Batman, angrenat în campania anti-PAS și bunicuțe AI arestate de autoritățile “abuzive” de la Chișinău / Noul val de propagandă rusă pe TikTok
Cotidianul, 4 septembrie 2025 19:40
Dezinformarea generată artificial câștigă teren în contextul electoral: imagini fabricate, voci false și narațiuni rusești bine ambalate, raportează publicația mediacritica.md. TikTok-ul din Republica Moldova a devenit în ultimele luni un teren fertil pentru manipulări politice, conspirații și falsuri grosolane – toate create sau amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, …
Igor Grosu afirmă că Șor s-a întâlnit cu Putin în persoană pentru a-i da raportul privind deturnarea parcursului european al R. Moldova / “Pericolul e clar!” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că oligarhul fugar Ilan Șor i-ar fi raportat direct dictatorului rus Vladimir Putin despre acțiunile sale subversive prin care încearcă să deturneze parcursul european al Republicii Moldova. „Șor, alături de un reprezentant PSB din Vladivostok, i-a raportat lui Putin, ca un angajat cuminte, despre tranzacțiile sale. Altfel spus, i-a raportat …
VIDEO | Mascații au luat pe sus mai mulți membri ai organizației „Șor”, în urma altor 40 de percheziții. Mii de lei, confiscați și două persoane, reținute # Cotidianul
Ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat, astăzi, peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup de …
UE va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. # Cotidianul
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN. Antonio Costa a subliniat că, în cadrul recentei reuniuni a …
Siegfried Mureșan: „George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova” # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan acuză partidul AUR, condus de George Simion, că promovează o agendă pro-rusă și antieuropeană în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Într-o postare publicată pe Facebook, Mureșan afirmă că formațiunea acționează împotriva intereselor României și ale românilor. „ Partidul AUR, în frunte cu George Simion, arată că este un partid pro-rus, …
UE alocă încă 18,9 milioane de euro pentru Moldova. Uniunea Europeană invită mediul de afaceri să investească în țară # Cotidianul
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 milioane de euro prin intermediul Facilității pentru Reformă și Creștere, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru parcursul de reforme al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Moldova în implementarea reformelor, UE lansează un apel către mediul de afaceri pentru a investi …
Șalaru denunță modul în care Limba Română e batjocorită în anumite zone ale statului și cere luarea unor măsuri legislative / Problema Găgăuziei, scoasă în relief de fostul ministru # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a lansat critici dure la adresa clasei politice și a autorităților centrale, acuzând lipsa fermității în raport cu chestiunea folosirea limbii române în spațiul public și în instituțiile statului. În podcastul „Adevăruri, cu Olga Bejan”, Șalaru a afirmat că unii politicieni care refuză să vorbească limba română o fac …
VIDEO | Republica Moldova poate încheia negocierile până în 2028. Marta Kos: Totul depinde de voința cetățenilor și livrarea rezultatelor # Cotidianul
Finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 este un obiectiv realizabil, cu o condiție esențială: continuitatea reformelor și dorința reală a cetățenilor de a avansa pe acest drum. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat postului public de radio. Oficiala a transmis un mesaj optimist, …
Liderii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați că Rusia va lansa o nouă ofensivă împotriva Ucrainei, în timp ce se așază la masa discuțiilor cu președintele Volodimir Zelenski pentru a aborda garanțiile de securitate ale țării sale, scrie publicația bloomberg.com. La reuniunea consiliului de securitate de la Toulon, săptămâna trecută, oficialii germani și …
VIDEO | Investigație sub acoperire marca Ziarul de Gardă: Armata digitală a Kremlinului. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” # Cotidianul
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram, scrie Ziarul de Gardă într-o …
Președintele rus Vladimir Putin a dat de înțeles Kievului, că există o șansă de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri „dacă va prevala bunul-simț”, opțiune pe care a spus că o preferă, dar că este gata să-l încheie prin forță dacă aceasta va fi singura cale, scrie reuters.com. Vorbind la Beijing, la finalul …
Cei patru membri ai partidului „Inima Moldovei” sunt aduși în fața judecătorilor. Vlah se jură că acuzațiile procurorilor sunt false # Cotidianul
După ce poliția și procurorii au luat pe sus membrii Partidului pro-rus „Inima Moldovei” în 60 de percheziții, pentru finanțare ilegală a formațiunii, lidera acestora Irina Vlah se plânge de presiuni și dă vina pe cei din PAS. Într-o conferință de presă, pro-rusa Vlah spune că astăzi, instanța decide soarta a patru colegi ai, reținuți. …
În anii Războiului Rece, diplomația de la Beijing și-a făcut un obicei din a trimite, la intervale regulate, Statelor Unite „avertismente solemne”. Era un ritual fără miză reală, o liturghie ideologică menită să arate vigilența revoluționară. Atât de dese și de lipsite de consecințe erau aceste admonestări, încât până și vecinii sovietici au început să …
