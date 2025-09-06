Cleșcenco își asumă, dar tună: „Unora li s-a părut că au devenit maeștri”
FOTBAL.Click, 6 septembrie 2025 19:40
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a izbucnit după eșecul usturător de pe „Zimbru” cu Israel, scor 0:4. Tehnicianul a criticat dur atât jucătorii, cât și propriile alegeri, vorbind despre un meci care „trebuie șters din istoria fotbalului moldovenesc”. „Băieții trebuie să înțeleagă responsabilitatea și să știe unde vin. Aici nu sunt adversari slabi. Unii rupeau picioarele […]
• • •
Alte ştiri de FOTBAL.Click
Acum 5 minute
20:20
„Zimbrii” au profitat de pauza competițională din Super Liga și au disputat un test de foc în fața lui FC Botoșani, echipă din Superliga României. A fost un meci nebun, cu 7 goluri, încheiat 4-3 pentru gazde. Vecinii de peste Prut au început tare și conduceau cu 2-0 până în prelungirile primei reprize, dar Guy […]
Acum 15 minute
20:10
Mijlocașul moldovean Vlad Răileanu a fost omul momentului în amicalul dintre Rukh Lviv și Veres Rivne. Jucătorul de 22 de ani a reușit o „dublă” fulgerătoare în primele 10 minute, dar rivalii au revenit și au smuls un 2-2 dramatic pe final. Răileanu a deschis scorul în minutul 5, după o pasă excelentă a lui […]
Acum o oră
19:40
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a izbucnit după eșecul usturător de pe „Zimbru” cu Israel, scor 0:4. Tehnicianul a criticat dur atât jucătorii, cât și propriile alegeri, vorbind despre un meci care „trebuie șters din istoria fotbalului moldovenesc”. „Băieții trebuie să înțeleagă responsabilitatea și să știe unde vin. Aici nu sunt adversari slabi. Unii rupeau picioarele […]
Acum 2 ore
19:10
Naționala Moldovei nu reușește să iasă din criză și a bifat al patrulea eșec consecutiv în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Pe „Zimbru”, în fața unui stadion care a încercat să împingă echipa din spate, tricolorii au fost zdrobiți de Israel, scor 0:4. Prima repriză – recitalul lui Solomon Selecționata lui Ran Ben Shimon a început […]
Ieri
22:50
Naționala Israelului vine la Chișinău cu 6 puncte din 9 posibile și visează la Mondialul din 2026. Înaintea confruntării cu Moldova, căpitanul Eli Dasa a vorbit deschis despre șansele echipei și presiunea momentului. „Va fi greu să ajungem la Mondial, dar este posibil. Mâine vom face tot ce putem pentru a face un pas către […]
22:30
Selecționerul Israelului laudă Moldova: „Merită mult mai mult decât a obținut până acum” # FOTBAL.Click
Selecționerul Israelului, Ran Ben Shimon, a vorbit înaintea duelului cu Moldova și a subliniat că se așteaptă la o partidă complicată pe „Zimbru”. Antrenorul a ținut să îl felicite pe colegul său de pe banca Moldovei și a transmis un mesaj de încredere pentru propriii jucători. „De obicei nu îmi place să laud adversarii, dar […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a ieșit la conferința de presă cu un discurs plin de încredere înaintea duelului cu Israel. După trei înfrângeri la startul preliminariilor, antrenorul a transmis că echipa va aborda fiecare partidă ca pe un „ultim meci”, iar fanii primesc o promisiune spectaculoasă: Virgiliu Postolachi va înscrie! „Pe 5 va marca. Eu […]
14:40
Dumbrăvanu, înainte de Moldova – Israel: „Secretele adversarului? Contează doar ce facem noi pe teren!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește de confruntarea cu Israel, iar fundașul Daniel Dumbrăvanu a vorbit deschis despre așteptările echipei și despre rolul uriaș al fanilor în tribunele de pe „Zimbru”. „Toți cu nerăbdare așteptam să ne întoarcem la Națională și acum mâine ne așteaptă un meci foarte important. Important e că suntem sănătoși și sperăm să […]
