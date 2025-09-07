O listă cu școli de engleză care oferă cursuri pentru copiii de până la șapte ani
#diez
,
7 septembrie 2025 14:45
Poți deprinde mai ușor o limbă străină până la vârsta de 10 ani – se arată într-un studiu internațional despre studierea limbilor străine. Un material publicat de Comisia Europeană arată că aproximativ două treimi dintre sistemele de învățământ din UE au coborât vârsta de la care copiii încep studiul unei limbi străine. În prezent, în majoritatea țărilor europene, învățarea a cel puțin unei limbi străine este obligatorie înainte de opt ani, iar în șase sisteme educaționale – chiar înainte de șase ani. În școlile din Republica Moldova elevii învață o limbă străină din clasa a II-a. Totuși, sunt părinți care își doresc ca copiii lor să înceapă studiul de la o vârstă și mai mică.
14:45
13:45
Poliția din Serbia a folosit gaze lacrimogene în campusul universității din orașul Novi Sad pentru a dispersa protestatarii. Aceștia cer alegeri anticipate și încheierea celor 12 ani de președinție ai lui Aleksandr Vučić, scrie CNN.
12:30
Ambrozia este o plantă erbacee anuală invazivă, originară din America de Nord, dar răspândită masiv în Europa, inclusiv în Republica Moldova. Este considerată una dintre cele mai alergene plante, pentru că polenul său poate provoca alergii puternice, cu simptome precum rinita (strănut, nas înfundat), tusea sau chiar crize de astm, scrie Ministerul Sănătății.
12:30
Mai multe biserici din municipiul Chișinău au fost ridicate în ultimul deceniu pe terenuri destinate copiilor. Fără autorizații de construcție și cu „blagoslovirea" tăcută a funcționarilor publici, comunitățile religioase și-au clădit ilegal propriile lăcașuri, furișându-se pe terenurile grădinițelor și școlilor din capitală. Ani la rând, nici scandalurile din spațiul public, nici declarațiile politicienilor nu au dus la demolarea construcțiilor. Chiar viceversa, edificiile au continuat să fie ridicate și să desfășoare activități religioase pentru persoane din extern, primind și „binecuvântarea" Mitropoliei Chișinăului.
11:30
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) oferă cazare în două cămine studențești amplasate în Centru și la Botanica. Costurile pentru studenți variază între 510 și 1.560 de lei pentru o lună, în funcție de ciclul de învățământ și de condițiile pe care le oferă căminul.
10:30
Dacă studiezi la o școală profesională, la un colegiu sau la un centru de excelență și locuiești în Chișinău, Bălți, Cahul sau Ungheni, atunci oportunitatea despre care îți relatăm în continuare este pentru tine. Clubul Tinerilor Makeri (CTM) dă startul unei noi runde de cursuri inovatoare care îți vor dezvolta abilități tehnice și creative, esențiale pentru viitoarea ta carieră.
18:45
Sportiva moldoveană Daniela Cociu a obținut medalia de argint în proba de canoe simplu individual la Campionatul Mondial de canoe maraton, desfășurat în orașul Györ, Ungaria. Ea a parcurs distanța de 14,4 km în timpul 1:17:45.84, fiind devansată cu 29,71 secunde de maghiara Giada Bragato (1:17:16.13).
16:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a aprobat calendarul oficial pentru examenele de bacalaureat 2026. Probele scrise vor începe pe 29 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Între 2 și 4 iunie se va desfășura înscrierea candidaților, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor avea loc în perioada 8-17 iunie, înaintea examenelor scrise.
14:30
Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă în piața tehnologiilor de publicitate online. Google a favorizat propriul său instrument de schimb de publicitate „AdX" în detrimentul concurenței, transmite Euronews.
