/VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale!
TV Nord, 4 septembrie 2025 23:00
Astăzi, la Nisporeni, împreună cu mai mulți reprezentanți ai echipei noastre, am discutat cu oamenii din raion despre schimbările reale de care are nevoie Moldova și pe care le vom realiza în viitorul Parlament. Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale, iar din sutele de […] Acest articol /VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 2 ore
23:00
/VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # TV Nord
Astăzi, la Nisporeni, împreună cu mai mulți reprezentanți ai echipei noastre, am discutat cu oamenii din raion despre schimbările reale de care are nevoie Moldova și pe care le vom realiza în viitorul Parlament. Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale, iar din sutele de […] Acest articol /VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
21:30
/VIDEO/ Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Avem nevoie de o mare clacă națională pentru a ridica țara! # TV Nord
Politicienii nu trebuie transformați în idoli, iar rolul lor este să lucreze în interesul oamenilor, împreună cu oamenii, susține Olesea Vîrtosu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. Ea propune schimbarea conceptului de politician și implicarea cetățenilor în procesul decizional, inclusiv prin referendumuri, subliniind că doar așa poate fi lăsată în urmă politica […] Acest articol /VIDEO/ Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Avem nevoie de o mare clacă națională pentru a ridica țara! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
18:50
/VIDEO/ Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure # TV Nord
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și cere investigații […] Acest articol /VIDEO/ Un bilet dus-întors și un sfârșit neașteptat. Fiul primarului din Cotiujenii Mici, găsit fără viață într-o pădure a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
17:50
Astăzi, 3 septembrie, Republica Moldova marchează Ziua Armatei Naționale – un prilej de a aduce omagiu tuturor militarilor, celor activi, dar și veteranilor care au contribuit la apărarea țării. Invitatul nostru de astăzi este Iurie Neghină, colonel în rezervă, cavalerul ordinului Ștefan cel Mare, veteranul Armatei Naționale a Republicii Moldova și vicepreședinte al Uniunii Naționale […] Acest articol Episod // Iurie Neghină, colonel în rezervă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Direcția de Învățământ Edineț a reconfirmat în funcția de director al Gimnaziului din Cupcini, începând cu data de 1 septembrie, pe Aurica Podgurschi vizată într-un dosar penal. Aceasta este cercetată pentru că ar fi înregistrat fictiv două eleve pentru a completa o clasă. Reprezentanții Direcției spun că, până la o hotărâre definitivă a instanței, ea […] Acest articol /VIDEO/ Director vizat într-un proces penal, reales la conducerea Gimnaziului din Cupcini a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
/VIDEO/ Peste 40 de percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # TV Nord
Astăzi, 4 septembrie 2025, ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup […] Acest articol /VIDEO/ Peste 40 de percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # TV Nord
Astăzi, la Nisporeni, împreună cu mai mulți reprezentanți ai echipei noastre, am discutat cu oamenii din raion despre schimbările reale de care are nevoie Moldova și pe care le vom realiza în viitorul Parlament. Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale, iar din sutele de […] Acest articol /VIDEO/ Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 12 ore
16:10
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară # TV Nord
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova fonduri suplimentare în valoare de 18,9 milioane de euro prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru procesul de reformă al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Republica Moldova în domeniul reformelor, Uniunea Europeană lansează un apel către mediul […] Acest articol Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Percheziții în Moldova și Ucraina într-un caz de escrocherie. Trei cetățeni străini reținuți pentru înșelăciuni online # TV Nord
Autoritățile din Moldova și Ucraina au desfășurat percheziții în ambele țări pentru a dezmembra o rețea de escrocherie care viza civili și militari ucraineni activi pe front. Trei cetățeni străini au fost reținuți pentru escrocherie, după ce au publicat anunțuri fictive pe platforme online pentru vânzarea de bunuri, inclusiv mașini de teren și drone. Escrocii […] Acest articol Percheziții în Moldova și Ucraina într-un caz de escrocherie. Trei cetățeni străini reținuți pentru înșelăciuni online a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Zi de doliu în Portugalia după ce cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața miercuri, când funicularul Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit fiind distrus. Cel puțin 21 de persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, scrie digi24.ro Funicularul Gloria a mai înregistrat un accident similar în 2018, când […] Acest articol Tragedie în Portugalia. Un funicular a deiat și s-a prăbușit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a îndemnat clericii să păstreze o poziție neutră în perioada electorală și să evite implicarea în activitățile de propagandă politică. Acest apel are loc în contextul intensificării activităților politice în țară, care au ridicat preocupări privind păstrarea separării dintre stat și biserică. Mitropolitul Vladimir a subliniat importanța menținerii […] Acest articol Mitropolitul Vladimir îndeamnă clericii să păstreze neutralitatea în perioada electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
În cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, România va dona aproximativ 80 de mii de cărți în limba română bibliotecilor publice din Republica Moldova. Proiectul are drept scop sprijinirea dezvoltării culturale și educaționale în Moldova, consolidând legăturile culturale și lingvistice dintre România și Republica Moldova. Această donație va contribui semnificativ la […] Acest articol România donează peste 80 de mii de cărți bibliotecilor publice din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
O moldoveancă de 49 de ani a fost arestată în Italia după ce a fost acuzată de abuz, furt și rele tratamente aplicate unei bătrâne cu dizabilități. Acest articol Badantă moldoveancă în Italia, beată la locul de muncă, arestată de carabinieri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
11:00
Război pentru moștenirea lui Alain Delon: Copiii actorului se dau în judecată unul pe altul # TV Nord
La un an de la moartea legendarului actor Alain Delon, familia acestuia se confruntă cu o nouă provocare. Fiul cel mic al actorului, Alain-Fabien Delon, a decis să inițieze o acțiune în justiție împotriva surorii sale, Anouchka Delon, și a fratelui său vitreg, Anthony Delon. Motivul acestei decizii îl reprezintă dezacordurile legate de averea lăsată […] Acest articol Război pentru moștenirea lui Alain Delon: Copiii actorului se dau în judecată unul pe altul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat importanța crucială a transparenței și utilizării corecte a fondurilor Uniunii Europene alocate Republicii Moldova. În cadrul unei emisiuni la postul național de radio, oficialul european a menționat că aceste fonduri sunt monitorizate cu atenție maximă pentru a asigura că sunt folosite în beneficiul cetățenilor și pentru consolidarea […] Acest articol Marta Kos: Moldova trebuie să demonstreze că este locul perfect pentru investiții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Singureni, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit […] Acest articol /FOTO/ Pompierii au salvat 300 de animale dintr-un incendiu la Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
18:00
O tentativă de transport ilicit de țigarete a fost contracarată de către polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, în timpul controlului de specialitate desfășurat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. O femeie în vârstă de 44 de ani, care urma să se îmbarce pe cursa „Chișinău–Londra”, a ales să treacă prin culoarul verde […] Acest articol Țigări ascunse în bagaj, dejucate la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Insigna Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” – simboluri și semnificații Acest articol /VIDEO/ Ce înseamnă insigna militară a soldaților și de ce ei o poartă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Accident rutier cu un autocar și un autoturism, în Botoșani: Două dintre cele 21 de persoane implicate au murit # TV Nord
Un grav accident rutier între un autobuz și un autocar a avut loc miercuri dimineața, în Botoșani. Sunt implicate 21 de persoane, dintre care 3 victime în stop cardio-respirator, potrivit libertatea.ro. Două persoane au murit în accidentul din Botoșani UPDATE – 09:27 – Două persoane dintre cele trei aflate în stop cardio – respirator au […] Acest articol Accident rutier cu un autocar și un autoturism, în Botoșani: Două dintre cele 21 de persoane implicate au murit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба». Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! # TV Nord
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба». Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! „Spre deosebire de voi, Partidul Nostru a spus demult și clar: nu va face coaliție cu PAS – cu proști și incompetenții nu facem coaliții. […] Acest articol Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба». Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
/VIDEO/ Probleme cu alimentația școlară la Bălți. Elevii primesc doar iaurt, banane și chifle # TV Nord
