28 septembrie, marele test electoral. Tomac: O victorie a forțelor pro-ruse ar însemna un haos extrem de riscant pentru R. Moldova / Miza alegerilor, maximizată de războiul Rusiei contra Ucrainei

Șefa statului, Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet. Este vorba de Adrian Băluțel, care și-a suspendat funcția pentru a participa la campania electorală. Într-o declarație publică, acesta a anunțat că, pe întreaga perioadă a campaniei, renunță la atribuțiile de la Președinție pentru a se dedica participării la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. „Începând de astăzi, …