12:15
Dacă studiezi în România și treci printr-o perioadă dificilă, trebuie să știi că există centre specializate care oferă consiliere și terapie psihologică gratuită. Aceste instituții pun la dispoziția tinerilor servicii profesioniste, adaptate nevoilor lor, și sprijină sănătatea mintală fără costuri. Am identificat trei centre la care te poți adresa dacă suferi de burnout, depresie sau te copleșesc sentimentele de tristețe și singurătate. Totodată, poți beneficia de terapie gratuită și prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
12:15
Dacă în luna august ai petrecut mult timp pe TikTok, teoretic, puteai să afli că în țara noastră urmează să vină 800 de ... spartani! Da, falsurile cu sirieni și gay au ieșit din modă. Ba mai mult, „cunoscuta bunicuță cu hipopotam" a fost reținută de tocmai trei polițiști în timp ce protesta pentru eliberarea Evgheniei Guțul. Au fost și alte „noutăți" emoționante, văzute de sute de mii de oameni și generate total sau parțial de inteligența artificială. În continuare îți vom arăta și explica cum AI-ul a devenit un instrument folosit pe larg de „mașina de propagandă" a Federației Ruse, prin intermediul unei analize publicate pe Mediacritca.
11:15
Teatrul Grivița 53, primul teatru privat ridicat de la temelie în ultimele opt decenii în România, este gata să își deschidă porțile. Proiectul a fost inițiat de regizoarea Chris Simion-Mercurian, care a lucrat timp de nouă ani pentru a transforma ideea în realitate prin campanii de strângere de fonduri, donații și sprijin internațional.
11:15
Sportiva Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, găzduit de orașul Gyor, Ungaria. Ea a urcat pe podium la proba de 10,7 km, categoria U23, cu timpul de 57:57.49, fiind devansată cu doar 23.71 secunde de maghiara Lili Sara Matkovics, campioana cursei.
10:15
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care Pentagonul își schimbă denumirea oficială din Departamentul Apărării în Departamentul de Război, transmite Europa Liberă. Liderul de la Casa Albă a declarat în Biroul Oval că „este un nume mult mai potrivit", mai ales având în vedere unde se află lumea în momentul de față. Trump a accentuat că SUA are cea mai puternică armată din lume.
10:15
Studenții de la facultățile Animație și Producție Multimedia au transformat poveștile uitate ale nouă conace din Republica Moldova în lucrări creative. Prin combinarea informațiilor din arhive, a amintirilor localnicilor și a imaginației lor, aceștia au creat postcarduri care prind viață cu ajutorul realității augmentate în aplicația Artivive.
18:30
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc șase premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 11 și 18 septembrie.
17:30
120 de elevi și studenți de etnie romă din Republica Moldova vor beneficia și în anul de studii 2025/2026 de burse de merit. Aceștia vor primi lunar câte 1.200 de lei. Bursele vor fi acordate de către Ministerul Educației și Cercetării pentru a reduce discrepanțele educaționale și pentru a încuraja tinerii romi să obțină performanțe academice.
17:30
Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. De exemplu, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" (USMF) dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 758 și 1.040 de lei.
16:15
Pentru prima dată, Republica Moldova se alătură unei inițiative europene cu tradiție de peste șase decenii – Solidarity Action Day (SAD). Proiectul este o ocazie unică prin care tinerii își pot demonstra spiritul de solidaritate și dorința de implicare, fie ca participanți, fie în calitate de coordonatori. Timp de o zi, participanții au oportunitatea să lucreze în diverse companii, ONG-uri sau instituții, acumulând experiență practică, abilități relevante și o mai bună înțelegere a câmpului de muncă.
16:15
Marți, 9 septembrie, la Stadionul Zimbru din Chișinău va avea loc concertul formației Scorpions. În premieră pentru Republica Moldova, organizatorii introduc sistemul early check-in, o practică internațională menită să ofere publicului mai mult confort, siguranță și acces rapid în ziua evenimentului.
