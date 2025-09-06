Cum propaganda folosește inteligența artificială pentru a răspândi falsuri pe TikTok

Dacă în luna august ai petrecut mult timp pe TikTok, teoretic, puteai să afli că în țara noastră urmează să vină 800 de ... spartani! Da, falsurile cu sirieni și gay au ieșit din modă. Ba mai mult, „cunoscuta bunicuță cu hipopotam” a fost reținută de tocmai trei polițiști în timp ce protesta pentru eliberarea Evgheniei Guțul. Au fost și alte „noutăți” emoționante, văzute de sute de mii de oameni și generate total sau parțial de inteligența artificială. În continuare îți vom arăta și explica cum AI-ul a devenit un instrument folosit pe larg de „mașina de propagandă” a Federației Ruse, prin intermediul unei analize publicate pe Mediacritca. Сообщение Cum propaganda folosește inteligența artificială pentru a răspândi falsuri pe TikTok появились сначала на #diez.

