Eugeniu Nichiforciuc, în discuții cu locuitorii din Florești și Alexeevca

15:20

Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба». Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! „Spre deosebire de voi, Partidul Nostru a spus demult și clar: nu va face coaliție cu PAS – cu proști și incompetenții nu facem coaliții. […] Acest articol Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба». Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.