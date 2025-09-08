/VIDEO/ Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului

16:50

Astăzi, la Nisporeni, împreună cu mai mulți reprezentanți ai echipei noastre, am discutat cu oamenii din raion despre schimbările reale de care are nevoie Moldova și pe care le vom realiza în viitorul Parlament. Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale, iar din sutele de […]