14:10
Cleșcenco aruncă bomba înainte de Moldova – Israel: „Avem un secret special în atac!” # FOTBAL.Click
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, a ieșit la conferința de presă cu un mesaj clar: echipa e rănită după cele trei eșecuri consecutive, dar jucătorii sunt motivați să arate altceva în partida cu Israel. Tehnicianul a anunțat absențe grele, dar a lăsat și o „bombă” – un as ascuns pe care nu vrea să-l dezvăluie până […]
3 septembrie 2025
18:20
Naționala U21 a Moldovei primește o veste dură chiar înaintea duelurilor cu Irlanda și Slovacia din preliminariile Euro 2027. Tânărul fundaș Leo Saca, legitimat la FC Barcelona, nu va putea ajuta echipa lui Serghei Cebotari în aceste confruntări. Barcelona a blocat convocarea Selecționerul U21, Serghei Cebotari, a explicat pentru Moldfootball.com situația: „Barcelona nu a recomandat […]
17:40
Oficial la Tiraspol: Skripcenko a semnat cu Sheriff! Cine este noul antrenor al «viespilor» # FOTBAL.Click
Mutare de senzație la Tiraspol! FC Sheriff și-a prezentat astăzi noul antrenor principal – belarusul Vadim Skripcenko. Oficialii clubului au anunțat semnarea contractului, iar tehnicianul de 49 de ani este gata să conducă „viespile” spre noi provocări interne și europene. Cine este Skripcenko Skripcenko vine la Sheriff după ultima experiență pe banca lui Dinamo Minsk, […]
17:10
Postolachi, mesaj pentru suporteri: «Vom lupta pentru fiecare minge și pentru fiecare punct!» # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește de două meciuri de foc în preliminariile Campionatului Mondial 2026 – cu Israel (5 septembrie) și Norvegia (9 septembrie). Tricolorii vor juca în fața propriilor suporteri la Chișinău, iar atacantul Virgiliu Postolachi, omul care a înscris golul promovării în Liga C a Ligii Națiunilor, a vorbit despre forma echipei, stilul adversarilor […]
12:50
Bătălia cu Israelul, fără golgheterul Nicolaescu! Cleșcenco mizează pe Postolachi și Cojocaru # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește pentru duelul cu Israel, programat pe 5 septembrie, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Va fi al patrulea meci al tricolorilor în grupă, iar selecționerul Serghei Cleșcenco a vorbit despre planul de pregătire, absențele din lot și cum poate echipa să reziste unui adversar cu experiență europeană. Planul de pregătire: „Cel […]
12:20
SCANDAL // Atac raider în fotbalul moldovenesc?! Viorel Cojocaru face praf noua conducere a Spartanilor: «Escroci, au venit doar pentru bani!» # FOTBAL.Click
Furtună în fotbalul moldovenesc! Fostul director tehnic și conducător al clubului „Spartanii Sportul”, Viorel Cojocaru, a aruncat bombe grele într-un interviu pentru scor.md, răspunzând acuzațiilor administratorului Ion Cvasnițchi. Dacă acesta îl învinuia că a vrut să pună mâna ilegal pe club, Cojocaru a venit cu un rechizitoriu devastator, acuzând „raideri”, datorii uriașe și complicitatea Federației. […]
2 septembrie 2025
19:31
HŠK Zrinjski Mostar a anunțat oficial transferul lui Vitalie Damașcan (26 de ani), atacantul naționalei Moldovei. Contractul dintre cele două părți este valabil până la finalul sezonului în curs. Damașcan are la activ 44 de meciuri pentru naționala Moldovei, ultima apariție fiind în iunie, în preliminariile Cupei Mondiale, contra Italiei. El ajunge la Zrinjski din […]
19:20
Liga 7777: cine sunt cei 11 aleși ai etapei a 11-a și cine conduce cursa pentru Jucătorul sezonului # FOTBAL.Click
