„Noi nu uităm – Noi dezvoltăm”. KLumea te invită la proiecția unui documentar despre șase antreprenori din Zona de Securitate
#diez, 4 septembrie 2025 11:45
Pe 9 septembrie, echipa KLumea te invită la prezentarea proiectului „Noi nu uităm – Noi dezvoltăm”, care va avea loc la Artcor. Programul evenimentului include proiecția unui documentar realizat pe malul stâng al Nistrului, precum și inaugurarea unei expoziții de picturi semnate de artiști locali. Intrarea este gratuită pentru toți participanții. Сообщение „Noi nu uităm – Noi dezvoltăm”. KLumea te invită la proiecția unui documentar despre șase antreprenori din Zona de Securitate появились сначала на #diez.
Faci parte dintr-un colectiv folcloric? Participați la concursul „Glasul Neamului” și câștigați un videoclip pentru piesa interpretată # #diez
Colectivele folclorice din Republica Moldova, formate din persoane cu vârsta de peste 40 de ani, sunt invitate să participe la concursul-festival regional „Glasul Neamului”, organizat de Ministerul Culturii, împreună cu Asociația Obștească „Lăutar”, condusă de interpretul Pasha Parfeni. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan muzica tradițională autentică, valorile și identitatea culturală a diverselor zone etnofolclorice ale țării noastre. Сообщение Faci parte dintr-un colectiv folcloric? Participați la concursul „Glasul Neamului” și câștigați un videoclip pentru piesa interpretată появились сначала на #diez.
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica, anunță astro-info.ro. Сообщение Eclipsă totală de lună, vizibilă și în Moldova. Când va avea loc fenomenul появились сначала на #diez.
Pagina de YouTube a jurnalistului Nicolae Chicu a fost spartă și ștearsă. Atacul ar putea să aibă legătură cu activitatea sa # #diez
Jurnalistul Nicolae Chicu a anunțat că pagina sa de YouTube a fost spartă și, ulterior, ștearsă. El susține că atacul ar fi legat de activitatea sa jurnalistică și de implicarea sa în combaterea propagandei ruse. Сообщение Pagina de YouTube a jurnalistului Nicolae Chicu a fost spartă și ștearsă. Atacul ar putea să aibă legătură cu activitatea sa появились сначала на #diez.
Contribuie cu o donație la construcția unui vestiar modern pentru jucătoarele clubului de fotbal FC Mold Progress # #diez
În orașul Durlești din municipiul Chișinău există un grup de fete care joacă fotbal cu pasiune și dăruire. Ele vin la fiecare antrenament motivate și hotărâte să devină mai bune, însă se confruntă cu o dificultate importantă – lipsa unui vestiar propriu. Сообщение Contribuie cu o donație la construcția unui vestiar modern pentru jucătoarele clubului de fotbal FC Mold Progress появились сначала на #diez.
De la Recean la Dodon și Ceban. Ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” # #diez
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Primele 10 profiluri au fost publicate și pot fi citite în variantă completă pe portalul MoldovaCurată.md. Mai jos vă prezentăm o variantă sintetizată. Сообщение De la Recean la Dodon și Ceban. Ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” появились сначала на #diez.
A început al treilea tur de admitere în universitățile din Moldova. Câte locuri bugetare au rămas # #diez
Universitățile in Republica Moldova desfășoară al III-lea tur de admitere. Candidații pot depune dosarele de participare la concurs în perioada 1-26 septembrie, direct în incinta instituțiilor. Сообщение A început al treilea tur de admitere în universitățile din Moldova. Câte locuri bugetare au rămas появились сначала на #diez.
A început un nou an academic, ceea ce înseamnă că studenții au revenit la studii. Pentru că tinerii vin din toate localitățile Republicii Moldova, trebuie să decidă unde vor sta: la cămin sau cu chirie. O parte dintre ei aleg prima opțiune din mai multe motive – prețuri mai mici, aproape de universitate și o comunitate mai mare de studenți. Totuși, cazarea la cămin este cu plată, de aceea ne-am gândit să adunăm în acest articol taxele pentru o lună la căminele universităților publice din Chișinău. Сообщение Cât costă o cameră în căminele universităților publice din Chișinău появились сначала на #diez.
