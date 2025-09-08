Economia R. Moldova va crește cu 1,3% în 2025. Trei scenarii avansate de autorități

21:40

În jur de 200 de patrupezi au făcut senzație în acest weekend la Expoziția Internațională de Câini de la Chișinău. Demonstrațiile impresionante și activitățile interactive i-au încântat atât pe participanți, cât și pe spectatori. La competiții, câinii au fost evaluați după dezvoltarea fizică și performanțele lor. Cei mai talentați au plecat acasă cu premii. La eveniment au participat iubitori de câini din Republica Moldova, dar și din țări precum Portugalia, Polonia, Ucraina, România.