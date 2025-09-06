CEC a dat startul pregătirilor pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025

18:30

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat motivele pentru care autoritățile Republicii Moldova nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia. Potrivit acesteia, în privința lui Țuțu nu existau hotărâri de dare în căutare internațională, măsuri preventive sub formă de arest sau sentințe de condamnare care ar fi justificat o cerere de extrădare. […] Articolul Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu apare prima dată în Vocea Basarabiei.