Republica Moldova va crea poliția judecătorească pentru securitatea instanțelor
Vocea Basarabiei, 4 septembrie 2025 18:10
În Republica Moldova va fi instituită poliția judecătorească, structură menită să asigure paza și securitatea în incinta instanțelor judecătorești. Decizia a fost discutată în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Justiției, cu participarea reprezentanților instituțiilor de profil, transmite IPN. Autoritățile au subliniat caracterul urgent al măsurii, menționând că aceasta este necesară pentru crearea unui mediu […] Articolul Republica Moldova va crea poliția judecătorească pentru securitatea instanțelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 10 minute
18:20
Republica Moldova lansează Strategia de Securitate Națională, pas crucial în negocierile de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a prezentat astăzi Strategia de Securitate Națională, un document-cheie în procesul de integrare europeană, în prezența comisarei europene pentru extindere, Marta Kos. Oficialul european a reafirmat sprijinul ferm al Bruxelles-ului pentru reformele de securitate și consolidarea statului de drept. Lansarea documentului reprezintă un moment important în avansarea negocierilor pe Capitolul 24 – Justiție, […] Articolul Republica Moldova lansează Strategia de Securitate Națională, pas crucial în negocierile de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
18:10
În Republica Moldova va fi instituită poliția judecătorească, structură menită să asigure paza și securitatea în incinta instanțelor judecătorești. Decizia a fost discutată în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Justiției, cu participarea reprezentanților instituțiilor de profil, transmite IPN. Autoritățile au subliniat caracterul urgent al măsurii, menționând că aceasta este necesară pentru crearea unui mediu […] Articolul Republica Moldova va crea poliția judecătorească pentru securitatea instanțelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
VIDEO // Disperare sau PR? Condamnatul Ilan Șor i-a raportat lui Putin. Reactia lui Grosu # Vocea Basarabiei
Kremlinul încearcă să-l legitimeze pe Ilan Șor, scoțându-l la un raport în fața președintelui rus, Vladimir Putin. În realitate, acest lucru demonstrează cele relatate de autoritățile de la Chișinău pe parcursul ultimilor trei ani – în spatele acțiunilor subversive și tentativelor de destabilizare a R. Moldova stă Moscova, scrie Deschide.md Putin a participat astăzi la […] Articolul VIDEO // Disperare sau PR? Condamnatul Ilan Șor i-a raportat lui Putin. Reactia lui Grosu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 04.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
17:50
VIDEO/Percheziții la gruparea „Șor”: bani rusești, aplicații sub sancțiuni și coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile vizează o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane afiliate […] Articolul VIDEO/Percheziții la gruparea „Șor”: bani rusești, aplicații sub sancțiuni și coruperea alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
17:00
Cod galben de incendii în Republica Moldova: risc sporit între 5 și 15 septembrie # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă în perioada 5 – 15 septembrie, privind pericolul excepțional de incendii cu caracter natural. Meteorologii avertizează că întreg teritoriul Republicii Moldova se confruntă cu un risc sporit de izbucnire a incendiilor, din cauza condițiilor meteo favorabile propagării focului. Autoritățile îndeamnă cetățenii […] Articolul Cod galben de incendii în Republica Moldova: risc sporit între 5 și 15 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
DOC // ”Alternativa” ia piețele din R. Moldova la pas. Apatie și resemnare în blocul lui Ceban # Vocea Basarabiei
Blocul ”Alternativa”, intrat în campania electorală, pare a nu avea mari speranțe de la aceste alegeri, dacă să analizăm programul de întâlniri electorale. Astfel, din document putem observa că Ivan Ceban nu se va implica prea mult în această campanie, scrie DESCHIDE.MD Asta pentru că vizitele scurte prin piețele din raioane și micile întâlniri cu […] Articolul DOC // ”Alternativa” ia piețele din R. Moldova la pas. Apatie și resemnare în blocul lui Ceban apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
16:20
Astăzi, la Vocea Basarabiei, analizăm situația social-politică și discutăm despre șansele partidelor extraparlamentare în alegerile parlamentare. Invitați în studio: Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc Denis Roșca, președintele Partidului Politic Alianța „Moldovenii” Tel. în direct: 022 922 722 Telegram/Viber/WhatsApp: + 373 (79) 729866 Emisiunea ”Forum” poate fi urmărită în direct pe voceabasarabiei.md și […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță 03.09.2025, ora 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 04.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 01.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 03.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Ilan Șor, în videoconferință cu Vladimir Putin: rapoarte despre compania „A7” și tranzacții de trilioane în ruble # Vocea Basarabiei
