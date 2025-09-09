Renato Usatîi: Vlad Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie
TV Nord, 9 septembrie 2025 08:50
Vladimir Plahotniuc, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri și politicieni din Republica Moldova, urmează să fie adus în țară pe 25 septembrie, dimineața, cu o cursă avia de la Atena. Anunțul a fost făcut de Renato Usatâi, liderul Partidului Nostru, în cadrul emisiunii Новая неделя de la TV8, însă nu a precizat de […] Acest articol Renato Usatîi: Vlad Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 5 minute
09:10
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și autoritățile din Ucraina, au dejucat o tentativă de introducere ilegală a bijuteriilor în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe 7 septembrie 2025, la Punctul de trecere a frontierei Palanca. O femeie de 26 de ani, cetățeană a Ucrainei, care călătorea cu un autocar pe ruta […] Acest articol /FOTO/ Contrabandă cu bijuterii, stopată la Palanca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 30 minute
08:50
Renato Usatîi: Vlad Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie # TV Nord
Vladimir Plahotniuc, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri și politicieni din Republica Moldova, urmează să fie adus în țară pe 25 septembrie, dimineața, cu o cursă avia de la Atena. Anunțul a fost făcut de Renato Usatâi, liderul Partidului Nostru, în cadrul emisiunii Новая неделя de la TV8, însă nu a precizat de […] Acest articol Renato Usatîi: Vlad Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
08:10
Începând cu 8 septembrie, cetățenii din Republica Moldova sunt invitați să verifice listele electorale la secțiile de votare. Această verificare este o oportunitate pentru cetățeni de a se asigura că datele lor sunt corecte și actualizate în listele electorale. Pentru a verifica datele din lista electorală, cetățenii trebuie să prezinte un act de identitate la […] Acest articol Cetățenii din Moldova, îndemnați să verifice listele electorale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 12 ore
20:20
/VIDEO/ Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului # TV Nord
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru […] Acest articol /VIDEO/ Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
18:30
/VIDEO/ USARB a inaugurat anul universitar cu film în aer liber, în parteneriat cu DRÄXLMAIER Moldova # TV Nord
O seară plină de emoții și energie s-a desfășurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), unde inaugurarea anului universitar a fost marcată de un eveniment cultural special, realizat în parteneriat cu DRÄXLMAIER Grup Moldova. Tinerii au urmărit cu entuziasm filmele prezentate, fiind copleșiți de esența și emoțiile transmise. „Extrem de senzațional, foarte […] Acest articol /VIDEO/ USARB a inaugurat anul universitar cu film în aer liber, în parteneriat cu DRÄXLMAIER Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în cazul unui bărbat găsit vinovat de trafic de influență și implicare în eliberarea de certificate false de vaccinare COVID-19. Instanța i-a aplicat o amendă de 275.000 lei și a dispus confiscarea a 600 de euro, bani obținuți în urma infracțiunii. Potrivit probatoriului administrat de Centrul […] Acest articol Bărbat condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
La Edineț, începutul de an școlar aduce o schimbare importantă – tot mai mulți copii romi pășesc pragul țării. „Cu acest creion, iată ai linia și condu-o cu creionul, așa, mai departe a doua, începi de sus și conduci până la capăt.” Pentru acești elevi, școala este mai mult decât învățare. „Când am venit la […] Acest articol /VIDEO/ Educație pentru toți. Tot mai mulți copii romi merg la școală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează participanții la traficul transfrontalier că, în perioada 9–10 septembrie 2025, circulația prin Punctul de Trecere a Frontierei „Costești–Stânca” va fi îngreunată din cauza lucrărilor de montaj a echipamentelor la priza de apă aferentă conductei de utilități, pe coronamentul barajului hidrotehnic. Conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră Iași, […] Acest articol Atenție, călători. Trafic restricționat la PTF „Costești–Stânca” pe 9 și 10 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
34 de ani de la crearea SIS au fost marcați printr-o ceremonie oficială, la care Președinta Republicii Moldova a subliniat importanța instituției în apărarea independenței și democrației. Acest articol Maia Sandu, mesaj la aniversarea SIS: „Apărăm democrația și independența țării” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # TV Nord
Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica – ori de amendă, ori că o să-i ia la armată. Armata trebuie să fie doar […] Acest articol Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Peste 700 de instituții de învățământ din Moldova vor utiliza catalogul electronic în anul de studii 2025-2026 # TV Nord
