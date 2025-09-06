Breaking News // UEFA decide: Israel a cerut ca duelul cu Moldova să se joace la Chișinău

19:10

Fotbalul moldovenesc pierde unul dintre cei mai spectaculoși atacanți ai sezonului trecut. Isaac Oppong, golgheterul celor de la Spartanii Sportul, și-a găsit o nouă provocare în carieră și s-a transferat în liga a doua din Israel, la Hapoel Raanana. Mutarea a fost oficializată pe 19 august 2025, iar ghanezul de 22 de ani este deja […]