16:15
Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră Concours Mondial de Bruxelles – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv trei Master of Wine au misiunea de a degusta 1.076 de vinuri spumante produse în 29 de țări ale lumii. La finalul sesiunilor, vinurile care vor acumula cele mai multe puncte vor fi premiate cu medalie de bronz, medalia de argint și marea medalie de aur – distincții care reprezintă o validare internațională a calității și confirmarea unei alinieri cu cerințelor exigente ale piețelor globale.
14:15
A început procesul de aplicare pentru bursele United World Colleges (UWC). Elevii din Republica Moldova au oportunitatea să studieze la una dintre cele 18 școli, care permit obținerea unei educații potrivite pentru o lume în curs de globalizare și susținerea bacalaureatului internațional.
13:15
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a dat startul noului an academic printr-o ceremonie de bun venit, organizată pentru cei 1.280 de tineri admiși în anul I de studii la universitate.
12:15
Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. De exemplu, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 450 și 1.500 de lei.
12:15
Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru #diez. Ministerul Justiției din Grecia a acceptat joi, 4 septembrie, cererea de extrădare înaintată de autoritățile de la Chișinău.
11:15
În dimineața zilei de vineri, 5 septembrie, ofițerii Inspectorului General de Investigații au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani, informează Poli
11:15
Primul weekend din această toamnă are gust de vinuri rare. Există un singur festival în Republica Moldova dedicat exclusiv vinurilor de autor. Un singur loc unde fiecare pahar are o poveste reală, fiecare sticlă e creată în ediții limitate și fiecare vinificator e acolo să-ți spună, direct, ce a însemnat să transforme solul, clima, anul, riscul și visul într-un vin. Сообщение Cinci motive pentru care nu trebuie să ratezi Festivalul Vinului de Autor de pe 6 și 7 septembrie 2025 появились сначала на #diez.
19:00
Universitatea Tehnică a Moldovei oferă cazare în 16 cămine studențești amplasate în Centru, Botanica și Râșcani. Costurile variază între 520 și 815 lei pentru o lună, în funcție de ciclul de învățământ și de condițiile pe care le oferă căminul. Сообщение Cât costă să locuiești într-un cămin de la Universitatea Tehnică din Moldova появились сначала на #diez.
18:00
Îți place să cânți? Queer Café te invită să participi la crearea Corului Queer din Moldova. Organizatorii caută persoane din comunitatea LGBTQ+ sau aliați/aliate care doresc să-și dezvolte abilitățile muzicale și să contribuie la consolidarea comunității prin participarea la evenimente. Сообщение Dorești să faci parte din Corul Queer din Moldova? Queer Café caută persoane talentate появились сначала на #diez.
18:00
Prima etapă de repartizare a studenților în căminele Universității de Stat din Moldova (USM) a avut loc deja. Totuși, nu toți studenții au obținut, încă, un loc de cazare. De obicei, se organizează și o a doua etapă, în care sunt distribuite locurile rămase. Potrivit informațiilor oferite pentru #diez, listele de repartizare sunt în proces de lucru. Сообщение Când vor fi afișate listele din turul II de repartizare a studenților în căminele Universității de Stat din Moldova появились сначала на #diez.
18:00
Tinerii din România au șansa de a descoperi ce înseamnă să fii fondator/fondatoare de start-up tech prin programul EMPOWER, desfășurat la București între 30 septembrie și 2 octombrie 2025. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor interacționa direct cu fondatori de companii, vor afla povești reale din lumea afacerilor și vor descoperi cum se construiesc produse tehnologice competitive pe piața globală. În plus, experiența include acces gratuit la How to Web, cea mai importantă conferință de start-upuri și tehnologie din Europa de Est și Sud-Est. Сообщение Studiezi în România și vrei să afli cum se construiește un start-up? Participă la EMPOWER появились сначала на #diez.
17:00
Pe 13 septembrie, Pagina Psihologului te invită în Parcul „Dendrariu” din Chișinău. Între orele 16:00 și 19:30, vei explora lumea emoțiilor printr-o combinație de muzică live, activități interactive și exerciții de comunicare nonviolentă. Сообщение Cum faci diferența dintre gânduri și emoții? Participă la o întâlnire cu psihologul Andrei Didenco și află răspunsul появились сначала на #diez.
