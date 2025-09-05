Cât costă să locuiești într-un cămin de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
#diez, 5 septembrie 2025 17:30
Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. De exemplu, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" (USMF) dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 758 și 1.040 de lei.
Acum 30 minute
17:30
Elevii și studenții de etnie romă au oportunitatea să obțină burse lunare în valoare de 1.200 de lei. Cum poți depune dosarul # #diez
120 de elevi și studenți de etnie romă din Republica Moldova vor beneficia și în anul de studii 2025/2026 de burse de merit. Aceștia vor primi lunar câte 1.200 de lei. Bursele vor fi acordate de către Ministerul Educației și Cercetării pentru a reduce discrepanțele educaționale și pentru a încuraja tinerii romi să obțină performanțe academice.
17:30
Cât costă să locuiești într-un cămin de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” # #diez
Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. De exemplu, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" (USMF) dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 758 și 1.040 de lei.
Acum 2 ore
16:15
Devino voluntar(ă) la Solidarity Action Day și ajută tinerii să obțină un loc de muncă pentru o zi în companiile naționale # #diez
Pentru prima dată, Republica Moldova se alătură unei inițiative europene cu tradiție de peste șase decenii – Solidarity Action Day (SAD). Proiectul este o ocazie unică prin care tinerii își pot demonstra spiritul de solidaritate și dorința de implicare, fie ca participanți, fie în calitate de coordonatori. Timp de o zi, participanții au oportunitatea să lucreze în diverse companii, ONG-uri sau instituții, acumulând experiență practică, abilități relevante și o mai bună înțelegere a câmpului de muncă.
16:15
În premieră, la concertul trupei Scorpions din Chișinău va fi introdus sistemul early check-in. Biletele vor fi înlocuite cu brățări # #diez
Marți, 9 septembrie, la Stadionul Zimbru din Chișinău va avea loc concertul formației Scorpions. În premieră pentru Republica Moldova, organizatorii introduc sistemul early check-in, o practică internațională menită să ofere publicului mai mult confort, siguranță și acces rapid în ziua evenimentului.
16:15
Republica Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării # #diez
Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră Concours Mondial de Bruxelles – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv trei Master of Wine au misiunea de a degusta 1.076 de vinuri spumante produse în 29 de țări ale lumii. La finalul sesiunilor, vinurile care vor acumula cele mai multe puncte vor fi premiate cu medalie de bronz, medalia de argint și marea medalie de aur – distincții care reprezintă o validare internațională a calității și confirmarea unei alinieri cu cerințelor exigente ale piețelor globale.
Acum 4 ore
14:15
Elevii din Moldova pot învăța gratuit la o școală din China, SUA sau Singapore. Programul UWC a dat start înregistrărilor # #diez
A început procesul de aplicare pentru bursele United World Colleges (UWC). Elevii din Republica Moldova au oportunitatea să studieze la una dintre cele 18 școli, care permit obținerea unei educații potrivite pentru o lume în curs de globalizare și susținerea bacalaureatului internațional.
Acum 6 ore
13:15
Cei 1.280 de tineri admiși în anul I de studii la USMF „Nicolae Testemițanu” au depus jurământul studentului # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a dat startul noului an academic printr-o ceremonie de bun venit, organizată pentru cei 1.280 de tineri admiși în anul I de studii la universitate.
12:15
Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. De exemplu, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 450 și 1.500 de lei.
12:15
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova. Ministerul Justiției din Grecia a acceptat ordinul de extrădare # #diez
Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru #diez. Ministerul Justiției din Grecia a acceptat joi, 4 septembrie, cererea de extrădare înaintată de autoritățile de la Chișinău.
Acum 8 ore
11:15
Poliția a descins cu noi percheziții privind coruperea electorală în mai multe localități din țară. Două persoane au fost reținute # #diez
În dimineața zilei de vineri, 5 septembrie, ofițerii Inspectorului General de Investigații au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani, informează Poliția Republicii Moldova.
11:15
Cinci motive pentru care nu trebuie să ratezi Festivalul Vinului de Autor de pe 6 și 7 septembrie 2025 # #diez
Primul weekend din această toamnă are gust de vinuri rare. Există un singur festival în Republica Moldova dedicat exclusiv vinurilor de autor. Un singur loc unde fiecare pahar are o poveste reală, fiecare sticlă e creată în ediții limitate și fiecare vinificator e acolo să-ți spună, direct, ce a însemnat să transforme solul, clima, anul, riscul și visul într-un vin.
