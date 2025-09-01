Energocom devine de astăzi noul furnizor de gaze în locul Moldovagaz

13:00

Șefa diplomației Uniunii Europene Kaja Kallas a condamnat vineri cu fermitate loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puțin 23 de morți și a îndemnat la adoptarea de noi sancțiuni împotriva Moscovei, relatează dpa, citată de Agerpres. „Aceste atacuri arată că Putin pur și simplu își bate joc de orice fel de eforturi de …