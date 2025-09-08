Norvegienii sunt cu gândul la 3 puncte înaintea meciului cu Republica Moldova

15:50

Un val de conținut inautentic a invadat rețelele sociale din Republica Moldova în ultimele 30 de zile, promovând mesaje de frică legate de Uniunea Europeană, război sau pierderea neutralității. Peste trei mii de videoclipuri cu peste 13 milioane de vizualizări, analizate de F.A.C.T, arată existența unei infrastructuri digitale coordonate, formată din conturi false, care mimează comportamentul utilizatorilor reali și încearcă să influențeze percepțiile publice înaintea alegerilor. Autorii studiului atrag atenția că fenomenul nu mai este doar o chestiune tehnică, ci una de securitate națională, iar platformele sociale riscă să devină instrumente de război hibrid.