17:00
Astăzi, 4 septembrie, în Piața Marii Adunări Naționale, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) au semnat un document prin care peste 80.000 de cărți românești vor fi distribuite către bibliotecile publice din țară. Сообщение Peste 80.000 de cărți românești vor ajunge în bibliotecile publice din Republica Moldova появились сначала на #diez.
16:00
Pe 28 septembrie vor avea loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Studenții din România vor putea vota la una dintre secțiile care vor fi deschise pe teritoriul țării vecine. În acest articol îți spunem cu ce acte vei putea vota dacă locuiești în România. Сообщение Ești student(ă) în România? Cu ce acte poți vota la alegerile parlamentare появились сначала на #diez.
16:00
Până la alegerile parlamentare au rămas doar trei săptămâni. Din actualul legislativ au făcut parte 40 de femei, ceea ce constituie 39,6 % din numărul total de deputați. În acest context, ne-am întrebat câte femei sunt în parlamentele naționale ale țărilor din Uniunea Europeană. Conform datelor din 2025, la nivelul UE, ele dețin doar o treime (33,4 %) din totalul locurilor parlamentare. Сообщение Femeile în politică: cum arată parlamentele țărilor din Uniunea Europeană появились сначала на #diez.
14:45
Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. Spre exemplu, la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 400 și 1.000 de lei. Сообщение Cât costă să locuiești într-un cămin de la Academia de Studii Economice din Moldova появились сначала на #diez.
13:45
Kaufland Moldova marchează cinci ani de la lansarea programului de loialitate Kaufland Card prin campania de comunicare 360° – „5 Ani de Lucruri Bune”. Clienții se pot bucura de premii în valoare totală de 340.000 de lei și o colecție specială de figurine „Ștrumfii”. Campania se desfășoară în perioada 4 septembrie –12 noiembrie 2025. Сообщение Kaufland Card împlinește cinci ani. Lansarea colecției „Ștrumfii și premii speciale pentru clienții” появились сначала на #diez.
13:45
Compania aeriană Wizz Air lansează șase zboruri noi din Chișinău, către Germania, Italia, Franța, Cehia și Danemarca. Anunțul a fost făcut astăzi, 4 septembrie, de către directorul general și cofondatorul companiei, József Váradi. Сообщение Wizz Air lansează șase zboruri noi din Moldova. Prețul biletelor începe de la 19,99 euro появились сначала на #diez.
13:45
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează o dezbatere dedicată parcursului proeuropean al Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc în Aula ICAM pe 9 septembrie, începând cu ora 10:30. Сообщение La Timișoara va fi organizată o masă rotundă despre alegerile parlamentare din Republica Moldova появились сначала на #diez.
13:45
EcoVisio invită locuitorii din Moldova să participe pe 20 septembrie 2025 la „Ziua Mondială a Curățeniei”, o inițiativă globală prin care oamenii se mobilizează pentru a face planeta mai curată. Organizația va sprijini financiar și logistic 20 de localități, oferind mănuși, saci pentru gunoi și, dacă este necesar, evacuarea deșeurilor. Сообщение 20 de localități pot primi sprijin financiar de la EcoVisio pentru Ziua Mondială a Curățeniei 2025. Cum să beneficiați появились сначала на #diez.
12:45
Porțile din Moldova ascund povești și păstrează amintiri, motiv pentru care reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri naționale. Pentru a-l readuce în atenția publicului, Alianța Asociațiilor de Băștinași a lansat concursul de fotografie „Porțile Moldovei”. Astfel, moldovenii de pretutindeni sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat și să împărtășească poveștile și emoțiile legate de ele. Сообщение A fost lansat un concurs de fotografie dedicat porților moldovenești cu istorii. Care sunt condițiile de participare появились сначала на #diez.