Fugarul Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, unde s-a prezentat drept director al companiei „A7” și a raportat despre activitatea acesteia. Șor a declarat că în zece luni a efectuat peste 7,5 trilioane de operațiuni în ruble și că zilnic compania realizează între 1.500 și 2.000 de tranzacții. El a […] Articolul Ilan Șor, în videoconferință cu Vladimir Putin: rapoarte despre compania „A7” și tranzacții de trilioane în ruble apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Mitropolitul Vladimir îndeamnă credincioșii să voteze liber și conștient: „Ziua alegerilor să fie una de unitate, nu de dezbinare” # Vocea Basarabiei
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un apel către enoriașii Bisericii Ortodoxe din Moldova, subliniind importanța unui vot liber, conștient și lipsit de influențe materiale sau politice, transmite IPN. „Preotul are chemarea de a uni pe toți prin vestirea mântuirii întru Hristos, fără a ține seama de viziunile politice […] Articolul Mitropolitul Vladimir îndeamnă credincioșii să voteze liber și conștient: „Ziua alegerilor să fie una de unitate, nu de dezbinare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
14:00
Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României, comisar european, ministru alAgriculturii și europarlamentar, privește cu încredere drumul Republicii Moldovacătre Uniunea Europeană. Totuși, optimismul său este temperat de o avertizarefermă: apropierea de UE nu înseamnă și garanția democrației, care trebuie apărată zide zi.Invitat la emisiunea „Realitatea românească” de la Vocea Basarabiei, Dacian Cioloș aîmpărtășit, cu echilibru și […] Articolul Dacian Cioloș: „Clasa politică are nevoie de mai multă maturitate” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
MAE: Niciun cetățean moldovean nu se numără printre victimele accidentului tragic din Lisabona, până la această oră # Vocea Basarabiei
Autoritățile de la Chișinău nu au fost informate, până în prezent, despre existența unor cetățeni moldoveni printre victimele accidentului grav produs miercuri în Lisabona, unde un funicular a deraiat și s-a prăbușit, soldându-se cu cel puțin 15 morți și 18 răniți, informează IPN. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis că urmărește îndeaproape situația […] Articolul MAE: Niciun cetățean moldovean nu se numără printre victimele accidentului tragic din Lisabona, până la această oră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Investigație Ziarul de Gardă: Rețea de propagandă pro-Kremlin, coordonată de la Moscova prin activiști ai Blocului „Victorie” # Vocea Basarabiei
Sute de conturi false au fost create pe TikTok și Facebook pentru a răspândi mesaje de propagandă pro-Kremlin în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În spatele acestei rețele nu se află roboți sau inteligență artificială, ci activiști reali, instruiți și coordonați din Moscova de către oameni apropiați Blocului „Victorie”, formațiune […] Articolul Investigație Ziarul de Gardă: Rețea de propagandă pro-Kremlin, coordonată de la Moscova prin activiști ai Blocului „Victorie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
12:10
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, promovat în evaluarea externă după ce a trecut testul de integritate financiară # Vocea Basarabiei
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat finalizarea analizei privind integritatea financiară a adjunctului procurorului general, Sergiu Russu, recomandând promovarea acestuia în cadrul evaluării externe. Potrivit unui comunicat de presă, Sergiu Russu a îndeplinit toate criteriile prevăzute de Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Procesul de evaluare a inclus verificarea declarațiilor de avere […] Articolul Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, promovat în evaluarea externă după ce a trecut testul de integritate financiară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Comisara europeană Marta Kos: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei la UE până în 2028 depinde de voința cetățenilor și de continuarea reformelor # Vocea Basarabiei
Finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2028 este un obiectiv realizabil, însă depinde în mod direct de voința cetățenilor și de angajamentul constant al autorităților în procesul de reformă. Declarațiile au fost făcute de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”. […] Articolul Comisara europeană Marta Kos: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei la UE până în 2028 depinde de voința cetățenilor și de continuarea reformelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Elevii din clasele I-IX pot ridica ajutorul financiar unic de 1.000 de lei începând de astăzi # Vocea Basarabiei