Etapa a 11-a din Liga 7777 a adus goluri, spectacol și evoluții individuale de clasă. Platforma SofaScore a desemnat echipa ideală a rundei, în care strălucesc nume consacrate, dar și tineri în mare formă. Vladimir Fratea, MVP cu nota 9.1 Tânărul mijlocaș ofensiv al lui Zimbru Chișinău, Vladimir Fratea, a avut o prestație de senzație […]
13:40
Cariera lui Vitalie Damașcan (26 de ani) este pe cale să intre într-un nou capitol! Potrivit portalului hercegovina.info, atacantul moldovean, liber de contract după despărțirea de Maccabi Petah Tikva în luna iulie, este foarte aproape să semneze cu Zrinjski Mostar, de 9 ori campioana Bosniei și Herțegovinei. Transfer anunțat în curând Deocamdată, durata contractului nu […]
12:10
La 32 de ani, atacantul belarus Denis Kozlovski a devenit una dintre revelațiile actualului sezon din Super Liga Moldovei. Transferat de la ML Vitebsk, fotbalistul s-a integrat rapid la Zimbru Chișinău și a înscris în fiecare din ultimele cinci meciuri de campionat, ajungând să împartă locul 3 în clasamentul golgheterilor. „Am vrut să risc, banii […]
12:00
CFR Cluj se pregătește de o schimbare majoră în defensivă! Conform FANATIK, ardelenii caută variante să scape de serviciile lui Daniel Dumbrăvanu, fundașul central moldovean în vârstă de 23 de ani, adus în această vară. Doar două meciuri pentru „feroviari” Deși a fost dorit de Dan Petrescu, fotbalistul a prins doar două partide în Superligă: […]
11:40
Breaking News // Transfer surpriză: fostul golgheter al lui Zimbru ajunge la Milsami Orhei # FOTBAL.Click
Mutare de ultimă oră pe piața transferurilor din Moldova! Justice Chigozirim Ohajunwa (24 de ani), atacantul nigerian transferat în iarnă de la Zimbru Chișinău la NK Osijek, a revenit în fotbalul moldovenesc. Croații au decis să-l împrumute pentru un sezon la Milsami Orhei, echipă aflată pe locul 4 în Super Liga după 10 etape (17 […]
1 septembrie 2025
23:00
Breaking News // Sheriff încasează 3 milioane de euro! Elijah Odede, transfer de top la Troyes și convocare la Nigeria U20 # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a încasat una dintre cele mai mari sume din ultimii ani! Elijah Odede, atacantul nigerian de doar 18 ani, a fost transferat oficial la Troyes, formație din Ligue 2, pentru suma de 3 milioane de euro, conform Transfermarkt.com De la Tiraspol în Ligue 2, cu contract pe 5 ani Troyes a anunțat că […]
22:20
Fundașul naționalei Moldovei, Anastasia Sivolobova, a debutat deja pentru noua sa echipă, Aktobe, în preliminariile UEFA Women’s Champions League. Debut contra Romei Pe 27 august, Sivolobova a bifat primele sale minute pentru campioana Kazahstanului, în confruntarea cu AS Roma. Moldoveanca a intrat pe final de meci, însă echipa sa a cedat cu 2-0 în fața […]
21:50
Stephan Negru merge la „The Gas”! Moldoveanul din Irlanda, prezentat oficial la Bristol Rovers # FOTBAL.Click
Mutare de ultimă oră în fotbalul englez! Bristol Rovers, club din League Two, a confirmat transferul fundașului central moldovean – Stephan Negru (23 de ani), împrumutat pentru un sezon de la Oxford United, echipă din Championship. Clarke: „Un fundaș puternic, agresiv, exact ce aveam nevoie” Antrenorul Darrell Clarke s-a arătat încântat de venirea lui Negru:„Stephan […]
20:50
Mercato fierbinte la Tiraspol! Sheriff aduce întăriri din Israel și Portugalia, dar poate pierde o perlă nigeriană # FOTBAL.Click
