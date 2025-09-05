Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după reparație capitală și dotare modernă
Vocea Basarabiei, 5 septembrie 2025 19:00
Secția pentru nou-născuți prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată oficial astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României și personalul instituției. Cu o suprafață de 962 m², secția dispune de 41 de […]
• • •
Acum 15 minute
19:10
ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 05.09.2025, ora 14:00
Acum 30 minute
19:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după reparație capitală și dotare modernă # Vocea Basarabiei
Secția pentru nou-născuți prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată oficial astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României și personalul instituției. Cu o suprafață de 962 m², secția dispune de 41 de […]
Acum 2 ore
17:50
Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a declarat că țara sa ar putea începe recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a planului de extindere a efectivelor militare, relatează Bloomberg. Propunerea urmează să fie prezentată guvernului anul viitor de către partidul său, Progresiștii. Dacă va fi aprobată, Letonia va urma exemplul Danemarcei, care a […]
Acum 4 ore
16:40
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, transmite IPN. Potrivit Procuraturii Anticorupție, el este vizat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Andronachi a solicitat ca demersul privind măsura preventivă să fie examinat în lipsa sa. […]
16:30
Președinta Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în Republica Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Președinție. Printre diplomații acreditați se numără Iwona Daria Piorko Bermig, noua ambasadoare a Uniunii Europene, și Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania. Totodată, au fost acreditați Myles Geiran (Irlanda), […]
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să reexamineze astăzi, de la ora 16:00, cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare" în alegerile parlamentare, după ce un nou complet de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a dispus reluarea procedurii, transmite IPN. Formațiunea a cerut revizuirea deciziei CSJ din 30 august, invocând dubii privind imparțialitatea unui judecător. […]
15:50
Chișinău: Explozie de butelie cu gaz într-un spațiu comercial – tragedie evitată la limită # Vocea Basarabiei
O tragedie de proporții a fost evitată joi seara, după ce o butelie cu gaz păstrată într-o unitate comercială din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția pompierilor. În urma incendiului, acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 de metri pătrați, și o încăpere auxiliară de 80 de metri pătrați au fost distruse, transmite […]
Acum 6 ore
13:50
Igor Grosu: „Planul Moscovei de a destabiliza Moldova prin rețeaua Șor va eșua. Moldovenii aleg libertatea” # Vocea Basarabiei
Planul Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova și de a o readuce sub influența Kremlinului nu va avea succes, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul apariției oligarhului fugar Ilan Șor într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin și un reprezentant al băncii ruse PSB, ambele entități fiind vizate de sancțiuni internaționale, transmite […]
13:30
Un bărbat din Ialoveni a rămas fără motocicletă după ce a fost prins băut la volan; al doilea caz de confiscare a vehiculului în Moldova # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 35 de ani din Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a rămas fără motocicletă după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate în vara acestui an. Instanța a dispus confiscarea vehiculului — al doilea caz de acest gen înregistrat în Republica Moldova, potrivit Procuraturii Generale. Inculpatul a fost condamnat la doi ani […]
13:30
-Zeci de mii de volume de cărți în limba romană au fost donate de Guvernul Romaniei, prin Departamentul cu Relația cu Republica Moldova -Începând de astăzi, elevii din clasele I-IX beneficiază de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. -Încă un partid intră în cursa electorală: CEC […]
Acum 8 ore
12:20
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova, după ce Ministerul Justiției din Grecia a aprobat solicitarea autorităților de la Chișinău. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, care a precizat că decizia a fost luată joi, 4 septembrie. Deocamdată, Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a oferit un comentariu […]
12:00
În ediția emisiunii Dezbaterile electorale 2025, difuzată la Vocea Basarabiei TV în data de 4 septembrie 2025, la ora 20.00, redacția noastră a comis o eroare de documentare. În cadrul discuției, colega noastră, jurnalista Marina Afanas, i-a adresat doamnei Arina Spătaru, președinta Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), următoarea întrebare: „Pe site-ul […]
Acum 12 ore
10:50
Două persoane reținute și bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate în dosarul unei organizații criminale apropiate de „Kitaeț” # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorii din Hîncești – oficiul Leova – au desfășurat o amplă operațiune între 2 și 3 septembrie 2025, vizând destructurarea unei organizații criminale conduse de persoane apropiate temutului „hoț în lege" cunoscut drept Kitaeț. În urma a nouă percheziții, au fost reținute două persoane și ridicate bunuri […]
