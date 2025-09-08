Agricultura R. Moldova, între recorduri și pierderi: Exporturile de vinuri și struguri - în creștere, cele de fructe - în scădere
Radio Moldova, 8 septembrie 2025 15:40
Recolta de struguri din acest an se anunță a fi mai mare și mai calitativă decât în 2024. Totuși, proprietarii de livezi, afectate de înghețurile din primăvară, nu se pot bucura de o roadă mai mare decât cea din anul trecut. Schimbările climatice rămân una dintre principalele provocări pentru producătorii moldoveni.
Școlile din Moldova vor organiza șase decade tematice, cu accent pe educația civică și valorile universale # Radio Moldova
Toate instituțiile de învățământ general din țară vor organiza, în anul de studii 2025–2026, șase decade tematice dedicate promovării valorilor naționale, interculturale și universale, precum și dezvoltării competențelor prevăzute de Curriculumul Național. O decizie în acest sens a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Conturi false și mesaje ticluite cu ajutorul AI: cum sunt folosite rețelele sociale pentru propagandă politică și răspândirea fricii în R. Moldova # Radio Moldova
Un val de conținut inautentic a invadat rețelele sociale din Republica Moldova în ultimele 30 de zile, promovând mesaje de frică legate de Uniunea Europeană, război sau pierderea neutralității. Peste trei mii de videoclipuri cu peste 13 milioane de vizualizări, analizate de F.A.C.T, arată existența unei infrastructuri digitale coordonate, formată din conturi false, care mimează comportamentul utilizatorilor reali și încearcă să influențeze percepțiile publice înaintea alegerilor. Autorii studiului atrag atenția că fenomenul nu mai este doar o chestiune tehnică, ci una de securitate națională, iar platformele sociale riscă să devină instrumente de război hibrid.
R. Moldova a exportat vinuri în peste 70 de țări, iar struguri - în 16, de la începutul anului # Radio Moldova
Un nou capăt de drum pentru Fernando Santos: portughezul nu mai este selecționerul Azerbaijanului # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Azerbaidjanului a rămas fără selecționer. De comun acord, federația azeră de resort și tehnicianul portughez Fernando Santos au decis rezilierea contractului. Acest lucru s-a întâmplat după înfrângerea azerilor cu scorul de 0:5 în fața Islandei, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.
Agricultura R. Moldova, între recorduri și pierderi: Exporturile de vinuri și struguri - în creștere, cele de fructe - în scădere # Radio Moldova
Electorala 2025 // AI și conturi false: cum rețelele sociale sunt folosite pentru propagandă politică și răspândirea fricii în R. Moldova # Radio Moldova
Trafic-record pe aeroportul din Chișinău în luna august: Zborurile spre Antalya, Istanbul și București, în topul preferințelor pasagerilor # Radio Moldova
Luna august a adus un nou record pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, care a înregistrat peste 757.000 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind prognoza estimată cu 6%. Potrivit administrației aeroportului, în august au fost operate peste 5.100 de aterizări și decolări, iar volumul de mărfuri transportate s-a ridicat la 246 de tone.
Trafic record pe Aeroportul Chișinău în luna august: Zborurile spre Antalya, Istanbul și București, în topul preferințelor pasagerilor # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova va crește cu doar 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%, din cauza scăderii exporturilor și creșterii importurilor energetice, care adâncesc deficitul comercial, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Deși perspectivele nu sunt prea optimiste, autoritățile mizează pe o redresare treptată a economiei, iar experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare.
Uniunea Europeană ar putea introduce noi sancțiuni împotriva băncilor și companiilor energetice rusești în cadrul ultimei runde de măsuri menite să exercite presiuni asupra dictatorului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Informația este relatată de Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect, transmite Unian.
Un șef al Poliției de Frontieră, plasat în arest pentru 30 de zile: ar fi răpit ucraineni și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina # Radio Moldova
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră ar fi răpit doi ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova, le-ar fi luat câte o sută de euro și i-ar fi transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina. Acesta a fost reținut de angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne.