În loc de hrană caldă, elevii din Bălți sunt nevoiți să se mulțumească cu un meniu format din iaurt, banane și chifle. Totul s-a început după ce, în urma licitației din acest an, responsabilă de alimentarea copiilor în școli nu mai este întreprinderea municipală, care o făcea până acum, dar o companie privată. Părinții sunt […] Acest articol /VIDEO/ Probleme cu alimentația școlară la Bălți. Elevii primesc doar iaurt, banane și chifle a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Un singur click poate deschide ușa către un virus, poate compromite date personale sau poate transforma utilizatorul într-o victimă a fraudelor online. Pentru a preveni aceste riscuri, Fundația Moldcell, în parteneriat cu Academia de Guvernare Electronică din Estonia, a organizat la Bălți un nou atelier din programul național „Cybersecurity Academy”, dedicat siguranței online. Evenimentul a […] Acest articol /VIDEO/ Atelier de siguranță online la Bălți, organizat de Fundația Moldcell a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date privind calitatea apei epurate și nici nu au identificat surse de finanțare pentru extinderea stației sau pentru găsirea unei alte soluții. În urma sesizărilor portalului […] Acest articol /VIDEO/ Stația de epurare din orașul Rezina activează ilegal și poluează grav râul Nistru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Agenția Servicii Publice îndeamnă cetățenii să-și verifice actele de identitate înainte de alegerile parlamentare din 2025 # TV Nord
În contextul alegerilor parlamentare programate din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice lansează un apel către toți cetățenii pentru a verifica valabilitatea actelor lor de identitate. Acest demers are drept scop asigurarea faptului că cetățenii își pot exercita dreptul de vot fără nici un impediment, în baza actelor de identitate valabile. Verificarea actelor de identitate […] Acest articol Agenția Servicii Publice îndeamnă cetățenii să-și verifice actele de identitate înainte de alegerile parlamentare din 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Accident rutier cu un autocar și un autoturism, în Botoșani: Două dintre cele 21 de persoane implicate au murit # TV Nord
Un grav accident rutier între un autobuz și un autocar a avut loc miercuri dimineața, în Botoșani. Sunt implicate 21 de persoane, dintre care 3 victime în stop cardio-respirator, potrivit libertatea.ro. Două persoane au murit în accidentul din Botoșani UPDATE – 09:27 – Două persoane dintre cele trei aflate în stop cardio – respirator au […] Acest articol Accident rutier cu un autocar și un autoturism, în Botoșani: Două dintre cele 21 de persoane implicate au murit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru spălare de bani. Detalii despre dosarele lui Andronachi Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada […] Acest articol Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar penal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Am întrebat bălțenii care cartier li se pare cel mai lipsit de investiții. Oamenii spun că problemele sunt peste tot „Cartierul 8, acolo trăiesc și vă spun așa cum eu știu. – Și cu ce probleme vă confruntați la cartierul 8? Drumuri între clădiri, ogrăzi.” „O displăcere când mergi pe strada Kiev, când plecăm spre […] Acest articol /VOX POP/ Care este cel mai neglijat cartier din Bălți? Ce spun locuitorii orașului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Ce este un deepfake și cum îl poți recunoaște? În era tehnologiilor avansate, diferența dintre realitate și fals devine tot mai greu de observat. Află semnele după care poți identifica un video manipulat și cum să nu cazi victimă dezinformării MIHAI AVASILOAIE, redactor-șef al portalului Stopfals.md: „Un deepfake este un conținut falsificat cu ajutorul inteligenței […] Acest articol /VIDEO/ Deepfake: de la politică la escrocherii online – cum cad oamenii în capcană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
12 echipe, inclusiv familii, s-au întrecut la volei pe plajă la Bălți. Evenimentul a adus sport și voie bună. Acest articol /VIDEO/ Emoții și energie pe nisip. Turneul de volei pe plajă de la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Pe 2 septembrie, Transnistria aniversează 35 de ani de la proclamarea unilaterală, nerecunoscută internațional. Acest articol /VIDEO/ Paradă și dansuri. Transnistria marchează 35 de ani de separatism a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Principalele obiective ale Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova! # TV Nord
1. Vectorul dezvoltării naționale – viziunea și direcția Partidului Nostru. 2. Crearea unui sistem de administrare a statului în care fiecare cetățean să fie auzit. 3. Formarea unui guvern de profesioniști din toate partidele, inclusiv din cele extraparlamentare. 4. Reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51. 5. Anularea imunității pentru deputații […] Acest articol Principalele obiective ale Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Deținut evadat din Penitenciarul Bender, condamnat la 11 ani de închisoare pentru jaf și tâlhărie # TV Nord