Începând cu ziua de astăzi, elevii din clasele I-IX beneficiază de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), citată de IPN. Finanțarea a fost deja efectuată, iar banii pot fi ridicați până pe 26 decembrie. Sprijinul este oferit în baza listelor transmise de Ministerul Educației și […] Articolul Elevii din clasele I-IX pot ridica ajutorul financiar unic de 1.000 de lei începând de astăzi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Republica Moldova va începe procedura de preaderare la UE după alegerile din 28 septembrie, anunță António Costa la București # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană va lansa oficial procedura de preaderare a Republicii Moldova imediat după alegerile parlamentare din această toamnă, programate pentru 28 septembrie. Anunțul a fost făcut miercuri, 3 septembrie, de președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni din București. „Ultimul Consiliu European […] Articolul Republica Moldova va începe procedura de preaderare la UE după alegerile din 28 septembrie, anunță António Costa la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
09:30
Tragedie în Lisabona: Celebrul funicular „Glória” a deraiat – 15 morți și 18 răniți # Vocea Basarabiei
Un grav accident a avut loc miercuri, 3 septembrie, în capitala Portugaliei, Lisabona, unde celebrul funicular „Glória” a deraiat, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 18, dintre care cinci se află în stare gravă. Printre răniți se numără și un copil, au anunțat autoritățile locale, citate de Reuters și Observador. Funicularul, […] Articolul Tragedie în Lisabona: Celebrul funicular „Glória” a deraiat – 15 morți și 18 răniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Vocea Basarabiei
În dimineața zilei de 4 septembrie, au loc peste 40 de percheziții în nordul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă sau a concurenților electorali în proporții mari, precum și spălarea de bani comisă de un grup criminal organizat în proporții deosebit […] Articolul Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Israel trebuie să dețină un pașaport valabil cel puțin 90 de zile după intrarea în țară și o autorizație electronică de călătorie ETA-IL, a anunțat Ambasada Moldovei la Tel Aviv, cu referire la informațiile transmise de autoritățile israeliene, transmite IPN. Autorizația ETA-IL se obține exclusiv online, costă […] Articolul Moldovenii care merg în Israel au nevoie de autorizație electronică ETA-IL apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
18:50
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare în Sănătate și inițiative privind drumurile și recuperarea bunurilor infracționale # Vocea Basarabiei
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030, care include măsuri pentru a facilita interacțiunea pacienților cu sistemul medical. Documentul prevede dezvoltarea unor aplicații digitale pentru accesarea dosarului electronic de sănătate, programări online, rețete electronice și servicii de telemedicină, inclusiv în zonele rurale. Executivul a examinat și un […] Articolul Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare în Sănătate și inițiative privind drumurile și recuperarea bunurilor infracționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu # Vocea Basarabiei
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat motivele pentru care autoritățile Republicii Moldova nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia. Potrivit acesteia, în privința lui Țuțu nu existau hotărâri de dare în căutare internațională, măsuri preventive sub formă de arest sau sentințe de condamnare care ar fi justificat o cerere de extrădare. […] Articolul Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
18:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 02.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
(FOTO/DOC) Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne au fost expuse # Vocea Basarabiei
Organizația „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei, scrie […] Articolul (FOTO/DOC) Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne au fost expuse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 03.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Un nou cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit Afganistanul, la doar două zile după primul seism major produs în aceeași regiune. Autoritățile anunță că numărul morților a depășit 1.400, însă bilanțul ar putea crește semnificativ, transmite MOLDPRES. Seismul a provocat panică în rândul populației și a dus la întreruperea temporară a operațiunilor de salvare, din […] Articolul Afganistanul lovit de un nou cutremur de 5,5; bilanțul morților depășește 1.400 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Poliția lansează campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” împotriva coruperii electorale # Vocea Basarabiei
În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Inițiativa are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect. Potrivit IGP, campania vine […] Articolul Poliția lansează campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” împotriva coruperii electorale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
