Eclipsă totală de lună, vizibilă și în Moldova. Când va avea loc fenomenul

Începutul unui nou an de studii vine cu o serie de provocări pentru proaspeții studenți. Dacă pentru unii, căminul înseamnă startul vieții independente, pentru alții este ieșirea din zona de confort. Cu bune și cu rele, căminul rămâne una dintre cele mai memorabile părți ale studenției, iar TikTok-ul devine locul unde aceste amintiri se adună și se viralizează. La început de an universitar, am adunat pentru tine o serie de clipuri video despre căminele din Moldova, așa cum le văd și le filmează studenții. Сообщение (video) Căminele din Moldova, așa cum le văd și le filmează studenții pe TikTok появились сначала на #diez.