Putin, de la Beijing, îi propune lui Zelenski să vină la Moscova: „dacă este pregătit pentru discuții”. Reacția Kievului # Cotidianul
Președintele dictator al Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a chemat pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski la Moscova. La acest subiect a vorbit șeful de la Kremlin în cadrul unei conferințe la Beijing. „Donald Trump m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil, dacă Zelenski …
Oazu Nantoi: Regimul de la Tiraspol e arma Kremlinului pentru alegerile din 28 septembrie / Mecanismul rusesc de fraudă electorală # Cotidianul
Regimul separatist de la Tiraspol a fost instaurat prin violență, sub controlul direct al Moscovei, iar în prezent reprezintă o unealtă strategică a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova, avertizează expertul în problema transnistreană, Oazu Nantoi. În cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, Nantoi a declarat că vicierea alegerilor din 28 septembrie reprezintă un …
Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au cerut extrădarea lui Țuțu din Grecia # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia, deoarece în privința acestuia nu exista o hotărâre de căutare, o măsură preventivă de arest sau o sentință definitivă care să trebuiască executată. Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. „În privința dumnealui se examinează o cauză în …
(Ep. 1) Votează informat! Nicolae Chicu scoate în relief strategia Rusiei și pune o întrebare-cheie: Câți cai troieni mai trebuie să apară până se va înțelege care e adevărata alternativă?! # Cotidianul
În cadrul unui amplu material explicativ pe care-l vom reda episodic, jurnalistul Nicolae Chicu lansează un avertisment electoral înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, atrăgând atenția că strategia Rusiei este aceea de a arunca în luptă mai multe tipologii de actori politici, de la cei care își asumă într-un mod complet transparent poziționarea kremlinistă, până …
Proiecte de miliarde în infrastructură: cinci poduri noi peste Prut și un aeroport extins # Cotidianul
Republica Moldova pregătește proiecte majore de infrastructură rutieră, feroviară și aeriană. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, într-un interviu pentru Euronews. Printre acestea se numără construcția a cinci noi poduri peste Prut și demararea, în 2026, a lucrărilor la linia feroviară electrică Iași–Ungheni. Totodată, Aeroportul Internațional Chișinău va fi …
Publicația Politico: Alegerile din 28 septembrie, moment de cotitură. Miza – viitorul european al Moldovei # Cotidianul
Situația din Republica Moldova este una alarmantă, iar Uniunea Europeană ar trebui să înțeleagă miza alegerilor parlamentare, care urmează să fie pe 28 septembrie. Jurnalistul român, Cristian Gherasim, scrie într-un articol pe politico.eu că Moldova se află într-un război informațional promovat și sponsorizat ilegal de Federația Rusă, pe de o parte, iar pe de altă …
Jurnalistul Dmitri Gordon dezvăluie informații scurse din Kremlin: Moscova ar fi alocat 350 de milioane de dolari pentru schimbarea puterii la Chișinău / Șor și Plahotniuc, piese centrale în planul Moscovei de a controla Parlamentul și instituțiile cheie din R. Moldova # Cotidianul
Dmitri Gordon, jurnalist ucrainean, scrie într-un articol că a intrat în posesia unor documente scurse din interiorul Kremlinului, care ar confirma planul Moscovei de a schimba puterea de la Chișinău cu una pro-rusă. Conform acestor date, Rusia ar fi alocat minimum 350 de milioane de dolari pentru punerea în aplicare a scenariului. O parte consistentă …
VIDEO | Într-un gând cu pro-rușii din Blocul „Patriotic”, dar separat: Renato Usatîi spune nu va face coaliție cu PAS, dar nici nu semnează angajamente cu „comuniștii” # Cotidianul
Partidul „Nostru” refuză propunerea celor din Blocul „Patriotic” de a semna un acord public, prin care își iau angajamentul de a nu face coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Liderul Partidului „Nostru”, Renato Usatîi, spune că acest document este unul formal și ar însemna mai mult o asociere cu toată adunătura „comunistă”. Mai mult, Renato …
Maia Sandu, mesaj de felicitare la 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Republica Moldova nu este neputincioasă” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat Armata Națională cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la crearea instituției. Șefa statului a declarat că Armata Națională este „o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de Republica Moldova”. Maia Sandu a subliniat importanța modernizării și consolidării capacităților militare, menționând că pacea …
O dronă militară rusească ar fi traversat noaptea trecută spațiul aerian al R. Moldova. Ce spune Ministerul Apărării # Cotidianul
O dronă militară rusească ar fi traversat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, conform unei hărți cu liniile de atac aerian de noaptea trecută asupra țintelor din Ucraina, publicate de canalele de telegram din țara vecină Ministerul Apărării nu confirmă, deocamdată, informațiile. Potrivit ministrului Anatolie Nosatîi, situația este în curs de verificare împreună cu …