Un șef al Poliției de Frontieră, plasat în arest pentru 30 de zile: ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi dus transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina # Radio Moldova
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă, în urma unui atac armat produs luni, 8 septembrie, la periferia Ierusalimului. Informația a fost confirmată de serviciile israeliene de salvare.
Copiii și tinerii din Cioc-Maidan, localitate din componența municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, care practică lupte libere și fotbalul vor beneficia de condiții mai bune pentru antrenamente atât într-o sală renovată, cât și pe un teren de sport nou. În prezent, în localitate sunt desfășurate lucrări de modernizare a terenului de fotbal și a sălii de lupte libere, proiect finanțat de Guvernul României prin RoAid – Romanian Agency for International Development.
ELECTORALA 2025 // Cel puțin zece „sondaje” neautorizate, descoperite de Promo-LEX: autoritățile, îndemnate să aplice sancțiuni # Radio Moldova
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată „piață a sondajelor politice”, unele realizate neautorizat, dar care ar avea scopul să formeze percepția cetățenilor, inclusiv prin promovarea unor narative și influențarea comportamentului alegătorilor. Constatarea aparține Asociației Promo-LEX, care a semnalat cel puțin zece cazuri de realizare a unor astfel de „sondaje” ce contravin legislației electorale.
Peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din numărul total, vor utiliza în anul de studii 2025-2026 Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți.
Atenție, transportatori! Autoritățile anunță modificări la achitarea taxelor rutiere pe drumurile din Rusia # Radio Moldova
Vehiculele înmatriculate în statele străine trebuie să plătească taxele pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse, conform unor reguli noi, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie curent.
Fostul negociator-șef al Cehiei, mesaj pentru moldoveni: „Nu ratați oportunitatea integrării europene. Trenul se mișcă și va ajunge la destinație” # Radio Moldova
Integrarea europeană cere curaj politic și reforme dure, dar beneficiile sunt enorme. Declarația a fost făcută de fostul negociator-șef al Cehiei pentru aderarea la UE, Pavel Telička, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, ediția din 7 septembrie. Oficialul ceh a vorbit despre experiența țării sale în procesul de integrare europeană, eforturile „uneori nepopulare” pe care le-a făcut ca negociator pentru a menține cursul reformelor și lecțiile care pot fi utile Republicii Moldova.
ELECTORALA 2025 // Peste 2.470 de buletine de vot, tipărite pentru alegătorii care vor vota prin corespondență # Radio Moldova
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană din Parlament au aprobat avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant, care urmează să fie semnat în perioada următoare.
ELECTORALA 2025 // Trei formațiuni ar accede în Parlament, iar adepții integrării europene sunt majoritari # Radio Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei entități politice ar reuși să ajungă în Legislativ – două partide și un bloc electoral, arată datele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august - 3 septembrie 2025.
Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui incident armat produs luni dimineață la periferia Ierusalimului. Potrivit serviciului de ambulanță israelian, cinci dintre răniți se află în stare gravă, cu leziuni prin împușcare.
ELECTORALA 2025 // Trei formațiuni ar accede în Parlament; peste jumătate dintre cetățeni aleg direcția europeană # Radio Moldova
Responsabilii de la Telegram și Taito ignoră solicitările autorităților de la Chișinău privind stoparea tranzacțiilor de corupere electorală # Radio Moldova
Federația Rusă continuă tentativele de a corupe alegătorii din R. Moldova, folosind o nouă metodă – tranzacții prin aplicația Taito, descărcată de pe Telegram. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a solicitat administrației platformei Telegram și a aplicației Taito să stopeze tranzacțiile ilegale, însă acestea ignoră instituțiile din R. Moldova.
