Igor Grosu, întrebare către politicienii pro-ruși: Câți bani erau în „kuliokul” oferit de Plahotniuc și ce anume i-a „vândut” Dodon pentru această sumă? Viitorul țării?
Cotidianul, 2 septembrie 2025 20:50
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, avertizează într-o postare pe Facebook asupra pericolului revenirii la putere a partidelor pro-ruse, pe care le numește „blocul Kuliok”. Acesta a menționat că alegătorii vor decide pe 28 septembrie dacă permit capturarea legislativului de către aceleași forțe politice care au condus Moldova timp de decenii. „Care este pericolul …
Acum 10 minute
21:00
VIDEO | Membrul trupei Bi-2: Găgăuzii sunt mințiți, la fel ca și cetățenii ruși. Li se spune că dacă vor fi loiali regimului de la Kremlin, vor trăi bine. Sunt mincinoși patologici # Cotidianul
Cetățenii Federației Ruse trăiesc într-o lume plină de manipulări și promovări ale ideologiilor autoritare, care au prins rădăcini în întreaga societate. Cel puțin asta spune membrul trupei ruse Bi-2, Maxim Andriușcenko, care împreună cu colegii săi a părăsit Rusia și a dobândit cetățenia Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii în limba rusă …
Acum 30 minute
20:50
Acum 4 ore
18:00
Parlamentul European pregătește rezoluția prin care reafirmă sprijinul pentru integrarea Republicii Moldova # Cotidianul
Republica Moldova se află în centrul atenției Parlamentului European la prima sesiune plenară din această toamnă, care va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg. Eurodeputatul Siegfried Mureșan anunță trei momente-cheie dedicate țării noastre: adoptarea unei rezoluții de sprijin pentru integrarea europeană, o dezbatere despre sprijinul UE și un discurs al președintei Maia Sandu în plen. …
Acum 6 ore
16:20
Rusia a pierdut aproximativ 1.083.790 de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, lansată pe 24 februarie 2022. Datele se regăsesc într-un raport publicat pe 2 septembrie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat 800 de pierderi umane, transmite Kyiv …
16:20
Gigantul energetic rus Gazprom și compania de stat chineză CNPC au semnat, pe 2 septembrie, un acord obligatoriu pentru construirea conductei Power of Siberia-2, care va transporta gaz din câmpurile Yamal din Rusia către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani. Anunțul a fost făcut de directorul general al Gazprom, Alexei Miller. Acordul, amânat …
Acum 8 ore
14:10
VIDEO | Modificări în sistemul educațional din Rusia: pregătire militară, Șaman și Gazmanov la orele de muzică, iar ziua de naștere a lui Jirinovski – sărbătoare națională # Cotidianul
Educația școlară din Federația Rusă devine din ce în ce mai ideologizată, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Mai exact, în școli au fost introduse discipline de pregătire militară, discuții despre „valorile tradiționale”, în fața copiilor sunt aduși participanți la așa-numita „operațiune militară specială” și se reintroduce practica sovietică a …
13:50
Pro-rușii Irinei Vlah au rămas fără o Tesla cumpărată din banii Moscovei. Mascații au confiscat mașina de lux. Ce au descoperit IGP și procurorii în urma celor 60 de percheziții # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de …
13:30
2,2 miliarde lei încasate de către SFS la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Cotidianul
În perioada săptămânii precedente, 25-29 august 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,2 miliarde lei. În detrimentul activităților de control, autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de …
13:20
Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, afirmă că cetățenii Republicii Moldova și-au exprimat clar dorința de a adera la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat pentru Euronews România, liderul european a subliniat încrederea sa în alegerea pe care moldovenii o vor face la următoarele alegeri parlamentare. „Ultimele alegeri din Moldova au confirmat că țara dorește să …
Acum 12 ore
12:10
Ministerul de Externe al Italiei a confirmat, într-un răspuns pentru Ziarul de Gardă, că primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, se află la Roma în baza unei vize cu valabilitate teritorială limitată. Potrivit autorităților italiene, documentul i-a fost emis „în deplină conformitate cu reglementările Schengen”, exclusiv pentru a-i permite participarea la o conferință dedicată primăriilor, …