Procuratura Orhei anunță că un deținut, evadat din Penitenciarul nr.8-Bender, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru jaf și tâlhărie comise după evadare. La 16 mai 2025, condamnatul pentru mai multe infracțiuni contra patrimoniului a reușit să evadeze din penitenciar. Câteva săptămâni mai târziu, acesta a comis mai multe atacuri violente asupra unor […] Acest articol Deținut evadat din Penitenciarul Bender, condamnat la 11 ani de închisoare pentru jaf și tâlhărie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/AUDIO/17 persoane vizate într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic. Un viceprimar din Comrat, reținut # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-un dosar privind finanțarea ilegală a unei formațiuni politice. În total, 17 persoane au statut de bănuit: 13 sunt cercetate în stare de libertate, iar 4 au fost reținute – printre acestea, un […] Acest articol /AUDIO/17 persoane vizate într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic. Un viceprimar din Comrat, reținut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile # TV Nord
Forțele ruse au lansat un val de drone în primele ore ale zilei de marți asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene — Odesa, Sumî și Kiev — provocând victime și pagube infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent, scrie digi24.ro. Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au provocat incendii masive […] Acest articol Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/VIDEO/ Percheziții la o instituție de învățământ privată: prejudiciu de peste 11 milioane lei # TV Nord
Pe 26 august 2025, ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și PCCOCS au efectuat percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 11 milioane lei. Au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, tehnică de calcul și sume mari de bani – peste 1,26 milioane lei, 41 665 euro și 6 970 dolari. Investigațiile continuă, urmând să fie identificate persoanele implicate și aplicate măsurile legale. Acest articol /VIDEO/ Percheziții la o instituție de învățământ privată: prejudiciu de peste 11 milioane lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
/VIDEO/ Ion Ceban s-a filmat în Italia, deși e interzis în Schengen. Valeriu Pașa: „Sari cu sapa la avioane” # TV Nord
Liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a publicat un video pe rețele sociale, în care afirmă că se află la Roma, Italia. Asta deși acesta are interdicție de intrare în spațiul Schengen, din care Italia face parte încă din 1997, transmite tv8.md. „Sunt în Italia. Astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de […] Acest articol /VIDEO/ Ion Ceban s-a filmat în Italia, deși e interzis în Schengen. Valeriu Pașa: „Sari cu sapa la avioane” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
1 septembrie 2025
17:10
/VIDEO/ Transportul public la Bălți. Primele autobuze donate de Reșița au ajuns în municipiu # TV Nord
Locuitorii din Bălți, care se confruntă cu lipsa transportului public, ar putea avea condiții mai bune odată cu donația de 22 de autobuze din Reșița „La Podul Chișinăului oamenii în general merg pe jos, aștepți troleibuzul câte 30-40 de minute, sau rutierele, oamenii merg pe jos, dar în rest, eu locuiesc la Molodovo, îmi e […] Acest articol /VIDEO/ Transportul public la Bălți. Primele autobuze donate de Reșița au ajuns în municipiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
La data de 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, Alexandru Machidon, a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție. Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj de felicitare, subliniind importanța […] Acest articol Marcel Dumbravan este noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
De azi, compania Energocom va prelua furnizarea gazelor naturale pentru consumatori. Această schimbare nu va afecta toate contractele existente încheiate cu Moldovagaz, care vor fi preluate automat, fără necesitatea reînnoirii. Potrivit surselor, tariful actual pentru gazele naturale rămâne neschimbat, astfel încât consumatorii nu vor trebui să se adapteze la noi costuri. Această măsură are drept […] Acest articol De la 1 septembrie, Energocom preia furnizarea gazelor naturale pentru consumatori a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
În cadrul eforturilor de protejare a mediului și asigurare a respectării legislației, inspectorii de mediu din raionul Fălești au efectuat o serie de controale asupra activității colectivelor de vânători. Aceste acțiuni de control au avut drept rezultat sancționarea a trei echipe de vânători care au încălcat regulile și normele legale. Controalele au vizat respectarea legislației […] Acest articol /FOTO/Inspectorii de Mediu din Fălești sancționează vânătorii care încalcă legea a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Cetățenii au la dispoziție trei zile pentru a-și declara locul de ședere și a putea vota la alegerile parlamentare # TV Nord
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au la dispoziție doar trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale. Această procedură este esențială pentru a putea vota la alegerile parlamentare care urmează. Prin declararea locului de ședere, alegătorii se asigură că vor fi înscriși în lista electorală corespunzătoare noului […] Acest articol Cetățenii au la dispoziție trei zile pentru a-și declara locul de ședere și a putea vota la alegerile parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