Toamna 2025 înseamnă confort. Dresuri rezistente pentru școală, ciorapi comozi și lenjerie de calitate pentru toată familia # #diez
Odată cu răcirea vremii și cu mulțimea de noi începuturi (inclusiv începutul anului școlar), toamna a sosit – sezonul ideal pentru a adăuga piese noi și versatile în garderobă. În această perioadă, hainele practice și confortabile devin indispensabile. Dresurile rezistente, șosetele moi și pijamalele călduroase sunt printre cele mai populare alegeri. Сообщение Toamna 2025 înseamnă confort. Dresuri rezistente pentru școală, ciorapi comozi și lenjerie de calitate pentru toată familia появились сначала на #diez.
(video) „Napoleon” fără gluten și cu mai puțin zahăr. O tânără din Moldova a inventat o rețetă alternativă a prăjiturii # #diez
Dacă te numeri printre persoanele care iubesc dulcele, dar cauți opțiuni mai sănătoase, Liuba Parfientiva a găsit o alternativă pentru tine. Pentru examenul său de licență a reinventat rețeta tortului „Napoleon”, venind cu o variantă care are un conținut redus de zahăr – cu 53 % mai puțin. Mai mult, în rețetă folosește făină fără gluten, deci e potrivită și pentru persoanele cu intoleranță. Сообщение (video) „Napoleon” fără gluten și cu mai puțin zahăr. O tânără din Moldova a inventat o rețetă alternativă a prăjiturii появились сначала на #diez.
„Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament # #diez
Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md lansează o nouă ediție a campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Organizatorii campaniei își propun să sprijine cetățenii cu drept de vot în luarea unor decizii informate și conștiente la alegeri, prin oferirea de informații verificate și relevante despre candidații la funcția de deputat și formațiunile politice care vor să intre în parlament. În cadrul campaniei, pe MoldovaCurata.md au fost publicate primele 10 profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat. Сообщение „Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament появились сначала на #diez.
Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar. Acesta nu va activa pe parcursul campaniei electorale # #diez
Ion Ceban nu va mai fi primarul municipiului Chișinău până în data de 26 septembrie. Acesta și-a suspendat activitatea pentru a putea să participe la campania electorală. Сообщение Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar. Acesta nu va activa pe parcursul campaniei electorale появились сначала на #diez.
Ex-deputatul Constantin Țuțu, reținut anterior în Atena, a fost eliberat și urmează să vină în Republica Moldova. Informația a fost confirmată de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, care spune că acesta și-ar fi procurat și bilet spre Chișinău. Сообщение Constantin Țuțu a fost eliberat și revine în Moldova появились сначала на #diez.
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră că o dronă rusă de tip Shahed, posibil, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Drona încă nu a fost găsită și nu este clar dacă aceasta în general s-a aflat pe teritoriul nostru. Сообщение O dronă rusă, posibil, a survolat spațiul nostru aerian. Ce trebuie să faci dacă o vezi появились сначала на #diez.
Un fost deputat, afiliat lui Plahotniuc, a fost reținut pentru 72 de ore. În ce dosare este vizat # #diez
Procuratura Anticorupție a anunțat că, în seara de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor publicate anterior de ZdG, persoana vizată ar fi Vladimir Andronachi. Сообщение Un fost deputat, afiliat lui Plahotniuc, a fost reținut pentru 72 de ore. În ce dosare este vizat появились сначала на #diez.
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Сообщение „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes появились сначала на #diez.
Numărul studenților la universitățile din Moldova a crescut. Când va avea locul turul III de admitere # #diez
Mai mulți tineri au ales universitățile din Republica Moldova pentru a-și continua studiile. În acest an, numărul studenților înmatriculați a crescut cu 7 %. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la Academia de Studii Economice din Moldova (cu 17,95 %) și la Universitatea Tehnică a Moldovei (cu 17,82 %). Сообщение Numărul studenților la universitățile din Moldova a crescut. Când va avea locul turul III de admitere появились сначала на #diez.