Acum 24 ore
19:00
Universitatea Tehnică a Moldovei oferă cazare în 16 cămine studențești amplasate în Centru, Botanica și Râșcani. Costurile variază între 520 și 815 lei pentru o lună, în funcție de ciclul de învățământ și de condițiile pe care le oferă căminul.
18:00
Îți place să cânți? Queer Café te invită să participi la crearea Corului Queer din Moldova. Organizatorii caută persoane din comunitatea LGBTQ+ sau aliați/aliate care doresc să-și dezvolte abilitățile muzicale și să contribuie la consolidarea comunității prin participarea la evenimente.
18:00
Când vor fi afișate listele din turul II de repartizare a studenților în căminele Universității de Stat din Moldova # #diez
Prima etapă de repartizare a studenților în căminele Universității de Stat din Moldova (USM) a avut loc deja. Totuși, nu toți studenții au obținut, încă, un loc de cazare. De obicei, se organizează și o a doua etapă, în care sunt distribuite locurile rămase. Potrivit informațiilor oferite pentru #diez, listele de repartizare sunt în proces de lucru.
18:00
Tinerii din România au șansa de a descoperi ce înseamnă să fii fondator/fondatoare de start-up tech prin programul EMPOWER, desfășurat la București între 30 septembrie și 2 octombrie 2025. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor interacționa direct cu fondatori de companii, vor afla povești reale din lumea afacerilor și vor descoperi cum se construiesc produse tehnologice competitive pe piața globală. În plus, experiența include acces gratuit la How to Web, cea mai importantă conferință de start-upuri și tehnologie din Europa de Est și Sud-Est.
Ieri
17:00
Cum faci diferența dintre gânduri și emoții? Participă la o întâlnire cu psihologul Andrei Didenco și află răspunsul # #diez
Pe 13 septembrie, Pagina Psihologului te invită în Parcul „Dendrariu" din Chișinău. Între orele 16:00 și 19:30, vei explora lumea emoțiilor printr-o combinație de muzică live, activități interactive și exerciții de comunicare nonviolentă.
17:00
Astăzi, 4 septembrie, în Piața Marii Adunări Naționale, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) au semnat un document prin care peste 80.000 de cărți românești vor fi distribuite către bibliotecile publice din țară.
16:00
Pe 28 septembrie vor avea loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Studenții din România vor putea vota la una dintre secțiile care vor fi deschise pe teritoriul țării vecine. În acest articol îți spunem cu ce acte vei putea vota dacă locuiești în România.
16:00
Până la alegerile parlamentare au rămas doar trei săptămâni. Din actualul legislativ au făcut parte 40 de femei, ceea ce constituie 39,6 % din numărul total de deputați. În acest context, ne-am întrebat câte femei sunt în parlamentele naționale ale țărilor din Uniunea Europeană. Conform datelor din 2025, la nivelul UE, ele dețin doar o treime (33,4 %) din totalul locurilor parlamentare.
14:45
Prețurile de cazare la căminele universităților diferă de la o instituție la alta. De obicei, costurile ajung până la 1.000 de lei, însă, uneori trec de această sumă. Totul depinde de condițiile camerelor de cămin, dar și de ciclul de studii. Spre exemplu, la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dacă decizi să te cazezi la cămin, trebuie să achiți între 400 și 1.000 de lei.
13:45
Kaufland Card împlinește cinci ani. Lansarea colecției „Ștrumfii și premii speciale pentru clienții” # #diez
Kaufland Moldova marchează cinci ani de la lansarea programului de loialitate Kaufland Card prin campania de comunicare 360° – „5 Ani de Lucruri Bune". Clienții se pot bucura de premii în valoare totală de 340.000 de lei și o colecție specială de figurine „Ștrumfii". Campania se desfășoară în perioada 4 septembrie –12 noiembrie 2025.
13:45
Compania aeriană Wizz Air lansează șase zboruri noi din Chișinău, către Germania, Italia, Franța, Cehia și Danemarca. Anunțul a fost făcut astăzi, 4 septembrie, de către directorul general și cofondatorul companiei, József Váradi.
