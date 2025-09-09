Unde mergea fostul director al SIS atunci când a fost reținut în România pentru „trădare în formă continuată”
Radio Moldova, 9 septembrie 2025 10:30
Fostul vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, reținut marți, 8 septembrie, în România, pentru colaborare cu serviciile secrete belaruse, loiale Moscovei, se îndrepta spre Universitatea de Vest din Timișoara, unde urma să participe la o masă rotundă și să vorbească despre parcursul european al R. Moldova. În ultimele intervenții publice ale sale, Bălan vorbea despre infiltrări ale agenților ruși în instituțiile din R. Moldova și se poziționa de partea Ucrainei în războiul cu Federația Rusă.
• • •
Revista presei internaționale // Revenit din China, președintele Rusiei a trecut la o nouă etapă a războiului împotriva Ucrainei # Radio Moldova
Presa internațională scrie că după ce a revenit din China, președintele Rusiei a trecut la o nouă etapă a războiului, intensificând atacurile asupra Ucrainei. Mai multe publicații scriu despre noile sancțiuni europene care urmează a fi impuse Rusiei în această săptămână, în timp ce presa din Haxagon relatează despre căderea guvernului francez.
Viceprimari bănuiți de corupție la Comrat: contracte trucate și terenuri distribuite ilegal către apropiați # Radio Moldova
Doi viceprimari din municipiul Comrat sunt cercetați penal într-un dosar penal de abuz de serviciu, investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public.
SUA încetează colaborarea cu Europa în lupta împotriva dezinformării Moscovei, Beijingului și Teheranului # Radio Moldova
Administrația lui Donald Trump a întrerupt unilateral cooperarea cu țările europene în combaterea dezinformării din partea Rusiei, Chinei și Iranului. SUA a trimis notificări oficiale privind denunțarea memorandumurilor de înțelegere semnate pe vremea administrației lui Joe Biden, transmite The Moscow Times cu referire la Financial Times (FT) care citează oficiali europeni.
Numeroase publicații atrag atenția că cetățenii ar trebui să fie mai critici atunci când citesc rezultatele unui sondaj de opinie în perioada electorală, deoarece internetul este inundat de sondaje false, finanțate în mod netransparent. Presa continuă să explice miza alegerilor parlamentare, semnalând că o victorie a partidelor pro-ruse va duce la izolarea RM pe plan extern.
Republica Moldova devine centru regional al dialogului energetic: AIEA organizează la Chișinău reuniunea privind tranziția verde # Radio Moldova
Chișinăul găzduiește în această săptămână Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 state, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia și Turcia.
Agricultorii din raionul Dubăsari, supuși presiunilor Tiraspolului: taxe nejustificate, restricții la tehnică și acces limitat la apă # Radio Moldova
Agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol, continuă să se confrunte cu dificultăți majore în activitatea lor. Accesul la pământurile convenite anterior prin mecanisme speciale este îngrădit de noi bariere introduse de așa-numitele autorități de la Tiraspol.
Eurodeputat: Rusia folosește toate mijloacele pentru a bloca parcursul european al R. Moldova, iar UE trebuie să reacționeze # Radio Moldova
În Republica Moldova se duce „o bătălie pentru valori și principii” și, în timp ce Rusia folosește toate mijloacele pentru „a bloca” parcursul european al R. Moldova, Parlamentul European trebuie să reacționeze și să sprijine Chișinăul, susține vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu. Într-un interviu oferit postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că eurodeputații urmează să dezbată și să voteze în săptămâna curentă o rezoluție privind necesitatea apărării democrației din R. Moldova în fața influenței ruse și a pericolelor ce pot compromite scrutinul din 28 septembrie.
ELECTORALA 2025 // Alegătorii pot verifica online sau la secția de votare dacă sunt înscriși corect în listele electorale # Radio Moldova
Alegătorii din Republica Moldova pot merge la secția de votare pentru a verifica dacă datele lor din listele electorale sunt corecte. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la prezentarea actului de identitate și, dacă este cazul, a documentelor justificative, cetățenii pot solicita corectarea eventualelor greșeli referitoare la datele personale, precum și includerea sau excluderea din listă a alegătorilor.
Sezonul de recoltare a strugurilor a început în Republica Moldova la mijlocul lunii august și se va încheia la sfârșitul lunii octombrie. Specialiștii estimează că în acest an recolta va fi mai bogată decât anul trecut, însă mai mică în comparație cu media multianuală.
Orașul Soci, țintă a unui atac cu drone ucrainene: un civil ucis și șase locuințe afectate # Radio Moldova
O persoană și-a pierdut viața în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Soci, din sudul Rusiei, în noaptea de 9 septembrie. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, potrivit The Kyiv Independent.