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova vor integra Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE) în procesele lor educaționale. Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în digitalizarea educației, aproximativ 60% din totalul instituțiilor de învățământ general din țară fiind așteptate să utilizeze această platformă. Implementarea SICE are drept […] Acest articol Peste 700 de instituții de învățământ din Moldova vor utiliza catalogul electronic în anul de studii 2025-2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/FOTO/ Operațiune CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru finanțare ilegală a partidelor politice # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Bălți, a desfășurat o amplă operațiune pe teritoriul Republicii Moldova. În urma acțiunilor, au fost efectuate 60 de percheziții și au fost reținute pentru 72 de ore, 15 persoane, bănuite de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit […] Acest articol /FOTO/ Operațiune CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru finanțare ilegală a partidelor politice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat oficial scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Casa Albă. În discursul său, ambasadorul a transmis salutul președintei Maia Sandu și a subliniat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru păstrarea păcii și consolidarea independenței energetice. De asemenea, […] Acest articol Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un incendiu puternic s-a produs în noaptea de 7 spre 8 septembrie la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, pe strada Ioana Iachir 30. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:34, iar pentru lichidarea focului au intervenit două echipe de pompieri. Salvatorii au constatat că flăcările cuprinseseră o hală de producție. […] Acest articol Incendiu la o fabrică de panificație din Orhei. Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat la bugetul de stat peste 786,8 milioane de lei. De la începutul anului, suma totală acumulată depășește 26,9 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o îndeplinire a planului la 100,6%. Potrivit instituției, doar în prima săptămână din septembrie, persoanele fizice au […] Acest articol Încasări la vamă: peste 786 milioane de lei în prima săptămână din septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
17:10
CEC a aprobat ordinea candidaților și modelul buletinului de vot pentru parlamentarele din 28 septembrie # TV Nord
CEC a aprobat ordinea celor 23 de candidați și modelul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Acest articol CEC a aprobat ordinea candidaților și modelul buletinului de vot pentru parlamentarele din 28 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru redenumirea Pentagonului în „Departamentul de Război” # TV Nord
Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care Pentagonul își schimbă denumirea oficială din Departamentul Apărării în Departamentul de Război, Acest articol Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru redenumirea Pentagonului în „Departamentul de Război” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Luna Sângerie vizibilă în timpul eclipsei totale de Lună din 7 septembrie 2025 Acest articol Astăzi pasionații de astronomie vor avea posibilitatea de a admira Eclipsa totală de Lună a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
„Rusia aduce lumii doar minciuni și rachete”. Maia Sandu după atacul sângeros asupra Kievului din noaptea de 7 septembrie # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm după atacul devastator al Federației Ruse asupra capitalei Ucrainei, Kiev, în noaptea de 7 septembrie. Acest articol „Rusia aduce lumii doar minciuni și rachete”. Maia Sandu după atacul sângeros asupra Kievului din noaptea de 7 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică și fondatorul Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, a avut mai multe întâlniri cu alegătorii din raionul Florești, localitatea sa de baștină, dar și cu cei din satul Alexeevca, raionul Edineț. În cadrul vizitei, locuitorii din nordul țării și-au exprimat îngrijorările, dar și speranțele pentru viitor. Oamenii au vorbit despre problemele de […] Acest articol Eugeniu Nichiforciuc, în discuții cu locuitorii din Florești și Alexeevca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Poliția de Frontieră oferă reguli clare pentru vânătoarea 2025–2026 în zona de frontieră. Evitați riscurile, respectați legea! Acest articol /FOTO/ Sezonul de vânătoare în zona de frontieră: regulile esențiale pentru 2025–2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Federația Rusă a atacat Ucraina în decursul acestei nopți cu 805 drone și patru rachete. Acest articol /FOTO/VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone. Sunt raportate decese și persoane rănite a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Ziua de șapte septembrie aduce o vreme stabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer noros și temperaturi înalte. Acest articol /METEO/ Cer noros și temperaturi înalte. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
6 septembrie 2025
19:10
Profesorii merită respect, condiții de muncă mai bune și salarii de două ori mai mari, iar copiii trebuie să aibă acces la o educație de calitate. Declarațiile au fost făcute de președintele Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu, la emisiunea „Gonța Media”, realizată de jurnalistul Gheorghe Gonța. „Dincolo de orele pe care trebuie să le […] Acest articol Marian Lupu: Respectul pentru profesori înseamnă să le dublăm salariile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:40
/VIDEO/ Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # TV Nord