10:30
Coaliția de Voință, întrunită la Paris: Garanții de securitate pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei # Vocea Basarabiei
Reprezentanții Coaliției de Voință, formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina în fața agresiunii ruse, s-au reunit astăzi la Paris pentru a discuta modalități de instaurare a unei păci juste și durabile în Ucraina, precum și garanțiile de securitate ce ar trebui oferite Kievului după încheierea războiului, transmite IPN. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, […]
09:20
Percheziții de amploare în dosarul coruperii electorale: Trei zile consecutive de descinderi în mai multe locații din țară # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii Anticorupție și echipele BPDS „Fulger", au efectuat astăzi, 5 septembrie, noi percheziții în cadrul dosarului privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice. Este a treia zi consecutivă în care oamenii legii desfășoară astfel de acțiuni. Potrivit Poliției Naționale, investigațiile vizează acțiuni ilegale comise de […]
07:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), aflată în vizită la Chișinău pentru a evalua campania electorală și climatul politic din țară înaintea scrutinului din 28 septembrie. Discuțiile au vizat organizarea alegerilor parlamentare, procesul de votare în străinătate, securitatea statului și cea cibernetică, […]
Ieri
18:20
Republica Moldova lansează Strategia de Securitate Națională, pas crucial în negocierile de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a prezentat astăzi Strategia de Securitate Națională, un document-cheie în procesul de integrare europeană, în prezența comisarei europene pentru extindere, Marta Kos. Oficialul european a reafirmat sprijinul ferm al Bruxelles-ului pentru reformele de securitate și consolidarea statului de drept. Lansarea documentului reprezintă un moment important în avansarea negocierilor pe Capitolul 24 – Justiție, […]
18:10
În Republica Moldova va fi instituită poliția judecătorească, structură menită să asigure paza și securitatea în incinta instanțelor judecătorești. Decizia a fost discutată în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Justiției, cu participarea reprezentanților instituțiilor de profil, transmite IPN. Autoritățile au subliniat caracterul urgent al măsurii, menționând că aceasta este necesară pentru crearea unui mediu […]
18:10
VIDEO // Disperare sau PR? Condamnatul Ilan Șor i-a raportat lui Putin. Reactia lui Grosu # Vocea Basarabiei
Kremlinul încearcă să-l legitimeze pe Ilan Șor, scoțându-l la un raport în fața președintelui rus, Vladimir Putin. În realitate, acest lucru demonstrează cele relatate de autoritățile de la Chișinău pe parcursul ultimilor trei ani – în spatele acțiunilor subversive și tentativelor de destabilizare a R. Moldova stă Moscova, scrie Deschide.md Putin a participat astăzi la […]
18:00
ȘTIRI cu Natalia Catan, 04.09.2025, ora 17:00
17:50
VIDEO/Percheziții la gruparea „Șor”: bani rusești, aplicații sub sancțiuni și coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile vizează o cauză penală privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane afiliate […]
17:00
Cod galben de incendii în Republica Moldova: risc sporit între 5 și 15 septembrie # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă în perioada 5 – 15 septembrie, privind pericolul excepțional de incendii cu caracter natural. Meteorologii avertizează că întreg teritoriul Republicii Moldova se confruntă cu un risc sporit de izbucnire a incendiilor, din cauza condițiilor meteo favorabile propagării focului. Autoritățile îndeamnă cetățenii […]
16:40
DOC // ”Alternativa” ia piețele din R. Moldova la pas. Apatie și resemnare în blocul lui Ceban # Vocea Basarabiei
Blocul "Alternativa", intrat în campania electorală, pare a nu avea mari speranțe de la aceste alegeri, dacă să analizăm programul de întâlniri electorale. Astfel, din document putem observa că Ivan Ceban nu se va implica prea mult în această campanie, scrie DESCHIDE.MD Asta pentru că vizitele scurte prin piețele din raioane și micile întâlniri cu […]
16:20
Astăzi, la Vocea Basarabiei, analizăm situația social-politică și discutăm despre șansele partidelor extraparlamentare în alegerile parlamentare. Invitați în studio: Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc Denis Roșca, președintele Partidului Politic Alianța „Moldovenii" Tel. în direct: 022 922 722 Telegram/Viber/WhatsApp: + 373 (79) 729866
16:10
ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 04.09.2025, ora 14:00
16:10
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 01.09.2025, ora 19:00
16:10
ȘTIRI cu Natalia Catan, 03.09.2025, ora 17:00
15:50
Ilan Șor, în videoconferință cu Vladimir Putin: rapoarte despre compania „A7” și tranzacții de trilioane în ruble # Vocea Basarabiei
Fugarul Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, unde s-a prezentat drept director al companiei „A7" și a raportat despre activitatea acesteia. Șor a declarat că în zece luni a efectuat peste 7,5 trilioane de operațiuni în ruble și că zilnic compania realizează între 1.500 și 2.000 de tranzacții. El a […]
14:40
Mitropolitul Vladimir îndeamnă credincioșii să voteze liber și conștient: „Ziua alegerilor să fie una de unitate, nu de dezbinare” # Vocea Basarabiei