Echipele naționale de fotbal ale Norvegiei și Republicii Moldova s-au confruntat până acum în 6 meciuri directe, iar ai noștri nu au obținut nici o victorie. Norvegienii s-au impus de cinci ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Ai noștri au obținut acea remiză acum 20 de ani, la Chișinău, pe defunctul stadion Republican. Atunci, partida Republica Moldova - Norvegia s-a terminat cu scorul alb de 0:0.
Alegeri parlamentare în Norvegia: social-democrații rămân la putere, cu sprijinul partenerilor de coaliție # Radio Moldova
Partidul Laburist (Ap) al premierului Jonas Gahr Støre și aliații săi de centru-stânga au câștigat alegerile parlamentare din Norvegia, potrivit rezultatelor preliminare publicate luni seara, 8 septembrie, după procesarea a 99% dintre buletinele de vot. Formațiunea social-democrată a obținut 28,2% din sufragii și, împreună cu alte patru partide din blocul de stânga, ar putea controla 87 de mandate în Storting, parlamentul unicameral cu 169 de locuri. Majoritatea necesară este de 85 de mandate, ceea ce înseamnă că Støre, aflat la guvernare de patru ani, își va păstra fotoliul de premier.
Corespondență Dan Alexe // Săptămâna R. Moldova (și altele teme importante) în Parlamentul European # Radio Moldova
Parlamentul European este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, prima plenară de după vacanța parlamentară de vară, și se poate spune deja că va fi o săptămână a Republicii Moldova în cadrul instituțiilor UE. Sigur, principalul punct pe agenda săptămânii rămâne discursul de miercuri al Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discursul său anual privind Starea Uniunii. Întărirea economiei, securitatea, războiul declanșat de Rusia în Ucraina, relația cu SUA, toate acestea vor fi teme importante ale dezbaterii plenare, pe lângă alte mari subiecte, unele deja devenite permanente, cum sunt Ucraina sau conflictul din Gaza.
Echipa națională de fotbal a Norvegiei este cu gândul doar la cele 3 puncte în meciul cu selecționata Republicii Moldova din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Scandinavii, care au câștigat partida de la Chișinău cu 5-0, consideră că de această dată meciul poate avea un alt scenariu.
Școlile din Republica Moldova vor organiza șase decade tematice, cu accent pe educația civică și valorile universale # Radio Moldova
Toate instituțiile de învățământ general din țară vor organiza, în anul de studii 2025–2026, șase decade tematice dedicate promovării valorilor naționale, interculturale și universale, precum și dezvoltării competențelor prevăzute de Curriculumul Național. O decizie în acest sens a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Restricții temporare de circulație la punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca # Radio Moldova
Restricții temporare de circulație la punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca, din cauza unor lucrări tehnice, anunță Serviciul Vamal. Restricțiile sunt în vigoare pentru ziua de marți, 9 septembrie, între orele 08:00-16:00 și miercuri, 10 septembrie, în intervalul orelor 08:00-15:00.
Pe fundalul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din regiunile ruse sau cele ucrainene ocupate de ruși, prețurile la benzină au crescut cu până la zece procente în Crimeea, precum și în alte regiuni. Asta cu toate că, recent, Rusia a impus o interdicție la exportul de benzină pentru producătorii de petrol.
Premierul francez, Francois Bayrou, a pierdut încrederea pe care a solicitat-o astăzi, 8 septembrie, în Adunarea Națională, ceea ce a dus la căderea guvernului de la Paris. Majoritatea deputaților Adunării Naționale și-au exprimat neîncrederea în șeful guvernului, în vârstă de 74 de ani, care a condus guvernul din decembrie 2024. Pe fondul unei dispute bugetare, 194 de deputați au votat pentru încrederea în cabinetul lui Bayrou, în timp ce 364 au votat împotrivă, scrie DW.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. La sfârșitul anului 2024, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a declarat că Rusia a refuzat să colaboreze cu acesta, după ce a fost solicitată o investigație privind moartea lui Alexei Navalnîi. Denunțarea va intra în vigoare abia la un an după adoptarea legii de către Duma de Stat, notează BBC.
Protestele profesorilor în România vor continua. Dascălii vor fi în clase, dar nu vor preda nimic. Nu este exclusă și o grevă generală, anunță liderii sindicatelor din educație după discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Peste 10 mii de profesori au boicotat începutul noului an de studii. Elevi și studenți s-au alăturat manifestațiilor. La București a fost organizat și un marș de protest - dascălii au mers de la Palatul Victoria până la Cotroceni, unde Nicușor Dan a discutat cu liderii sindicatelor.
Băuturile energizante au devenit tot mai populare în rândul adolescenților și tinerilor, fiind percepute ca o soluție rapidă pentru oboseală și pentru a crește concentrarea. Ele conțin substanțe stimulante precum cofeină, teobromină sau extract de guarana, care acționează asupra sistemului nervos. Deși dau un plus de energie pe termen scurt, consumul frecvent sau în cantități mari poate fi dăunător pentru sănătate.
