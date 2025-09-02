VIDEO | Membru al trupei Bi-2: Găgăuzii sunt mințiți, la fel ca și cetățenii ruși. Li se spune că dacă vor fi loiali regimului de la Kremlin, vor trăi bine. Sunt mincinoși patologici

18:10

Campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie a început oficial, iar experții avertizează că va fi una dintre cele mai dificile confruntări politice din ultimii ani. Analistul politic Andrei Curăraru vorbește despre o campanie „extrem de murdară”, marcată de riscul cumpărării masive de voturi și de influențe externe. Andrei Curăraru se așteaptă la o campanie …