Mercato-ul de vară se încinge la Tiraspol! „Viespile” au oficializat două mutări importante, dar în același timp pot pierde una dintre cele mai promițătoare piese de atac. Elijah Odede, spre Ligue 2! Internaționalul nigerian de tineret, Elijah Odede (18 ani), este foarte aproape de un transfer spectaculos în Franța! Potrivit jurnalistului Marc Mechenoua, atacantul […]
18:50
VIDEO // Nicolaescu, gol spectaculos în Ligat Ha’al! Moldoveanul a deschis contul la Maccabi Tel Aviv # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu, golgheterul all-time al naționalei Moldovei, a spart gheața în Israel! Atacantul de 26 de ani a marcat primul său gol oficial pentru Maccabi Tel Aviv, chiar în etapa a 2-a din Ligat Ha’al, într-un duel spectaculos câștigat de campioana Israelului cu 4-0 împotriva celor de la Maccabi Netanya. Golul a venit […]
17:50
Petrocub a câștigat derby-ul etapei a 11-a din Liga 7777! „Leii” din Hîncești au trecut cu 2-1 de Milsami Orhei, la capătul unui meci electrizant, cu 11 cartonașe galbene și un final de foc. Echipa lui Shota Makharadze își consolidează locul secund, în timp ce „vulturii-roșii” rămân pe 4. Cum s-au marcat golurile Partida a […]
17:40
Sheriff, recital ofensiv: 22 de șuturi și trei goluri în poarta celor de la CSF Bălți # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a confirmat statutul de favorită absolută și s-a impus fără emoții la Bălți, scor 3-0, în etapa a 11-a din Liga 7777. Echipa lui Victor Mihailov a controlat jocul, a înscris în momente-cheie și a plecat cu toate punctele de pe un stadion unde s-au adunat 2.428 de spectatori. Cum s-a scris victoria […]
30 august 2025
23:20
Sheriff Tiraspol se pregătește de o mutare importantă pe banca tehnică. Potrivit surselor din Belarus, campioana Moldovei negociază intens cu Vadim Skripcenko, fostul antrenor al lui Dinamo Minsk, care a câștigat două titluri consecutive și o Supercupă. Situația vine în contextul în care actualul „principal”, Victor Mihailov, are un mandat cu rezultate oscilante. Victor Mihailov, […]
22:50
Andrian Sosnovschi, salvatorul spartanilor? Revine la echipă după doar jumătate de an # FOTBAL.Click
Mișcare neașteptată la Spartanii Sportul! Clubul aflat pe ultimul loc în Liga 7777 a schimbat din nou antrenorul. Igor Ursachi a fost eliberat din funcția de principal, dar va rămâne în staff-ul tehnic, iar locul său a fost luat de un nume bine-cunoscut: Andrian Sosnovschi. Sosnovschi, revenire pe banca „spartanilor” Tehnicianul în vârstă de 48 […]
22:30
Spectacol total pe Stadionul Zimbru! „Galben-verzii” au spulberat Spartanii Sportul cu un neverosimil 5-0, bifând cea mai categorică victorie a lor din acest sezon al Ligii 7777. Oleg Kubarev a construit un „tanc” ofensiv care a trecut ca un buldozer peste formația din Suruceni, fără să-i lase vreo șansă. Cum s-a scris victoria Meciul a […]
22:00
Spectacol ofensiv: Dacia Buiucani marchează de patru ori și se impune în fața Politehnicii # FOTBAL.Click
Victorie categorică pentru Dacia Buiucani în etapa a 11-a din Liga 7777! Echipa lui Viorel Frunză a trecut la pas de lanterna roșie Politehnica UTM, 4-1, într-un meci disputat pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni. A fost seara în care „lupii” au demonstrat eficiență maximă și au răsplătit publicul cu patru goluri, chiar dacă posesia a […]
20:30
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a fost din nou eroul lui FC Botoșani. Mijlocașul de 22 de ani a înscris golul decisiv în meciul cu Unirea Alba Iulia, aducând victoria cu 1-0 și calificarea echipei sale în grupele Cupei României Betano. Bodișteanu, omul momentului la Botoșani Ștefan Bodișteanu traversează o formă excelentă. Tânărul mijlocaș a reușit […]
20:10