11:50
AUDIO | „Vom da câte 1000 acum, în campanie va fi mai mult”: Bani negri pentru activiștii pro-rusei Irinei Vlah. Interceptări publicate de procurori # Cotidianul
În contextul perchezițiilor desfășurate la membrii Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, procurorii au făcut publice mai multe înregistrări audio care scot la iveală discuții despre repartizarea banilor către agitatori și despre organizarea campaniei electorale. În convorbiri, responsabilii de campanie vorbesc despre plata a 1000 de lei lunar pentru fiecare activist, cu promisiunea unor …
10:50
CNA: Patru persoane reținute și 17 suspecți în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah # Cotidianul
În urma perchezițiilor din această dimineață, mascații au reținut patru persoane, membri ai Partidului „Inima Moldovei”. În total, 17 persoane sunt vizate în acest dosar, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până …
10:30
Mascații au dat buzna peste membrii partidului pro-rusei Irina Vlah. Peste 60 de percheziții, desfășurate în această dimineață # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat în această dimineață 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a …
Ieri
20:10
28 septembrie, marele test electoral. Tomac: O victorie a forțelor pro-ruse ar însemna un haos extrem de riscant pentru R. Moldova / Miza alegerilor, maximizată de războiul Rusiei contra Ucrainei # Cotidianul
Republica Moldova ar fi aruncată în haos, dacă forțele pro-ruse ajung la putere. Declarația a fost făcută de eurodeputatul PMP Eugen Tomac, în cadrul unei emisiuni la RFI. Acesta mai spune că populația de peste Prut este supusă unui val de dezinformare și propagandă, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Sunt două opțiuni. Cetățenii …
19:50
Șalaru spune că excursia lui Ceban în Italia e un EȘEC, “datorită răspunsului dat de MAE al României” / “Mai mult, Ceban a solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat” # Cotidianul
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, ar fi solicitat viză de intrare în Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Despre asta a scris fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook. Precizarea a venit în contextul în care Ceban efectuează o vizită în Italia, în scop pur …
19:00
Japonia devine un partener economic tot mai important pentru Republica Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Într-o postare pe Facebook, Dorin Recean a subliniat contribuția semnificativă a Japoniei în sprijinirea Republicii Moldova. În ultimii patru ani, Japonia a oferit Chișinăului asistență nerambursabilă în …
18:10
Reuters: Xi Jinping promovează o nouă ordine globală, alături de liderii Rusiei și Indiei # Cotidianul
Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat luni viziunea sa pentru o nouă ordine globală de securitate și economică, care să acorde prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă la adresa Statelor Unite, în cadrul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, scrie Reuters. „Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului …
18:00
SA „Energocom” a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Asta după ce atribuțiile în acest sens au fost preluate de la S.A. Moldovagaz, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. În context, autoritățile ne asigură că pentru …
17:50
VIDEO | Nicușor Dan, despre venirea pro-rușilor la putere în R. Moldova: Ar însemna „trupe suplimentare rusești în regiunea transnistreană, cu presiune și pe Ucraina” # Cotidianul
Republica Moldova beneficiază de sprijin din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a contracara atacurile cibernetice lansate de Federația Rusă, în special în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Un rol important în acest ajutor îi revine României. Declarația aparține șefului statului român, Nicușor Dan. „Faptul că există atacuri cibernetice, faptul că a existat …
16:20
MAE român: Italia i-a oferit lui Ion Ceban o viză limitată pentru a participa la conferința UNESCO # Cotidianul
Primarul general, Ion Ceban, ar fi primit o viză cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia. Despre aceasta a anunțat Ministerul de Externe din România. Scopul vizitei lui Ceban la Roma este participarea la o conferință sub egida UNESCO. „Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză …
16:10
VIDEO | Voronin parcă e ținut „captiv” în Blocul Patriotic. Valeriu Pașa: Prin declarațiile lui parcă spune: „Băi, nu-i votați pe ăștia, eu singur nu-i vreau” # Cotidianul
Fostul președinte Vladimir Voronin, deși figurează ca unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, pare să transmită mesaje contradictorii colegilor săi de alianță, consideră experții Watchdog. Valeriu Pașa afirmă că atitudinea și replicile publice ale liderului comunist sugerează mai degrabă distanțare decât susținere. Mai mult, Pașa spune că Vladimir Voronin este ținut cu forța în blocul …
13:50
DOCUMENT | Cu cât se scumpește rovinieta în România de la 1 septembrie. Lista tarifelor # Cotidianul
Șoferii vor plăti mai mult pentru taxa de utilizarea drumurilor din România în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei, transmite Euronews. Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru o zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/1 lună, 15 euro/60 zile și 50 euro …
13:30
Președinta Maia Sandu, întrevedere cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere …
13:20
Incident în Bulgaria: Avionul Ursulei von der Leyen, a aterizat folosind hărți analogice, după ce sistemul GPS-ul ar fi fost atacat de Federația Rusă # Cotidianul
Un presupus atac de interferență rusesc, care a vizat-o pe Ursula von der Leyen, a dezactivat serviciile de navigație GPS la un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul președintei Comisiei Europene să aterizeze cu ajutorul hărților pe hârtie, scrie Financial Times. Un avion care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv, duminică după-amiază, …
12:50
Tentativă eșuată. O femeie din Federația Rusă, prinsă pe Aeroportul din Chișinău cu aproximativ 40 de mii de dolari nedeclarați # Cotidianul
Funcționarii vamali au contracarat, în conlucrare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, o tentativă de scoatere ilegală a valutei din țară. Cazul a fost înregistrat pe Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui control de specialitate efectuat asupra pasagerilor de la ruta Chișinău-Istanbul. Astfel, asupra unei femei, cetățeană a Federației Ruse în vârstă de …
12:50
12:10
Reușite considerabile ale antreprenorilor moldoveni. În trimestrul 2 al anului 2025 avem încă o creștere de 25% a investițiilor private, iar asta chiar ținând cont de baza deja înaltă din anul trecut. 6 trimestre la rând antreprenorii noștri continuă să investească. Un record absolut de când se colectează aceste date, a scris pe Facebook Dumitru …
11:10
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a desemnat-o pe Iwona Piórko Bermig în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Ea îl va succeda pe Janis Mazeiks, care și-a încheiat recent mandatul la Chișinău. În prezent, Iwona Piórko este ambasadoare a Uniunii Europene în Singapore. Anterior, a …
10:30
Nicușor Dan: Ion Ceban a încercat să vină la mine de două-trei ori. „Am fost sfătuit de servicii să nu-l primesc” # Cotidianul
Fostul primar al Bucureștiului și actual candidat la președinția României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV Chișinău, că a refuzat în mod repetat întâlniri cu edilul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban. Potrivit lui Dan, decizia a venit în urma recomandărilor primite de la instituțiile statului român. „Eu am …
10:10
Ex-directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, plasat în arest pentru 30 de zile # Cotidianul
Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate după perchezițiile efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori. Potrivit anchetatorilor, acesta este acuzat că ar fi eludat procedurile legale de achiziții publice prin favorizarea unor agenți economici, fapt care ar fi adus prejudicii …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău: Iwona Piorko îi succede pe Janis Mazeiks # Cotidianul
Uniunea Europeană și-a desemnat noua reprezentantă în Republica Moldova: ambasadoarea Iwona Piorko va prelua funcția de la Janis Mazeiks. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate. În prezent, Iwona Piorko este ambasadorul UE în Singapore, iar de-a lungul carierei a ocupat …
20:10
Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus: „Putin este un prădător” # Cotidianul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”, transmite Digi24. Președinta Comisiei Europene se află într-un …
18:30
Altercații la Peresecina între activiștii partidului „Șansă” afiliat oligarhului Ilan Șor și localnici: poliția a intervenit # Cotidianul
Altercații fizice, îmbrânceli și țipete au avut loc astăzi, 31 august, la o terasă din satul Peresecina, raionul Orhei, unde membri și susținători ai partidului „Șansă”, afiliat oligarhului Ilan Șor, s-au ciocnit cu un grup de localnici. Incidentul a izbucnit în timpul unui protest „spontan și pașnic” împotriva guvernării, care a escaladat rapid, necesitând intervenția …
16:30
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu # Cotidianul
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu. Cei doi oficiali au discutat cu localnicii și au asistat la concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat la Casa de Cultură din oraș. Maia Sandu s-a arătat onorată să sărbătorească …
16:00
Curtea Supremă de Justiție a blocat definitiv participarea partidului „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale și a anulat decizia Curții de Apel Chișinău, care obligase CEC să reexamineze cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare”. Astfel, formațiunea nu va putea participa la scrutinul parlamentar. Hotărârea CSJ este definitivă și irevocabilă. Magistrații au constatat că instanța inferioară nu a analizat corect …
15:50
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis din Japonia un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind rolul fundamental al acesteia în păstrarea identității și unității naționale. „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam, ne întărește rădăcinile și ne unește. Înaintașii noștri au luptat pentru ea, au îngrijit-o și ne-au transmis-o cu demnitate”, a declarat …
15:30
CEC cere bisericii să nu se implice în campania electorală: „Misiunea fundamentală este una spirituală, nu politică” # Cotidianul
În contextul startului campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cultelor religioase că implicarea în activități politice sau electorale este interzisă de lege și riscă să submineze încrederea publică în instituțiile democratice. Într-un comunicat, CEC subliniază că biserica este separată de stat, iar „misiunea fundamentală a oricărui cult religios este una spirituală, morală și comunitară, …
11:30
Atac masiv cu drone rusești în regiunea Odesa: peste 29.000 de consumatori fără electricitate # Cotidianul
Forțele rusești au lansat duminică noaptea un atac masiv cu drone asupra districtului Odesa, afectând infrastructura energetică și provocând pagube materiale, potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper. „Orașul Cernomorsk și împrejurimile sale au fost cel mai grav afectate. Atacul a afectat infrastructura energetică”, a scris Kiper pe canalul său de Telegram. În urma …
11:10
Președinții Moldovei și României la Marea Dictare Națională: „Limba română, punte între malurile Prutului” # Cotidianul
Centrul capitalei găzduiește astăzi a treia ediție a Mari Dictări Naționale, un eveniment dedicat promovării limbii române și cultivării vorbirii și scrierii corecte în rândul cetățenilor. Peste 2000 de participanți din întreaga țară își testează cunoștințele, scriind un text dictat pe care îl află astăzi. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, …
11:10
Valeriu Pașa: „Schimbări foarte importante în politica Kremlinului față de Moldova se întâmplă. Și nu e a bine!” # Cotidianul
Schimbări majore au avut loc în structurile de putere de la Kremlin, cu impact direct asupra politicii Moscovei față de Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a convocat vineri o ședință a Consiliului de Securitate, având ca temă „politica Rusiei în spațiul CSI”. Deși deciziile nu au fost anunțate public, ulterior a fost emis un …
09:20
Președintele României, Nicușor Dan, a sosit astăzi, 31 august, la Chișinău, într-o vizită oficială de Ziua Limbii Române. Oficialul a fost întâmpinat la Reședința de Stat de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi șefi de stat vor participa împreună la evenimentele culturale dedicate sărbătorii naționale. Aceasta este a treia vizită a lui Nicușor …
30 august 2025
19:40
Igor Grosu despre interdicția lui Ion Ceban în România: „Nu am cerut interdicție, ci doar am avertizat partenerii” # Cotidianul