În perioada 1–26 septembrie, universitățile din Republica Moldova desfășoară cel de-al treilea tur de admitere pentru programele de licență și master, destinat candidaților care nu au fost înmatriculați în primele două etape, dar doresc să își continue studiile. Dosarele se depun direct la instituțiile de învățământ, în original, informează Ministerul Educației și Cercetării. Pentru această […] Articolul Universitățile din Moldova lansează turul III de admitere la licență și master apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Ion Ceban și-a suspendat mandatul de primar al Chișinăului pe durata campaniei electorale # Vocea Basarabiei
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a confirmat că și-a suspendat activitatea din funcția de primar general al municipiului Chișinău, odată cu începerea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă. Ceban a făcut referire și la vizita sa recentă la Roma, unde a […] Articolul Ion Ceban și-a suspendat mandatul de primar al Chișinăului pe durata campaniei electorale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Guvernul a aprobat astăzi lista actualizată a drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia are scopul de a clarifica denumirile, clasificarea și poziționarea unor tronsoane care până acum nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, fapt ce îngreuna întreținerea lor. Astfel, drumul de legătură R15.2 M5 – R16 va fi inclus […] Articolul Guvernul actualizează lista drumurilor naționale și locale din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Georgia îl acuză pe Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008” și ia în calcul acuzații de trădare # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Georgia l-au acuzat pe fostul președinte Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008” cu Rusia, în urma concluziilor prezentate de o comisie parlamentară specială care investighează „crimele regimului Saakașvili”. În baza raportului, fostul lider ar putea fi judecat pentru trădare de patrie, iar partidul său, Mișcarea Națională Unită, riscă interzicerea. Raportul, prezentat pe […] Articolul Georgia îl acuză pe Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008” și ia în calcul acuzații de trădare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Canalele grupării Șor și Blocului „Victorie”, aparent sparte: Mesaje despre scurgeri de date și activități ilegale # Vocea Basarabiei
Mai multe canale de Telegram asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au fost aparent sparte în dimineața zilei de 3 septembrie, după cum reiese dintr-o serie de mesaje publicate direct pe aceste platforme. Textele, redactate în limba rusă, susțin că datele personale ale membrilor și activiștilor, precum și detalii despre presupuse activități ilegale, ar fi […] Articolul Canalele grupării Șor și Blocului „Victorie”, aparent sparte: Mesaje despre scurgeri de date și activități ilegale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei; Polonia a ridicat nivelul de alertă militară # Vocea Basarabiei
În noaptea de marți spre miercuri, Rusia a efectuat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete de croazieră și drone Shahed de fabricație iraniană. Potrivit oficialilor citați de Reuters și presei ucrainene, cel puțin patru lucrători feroviari au fost răniți, iar alarmele de raid aerian au sunat ore în șir în întreaga țară. […] Articolul Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei; Polonia a ridicat nivelul de alertă militară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Alertă în nordul Moldovei: O dronă rusească Shahed ar fi survolat spațiul aerian al țării # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost informată în noaptea de marți spre miercuri de autoritățile ucrainene că o dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian moldovenesc. Potrivit datelor primite, aparatul fără pilot a fost detectat în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, și ar fi dispărut între Cupcini și Edineț. Ministerul […] Articolul Alertă în nordul Moldovei: O dronă rusească Shahed ar fi survolat spațiul aerian al țării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineață în județul Botoșani, România, soldat cu moartea a trei cetățeni moldoveni. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, victimele sunt șoferul, în vârstă de 48 de ani, și doi pasageri aflați în același automobil. Alte două persoane, tot din Republica Moldova, au fost transportate la spital […] Articolul Trei moldoveni au murit într-un grav accident rutier în județul Botoșani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