Premieră națională: a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic care sprijină alegătorii să voteze informat # #diez
Pentru prima dată în Republica Moldova, cetățenii au la dispoziție aplicația „Busola Electorală” – un ghid digital obiectiv, care aduce mai multă transparență în procesul electoral și îi ajută pe alegători să înțeleagă mai bine oferta politică actuală. „Busola Electorală” compară opiniile personale ale alegătorului cu programele și valorile partidelor și candidaților înscriși în cursa electorală, transformând procesul de alegere într-un exercițiu civic simplu și clar. Scopul principal al platformei este de a consolida participarea democratică, sprijinind cetățenii să ia decizii informate. Сообщение Premieră națională: a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic care sprijină alegătorii să voteze informat появились сначала на #diez.
Pe o piață tot mai competitivă, alegerea unei agenții de marketing potrivite poate face diferența dintre stagnare și creștere accelerată. Iată care sunt cele mai mari agenții de marketing din Moldova și ce servicii oferă acestea. Сообщение Lista celor mai mari agenții de marketing din Moldova și serviciile pe care le oferă появились сначала на #diez.
Trei artiști pornesc într-un turneu cultural dedicat poetului Mihai Eminescu. În perioada 8-14 septembrie 2025 în șase localități din țară vor fi organizate concerte „Eminescu și arta liedului – Poezia eminesciană în întâlnirea cu muzica”. Сообщение În mai multe localități din Moldova vor avea loc concerte literare gratuite появились сначала на #diez.
Moldova va avea acces la un buget european dedicat culturii și va primi sprijin pentru traducerea și promovarea operelor literare # #diez
Republica Moldova a semnat astăzi, 2 septembrie, Acordul de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Potrivit Ministerului Culturii, documentul deschide noi orizonturi pentru artiștii și organizațiile culturale din țară, care vor putea accesa finanțări și colaborări la nivel european începând cu 1 ianuarie 2026. Сообщение Moldova va avea acces la un buget european dedicat culturii și va primi sprijin pentru traducerea și promovarea operelor literare появились сначала на #diez.
Cum savurăm vinul fără exces? Tips & tricks pentru o experiență autentică la Festivalul Vinului de Autor # #diez
În cultura noastră, vinul nu e doar băutură. E sinonim cu sărbătoare, masă, voie bună. Dar adevărata bucurie începe atunci când știi să-l savurezi cu măsură. La Festivalul Vinului de Autor vei descoperi nu doar vinuri rare, ci și cum să le savurezi cu respect. Сообщение Cum savurăm vinul fără exces? Tips & tricks pentru o experiență autentică la Festivalul Vinului de Autor появились сначала на #diez.
În data de 28 septembrie, toți moldovenii cu drept de vot sunt așteptați la urne. Respectiv, vom alege împreună cea mai influentă putere în stat – Parlamentul. Ce fracțiuni politice vei găsi în buletinul de vot și cine sunt deputații pe care acestea vor să îi aducă în Legislativ îți arătăm în continuare. Сообщение Cine candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 появились сначала на #diez.
Asociația Internațională a Studiilor despre Genocid (IAGS), instituție responsabilă de studierea genocidului, a declarat că Israelul comite genocid în Fâșia Gaza. IAGS a adoptat o rezoluție prin care menționează că acțiunile Israelului corespund definiției legale prevăzute în Convenția ONU din 1948 pentru Prevenirea și Pedepsirea Crimei de Genocid, scrie Al Jazeera. Сообщение Experții internaționali acuză Israelul de comiterea genocidului în Fâșia Gaza появились сначала на #diez.
Un spectacol românesc despre experiența de a fi rom(ă) va fi jucat în două localități din Moldova. Intrarea este gratuită # #diez
Spectacolul românesc „Vi me som rom/Și eu sunt rom” ajunge în luna septembrie în Republica Moldova. Acesta va fi jucat la Chișinău și la Cimișlia, iar intrarea este liberă. Сообщение Un spectacol românesc despre experiența de a fi rom(ă) va fi jucat în două localități din Moldova. Intrarea este gratuită появились сначала на #diez.
