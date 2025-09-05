Cât costă să locuiești într-un cămin de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. De exemplu, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" (USMF) dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 758 și 1.040 de lei.