Derby-ul etapei a 10-a din Liga 7777 s-a încheiat la egalitate. Sheriff Tiraspol și Milsami Orhei au făcut 1-1 pe Arena Mare, într-un meci aprig disputat, cu goluri rapide și faze controversate. Ademo a deschis scorul pentru gazde, dar Nwaeze a egalat imediat pentru „vulturii roșii”. Sheriff începe tare În fața a 4.016 spectatori, Sheriff […]
20:00
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu traversează un început de sezon excelent la FC Botoșani. În etapa a 7-a din Superliga României, disputată împotriva formației Csikszereda Ciuc, mijlocașul a înscris în minutul 82, ducând scorul la 3-0 și punând practic capăt speranțelor adversarilor. Execuția sa a fost una de manual: șut puternic cu dreptul, de la distanță, […]
19:30
Petrocub Hîncești a făcut spectacol la Suruceni, în primul meci al etapei a 10-a din Liga 7777, unde a trecut cu 5-0 de Politehnica UTM. Dublele lui Cristian Păscăluță și Petru Popescu, plus reușita lui Mihai Lupan, au transformat partida într-un galop de sănătate pentru hînceșteni. A fost o demonstrație de forță a „leilor” din […]
19:30
VIDEO // Primul gol în sezon pentru Mihail Caimacov! Evoluție de clasă contra Lokomotivei Zagreb # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Mihail Caimacov a bifat o evoluție excelentă pentru Slaven Belupo, reușind să înscrie primul său gol din acest sezon al campionatului Croației. Mijlocașul de 27 de ani a punctat în prelungirile primei reprize contra celor de la Lokomotiva Zagreb, însă echipa sa a pierdut cu 2-1. Gol muncit, prestație solidă Intrat pe teren […]
19:20
Victor Daghi: „Sheriff, favorit clar cu Milsami! Echipa e mai puternică psihologic după Europa” # FOTBAL.Click
Duminică, 24 august 2025, ora 20:00, Arena Mare a Complexului Sportiv Sheriff din Tiraspol va fi scena celui mai așteptat duel al turului de campionat în Liga 7777: Sheriff vs Milsami. Atmosfera se anunță incendiară, iar comentatorul sportiv Victor Daghi, cel care analizează fiecare etapă din Super Liga Moldovei, este convins că echipa gazdă va […]
19:20
Fotbalul moldovenesc primește o veste uriașă: Dinis Telehovschi, mijlocaș defensiv al academiei Benfica Lisabona și campion cu echipa U19 a clubului lusitan în sezonul 2024/25, a fost convocat pentru prima dată la naționala U19 a Moldovei. De la Portugalia la Moldova – o alegere de suflet Tânărul de 18 ani, născut la Caldas da Rainha […]
19:10
Mercato-ul verii continuă cu pași mari la Tiraspol! Sheriff a anunțat oficial transferul atacantului israelian Qays Ghanem, un vârf masiv, de 1,90 m, venit de la Maccabi Bnei Raina. La 27 de ani, fotbalistul cu origini în micul oraș Zemer își părăsește pentru prima dată țara natală, după ce întreaga carieră a evoluat exclusiv în […]
19:10
Fotbalul moldovenesc pierde unul dintre cei mai spectaculoși atacanți ai sezonului trecut. Isaac Oppong, golgheterul celor de la Spartanii Sportul, și-a găsit o nouă provocare în carieră și s-a transferat în liga a doua din Israel, la Hapoel Raanana. Mutarea a fost oficializată pe 19 august 2025, iar ghanezul de 22 de ani este deja […]
28 august 2025
16:30
Echipa etapei în Liga 7777: Petrocub face legea! Pascaluța și Popescu, notele maxime ale rundei # FOTBAL.Click
Etapa a 10-a din Liga 7777 a oferit, din nou, un show pe cinste, iar Petrocub Hîncești a fost echipa care a atras toate privirile. După victoria clară, 5-0, în deplasarea cu Politehnica UTM, doi jucători ai „haiducilor” au fost răsplătiți cu note fabuloase și au intrat direct în Echipa etapei: Petru Popescu și Cristian […]
07:40