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită […] Acest articol /VIDEO/ Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Un nou fals a apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile, în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificări minime, arată o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) Acest articol Un nou fals pe Telegram la 2-3 zile. Maia Sandu, cea mai des vizată în contexte negative a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Astăzi, în Parcul central „Mihai Volontir” din municipiul Bălți, sute de oameni s-au alăturat militarilor Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” pentru a marca 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale. Vizitatorii au explorat expozițiile impresionante de tehnică militară, au participat la activități sportive și au asistat la un concert susținut de Orchestra militară.Copiii au […] Acest articol /FOTO/ 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale, sărbătoriți la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Dialog important la Chișinău: Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu comisara europeană Marta Kos. Acest articol /FOTO/ Mitropoliții Moldovei și Basarabiei, fotografie comună cu Marta Kos a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
/VIDEO/ Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” # TV Nord
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești. „Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – […] Acest articol /VIDEO/ Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Naționala Moldovei a suferit o înfrângere dureroasă în preliminariile CM 2026, pierzând cu 0-4 în fața Israelului pe Stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa rămâne fără puncte după primele 3 meciuri din Grupa I Acest articol Moldova – Israel 0-4: Naționala suferă o înfrângere dură în preliminariile CM 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Polițiștii de frontieră au documentat un caz de pescuit ilegal în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane – un bărbat și o femeie. În timpul unei misiuni de supraveghere, cu ajutorul unei drone, au fost observate două persoane care pescuiau ilegal de pe o barcă. La scurt timp după ce au ajuns la […] Acest articol Polițiștii de frontieră au depistat un nou caz de braconaj piscicol la lacul Manta a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:50
6 septembrie aduce cer senin și temperaturi de până la +31°C în sudul țării, cu minime de +12°C la nord. Acest articol /METEO/ Cer predominant senin. Câte grade vor fi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 septembrie 2025
18:20
/VIDEO/ „Mizăm pe o relație bună cu Israel”. Ministrul Agriculturii al Israelului, în vizită la Institutul „Selecție” # TV Nord
Ministrul Agriculturii al statului Israel a efectuat o vizită la Centrul Național de Cercetări pentru Producerea Semințelor „Selecție” Vizita marchează un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Israel în domeniul agricol DORIN CEBANU, director adjunct Probleme Științifice CNCPS „Selecție”: „Avem în vizită pe Ministrul Agriculturii al statului Israel și reprezentanții Ministerului […] Acest articol /VIDEO/ „Mizăm pe o relație bună cu Israel”. Ministrul Agriculturii al Israelului, în vizită la Institutul „Selecție” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
/VIDEO/ Dosarul omorului din Pelinia, blocat după 4 ani. Înculpații nu se prezintă la ședință # TV Nord
Examinarea dosarului privind omorul lui Alexandru Babaleu din satul Pelinia, raionul Drochia, ucis în iulie 2021, se află pe masa judecătorilor de mai bine de patru ani. Rudele spun că cei învinuiți tergiversează procesul pentru a evita răspunderea pentru faptele imputate, în condițiile în care ședințele sunt amânate frecvent din vina inculpaților, care invocă diverse […] Acest articol /VIDEO/ Dosarul omorului din Pelinia, blocat după 4 ani. Înculpații nu se prezintă la ședință a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Serghei Tarnovschi a cucerit argintul la Campionatele Mondiale de canoe marathon din Ungaria # TV Nord
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, competiție care se desfășoară în orașul Gyor (Ungaria). Sportivul nostru a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30, clasându-se pe locul doi. Tarnovschi a fost devansat cu doar 19,43 secunde de spaniolul Jame Duro, rival pe care îl […] Acest articol Serghei Tarnovschi a cucerit argintul la Campionatele Mondiale de canoe marathon din Ungaria a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Lucrări de modernizare a drumului spre satul Fundurii Noi, raionul Glodeni Acest articol /VIDEO/ Șapte milioane de lei pentru renovarea drumului spre Fundurii Noi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, vorbind despre viitorul guvern al Republicii Moldova Acest articol /VIDEO/ Renato Usatîi: Următorul guvern nu poate fi format fără Partidul Nostru! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc. Avocatul Rogac confirmă # TV Nord
