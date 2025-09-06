/FOTO/ 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale, sărbătoriți la Bălți

17:10

Am întrebat bălțenii care cartier li se pare cel mai lipsit de investiții. Oamenii spun că problemele sunt peste tot „Cartierul 8, acolo trăiesc și vă spun așa cum eu știu. – Și cu ce probleme vă confruntați la cartierul 8? Drumuri între clădiri, ogrăzi.” „O displăcere când mergi pe strada Kiev, când plecăm spre […] Acest articol /VOX POP/ Care este cel mai neglijat cartier din Bălți? Ce spun locuitorii orașului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.