13:45
La Timișoara va fi organizată o masă rotundă despre alegerile parlamentare din Republica Moldova # #diez
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează o dezbatere dedicată parcursului proeuropean al Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc în Aula ICAM pe 9 septembrie, începând cu ora 10:30.
13:45
20 de localități pot primi sprijin financiar de la EcoVisio pentru Ziua Mondială a Curățeniei 2025. Cum să beneficiați # #diez
EcoVisio invită locuitorii din Moldova să participe pe 20 septembrie 2025 la „Ziua Mondială a Curățeniei", o inițiativă globală prin care oamenii se mobilizează pentru a face planeta mai curată. Organizația va sprijini financiar și logistic 20 de localități, oferind mănuși, saci pentru gunoi și, dacă este necesar, evacuarea deșeurilor.
12:45
A fost lansat un concurs de fotografie dedicat porților moldovenești cu istorii. Care sunt condițiile de participare # #diez
Porțile din Moldova ascund povești și păstrează amintiri, motiv pentru care reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri naționale. Pentru a-l readuce în atenția publicului, Alianța Asociațiilor de Băștinași a lansat concursul de fotografie „Porțile Moldovei". Astfel, moldovenii de pretutindeni sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat și să împărtășească poveștile și emoțiile legate de ele.
11:45
„Noi nu uităm – Noi dezvoltăm”. KLumea te invită la proiecția unui documentar despre șase antreprenori din Zona de Securitate # #diez
Pe 9 septembrie, echipa KLumea te invită la prezentarea proiectului „Noi nu uităm – Noi dezvoltăm", care va avea loc la Artcor. Programul evenimentului include proiecția unui documentar realizat pe malul stâng al Nistrului, precum și inaugurarea unei expoziții de picturi semnate de artiști locali. Intrarea este gratuită pentru toți participanții.
11:45
Faci parte dintr-un colectiv folcloric? Participați la concursul „Glasul Neamului” și câștigați un videoclip pentru piesa interpretată # #diez
Colectivele folclorice din Republica Moldova, formate din persoane cu vârsta de peste 40 de ani, sunt invitate să participe la concursul-festival regional „Glasul Neamului", organizat de Ministerul Culturii, împreună cu Asociația Obștească „Lăutar", condusă de interpretul Pasha Parfeni. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan muzica tradițională autentică, valorile și identitatea culturală a diverselor zone etnofolclorice ale țării noastre.
3 septembrie 2025
18:45
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica, anunță astro-info.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:45
Pagina de YouTube a jurnalistului Nicolae Chicu a fost spartă și ștearsă. Atacul ar putea să aibă legătură cu activitatea sa # #diez
Jurnalistul Nicolae Chicu a anunțat că pagina sa de YouTube a fost spartă și, ulterior, ștearsă. El susține că atacul ar fi legat de activitatea sa jurnalistică și de implicarea sa în combaterea propagandei ruse.
17:45
Contribuie cu o donație la construcția unui vestiar modern pentru jucătoarele clubului de fotbal FC Mold Progress # #diez
În orașul Durlești din municipiul Chișinău există un grup de fete care joacă fotbal cu pasiune și dăruire. Ele vin la fiecare antrenament motivate și hotărâte să devină mai bune, însă se confruntă cu o dificultate importantă – lipsa unui vestiar propriu.
17:45
De la Recean la Dodon și Ceban. Ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” # #diez
Începând
16:45
A început al treilea tur de admitere în universitățile din Moldova. Câte locuri bugetare au rămas # #diez
Universitățile in Republica Moldova desfășoară al III-lea tur de admitere. Candidații pot depune dosarele de participare la concurs în perioada 1-26 septembrie, direct în incinta instituțiilor. Сообщение A început al treilea tur de admitere în universitățile din Moldova. Câte locuri bugetare au rămas появились сначала на #diez.
15:45
A început un nou an academic, ceea ce înseamnă că studenții au revenit la studii. Pentru că tinerii vin din toate localitățile Republicii Moldova, trebuie să decidă unde vor sta: la cămin sau cu chirie. O parte dintre ei aleg prima opțiune din mai multe motive – prețuri mai mici, aproape de universitate și o comunitate mai mare de studenți. Totuși, cazarea la cămin este cu plată, de aceea ne-am gândit să adunăm în acest articol taxele pentru o lună la căminele universităților publice din Chișinău. Сообщение Cât costă o cameră în căminele universităților publice din Chișinău появились сначала на #diez.