O nouă filă în istoria fotbalului batav: Memphis Depay a devenit golgheterul all-time al echipei naționale de fotbal a Olandei # Radio Moldova
Memphis Depay a devenit golgheterul all-time al echipei naționale de fotbal a Olandei. Într-un meci din cadrul grupei G a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, „Portocala Mecanică” a învins cu 3:2 în deplasare selecționata Lituaniei, iar datorită celor două goluri marcate, atacantul l-a depășit pe Robin van Persie. Depay are 52 de goluri la activ, iar van Persie a rămas cu 50.
ELECTORALA 2025 // Patru formațiuni ar accede în Parlament; peste jumătate dintre cetățeni aleg direcția europeană # Radio Moldova
Funcționarii publici vor beneficia de cursuri hibride, mentorat și programe digitale la noul Institut Național de Administrație și Management Public # Radio Moldova
Republica Moldova are, începând de astăzi, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău. Potrivit directoarei institutului, Veronica Butnaru, INAMP nu este o instituție de învățământ superior, ci o instituție publică care își propune să devină un centru de excelență pentru instruirea și dezvoltarea funcționarilor publici, punând accent pe inovație, transparență și responsabilitate.
Cincisprezece persoane, reținute: bănuite într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală # Radio Moldova
Compensații la energie electrică: peste 87 de milioane de lei, virați antreprenorilor beneficiari # Radio Moldova
Antreprenorii din R. Moldova au primit, de la începutul anului curent, peste 87 de milioane de lei în calitate de compensații la energia electrică. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a virat mijloacele financiare antreprenorilor beneficiari în cadrul Programului guvernamental de compensații pentru energia electrică.
ELECTORALA 2025 // Cetățenii, îndemnați să raporteze cazurile de corupere electorală la două linii fierbinți # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să raporteze, la două linii fierbinți, cazurile de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral.
Zelenski nu poate efectua o vizită la Moscova, întrucât promisiunile de securitate ale Rusiei nu pot fi considerate sigure, afirmă Ivan Stupak # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu poate efectua o vizită la Moscova, întrucât promisiunile de securitate făcute de Rusia nu pot fi considerate sigure,. Declarația a fost făcută de către consilierul comitetului Radei Supreme a Ucrainei pentru securitate și apărare, Ivan Stupak, la emisiunea SCANER de la Moldova1.
Carlos Alcaraz a cucerit trofeul la US Open și a devenit noul lider în clasamentul mondial # Radio Moldova
Tenismanul Carlos Alcaraz este noul laureat al turneului masculin la US Open, ultimul de Grand Șlem al anului. Spaniolul l-a învins în marea finală pe rivalul său italian Jannik Sinner, devenind și noul Număr 1 al clasamentului mondial.
Bărbat, scos fără suflare dintr-o fabrică de panificație din Orhei, care a luat foc noaptea trecută # Radio Moldova
Un bărbat de 52 de ani a decedat într-un incendiu produs noaptea trecută la o fabrică de panificație din municipiul Orhei.
15 persoane au fost reținute pentru finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală # Radio Moldova
Pavel Telička, mesaj pentru moldoveni: „Nu ratați oportunitatea integrării europene. Trenul se mișcă și va ajunge la destinație” # Radio Moldova
Revista presei internaționale // Rusia intensifică războiul cu Ucraina; Talibanii împiedică salvarea femeilor din Afganistan după cutremure # Radio Moldova
Presa internațională comentează reacțiile liderilor mondiali la cele mai masive atacuri aeriene rusești lansate asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mai multe publicații scriu despre consecințele războiului asupra economiei Rusiei, dar și despre aplicarea unor proiecte majore care fac Uniunea Europeană independentă de resursele energetice rusești. De ce, în urma cutremurelor repetate din Afganistan, au fost salvați în special bărbați și copii, în timp ce femeile au fost ignorate – e un alt subiect abordat de ziarele străine.
