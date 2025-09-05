Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după reparație capitală și dotare modernă

16:30

În perioada 1–26 septembrie, universitățile din Republica Moldova desfășoară cel de-al treilea tur de admitere pentru programele de licență și master, destinat candidaților care nu au fost înmatriculați în primele două etape, dar doresc să își continue studiile. Dosarele se depun direct la instituțiile de învățământ, în original, informează Ministerul Educației și Cercetării. Pentru această […] Articolul Universitățile din Moldova lansează turul III de admitere la licență și master apare prima dată în Vocea Basarabiei.