14:30
Toamna 2025 înseamnă confort. Dresuri rezistente pentru școală, ciorapi comozi și lenjerie de calitate pentru toată familia # #diez
Odată cu răcirea vremii și cu mulțimea de noi începuturi (inclusiv începutul anului școlar), toamna a sosit – sezonul ideal pentru a adăuga piese noi și versatile în garderobă. În această perioadă, hainele practice și confortabile devin indispensabile. Dresurile rezistente, șosetele moi și pijamalele călduroase sunt printre cele mai populare alegeri. Сообщение Toamna 2025 înseamnă confort. Dresuri rezistente pentru școală, ciorapi comozi și lenjerie de calitate pentru toată familia появились сначала на #diez.
14:30
(video) „Napoleon” fără gluten și cu mai puțin zahăr. O tânără din Moldova a inventat o rețetă alternativă a prăjiturii # #diez
Dacă te numeri printre persoanele care iubesc dulcele, dar cauți opțiuni mai sănătoase, Liuba Parfientiva a găsit o alternativă pentru tine. Pentru examenul său de licență a reinventat rețeta tortului „Napoleon”, venind cu o variantă care are un conținut redus de zahăr – cu 53 % mai puțin. Mai mult, în rețetă folosește făină fără gluten, deci e potrivită și pentru persoanele cu intoleranță. Сообщение (video) „Napoleon” fără gluten și cu mai puțin zahăr. O tânără din Moldova a inventat o rețetă alternativă a prăjiturii появились сначала на #diez.
14:30
„Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament # #diez
Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md lansează o nouă ediție a campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Organizatorii campaniei își propun să sprijine cetățenii cu drept de vot în luarea unor decizii informate și conștiente la alegeri, prin oferirea de informații verificate și relevante despre candidații la funcția de deputat și formațiunile politice care vor să intre în parlament. În cadrul campaniei, pe MoldovaCurata.md au fost publicate primele 10 profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat. Сообщение „Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament появились сначала на #diez.
13:30
Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar. Acesta nu va activa pe parcursul campaniei electorale # #diez
Ion Ceban nu va mai fi primarul municipiului Chișinău până în data de 26 septembrie. Acesta și-a suspendat activitatea pentru a putea să participe la campania electorală. Сообщение Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar. Acesta nu va activa pe parcursul campaniei electorale появились сначала на #diez.
13:30
Ex-deputatul Constantin Țuțu, reținut anterior în Atena, a fost eliberat și urmează să vină în Republica Moldova. Informația a fost confirmată de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, care spune că acesta și-ar fi procurat și bilet spre Chișinău. Сообщение Constantin Țuțu a fost eliberat și revine în Moldova появились сначала на #diez.
12:30
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră că o dronă rusă de tip Shahed, posibil, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Drona încă nu a fost găsită și nu este clar dacă aceasta în general s-a aflat pe teritoriul nostru. Сообщение O dronă rusă, posibil, a survolat spațiul nostru aerian. Ce trebuie să faci dacă o vezi появились сначала на #diez.
11:15
Un fost deputat, afiliat lui Plahotniuc, a fost reținut pentru 72 de ore. În ce dosare este vizat # #diez
Procuratura Anticorupție a anunțat că, în seara de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor publicate anterior de ZdG, persoana vizată ar fi Vladimir Andronachi. Сообщение Un fost deputat, afiliat lui Plahotniuc, a fost reținut pentru 72 de ore. În ce dosare este vizat появились сначала на #diez.
11:15
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Сообщение „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes появились сначала на #diez.
2 septembrie 2025
19:00
Numărul studenților la universitățile din Moldova a crescut. Când va avea locul turul III de admitere # #diez
Mai mulți tineri au ales universitățile din Republica Moldova pentru a-și continua studiile. În acest an, numărul studenților înmatriculați a crescut cu 7 %. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la Academia de Studii Economice din Moldova (cu 17,95 %) și la Universitatea Tehnică a Moldovei (cu 17,82 %). Сообщение Numărul studenților la universitățile din Moldova a crescut. Când va avea locul turul III de admitere появились сначала на #diez.