Cetățenii, îndemnați să raporteze cazurile de corupere electorală la două linii fierbinți # Radio Moldova
Revista presei // Fermă de trolli în susținerea lui Renato Usatîi; Fabrica AI de comentarii: Rețeaua PDMM folosește conturi false pentru a mima un sprijin popular # Radio Moldova
Războiul informațional dus de Federația Rusă pentru a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie este unul dintre subiectele reflectate pe larg de presa din RM. Mai multe publicații explică felul în care acționeaza „fermele de trolli”, unul dintre exemple referindu-se la o acțiune recentă a politicianului controversat, Renato Usatîi.
Locuitorii comunei Schineni din raionul Soroca vor avea, în curând, acces la apă potabilă de calitate. Peste 300 de gospodării vor fi conectate la o nouă rețea de apeduct. Lucrările sunt aproape finalizate. Lipsa accesului la apă e o problemă veche în comunitate, spun oamenii, iar apeductul va fi o salvare pentru tot satul.
Analist: Zelenski nu poate efectua o vizită la Moscova, întrucât promisiunile de securitate ale Rusiei nu pot fi considerate sigure # Radio Moldova
Bărbat, scos fără suflare dintr-o fabrică de panificație de la Orhei, care a luat foc noaptea trecută # Radio Moldova
Revista presei // Fermă de trolli în susținerea lui Renato Usatîi; Rusia vrea Moldova pentru a o folosi în războiul din Ucraina # Radio Moldova
„O Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”. Vlad Kulminski a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump # Radio Moldova
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. Diplomatul moldovean a transmis mesajul de respect personal din partea președintei Maia Sandu, menționând că este „o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite”.
Lipsa elevilor reprezintă o provocare majoră pentru numeroase instituții de învățământ din mediul rural. Școala primară-grădiniță din satul Drujba, raionul Ungheni, s-a confruntat cu riscul lichidării, din cauza numărului scăzut de copii înscriși. Scenariul însă a fost evitat, pentru că directoarea instituției a aplicat la diverse proiecte și a găsit fonduri pentru a acoperi cheltuielile. Cele pentru încălzire s-au redus semnificativ, după ce au fost instalate panouri solare.
„O Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”. Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump la Casa Albă # Radio Moldova
Tânăr, bătut și stropit cu gaze lacrimogene lângă o benzinărie din Ialoveni: doi agenți de pază riscă ani grei de pușcărie # Radio Moldova
Doi angajați ai unei companii private de pază au intrat în conflict verbal cu un tânăr de 24 de ani, în apropierea unei benzinării din raionul Ialoveni, după care l-au snopit în bătaie, l-au stropit cu gaze lacrimogene și i-au pus cătușe.
Voluntari americani contribuie la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova. Eliza Shaffer, absolventă a prestigioasei Universități Princeton, a decis să se mute, pentru doi ani, în orașul Fălești. În cadrul unui centru de tineret, ea organizează diferite activități pentru femei: cursuri de engleză sau tabere de teatru.
SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei: Trump și Trezoreria vor presiuni economice suplimentare # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat nemulțumirea față de situația războiului din Ucraina, după ce Rusia a lansat cel mai masiv atac cu drone și rachete asupra țării vecine de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, scrie DW.
Corespondență Dan Alexe // Franța neguvernabilă și o săptămână periculoasă pentru Europa # Radio Moldova
Luni, 8 septembrie, premierul Franței, François Bayrou, riscă să fie răsturnat printr-o moțiune de cenzură declanșată tot de el în parlament. Profund nepopular, François Bayrou intenționează să reducă cheltuielile cu 44 de miliarde de euro printr-o serie de măsuri dure, inclusiv eliminarea a două zile libere legale și o creștere a impozitelor pentru pensionari.
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie, vizibilă în Republica Moldova și pe alte continente # Radio Moldova
În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, cerul a găzduit un fenomen spectaculos: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub denumirea de „Luna Sângerie”. Evenimentul a fost vizibil din mai multe regiuni ale lumii – Europa, Africa, Asia, Australia și chiar Antarctica – și a atras atenția atât a astronomilor profesioniști, cât și a publicului larg.
