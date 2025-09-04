MAE: Niciun cetățean moldovean nu se numără printre victimele accidentului tragic din Lisabona, până la această oră

11:00

Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de tentativa de punere în vânzare a circa trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP, cunoscut și sub denumirea de „sare". Sentința a fost pronunțată în urma unui dosar penal gestionat de Procuratura […]