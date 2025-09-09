Expert: Sancțiunile internaționale și naționale „nu au relevanță” pentru dreptul de a candida la alegeri (opinie)

08:20

Un fost anestezist francez este judecat pentru că ar fi otrăvit intenționat 30 de pacienți pentru a arăta că este expert în resuscitare și pentru a se răzbuna pe foști colegi. 12 oameni au murit, relatează BBC și France24. Frederic Pechier, în vârstă de 53 de ani, era considerat de colegi un medic foarte talentat.