni în fața ultimei clasate, CSF Spartanii Sportul, a confirmat diferența uriașă de valoare dintre cele două echipe. La finalul meciului, antrenorul „viespilor”, Victor Mihailov, a analizat prestația echipei sale și a explicat de ce scorul putea fi chiar mai […]