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru IPN. Potrivit lui Rogac, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informațiile. Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în […] Acest articol Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc. Avocatul Rogac confirmă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Polițiștii de frontieră au dejucat tentativa a doi cetățeni străini de a traversa ilegal frontiera de stat în zona localității Leușeni, raionul Hîncești. Incidentul s-a produs în seara zilei de 2 septembrie, atunci când patrula mobilă, cu sprijinul unei drone, a observat două persoane cu rucsacuri deplasându-se spre frontieră, pe terenuri agricole. La apariția echipajului, […] Acest articol /VIDEO/ Doi cetățeni egipteni au încercat să treacă ilegal frontiera la Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova cu garanții de securitate, însă liderul ucrainean a refuzat. Acest articol Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova. Ce i-a răspuns acesta a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Plăcinta cu sfeclă de zahăr și alte delicii din nordul Moldovei. Top 5 deserturi tradiționale # TV Nord
Top 5 deserturi din nordul Republicii Moldova surprinde bogăția gastronomică a regiunii, unde tradițiile se împletesc cu ingredientele locale. De la spectaculoasa Cușma lui Guguță până la simpla, dar rafinata plăcintă cu sfeclă de zahăr, fiecare desert spune o poveste despre viața rurală, ospitalitate și sărbătoare. Baba neagră Ingrediente principale: făină, ouă, lapte sau zer, […] Acest articol Plăcinta cu sfeclă de zahăr și alte delicii din nordul Moldovei. Top 5 deserturi tradiționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Inspectorii de mediu din Rîșcani au descoperit două cazuri grave de tăiere ilegală a arborilor, cu prejudicii de peste 52 mii lei. Poliția a pornit dosare penale. Acest articol /FOTO/ Rîșcani: două cazuri de tăiere ilegală a arborilor, prejudiciu de peste 52 mii lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
În această dimineață, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost alertată despre un grav accident rutier, produs pe traseul Ivanovca–Cățăleni, soldat cu decesul unui minor. Potrivit cercetărilor preliminare, un băiat de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, achiziționată recent, fără a avea permisiunea acestuia. În timpul deplasării, minorul a […] Acest articol Un minor a decedat după ce s-a izbit cu motocicleta de un copac, la Hîncești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Pe 4 septembrie, Rusia a lansat o serie de lovituri asupra unor obiective de infrastructură critică și industrială din regiunea Sumî, Ucraina. Atacurile au provocat distrugeri semnificative și au declanșat un incendiu de proporții. Potrivit autorităților, inamicul a efectuat lovituri repetate asupra zonei în care pompierii interveniseră pentru a stinge flăcările. Din fericire, salvatorii nu […] Acest articol /FOTO/ Rusia a atacat din nou regiunea Sumî: incendii masive și clădiri distruse a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei anchete ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, […] Acest articol Noi percheziții în dosarul coruperii electorale și al finanțării ilegale a partidelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
4 septembrie 2025
23:00
/VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # TV Nord
Astăzi, la Nisporeni, împreună cu mai mulți reprezentanți ai echipei noastre, am discutat cu oamenii din raion despre schimbările reale de care are nevoie Moldova și pe care le vom realiza în viitorul Parlament. Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale, iar din sutele de […] Acest articol /VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
21:30
/VIDEO/ Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Avem nevoie de o mare clacă națională pentru a ridica țara! # TV Nord
Politicienii nu trebuie transformați în idoli, iar rolul lor este să lucreze în interesul oamenilor, împreună cu oamenii, susține Olesea Vîrtosu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. Ea propune schimbarea conceptului de politician și implicarea cetățenilor în procesul decizional, inclusiv prin referendumuri, subliniind că doar așa poate fi lăsată în urmă politica […] Acest articol /VIDEO/ Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Avem nevoie de o mare clacă națională pentru a ridica țara! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
/VIDEO/ Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure # TV Nord
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și cere investigații […] Acest articol /VIDEO/ Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Astăzi, 3 septembrie, Republica Moldova marchează Ziua Armatei Naționale – un prilej de a aduce omagiu tuturor militarilor, celor activi, dar și veteranilor care au contribuit la apărarea țării. Invitatul nostru de astăzi este Iurie Neghină, colonel în rezervă, cavalerul ordinului Ștefan cel Mare, veteranul Armatei Naționale a Republicii Moldova și vicepreședinte al Uniunii Naționale […] Acest articol Episod // Iurie Neghină, colonel în rezervă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Direcția de Învățământ Edineț a reconfirmat în funcția de director al Gimnaziului din Cupcini, începând cu data de 1 septembrie, pe Aurica Podgurschi vizată într-un dosar penal. Aceasta este cercetată pentru că ar fi înregistrat fictiv două eleve pentru a completa o clasă. Reprezentanții Direcției spun că, până la o hotărâre definitivă a instanței, ea […] Acest articol /VIDEO/ Director vizat într-un proces penal, reales la conducerea Gimnaziului din Cupcini a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.