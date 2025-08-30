Spectacol ofensiv: Dacia Buiucani marchează de patru ori și se impune în fața Politehnicii
FOTBAL.Click, 30 august 2025 22:00
Victorie categorică pentru Dacia Buiucani în etapa a 11-a din Liga 7777! Echipa lui Viorel Frunză a trecut la pas de lanterna roșie Politehnica UTM, 4-1, într-un meci disputat pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni. A fost seara în care „lupii” au demonstrat eficiență maximă și au răsplătit publicul cu patru goluri, chiar dacă posesia a […]