ASP îndeamnă cetățenii să-și verifice actele de identitate înainte de alegerile din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate și să întreprindă, dacă este cazul, demersurile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului. Potrivit art. 78, alin. (6) din Codul electoral, cetățenii pot vota în baza unuia dintre următoarele acte: ASP […] Articolul ASP îndeamnă cetățenii să-și verifice actele de identitate înainte de alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Astăzi, 3 septembrie, Armata Națională a Republicii Moldova marchează 34 de ani de la înființare, printr-o serie de evenimente organizate la Chișinău și în unitățile militare din întreaga țară. Potrivit Ministerului Apărării, sărbătoarea evidențiază rolul esențial al armatei în asigurarea securității naționale și consolidarea statalității. Ziua a început cu depuneri de flori la monumentul „Maica […] Articolul Armata Națională a Republicii Moldova aniversează 34 de ani de la înființare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost reținut pe 2 septembrie într-un nou dosar penal de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan. Potrivit unui comunicat al instituției, Andronachi este vizat de acțiuni de […] Articolul Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar de spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Constantin Țuțu, eliberat după reținerea în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc: Urmează să revină la Chișinău pe 4 septembrie # Vocea Basarabiei
Constantin Țuțu, fost deputat și apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat de autoritățile grecești, după ce fusese reținut împreună cu Plahotniuc pe 22 iulie 2025, la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece spre Dubai. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, Țuțu a cumpărat deja un bilet de avion cu destinația Chișinău […] Articolul Constantin Țuțu, eliberat după reținerea în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc: Urmează să revină la Chișinău pe 4 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Scădere a cazurilor de COVID-19 în Moldova: 855 de îmbolnăviri în ultima săptămână, un sfert fiind copii # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a raportat 855 de cazuri de COVID-19 la nivel național în perioada 25–31 august 2025, marcând o scădere de 14% comparativ cu săptămâna anterioară. Datele epidemiologice arată că 280 dintre cazuri (33%) au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, ceea ce îngrijorează autoritățile […] Articolul Scădere a cazurilor de COVID-19 în Moldova: 855 de îmbolnăviri în ultima săptămână, un sfert fiind copii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
2 septembrie 2025
19:20
#DRRMhttps://drrm.gov.ro/w Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 02.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Ucraineanul suspectat de uciderea deputatului Andrii Parubîi recunoaște crima, dar neagă legătura cu Rusia # Vocea Basarabiei
Un bărbat ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului ucrainean, a recunoscut comiterea crimei, dar a declarat că nu are nicio legătură cu Rusia. În cadrul unei audieri la tribunal, bărbatul de 52 de ani, originar din Lvov, a afirmat că a ucis-o pe Parubîi din „răzbunare personală” pentru moartea fiului […] Articolul Ucraineanul suspectat de uciderea deputatului Andrii Parubîi recunoaște crima, dar neagă legătura cu Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
CEC aprobă deschiderea a 12 secții de votare pentru cetățenii din regiunea transnistreană la alegerile din 2025 # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista adreselor pentru secțiile de votare destinate cetățenilor cu domiciliu în regiunea transnistreană, care vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, vor fi deschise 12 secții de votare pentru alegătorii din localitățile aflate în stânga Nistrului și din municipiul Tighina, zone care se află provizoriu […] Articolul CEC aprobă deschiderea a 12 secții de votare pentru cetățenii din regiunea transnistreană la alegerile din 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Curtea de Apel respinge contestația PDMM împotriva CEC, partidul va ataca decizia la CSJ # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel a respins astăzi contestația depusă de Partidul Democrat Modern (PDMM) împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC), care nu a înregistrat formațiunea în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a anunțat IPN. Liderul PDMM, Boris Foca, a declarat pentru IPN că partidul va contesta decizia la […] Articolul Curtea de Apel respinge contestația PDMM împotriva CEC, partidul va ataca decizia la CSJ apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Maia Sandu și Comisarul European Glenn Micallef discută despre dezvoltarea culturală și sportivă a Republicii Moldova, în contextul aderării la „Europa Creativă” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului are loc în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și […] Articolul Maia Sandu și Comisarul European Glenn Micallef discută despre dezvoltarea culturală și sportivă a Republicii Moldova, în contextul aderării la „Europa Creativă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 02.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
În această seară, la Vocea Basarabiei TV & Radio, discutăm despre provocările și așteptările noului an de învățământ. Invitații emisiunii: – Eugeniu Mărgine, directorul Liceului „Andrei Straistă” din Anenii Noi – Lucia Cepraga, prorector pentru activitatea didactică, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Emisiunea ”Forum” poate fi urmărită în direct pe voceabasarabiei.md și […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță 01.09.2025, ora 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.