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a comentat interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen a primarului Chișinăului, Ion Ceban, precizând că autoritățile române au fost doar avertizate asupra riscurilor reprezentate de acesta. „Nu am cerut interdicție pentru Ion Ceban, ci doar i-am avertizat pe parteneri că el este un «cal …
19:10
VIDEO Andrei Curăraru sprijin european fără precedent pentru Republica Moldova: Macron, Merz și Tusk reconfirmă calea europeană a Chișinăului # Cotidianul
Campania electorală din Republica Moldova începe într-un context geopolitic tensionat, dar și cu un val de sprijin european fără precedent. Vizitele recente la Chișinău ale președintelui francez Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierului polonez Donald Tusk au reconfirmat locul Moldovei în familia europeană. Analistul politic Andrei Curăraru, de la Watchdog, spune că aceste …
18:30
Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova cu o cursă obișnuită după decizia Ministerului Justiției din Grecia # Cotidianul
Procesul de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia în Republica Moldova depinde integral de decizia Ministerului Justiției de la Atena, autoritățile de la Chișinău urmând să intervină doar după recepționarea documentelor oficiale. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul „Podcastului Lorenei” de la Pro …
18:20
Premierul Dorin Recean întreprinde o vizită oficială în Japonia și inaugurează Ziua Republicii Moldova la Osaka # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, efectuează în perioada 30 august – 2 septembrie o vizită de lucru în Japonia, anunțată de Guvern sâmbătă, 30 august. Vizita include întâlniri oficiale și participarea la Expoziția Mondială de la Osaka, unde șeful Executivului va inaugura Ziua Republicii Moldova. Duminică, 31 august, în contextul Zilei Limbii Române, prim-ministrul va …
18:10
VIDEO Campanie „extrem de murdară” la parlamentarele din Moldova. Curăraru: „Peste 140.000 de oameni și-au vândut votul data trecută” # Cotidianul
Campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie a început oficial, iar experții avertizează că va fi una dintre cele mai dificile confruntări politice din ultimii ani. Analistul politic Andrei Curăraru vorbește despre o campanie „extrem de murdară”, marcată de riscul cumpărării masive de voturi și de influențe externe. Andrei Curăraru se așteaptă la o campanie …
16:00
Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Jānis Mažeiks, își încheie mandatul: „Moldova a devenit mai puternică, mai europeană și mai rezistentă” # Cotidianul
Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, și-a încheiat mandatul de patru ani și se întoarce în Letonia. Sâmbătă, 30 august, diplomatul a publicat o fotografie realizată la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), însoțită de un mesaj emoționant de rămas bun: „O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”. …
15:10
Igor Grosu: „Dacă în Parlament vine o majoritate pro-rusă. Asta ar însemna direct folosirea acestui teritoriu de către Rusia, cu acordul tacit al grupărilor pro-ruse” # Cotidianul
Republica Moldova se află, în prag de alegeri parlamentare, între două modele de dezvoltare: cel european și cel promovat de Rusia, a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, într-un interviu Euronews România. „Din păcate războiul provocat de Federația Rusă ne pune în fața unei situații în care trebuie să alegem între pace și …
14:20
Andrii Parubii, un politician ucrainean cunoscut pentru rolul său central în Revoluția EuroMaidan și fost președinte al Radei Supreme, a fost împușcat mortal la Liov, astăzi, 30 august, relatează Hromadske. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, atacul a avut loc în jurul prânzului, în raionul Frankivsk din Liov. Victima a murit pe loc din cauza rănilor suferite. …
29 august 2025
19:30
Partidul Acțiune și Solidaritate și-a început campania electorală. Igor Grosu: „Noi suntem generația integrării europene” # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, printr-un eveniment desfășurat vineri seara, 29 august, în fața Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău. Atmosfera a fost una de mobilizare, cu sute de susținători veniți din mai multe raioane ale țării, iar pe …