Toamna a devenit un anotimp al alergătorilor în Moldova. An de an, tot mai multe maratoane și competiții sportive sunt organizate în capitală și în afară, adunând oameni de toate vârstele; oameni care vor să se distreze, să-și testeze limitele sau, pur și simplu, să petreacă o zi activă. Acest an nu este o excepție, așa că, dacă vrei să te înscrii și tu la un maraton, îți prezentăm mai jos lista celor programate pentru următoarele trei luni. Сообщение Cinci maratoane care vor avea loc toamna aceasta în Moldova. Unde te poți înscrie появились сначала на #diez.
Pe 10 septembrie, Chișinău devine centrul regional al vânzărilor tech. La Dreamiconˣ – The Startup Sales Playbook, pe aceeași scenă urcă unicorni, scale-upuri și experți din big tech, care au crescut produse de la zero la milioane de dolari în venit și utilizatori. Сообщение Cine sunt cei 12 speakeri internaționali care vor urca pe scena Dreamiconˣ появились сначала на #diez.
Percheziții la o școală privată din capitală. Aceasta ar fi dăunat Bugetul public național cu peste 11 milioane # #diez
La o instituție de învățământ privată din capitală au avut loc percheziții. Aceasta a fost bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei. Potrivit autorităților, acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025, în urma unei bănuieli, privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Сообщение Percheziții la o școală privată din capitală. Aceasta ar fi dăunat Bugetul public național cu peste 11 milioane появились сначала на #diez.
Inteligență Artificială ar putea fi studiată în școli. Aceasta urmează a fi integrată în disciplinele TIC și informatică # #diez
Inteligența Artificială nu va fi studiată drept disciplină separată. Aceasta ar putea fi integrată în materiile TIC și Informatică. Despre acest lucru a anunțat Galina Rusu, secretară generală la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Сообщение Inteligență Artificială ar putea fi studiată în școli. Aceasta urmează a fi integrată în disciplinele TIC și informatică появились сначала на #diez.
Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie # #diez
Începutul noului an academic este momentul perfect ca să te apuci de proiecte ambițioase și ca să-ți setezi obiective pentru viitor. Fie că ești abia în anul întâi de universitate, fie îți continui studiile, te îndemnăm să accepți fiecare oportunitate care crezi că va spori evoluția ta personală și profesională. Indiferent de facultatea la care înveți, dezvoltarea multidisciplinară îți poate aduce noi posibilități, de aceea îți sugerăm să-ți consolidezi cunoștințele în studii europene, jurnalism, design grafic sau economie. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înscrie în calitate de student(ă) până la sfârșitul lunii septembrie. Сообщение Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie появились сначала на #diez.
Maib lansează o campanie promoțională, oferind companiilor din Republica Moldova posibilitatea de a accesa credite auto pentru afaceri cu dobânda fixă de 8,99 % în lei, în primele 12 luni, pentru toate creditele acordate în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025. Сообщение Maib oferă credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de doar 8,99 % în lei, anual появились сначала на #diez.
Pentru alegerile parlamentare din 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot. Potrivit datelor oficiale, 2.763.678 de alegători sunt repartizați pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, urmând să voteze în localitățile de reședință. Сообщение Parlamentare 2025: câți alegători sunt așteptați la urnele de vot появились сначала на #diez.
Studenți ai UTM – laureați ai Burselor de Merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării # #diez
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a desemnat studenții merituoși din instituțiile de învățământ superior beneficiari ai burselor de merit pentru anul universitar 2025-2026. Printre aceștia se regăsesc și 20 de studenți remarcabili ai Universității Tehnice a Moldovei, care au demonstrat performanțe academice deosebite și implicare activă în viața universitară, confirmând astfel excelența academică promovată de UTM. Сообщение Studenți ai UTM – laureați ai Burselor de Merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării появились сначала на #diez.
Ai absolvit pedagogia și cauți un loc de muncă? Lista posturilor disponibile în școlile din Moldova # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a dat start Turului III al Concursului de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante, pentru anul de studii 2025/2026. Sunt disponibile peste 500 de posturi, iar debutanții în cariera didactică, cu vârsta de până la 35 de ani, pot solicita repartizarea în baza diplomelor de studii profesionale, superioare de licență sau master în domeniul educației, dar și în baza diplomelor din alte domenii conexe disciplinelor școlare, cu condiția absolvirii modulului psihopedagogic. Сообщение Ai absolvit pedagogia și cauți un loc de muncă? Lista posturilor disponibile în școlile din Moldova появились сначала на #diez.