Pe 22 iulie 2025, Constantin Țuțu a fost eliberat din închisoarea din Grecia. Despre aceasta a anunțat ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, Țuțu a achiziționat un bilet de avion către R. Moldova de la Atena. Joi, 4 septembrie, la 09:30, apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la …
VIDEO | Membru al trupei Bi-2: Găgăuzii sunt mințiți, la fel ca și cetățenii ruși. Li se spune că dacă vor fi loiali regimului de la Kremlin, vor trăi bine. Sunt mincinoși patologici # Cotidianul
Cetățenii Federației Ruse trăiesc într-o lume plină de manipulări și promovări ale ideologiilor autoritare, care au prins rădăcini în întreaga societate. Cel puțin asta spune membrul trupei ruse Bi-2, Maxim Andriușcenko, care a părăsit Rusia împreună cu colegii săi și a dobândit cetățenia Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii în limba rusă …
Igor Grosu, întrebare către politicienii pro-ruși: Câți bani erau în „kuliokul” oferit de Plahotniuc și ce anume i-a „vândut” Dodon pentru această sumă? Viitorul țării? # Cotidianul
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, avertizează într-o postare pe Facebook asupra pericolului revenirii la putere a partidelor pro-ruse, pe care le numește „blocul Kuliok”. Acesta a menționat că alegătorii vor decide pe 28 septembrie dacă permit capturarea legislativului de către aceleași forțe politice care au condus Moldova timp de decenii. „Care este pericolul …
Parlamentul European pregătește rezoluția prin care reafirmă sprijinul pentru integrarea Republicii Moldova # Cotidianul
Republica Moldova se află în centrul atenției Parlamentului European la prima sesiune plenară din această toamnă, care va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg. Eurodeputatul Siegfried Mureșan anunță trei momente-cheie dedicate țării noastre: adoptarea unei rezoluții de sprijin pentru integrarea europeană, o dezbatere despre sprijinul UE și un discurs al președintei Maia Sandu în plen. …
Rusia a pierdut aproximativ 1.083.790 de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, lansată pe 24 februarie 2022. Datele se regăsesc într-un raport publicat pe 2 septembrie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat 800 de pierderi umane, transmite Kyiv …
Gigantul energetic rus Gazprom și compania de stat chineză CNPC au semnat, pe 2 septembrie, un acord obligatoriu pentru construirea conductei Power of Siberia-2, care va transporta gaz din câmpurile Yamal din Rusia către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani. Anunțul a fost făcut de directorul general al Gazprom, Alexei Miller. Acordul, amânat …
VIDEO | Modificări în sistemul educațional din Rusia: pregătire militară, Șaman și Gazmanov la orele de muzică, iar ziua de naștere a lui Jirinovski – sărbătoare națională # Cotidianul
Educația școlară din Federația Rusă devine din ce în ce mai ideologizată, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Mai exact, în școli au fost introduse discipline de pregătire militară, discuții despre „valorile tradiționale”, în fața copiilor sunt aduși participanți la așa-numita „operațiune militară specială” și se reintroduce practica sovietică a …
Pro-rușii Irinei Vlah au rămas fără o Tesla cumpărată din banii Moscovei. Mascații au confiscat mașina de lux. Ce au descoperit IGP și procurorii în urma celor 60 de percheziții # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de …
2,2 miliarde lei încasate de către SFS la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Cotidianul
În perioada săptămânii precedente, 25-29 august 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,2 miliarde lei. În detrimentul activităților de control, autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de …
Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, afirmă că cetățenii Republicii Moldova și-au exprimat clar dorința de a adera la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat pentru Euronews România, liderul european a subliniat încrederea sa în alegerea pe care moldovenii o vor face la următoarele alegeri parlamentare. „Ultimele alegeri din Moldova au confirmat că țara dorește să …
Ministerul de Externe al Italiei a confirmat, într-un răspuns pentru Ziarul de Gardă, că primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, se află la Roma în baza unei vize cu valabilitate teritorială limitată. Potrivit autorităților italiene, documentul i-a fost emis „în deplină conformitate cu reglementările Schengen”, exclusiv pentru a-i permite participarea la o conferință dedicată primăriilor, …
AUDIO | „Vom da câte 1000 acum, în campanie va fi mai mult”: Bani negri pentru activiștii pro-rusei Irinei Vlah. Interceptări publicate de procurori # Cotidianul
În contextul perchezițiilor desfășurate la membrii Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, procurorii au făcut publice mai multe înregistrări audio care scot la iveală discuții despre repartizarea banilor către agitatori și despre organizarea campaniei electorale. În convorbiri, responsabilii de campanie vorbesc despre plata a 1000 de lei lunar pentru fiecare activist, cu promisiunea unor …
CNA: Patru persoane reținute și 17 suspecți în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah # Cotidianul