11:45
Pe 9 septembrie, echipa KLumea te invită la prezentarea proiectului „Noi nu uităm – Noi dezvoltăm”, care va avea loc la Artcor. Programul evenimentului include proiecția unui documentar realizat pe malul stâng al Nistrului, precum și inaugurarea unei expoziții de picturi semnate de artiști locali. Intrarea este gratuită pentru toți participanții. Сообщение „Noi nu uităm – Noi dezvoltăm”. KLumea te invită la proiecția unui documentar despre șase antreprenori din Zona de Securitate появились сначала на #diez.
11:45
Colectivele folclorice din Republica Moldova, formate din persoane cu vârsta de peste 40 de ani, sunt invitate să participe la concursul-festival regional „Glasul Neamului”, organizat de Ministerul Culturii, împreună cu Asociația Obștească „Lăutar”, condusă de interpretul Pasha Parfeni. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan muzica tradițională autentică, valorile și identitatea culturală a diverselor zone etnofolclorice ale țării noastre. Сообщение Faci parte dintr-un colectiv folcloric? Participați la concursul „Glasul Neamului” și câștigați un videoclip pentru piesa interpretată появились сначала на #diez.
18:45
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica, anunță astro-info.ro. Сообщение Eclipsă totală de lună, vizibilă și în Moldova. Când va avea loc fenomenul появились сначала на #diez.
17:45
Jurnalistul Nicolae Chicu a anunțat că pagina sa de YouTube a fost spartă și, ulterior, ștearsă. El susține că atacul ar fi legat de activitatea sa jurnalistică și de implicarea sa în combaterea propagandei ruse. Сообщение Pagina de YouTube a jurnalistului Nicolae Chicu a fost spartă și ștearsă. Atacul ar putea să aibă legătură cu activitatea sa появились сначала на #diez.
17:45
În orașul Durlești din municipiul Chișinău există un grup de fete care joacă fotbal cu pasiune și dăruire. Ele vin la fiecare antrenament motivate și hotărâte să devină mai bune, însă se confruntă cu o dificultate importantă – lipsa unui vestiar propriu. Сообщение Contribuie cu o donație la construcția unui vestiar modern pentru jucătoarele clubului de fotbal FC Mold Progress появились сначала на #diez.
17:45
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Primele 10 profiluri au fost publicate și pot fi citite în variantă completă pe portalul MoldovaCurată.md. Mai jos vă prezentăm o variantă sintetizată. Сообщение De la Recean la Dodon și Ceban. Ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” появились сначала на #diez.
16:45
Universitățile in Republica Moldova desfășoară al III-lea tur de admitere. Candidații pot depune dosarele de participare la concurs în perioada 1-26 septembrie, direct în incinta instituțiilor. Сообщение A început al treilea tur de admitere în universitățile din Moldova. Câte locuri bugetare au rămas появились сначала на #diez.
15:45
A început un nou an academic, ceea ce înseamnă că studenții au revenit la studii. Pentru că tinerii vin din toate localitățile Republicii Moldova, trebuie să decidă unde vor sta: la cămin sau cu chirie. O parte dintre ei aleg prima opțiune din mai multe motive – prețuri mai mici, aproape de universitate și o comunitate mai mare de studenți. Totuși, cazarea la cămin este cu plată, de aceea ne-am gândit să adunăm în acest articol taxele pentru o lună la căminele universităților publice din Chișinău. Сообщение Cât costă o cameră în căminele universităților publice din Chișinău появились сначала на #diez.
14:30
Odată cu răcirea vremii și cu mulțimea de noi începuturi (inclusiv începutul anului școlar), toamna a sosit – sezonul ideal pentru a adăuga piese noi și versatile în garderobă. În această perioadă, hainele practice și confortabile devin indispensabile. Dresurile rezistente, șosetele moi și pijamalele călduroase sunt printre cele mai populare alegeri. Сообщение Toamna 2025 înseamnă confort. Dresuri rezistente pentru școală, ciorapi comozi și lenjerie de calitate pentru toată familia появились сначала на #diez.