Avionul Ursulei von der Leyen, bruiat în drum spre Bulgaria. Bruxelles acuză Rusia de „interferență flagrantă” # #diez
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui incident de securitate în timpul deplasării sale spre Bulgaria. Aeronava oficială la bordul căreia se afla a suferit o perturbare a sistemului GPS, transmite Euronews. Potrivit informațiilor, interferența a fost atribuită Rusiei. Сообщение Avionul Ursulei von der Leyen, bruiat în drum spre Bulgaria. Bruxelles acuză Rusia de „interferență flagrantă” появились сначала на #diez.
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 de țări # #diez
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15-19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe trei continente, reprezentanți ai mediului de afaceri, investitori, oficiali guvernamentali și organizații internaționale. Cu o agendă de peste 30 de evenimente, MBW25 promite să devină cea mai amplă ediție de până acum. Сообщение Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 de țări появились сначала на #diez.
Femeile interesate de sectorul energetic au acum oportunitatea de a acumula experiență practică și de a-și dezvolta cariera prin Programul de Internship pentru Femei în Domeniul Energetic, lansat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), cu sprijinul Grupului Banca Mondială. Сообщение Ești pasionată de domeniul energetic? Aplică la programul de internship lansat de UCIPE появились сначала на #diez.
Atunci când vine vorba de confortul și siguranța copiilor, părinții își doresc întotdeauna cele mai bune soluții. JUKKI s-a născut din această dorință de a oferi produse de calitate superioară la un preț accesibil, fără compromisuri în ceea ce privește siguranța și designul. Cu misiunea de a transforma orele de somn în momente de liniște, magazinul pentru mămici și părinți activi se remarcă prin atenția la detalii și prin faptul că fiecare sac de dormit cu picioare este realizat integral în propria unitate de producție, sub control atent. Principiile după care funcționează sunt simple, dar esențiale: confort, calitate, comoditate. Totul sub deviza „Susținem părinții grozavi”, un slogan care se reflectă în fiecare articol creat. Сообщение Sac de dormit cu picioare – soluția modernă pentru un somn liniștit al bebelușilor появились сначала на #diez.
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie # #diez
Noul an școlar a început, iar dacă te gândești ce ai putea face în afara lecțiilor, noi îți propunem câteva oportunități la care să te înscrii în calitate de elev(ă). De exemplu, poți deveni voluntar(ă) la un festival de literatură și traduceri sau ai posibilitatea să înveți timp de un an în Statele Unite ale Americii grație programului FLEX. Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare! Сообщение Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie появились сначала на #diez.
Cadrele didactice din școlile și grădinițele din Republica Moldova vor beneficia de noi instrumente menite să simplifice activitatea zilnică și să reducă birocrația. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, pentru anul de studii 2025/2026, a elaborat circa 10.700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și 510 proiecte pentru educatori, destinate instituțiilor preșcolare. Сообщение Profesorii pot accesa peste 10.000 de proiecte didactice pentru toate disciplinele появились сначала на #diez.
Înveți la o școală de arte și îți place să cânți la instrumente muzicale? Prezintă-ți talentul în cadrul unui concurs național # #diez
Concursul Național al Tinerilor Instrumentiști „Antonina Lucinschi” revine în această toamnă cu cea de-a 17-a ediție. Elevii care învață la școlile, liceele de muzică și artă din țară, dar și din străinătate, sunt încurajați să participe. În acest an, competiția urmează să se desfășoare în perioada 22-25 septembrie 2025. Сообщение Înveți la o școală de arte și îți place să cânți la instrumente muzicale? Prezintă-ți talentul în cadrul unui concurs național появились сначала на #diez.
Talentul și creativitatea tinerilor din Republica Moldova vor fi puse în valoare la Ars Electronica 2025, unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de artă și tehnologie, desfășurat la Linz, Austria. Studenți și profesori de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, în colaborare cu Artcor, vor reprezenta țara noastră în cadrul expoziției „Campus”, dedicată intersecției dintre educație, artă și inovație. Сообщение Studenții din Moldova participă la Ars Electronica 2025 cu proiectul „Calm Code” появились сначала на #diez.