În urma perchezițiilor din această dimineață, mascații au reținut patru persoane, membri ai Partidului „Inima Moldovei”. În total, 17 persoane sunt vizate în acest dosar, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până …
Mascații au dat buzna peste membrii partidului pro-rusei Irina Vlah. Peste 60 de percheziții, desfășurate în această dimineață # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat în această dimineață 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a …
28 septembrie, marele test electoral. Tomac: O victorie a forțelor pro-ruse ar însemna un haos extrem de riscant pentru R. Moldova / Miza alegerilor, maximizată de războiul Rusiei contra Ucrainei # Cotidianul
Republica Moldova ar fi aruncată în haos, dacă forțele pro-ruse ajung la putere. Declarația a fost făcută de eurodeputatul PMP Eugen Tomac, în cadrul unei emisiuni la RFI. Acesta mai spune că populația de peste Prut este supusă unui val de dezinformare și propagandă, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Sunt două opțiuni. Cetățenii …
Șalaru spune că excursia lui Ceban în Italia e un EȘEC, “datorită răspunsului dat de MAE al României” / “Mai mult, Ceban a solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat” # Cotidianul
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, ar fi solicitat viză de intrare în Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Despre asta a scris fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook. Precizarea a venit în contextul în care Ceban efectuează o vizită în Italia, în scop pur …
Japonia devine un partener economic tot mai important pentru Republica Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Într-o postare pe Facebook, Dorin Recean a subliniat contribuția semnificativă a Japoniei în sprijinirea Republicii Moldova. În ultimii patru ani, Japonia a oferit Chișinăului asistență nerambursabilă în …
Reuters: Xi Jinping promovează o nouă ordine globală, alături de liderii Rusiei și Indiei # Cotidianul
Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat luni viziunea sa pentru o nouă ordine globală de securitate și economică, care să acorde prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă la adresa Statelor Unite, în cadrul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, scrie Reuters. „Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului …
SA „Energocom” a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Asta după ce atribuțiile în acest sens au fost preluate de la S.A. Moldovagaz, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. În context, autoritățile ne asigură că pentru …
VIDEO | Nicușor Dan, despre venirea pro-rușilor la putere în R. Moldova: Ar însemna „trupe suplimentare rusești în regiunea transnistreană, cu presiune și pe Ucraina” # Cotidianul
Republica Moldova beneficiază de sprijin din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a contracara atacurile cibernetice lansate de Federația Rusă, în special în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Un rol important în acest ajutor îi revine României. Declarația aparține șefului statului român, Nicușor Dan. „Faptul că există atacuri cibernetice, faptul că a existat …
MAE român: Italia i-a oferit lui Ion Ceban o viză limitată pentru a participa la conferința UNESCO # Cotidianul
Primarul general, Ion Ceban, ar fi primit o viză cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia. Despre aceasta a anunțat Ministerul de Externe din România. Scopul vizitei lui Ceban la Roma este participarea la o conferință sub egida UNESCO. „Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză …
VIDEO | Voronin parcă e ținut „captiv” în Blocul Patriotic. Valeriu Pașa: Prin declarațiile lui parcă spune: „Băi, nu-i votați pe ăștia, eu singur nu-i vreau” # Cotidianul
Fostul președinte Vladimir Voronin, deși figurează ca unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, pare să transmită mesaje contradictorii colegilor săi de alianță, consideră experții Watchdog. Valeriu Pașa afirmă că atitudinea și replicile publice ale liderului comunist sugerează mai degrabă distanțare decât susținere. Mai mult, Pașa spune că Vladimir Voronin este ținut cu forța în blocul …
DOCUMENT | Cu cât se scumpește rovinieta în România de la 1 septembrie. Lista tarifelor # Cotidianul
Șoferii vor plăti mai mult pentru taxa de utilizarea drumurilor din România în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei, transmite Euronews. Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru o zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/1 lună, 15 euro/60 zile și 50 euro …
Președinta Maia Sandu, întrevedere cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere …
Incident în Bulgaria: Avionul Ursulei von der Leyen, a aterizat folosind hărți analogice, după ce sistemul GPS-ul ar fi fost atacat de Federația Rusă # Cotidianul
Un presupus atac de interferență rusesc, care a vizat-o pe Ursula von der Leyen, a dezactivat serviciile de navigație GPS la un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul președintei Comisiei Europene să aterizeze cu ajutorul hărților pe hârtie, scrie Financial Times. Un avion care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv, duminică după-amiază, …