Virgiliu Postolachi și-a schimbat echipa de club, însă rămâne în același oraș! Atacantul a semnat cu Universitatea Cluj # Radio Moldova
Virgiliu Postolachi, atacantul echipei naționale a Republicii Moldova s-a transferat de la CFR Cluj la rivala din localitate Universitatea Cluj. Presa din România a dezvăluit că pentru transfer s-a plătit aproximativ 160 de mii de euro, iar fotbalistul va avea un salariu de 15 mii de euro pe lună.
Industria aviatică rusească, în impas: „Aeroflot” cumpără mai puține avioane decât și-a propus # Radio Moldova
„Aeroflot” intenționează să semneze, până la sfârșitul acestui an, un contract pentru achiziția a 90 de avioane MS-21, a anunțat directorul general al companiei, Serghei Aleksandrovski. Până în 2030, grupul își propune să primească în total 108 astfel de aeronave. Cu doar un an în urmă, însă, Aleksandrovski vorbea despre planuri de aproape trei ori mai ambițioase, notează agents.media.
„Trădare prin transmitere de informații secrete de stat”: un fost vicedirector de la SIS a fost reținut în România # Radio Moldova
Un fost vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost reținut astăzi, 8 septembrie, pe aeroportul din Timișoara, România. Acesta este cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat. Presa română scrie că ar fi vorba de Alexandru Bălan.
De la atacuri cibernetice la interferențe externe: președinta CEC enumeră provocările scrutinului parlamentar din 28 septembrie # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se deosebesc de scrutinele anterioare prin amploarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile statului, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit șefei CEC, procesul electoral din acest an presupune un efort major și o atenție sporită la trei aspecte-cheie: coruperea electorală, dezinformarea și securitatea cibernetică.
Europarlamentar, la Radio Moldova: Discursul Maiei Sandu în plenul Parlamentului European, moment-cheie pentru viitorul R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova capătă o importanță strategică tot mai mare în arhitectura Uniunii Europene (UE), într-un context în care blocul comunitar își redefinește politicile de extindere și securitate regională, susține vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu. De altfel, R. Moldova se regăsește pe ordinea de zi a primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, ce are loc în această săptămâna la Strasbourg.
Europarlamentar, la Radio Moldova: Discursul Maiei Sandu în plenul Parlamentului European – moment-cheie pentru viitorul R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova capătă o importanță strategică tot mai mare în arhitectura Uniunii Europene (UE), într-un context în care blocul comunitar își redefinește politicile de extindere și securitate regională. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația cu Republica Moldova, a reafirmat, într-un interviu pentru Radio Moldova, sprijinul ferm pentru parcursul european al țării și consolidarea rezilienței acesteia în fața tensiunilor geopolitice și a războiului hibrid.
Psihologii: sindromul arderii profesionale are efecte grave asupra sănătății mintale și fizice # Radio Moldova
Suprasolicitarea și stresul continuu împing tot mai mulți angajați către o stare de epuizare totală, cunoscută sub numele de ardere profesională sau burnout. Deși la început poate părea o simplă oboseală, specialiștii avertizează că fenomenul are efecte pe termen lung asupra sănătății psihice și fizice.
ELECTORALA 2025 // Primarul suspendat al Chișinăului, avertisment de la CEC: Ar fi folosit vizita sa la Roma în scop electoral # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al capitalei, Ion Ceban, pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală. De asemenea, CEC i-a solicitat Inspectoratului General al Poliției să documenteze acest caz și să inițieze proceduri contravenționale.
A spectacular total lunar eclipse, also known as a "Blood Moon," was visible in the skies overnight on September 7-8, 2025.
Atac rusesc asupra unei centrale termice din regiunea Kiev: peste 8.000 de gospodării au rămas fără gaz # Radio Moldova
Forțele ruse au lovit, în noaptea de duminică spre luni, o centrală de producere a energiei termice din regiunea Kiev, provocând pene de curent și întreruperi în alimentarea cu gaze, a anunțat Ministerul Energiei al Ucrainei.
Școlile din Moldova vor organiza șase decade tematice, cu accent pe educația civică și valorile universale # Radio Moldova
Conturi false și mesaje ticluite cu ajutorul AI: cum sunt folosite rețelele sociale pentru propagandă politică și răspândirea fricii în R. Moldova # Radio Moldova
Un val de conținut inautentic a invadat rețelele sociale din Republica Moldova în ultimele 30 de zile, promovând mesaje de frică legate de Uniunea Europeană, război sau pierderea neutralității. Peste trei mii de videoclipuri cu peste 13 milioane de vizualizări, analizate de F.A.C.T, arată existența unei infrastructuri digitale coordonate, formată din conturi false, care mimează comportamentul utilizatorilor reali și încearcă să influențeze percepțiile publice înaintea alegerilor. Autorii studiului atrag atenția că fenomenul nu mai este doar o chestiune tehnică, ci una de securitate națională, iar platformele sociale riscă să devină instrumente de război hibrid.