Anul de studii 2025/2026: peste 30.000 de copii în clasa I și cinci specialități noi în universități # #diez
În anul de studii 2025/2026, sistemul educațional din Republica Moldova cuprinde peste o mie de instituții și zeci de mii de elevi, studenți și cadre didactice. Potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație, în acest an sunt lansate și cinci specialități noi la nivel universitar, iar studenții din domeniul științelor educației vor beneficia de burse majorate. Сообщение Anul de studii 2025/2026: peste 30.000 de copii în clasa I și cinci specialități noi în universități появились сначала на #diez.
Astăzi, școlile și universitățile din Republica Moldova și-au deschis larg ușile pentru elevi și studenți, marcând începutul anului de studii 2025/2026. Cu acest prilej, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis un mesaj de felicitare adresat tuturor celor implicați în procesul educațional – elevi, studenți, cadre didactice și părinți. Сообщение Noul an școlar a început. Ce mesaj a transmis Ministerul Educației și Cercetării появились сначала на #diez.
Cercetătorii și tinerii specialiști din Republica Moldova au șansa de a-și continua studiile și activitatea științifică în Elveția. Guvernul Elveției, prin intermediul Comisiei federale pentru burse destinate studenților străini, anunță lansarea programului de burse pentru anul academic 2026/2027, adresat cercetătorilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor moldoveni. Сообщение Vrei să faci doctorat sau postdoctorat în Elveția? Aplică la programul de burse 2026/2027 появились сначала на #diez.
FILIT Chișinău recrutează voluntari. Contribuie la organizarea celui mai mare festival de literatură și traduceri din sud-estul Europei # #diez
Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri (FILIT) din Chișinău recrutează voluntari pentru cea de-a treia ediție a evenimentului, care se va desfășura în perioada 25-28 septembrie. În calitate de voluntar(ă), vei lucra alături de echipa de organizare în perioada premergătoare festivalului şi în timpul acestuia. Сообщение FILIT Chișinău recrutează voluntari. Contribuie la organizarea celui mai mare festival de literatură și traduceri din sud-estul Europei появились сначала на #diez.
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 1-7 septembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin prima săptămână de toamnă. Сообщение Ce faci în perioada 1-7 septembrie? Notează-ți în agendă câteva evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
În perioada 1-7 septembrie, termometrele vor indica cel mult +31 °C în centrul țării, +33 °C la sud și +29 °C la nord. Totodată, potrivit prognozelor meteorologilor, luni și joi ar putea să cadă precipitații însoțite de descărcări electrice. Сообщение Vin ploile? Cum va fi vremea în prima săptămână de toamnă появились сначала на #diez.
(hartă) Câți învățători bărbați predau în școlile din Moldova și în ce localități activează cei mai mulți # #diez
Pedagogia este un domeniu în care majoritatea cadrelor didactice sunt femei. Mai cu seamă, la ciclul primar, unde bărbații reprezintă un mic procent din totalul învățătorilor. Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru #diez, dintre cei 11.651 de profesori de clasele primare care activează în școlile din Republica Moldova, 131 sunt bărbați. Acest număr înseamnă 1,12 %. Сообщение (hartă) Câți învățători bărbați predau în școlile din Moldova și în ce localități activează cei mai mulți появились сначала на #diez.
(video) Cum e să fii manageră adjunctă la o filială Kaufland? Iulia Scutari, despre experiența sa în cadrul companiei # #diez
Iulia Scutari lucrează la Kaufland din 2019. A aplicat în 2018, când încă nu existau magazine fizice în Republica Moldova și abia se pregătea personalul pentru deschiderea acestora. Prima sa funcție a fost cea de șefă de raion, iar în scurt timp a fost promovată pe poziția de manageră adjunctă a unuia dintre magazine – Codru. Acum, Iulia coordonează echipa din filială și se implică în planificarea și implementarea strategiilor pentru o experiență cât mai bună a clienților. Сообщение (video) Cum e să fii manageră adjunctă la o filială Kaufland? Iulia Scutari, despre experiența sa în cadrul companiei появились сначала на #diez.