17:00
Premieră națională: a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic care sprijină alegătorii să voteze informat # #diez
Pentru prima dată în Republica Moldova, cetățenii au la dispoziție aplicația „Busola Electorală” – un ghid digital obiectiv, care aduce mai multă transparență în procesul electoral și îi ajută pe alegători să înțeleagă mai bine oferta politică actuală. „Busola Electorală” compară opiniile personale ale alegătorului cu programele și valorile partidelor și candidaților înscriși în cursa electorală, transformând procesul de alegere într-un exercițiu civic simplu și clar. Scopul principal al platformei este de a consolida participarea democratică, sprijinind cetățenii să ia decizii informate. Сообщение Premieră națională: a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic care sprijină alegătorii să voteze informat появились сначала на #diez.
16:00
Pe o piață tot mai competitivă, alegerea unei agenții de marketing potrivite poate face diferența dintre stagnare și creștere accelerată. Iată care sunt cele mai mari agenții de marketing din Moldova și ce servicii oferă acestea. Сообщение Lista celor mai mari agenții de marketing din Moldova și serviciile pe care le oferă появились сначала на #diez.
16:00
Trei artiști pornesc într-un turneu cultural dedicat poetului Mihai Eminescu. În perioada 8-14 septembrie 2025 în șase localități din țară vor fi organizate concerte „Eminescu și arta liedului – Poezia eminesciană în întâlnirea cu muzica”. Сообщение În mai multe localități din Moldova vor avea loc concerte literare gratuite появились сначала на #diez.
16:00
Moldova va avea acces la un buget european dedicat culturii și va primi sprijin pentru traducerea și promovarea operelor literare # #diez
Republica Moldova a semnat astăzi, 2 septembrie, Acordul de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Potrivit Ministerului Culturii, documentul deschide noi orizonturi pentru artiștii și organizațiile culturale din țară, care vor putea accesa finanțări și colaborări la nivel european începând cu 1 ianuarie 2026. Сообщение Moldova va avea acces la un buget european dedicat culturii și va primi sprijin pentru traducerea și promovarea operelor literare появились сначала на #diez.
15:00
Cum savurăm vinul fără exces? Tips & tricks pentru o experiență autentică la Festivalul Vinului de Autor # #diez
În cultura noastră, vinul nu e doar băutură. E sinonim cu sărbătoare, masă, voie bună. Dar adevărata bucurie începe atunci când știi să-l savurezi cu măsură. La Festivalul Vinului de Autor vei descoperi nu doar vinuri rare, ci și cum să le savurezi cu respect. Сообщение Cum savurăm vinul fără exces? Tips & tricks pentru o experiență autentică la Festivalul Vinului de Autor появились сначала на #diez.
15:00
În data de 28 septembrie, toți moldovenii cu drept de vot sunt așteptați la urne. Respectiv, vom alege împreună cea mai influentă putere în stat – Parlamentul. Ce fracțiuni politice vei găsi în buletinul de vot și cine sunt deputații pe care acestea vor să îi aducă în Legislativ îți arătăm în continuare. Сообщение Cine candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 появились сначала на #diez.
14:00
Asociația Internațională a Studiilor despre Genocid (IAGS), instituție responsabilă de studierea genocidului, a declarat că Israelul comite genocid în Fâșia Gaza. IAGS a adoptat o rezoluție prin care menționează că acțiunile Israelului corespund definiției legale prevăzute în Convenția ONU din 1948 pentru Prevenirea și Pedepsirea Crimei de Genocid, scrie Al Jazeera. Сообщение Experții internaționali acuză Israelul de comiterea genocidului în Fâșia Gaza появились сначала на #diez.
12:45
Un spectacol românesc despre experiența de a fi rom(ă) va fi jucat în două localități din Moldova. Intrarea este gratuită # #diez
Spectacolul românesc „Vi me som rom/Și eu sunt rom” ajunge în luna septembrie în Republica Moldova. Acesta va fi jucat la Chișinău și la Cimișlia, iar intrarea este liberă. Сообщение Un spectacol românesc despre experiența de a fi rom(ă) va fi jucat în două localități din Moldova. Intrarea este gratuită появились сначала на #diez.