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un apel către enoriașii Bisericii Ortodoxe din Moldova, subliniind importanța unui vot liber, conștient și lipsit de influențe materiale sau politice, transmite IPN. „Preotul are chemarea de a uni pe toți prin vestirea mântuirii întru Hristos, fără a ține seama de viziunile politice […]
14:00
Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României, comisar european, ministru alAgriculturii și europarlamentar, privește cu încredere drumul Republicii Moldovacătre Uniunea Europeană. Totuși, optimismul său este temperat de o avertizarefermă
13:30
MAE: Niciun cetățean moldovean nu se numără printre victimele accidentului tragic din Lisabona, până la această oră # Vocea Basarabiei
Autoritățile de la Chișinău nu au fost informate, până în prezent, despre existența unor cetățeni moldoveni printre victimele accidentului grav produs miercuri în Lisabona, unde un funicular a deraiat și s-a prăbușit, soldându-se cu cel puțin 15 morți și 18 răniți, informează IPN. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis că urmărește îndeaproape situația […] Articolul MAE: Niciun cetățean moldovean nu se numără printre victimele accidentului tragic din Lisabona, până la această oră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Investigație Ziarul de Gardă: Rețea de propagandă pro-Kremlin, coordonată de la Moscova prin activiști ai Blocului „Victorie” # Vocea Basarabiei
Sute de conturi false au fost create pe TikTok și Facebook pentru a răspândi mesaje de propagandă pro-Kremlin în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În spatele acestei rețele nu se află roboți sau inteligență artificială, ci activiști reali, instruiți și coordonați din Moscova de către oameni apropiați Blocului „Victorie”, formațiune […] Articolul Investigație Ziarul de Gardă: Rețea de propagandă pro-Kremlin, coordonată de la Moscova prin activiști ai Blocului „Victorie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, promovat în evaluarea externă după ce a trecut testul de integritate financiară # Vocea Basarabiei
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat finalizarea analizei privind integritatea financiară a adjunctului procurorului general, Sergiu Russu, recomandând promovarea acestuia în cadrul evaluării externe. Potrivit unui comunicat de presă, Sergiu Russu a îndeplinit toate criteriile prevăzute de Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Procesul de evaluare a inclus verificarea declarațiilor de avere […] Articolul Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, promovat în evaluarea externă după ce a trecut testul de integritate financiară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Comisara europeană Marta Kos: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei la UE până în 2028 depinde de voința cetățenilor și de continuarea reformelor # Vocea Basarabiei
Finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2028 este un obiectiv realizabil, însă depinde în mod direct de voința cetățenilor și de angajamentul constant al autorităților în procesul de reformă. Declarațiile au fost făcute de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”. […] Articolul Comisara europeană Marta Kos: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei la UE până în 2028 depinde de voința cetățenilor și de continuarea reformelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Elevii din clasele I-IX pot ridica ajutorul financiar unic de 1.000 de lei începând de astăzi # Vocea Basarabiei
Începând cu ziua de astăzi, elevii din clasele I-IX beneficiază de ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), citată de IPN. Finanțarea a fost deja efectuată, iar banii pot fi ridicați până pe 26 decembrie. Sprijinul este oferit în baza listelor transmise de Ministerul Educației și […] Articolul Elevii din clasele I-IX pot ridica ajutorul financiar unic de 1.000 de lei începând de astăzi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Republica Moldova va începe procedura de preaderare la UE după alegerile din 28 septembrie, anunță António Costa la București # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană va lansa oficial procedura de preaderare a Republicii Moldova imediat după alegerile parlamentare din această toamnă, programate pentru 28 septembrie. Anunțul a fost făcut miercuri, 3 septembrie, de președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni din București. „Ultimul Consiliu European […] Articolul Republica Moldova va începe procedura de preaderare la UE după alegerile din 28 septembrie, anunță António Costa la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Tragedie în Lisabona: Celebrul funicular „Glória” a deraiat – 15 morți și 18 răniți # Vocea Basarabiei
Un grav accident a avut loc miercuri, 3 septembrie, în capitala Portugaliei, Lisabona, unde celebrul funicular „Glória” a deraiat, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 18, dintre care cinci se află în stare gravă. Printre răniți se numără și un copil, au anunțat autoritățile locale, citate de Reuters și Observador. Funicularul, […] Articolul Tragedie în Lisabona: Celebrul funicular „Glória” a deraiat – 15 morți și 18 răniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Vocea Basarabiei