/VIDEO/ Clopoțelul a sunat! Emoții și speranțe la început de an școlar la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Bălți # TV Nord
În curtea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Bălți, prima zi de școală a fost plină de emoții și de versuri rostite cu glas tremurat, dar curat „La poarta școlii ne așteptați, cu suflet bun și ochi curați. Doamna ne zâmbește ușor, noi pășim spre viitor.” „Din pomul verde si frumos, mai cade o frunză, încă […] Acest articol /VIDEO/ Clopoțelul a sunat! Emoții și speranțe la început de an școlar la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Polițiștii din Moldova au înregistrat peste 4.500 de încălcări rutiere în zilele de odihnă # TV Nord
În zilele de odihnă, polițiștii din Republica Moldova au documentat un număr alarmant de încălcări rutiere, totalizând peste 4.500 de abateri. Potrivit datelor oferite de poliție, cele mai multe încălcări, respectiv 2.209, au fost pentru depășirea limitei de viteză. Astfel de abateri sunt considerate extrem de periculoase, deoarece pot duce la accidente rutiere grave. De […] Acest articol Polițiștii din Moldova au înregistrat peste 4.500 de încălcări rutiere în zilele de odihnă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost vizat într-un dosar de corupție investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA). Decizia a fost pronunțată de magistrați în urma demersului procurorilor. Potrivit informațiilor CNA, mai mulți factori de decizie din cadrul instituției medicale sunt cercetați pentru presupuse […] Acest articol Directorul Spitalului Clinic Bălți, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Moldovenii care au lucrat în Italia vor putea primi pensii și prestații sociale începând cu 1 septembrie # TV Nord
Începând cu data de 1 septembrie, moldovenii care au lucrat legal în Italia vor putea solicita pensii și alte prestații sociale, în baza Acordului moldo-italian privind securitatea socială. Acest acord permite lucrătorilor moldoveni să adune anii de contribuții din ambele state pentru a beneficia de dreptul la pensie. Acordul reprezintă un pas important în consolidarea […] Acest articol Moldovenii care au lucrat în Italia vor putea primi pensii și prestații sociale începând cu 1 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Un bărbat a fost salvat de către echipajul medical după ce i s-a făcut rău și s-a prăbușit într-o stație de transport public din Capitală. Incidentul a avut loc pe 29 august și a fost semnalat de către un trecător care a chemat imediat ambulanța. Potrivit martorilor, bărbatul a fost văzut căzând într-o stație de […] Acest articol Bărbat salvat după ce s-a prăbușit într-o stație de transport public din Capitală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
În cadrul activităților de monitorizare și control la frontieră, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au depistat, într-o perioadă de o săptămână, 17 cazuri de documente de călătorie falsificate. Aceste documente prezintă semne vădite de falsificare și au fost depistate în urma verificărilor efectuate de către echipele mobile ale Poliției de Frontieră. Potrivit surselor oficiale, […] Acest articol Bilanț săptămânal: 17 documente falsificate depistate de polițiștii de frontieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
La începutul noului an școlar, premierul Dorin Recean a adresat un mesaj de felicitare elevilor, părinților și profesorilor din întreaga țară. În mesajul său, premierul a urat elevilor să fie curioși, să descopere cât mai multe lucruri și să aibă succes în educația lor. De asemenea, Dorin Recean a îndemnat părinții să aibă răbdare și […] Acest articol Premierul Dorin Recean urează un an școlar extraordinar pentru toți elevii din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Odată cu începerea noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică lansează un apel către părinți pentru a verifica statutul vaccinal al copiilor lor. Vaccinarea reprezintă cea mai sigură și eficientă metodă de protecție împotriva rujeolei și altor boli infecțioase care pot afecta copiii. Potrivit specialiștilor, un copil vaccinat este un copil protejat, iar această […] Acest articol Vaccinarea, unica cale de protejare contra rujeolei la început de an școlar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
31 august 2025
17:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, se află într-o vizită de lucru în Japonia, în perioada 30 august – 2 septembrie. Agenda include atât evenimente de promovare a imaginii țării, cât și întrevederi la nivel înalt pentru consolidarea relațiilor bilaterale. Duminică, 31 august, șeful Executivului va inaugura Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, […] Acest articol Premierul Dorin Recean efectuează o vizită oficială în Japonia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.