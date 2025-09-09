Corespondență Dan Alexe // Săptămâna R. Moldova (și altele teme importante) în Parlamentul European

Parlamentul European este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, prima plenară de după vacanța parlamentară de vară, și se poate spune deja că va fi o săptămână a Republicii Moldova în cadrul instituțiilor UE. Sigur, principalul punct pe agenda săptămânii rămâne discursul de miercuri al Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discursul său anual privind Starea Uniunii. Întărirea economiei, securitatea, războiul declanșat de Rusia în Ucraina, relația cu SUA, toate acestea vor fi teme importante ale dezbaterii plenare, pe lângă alte mari subiecte, unele deja devenite permanente, cum sunt Ucraina sau conflictul din Gaza.