În dimineața zilei de 4 septembrie, au loc peste 40 de percheziții în nordul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă sau a concurenților electorali în proporții mari, precum și spălarea de bani comisă de un grup criminal organizat în proporții deosebit […] Articolul Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Israel trebuie să dețină un pașaport valabil cel puțin 90 de zile după intrarea în țară și o autorizație electronică de călătorie ETA-IL, a anunțat Ambasada Moldovei la Tel Aviv, cu referire la informațiile transmise de autoritățile israeliene, transmite IPN. Autorizația ETA-IL se obține exclusiv online, costă […] Articolul Moldovenii care merg în Israel au nevoie de autorizație electronică ETA-IL apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare în Sănătate și inițiative privind drumurile și recuperarea bunurilor infracționale # Vocea Basarabiei
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030, care include măsuri pentru a facilita interacțiunea pacienților cu sistemul medical. Documentul prevede dezvoltarea unor aplicații digitale pentru accesarea dosarului electronic de sănătate, programări online, rețete electronice și servicii de telemedicină, inclusiv în zonele rurale. Executivul a examinat și un […] Articolul Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare în Sănătate și inițiative privind drumurile și recuperarea bunurilor infracționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu # Vocea Basarabiei
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat motivele pentru care autoritățile Republicii Moldova nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia. Potrivit acesteia, în privința lui Țuțu nu existau hotărâri de dare în căutare internațională, măsuri preventive sub formă de arest sau sentințe de condamnare care ar fi justificat o cerere de extrădare. […] Articolul Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 02.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
(FOTO/DOC) Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne au fost expuse # Vocea Basarabiei
Organizația „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei, scrie […] Articolul (FOTO/DOC) Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne au fost expuse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 03.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Un nou cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit Afganistanul, la doar două zile după primul seism major produs în aceeași regiune. Autoritățile anunță că numărul morților a depășit 1.400, însă bilanțul ar putea crește semnificativ, transmite MOLDPRES. Seismul a provocat panică în rândul populației și a dus la întreruperea temporară a operațiunilor de salvare, din […] Articolul Afganistanul lovit de un nou cutremur de 5,5; bilanțul morților depășește 1.400 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Poliția lansează campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” împotriva coruperii electorale # Vocea Basarabiei
În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Inițiativa are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect. Potrivit IGP, campania vine […] Articolul Poliția lansează campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” împotriva coruperii electorale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
În perioada 1–26 septembrie, universitățile din Republica Moldova desfășoară cel de-al treilea tur de admitere pentru programele de licență și master, destinat candidaților care nu au fost înmatriculați în primele două etape, dar doresc să își continue studiile. Dosarele se depun direct la instituțiile de învățământ, în original, informează Ministerul Educației și Cercetării. Pentru această […] Articolul Universitățile din Moldova lansează turul III de admitere la licență și master apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Ion Ceban și-a suspendat mandatul de primar al Chișinăului pe durata campaniei electorale # Vocea Basarabiei
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a confirmat că și-a suspendat activitatea din funcția de primar general al municipiului Chișinău, odată cu începerea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă. Ceban a făcut referire și la vizita sa recentă la Roma, unde a […] Articolul Ion Ceban și-a suspendat mandatul de primar al Chișinăului pe durata campaniei electorale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Guvernul a aprobat astăzi lista actualizată a drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia are scopul de a clarifica denumirile, clasificarea și poziționarea unor tronsoane care până acum nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, fapt ce îngreuna întreținerea lor. Astfel, drumul de legătură R15.2 M5 – R16 va fi inclus […] Articolul Guvernul actualizează lista drumurilor naționale și locale din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Georgia îl acuză pe Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008” și ia în calcul acuzații de trădare # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Georgia l-au acuzat pe fostul președinte Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008” cu Rusia, în urma concluziilor prezentate de o comisie parlamentară specială care investighează „crimele regimului Saakașvili”. În baza raportului, fostul lider ar putea fi judecat pentru trădare de patrie, iar partidul său, Mișcarea Națională Unită, riscă interzicerea. Raportul, prezentat pe […] Articolul Georgia îl acuză pe Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008” și ia în calcul acuzații de trădare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