R. Moldova a exportat vinuri în peste 70 de țări, iar struguri - în 16, de la începutul anului # Radio Moldova
Recolta de struguri din acest an se anunță a fi mai mare și mai calitativă decât în 2024. Totuși, proprietarii de livezi, afectate de înghețurile din primăvară, nu se pot bucura de o roadă mai mare decât cea din anul trecut. Schimbările climatice rămân una dintre principalele provocări pentru producătorii moldoveni.
Un nou capăt de drum pentru Fernando Santos: portughezul nu mai este selecționerul Azerbaijanului # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Azerbaidjanului a rămas fără selecționer. De comun acord, federația azeră de resort și tehnicianul portughez Fernando Santos au decis rezilierea contractului. Acest lucru s-a întâmplat după înfrângerea azerilor cu scorul de 0:5 în fața Islandei, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.
Agricultura R. Moldova, între recorduri și pierderi: Exporturile de vinuri și struguri - în creștere, cele de fructe - în scădere # Radio Moldova
Electorala 2025 // AI și conturi false: cum rețelele sociale sunt folosite pentru propagandă politică și răspândirea fricii în R. Moldova # Radio Moldova
Trafic-record pe aeroportul din Chișinău în luna august: Zborurile spre Antalya, Istanbul și București, în topul preferințelor pasagerilor # Radio Moldova
Luna august a adus un nou record pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, care a înregistrat peste 757.000 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind prognoza estimată cu 6%. Potrivit administrației aeroportului, în august au fost operate peste 5.100 de aterizări și decolări, iar volumul de mărfuri transportate s-a ridicat la 246 de tone.
Trafic record pe Aeroportul Chișinău în luna august: Zborurile spre Antalya, Istanbul și București, în topul preferințelor pasagerilor # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova va crește cu doar 1,3% în acest an, sub prognoza inițială de 2%, din cauza scăderii exporturilor și creșterii importurilor energetice, care adâncesc deficitul comercial, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Deși perspectivele nu sunt prea optimiste, autoritățile mizează pe o redresare treptată a economiei, iar experții recomandă investiții în infrastructură, energie, agricultură și digitalizare.
Uniunea Europeană ar putea introduce noi sancțiuni împotriva băncilor și companiilor energetice rusești în cadrul ultimei runde de măsuri menite să exercite presiuni asupra dictatorului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Informația este relatată de Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect, transmite Unian.
Un șef al Poliției de Frontieră, plasat în arest pentru 30 de zile: ar fi răpit ucraineni și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina # Radio Moldova
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră ar fi răpit doi ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova, le-ar fi luat câte o sută de euro și i-ar fi transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina. Acesta a fost reținut de angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne.
Un șef al Poliției de Frontieră, plasat în arest pentru 30 de zile: ar fi răpit doi ucraineni și i-ar fi dus transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina # Radio Moldova
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă, în urma unui atac armat produs luni, 8 septembrie, la periferia Ierusalimului. Informația a fost confirmată de serviciile israeliene de salvare.
Copiii și tinerii din Cioc-Maidan, localitate din componența municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, care practică lupte libere și fotbalul vor beneficia de condiții mai bune pentru antrenamente atât într-o sală renovată, cât și pe un teren de sport nou. În prezent, în localitate sunt desfășurate lucrări de modernizare a terenului de fotbal și a sălii de lupte libere, proiect finanțat de Guvernul României prin RoAid – Romanian Agency for International Development.
ELECTORALA 2025 // Cel puțin zece „sondaje” neautorizate, descoperite de Promo-LEX: autoritățile, îndemnate să aplice sancțiuni # Radio Moldova
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată „piață a sondajelor politice”, unele realizate neautorizat, dar care ar avea scopul să formeze percepția cetățenilor, inclusiv prin promovarea unor narative și influențarea comportamentului alegătorilor. Constatarea aparține Asociației Promo-LEX, care a semnalat cel puțin zece cazuri de realizare a unor astfel de „sondaje” ce contravin legislației electorale.
Peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din numărul total, vor utiliza în anul de studii 2025-2026 Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți.
Atenție, transportatori! Autoritățile anunță modificări la achitarea taxelor rutiere pe drumurile din Rusia # Radio Moldova
Vehiculele înmatriculate în statele străine trebuie să plătească taxele pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse, conform unor reguli noi, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie curent.