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a fost din nou eroul lui FC Botoșani. Mijlocașul de 22 de ani a înscris golul decisiv în meciul cu Unirea Alba Iulia, aducând victoria cu 1-0 și calificarea echipei sale în grupele Cupei României Betano. Bodișteanu, omul momentului la Botoșani Ștefan Bodișteanu traversează o formă excelentă. Tânărul mijlocaș a reușit […]
07:20
Vadim Rață, căpitanul echipei naționale a Moldovei, a adus victoria lui FC Argeș în Cupa României. Mijlocașul de 32 de ani a marcat în minutul 18 al duelului cu Agricola Borcea, semnând primul său gol al sezonului. Partida s-a încheiat 1-0 pentru piteșteni. Vadim Rață, erou pentru FC Argeș în Cupa României FC Argeș și-a […]
26 august 2025
13:40
Derby-ul etapei a 10-a din Liga 7777 s-a încheiat la egalitate. Sheriff Tiraspol și Milsami Orhei au făcut 1-1 pe Arena Mare, într-un meci aprig disputat, cu goluri rapide și faze controversate. Ademo a deschis scorul pentru gazde, dar Nwaeze a egalat imediat pentru „vulturii roșii”. Sheriff începe tare În fața a 4.016 spectatori, Sheriff […]
00:30
Derby-ul Chișinăului a fost un spectacol total! Zimbru a dominat copios, dar Dacia Buiucani a arătat colți și a smuls un punct pe Stadionul Zimbru. Calestru a deschis scorul pentru „daci”, însă Kazlouski a egalat și a adus liniștea în tribunele pline de tensiune. O remiză cu gust amar pentru Zimbru Zimbru a avut posesia, […]
24 august 2025
08:20
VIDEO // Ștefan Bodișteanu lovește din nou! Super execuție și victorie clară pentru Botoșani # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu traversează un început de sezon excelent la FC Botoșani. În etapa a 7-a din Superliga României, disputată împotriva formației Csikszereda Ciuc, mijlocașul a înscris în minutul 82, ducând scorul la 3-0 și punând practic capăt speranțelor adversarilor. Execuția sa a fost una de manual: șut puternic cu dreptul, de la distanță, […]
01:20
Bălți a prins un greu! Cociuc, internaționalul cu experiență, vine să întărească echipa # FOTBAL.Click
FC Bălți continuă să se întărească serios în această vară. Clubul din nordul Moldovei a anunțat oficial transferul mijlocașului Eugeniu Cociuc, fost internațional al naționalei Moldovei, care a evoluat în ultima perioadă în Armenia, la Pyunik Erevan. Al 10-lea transfer al verii pentru FC Bălți Mutarea lui Cociuc marchează a zecea achiziție a clubului în […]
00:50
Formația lui Veaceslav Rusnac a confirmat statutul de favorită și a trecut clar de ultima clasată, Spartanii Sportul, scor 4-1. Eduard Creciun, Vladislav Costin (dublă) și Ilie Botnari au adus victoria „nordicilor” în fața propriilor suporteri. Stadionul Municipal din Bălți a fost martorul unei demonstrații de forță din partea gazdelor, care au dominat categoric la […]
00:30
VIDEO // Primul gol în sezon pentru Mihail Caimacov! Evoluție de clasă contra Lokomotivei Zagreb # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Mihail Caimacov a bifat o evoluție excelentă pentru Slaven Belupo, reușind să înscrie primul său gol din acest sezon al campionatului Croației. Mijlocașul de 27 de ani a punctat în prelungirile primei reprize contra celor de la Lokomotiva Zagreb, însă echipa sa a pierdut cu 2-1. Gol muncit, prestație solidă Intrat pe teren […]
00:00
Petrocub Hîncești a făcut spectacol la Suruceni, în primul meci al etapei a 10-a din Liga 7777, unde a trecut cu 5-0 de Politehnica UTM. Dublele lui Cristian Păscăluță și Petru Popescu, plus reușita lui Mihai Lupan, au transformat partida într-un galop de sănătate pentru hînceșteni. A fost o demonstrație de forță a „leilor” din […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.