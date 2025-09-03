Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu

17:40

Festivalul Internațional George Enescu va continua și în acest an la Chișinău, cu organizarea de către Artexim, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Moldova, ICR Chișinău, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Sala cu Orgă din Chișinău, a două evenimente de excepție. Pe 16 septembrie 2025, la Sala cu Orgă din Chișinău, va avea […]