Postolachi, mesaj pentru suporteri: «Vom lupta pentru fiecare minge și pentru fiecare punct!»

15:40

Meciul de la Orhei, ultimul al etapei a 9-a din Liga 7777, s-a încheiat cu un scor dur pentru Politehnica UTM – 1-4 împotriva lui Milsami. Cu toate acestea, antrenorul chișinăuienilor, Vitali Rașkevici, a privit cu realism înfrângerea și a subliniat diferența evidentă dintre cele două echipe. „A fost un meci greu, Milsami e mai […]