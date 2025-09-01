28 septembrie, marele test electoral. Tomac: O victorie a forțelor pro-ruse ar însemna un haos extrem de riscant pentru R. Moldova / Miza alegerilor, maximizată de războiul Rusiei contra Ucrainei
Cotidianul, 1 septembrie 2025 20:10
Republica Moldova ar fi aruncată în haos, dacă forțele pro-ruse ajung la putere. Declarația a fost făcută de eurodeputatul PMP Eugen Tomac, în cadrul unei emisiuni la RFI. Acesta mai spune că populația de peste Prut este supusă unui val de dezinformare și propagandă, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Sunt două opțiuni. Cetățenii …
• • •
28 septembrie, marele test electoral. Tomac: O victorie a forțelor pro-ruse ar însemna un haos extrem de riscant pentru R. Moldova / Miza alegerilor, maximizată de războiul Rusiei contra Ucrainei
Șalaru spune că excursia lui Ceban în Italia e un EȘEC, “datorită răspunsului dat de MAE al României” / “Mai mult, Ceban a solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat” # Cotidianul
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, ar fi solicitat viză de intrare în Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Despre asta a scris fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook. Precizarea a venit în contextul în care Ceban efectuează o vizită în Italia, în scop pur …
19:00
Japonia devine un partener economic tot mai important pentru Republica Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Într-o postare pe Facebook, Dorin Recean a subliniat contribuția semnificativă a Japoniei în sprijinirea Republicii Moldova. În ultimii patru ani, Japonia a oferit Chișinăului asistență nerambursabilă în …
18:10
Reuters: Xi Jinping promovează o nouă ordine globală, alături de liderii Rusiei și Indiei # Cotidianul
Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat luni viziunea sa pentru o nouă ordine globală de securitate și economică, care să acorde prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă la adresa Statelor Unite, în cadrul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, scrie Reuters. „Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului …
18:00
SA „Energocom” a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Asta după ce atribuțiile în acest sens au fost preluate de la S.A. Moldovagaz, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. În context, autoritățile ne asigură că pentru …
17:50
VIDEO | Nicușor Dan, despre venirea pro-rușilor la putere în R. Moldova: Ar însemna „trupe suplimentare rusești în regiunea transnistreană, cu presiune și pe Ucraina” # Cotidianul
Republica Moldova beneficiază de sprijin din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a contracara atacurile cibernetice lansate de Federația Rusă, în special în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Un rol important în acest ajutor îi revine României. Declarația aparține șefului statului român, Nicușor Dan. „Faptul că există atacuri cibernetice, faptul că a existat …
16:20
MAE român: Italia i-a oferit lui Ion Ceban o viză limitată pentru a participa la conferința UNESCO # Cotidianul
Primarul general, Ion Ceban, ar fi primit o viză cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia. Despre aceasta a anunțat Ministerul de Externe din România. Scopul vizitei lui Ceban la Roma este participarea la o conferință sub egida UNESCO. „Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză …
16:10
VIDEO | Voronin parcă e ținut „captiv” în Blocul Patriotic. Valeriu Pașa: Prin declarațiile lui parcă spune: „Băi, nu-i votați pe ăștia, eu singur nu-i vreau” # Cotidianul
Fostul președinte Vladimir Voronin, deși figurează ca unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, pare să transmită mesaje contradictorii colegilor săi de alianță, consideră experții Watchdog. Valeriu Pașa afirmă că atitudinea și replicile publice ale liderului comunist sugerează mai degrabă distanțare decât susținere. Mai mult, Pașa spune că Vladimir Voronin este ținut cu forța în blocul …
13:50
DOCUMENT | Cu cât se scumpește rovinieta în România de la 1 septembrie. Lista tarifelor # Cotidianul
Șoferii vor plăti mai mult pentru taxa de utilizarea drumurilor din România în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate a rovinietei, transmite Euronews. Conform noii prevederi, tarifele pentru automobilele din clasa A vor fi de 3,5 de euro pentru o zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/1 lună, 15 euro/60 zile și 50 euro …
13:30
Președinta Maia Sandu, întrevedere cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere …
13:20
Incident în Bulgaria: Avionul Ursulei von der Leyen, a aterizat folosind hărți analogice, după ce sistemul GPS-ul ar fi fost atacat de Federația Rusă # Cotidianul
Un presupus atac de interferență rusesc, care a vizat-o pe Ursula von der Leyen, a dezactivat serviciile de navigație GPS la un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul președintei Comisiei Europene să aterizeze cu ajutorul hărților pe hârtie, scrie Financial Times. Un avion care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv, duminică după-amiază, …
12:50
Tentativă eșuată. O femeie din Federația Rusă, prinsă pe Aeroportul din Chișinău cu aproximativ 40 de mii de dolari nedeclarați # Cotidianul
Funcționarii vamali au contracarat, în conlucrare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, o tentativă de scoatere ilegală a valutei din țară. Cazul a fost înregistrat pe Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui control de specialitate efectuat asupra pasagerilor de la ruta Chișinău-Istanbul. Astfel, asupra unei femei, cetățeană a Federației Ruse în vârstă de …
12:50
12:10
Reușite considerabile ale antreprenorilor moldoveni. În trimestrul 2 al anului 2025 avem încă o creștere de 25% a investițiilor private, iar asta chiar ținând cont de baza deja înaltă din anul trecut. 6 trimestre la rând antreprenorii noștri continuă să investească. Un record absolut de când se colectează aceste date, a scris pe Facebook Dumitru …
11:10
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a desemnat-o pe Iwona Piórko Bermig în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Ea îl va succeda pe Janis Mazeiks, care și-a încheiat recent mandatul la Chișinău. În prezent, Iwona Piórko este ambasadoare a Uniunii Europene în Singapore. Anterior, a …
10:30
Nicușor Dan: Ion Ceban a încercat să vină la mine de două-trei ori. „Am fost sfătuit de servicii să nu-l primesc” # Cotidianul
Fostul primar al Bucureștiului și actual candidat la președinția României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV Chișinău, că a refuzat în mod repetat întâlniri cu edilul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban. Potrivit lui Dan, decizia a venit în urma recomandărilor primite de la instituțiile statului român. „Eu am …
10:10
Ex-directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, plasat în arest pentru 30 de zile # Cotidianul
Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate după perchezițiile efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori. Potrivit anchetatorilor, acesta este acuzat că ar fi eludat procedurile legale de achiziții publice prin favorizarea unor agenți economici, fapt care ar fi adus prejudicii …
20:20
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău: Iwona Piorko îi succede pe Janis Mazeiks # Cotidianul
Uniunea Europeană și-a desemnat noua reprezentantă în Republica Moldova: ambasadoarea Iwona Piorko va prelua funcția de la Janis Mazeiks. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate. În prezent, Iwona Piorko este ambasadorul UE în Singapore, iar de-a lungul carierei a ocupat …
20:10
Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus: „Putin este un prădător” # Cotidianul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”, transmite Digi24. Președinta Comisiei Europene se află într-un …
18:30
Altercații la Peresecina între activiștii partidului „Șansă” afiliat oligarhului Ilan Șor și localnici: poliția a intervenit # Cotidianul
Altercații fizice, îmbrânceli și țipete au avut loc astăzi, 31 august, la o terasă din satul Peresecina, raionul Orhei, unde membri și susținători ai partidului „Șansă”, afiliat oligarhului Ilan Șor, s-au ciocnit cu un grup de localnici. Incidentul a izbucnit în timpul unui protest „spontan și pașnic” împotriva guvernării, care a escaladat rapid, necesitând intervenția …
16:30
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu # Cotidianul
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu. Cei doi oficiali au discutat cu localnicii și au asistat la concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat la Casa de Cultură din oraș. Maia Sandu s-a arătat onorată să sărbătorească …
16:00
Curtea Supremă de Justiție a blocat definitiv participarea partidului „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale și a anulat decizia Curții de Apel Chișinău, care obligase CEC să reexamineze cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare”. Astfel, formațiunea nu va putea participa la scrutinul parlamentar. Hotărârea CSJ este definitivă și irevocabilă. Magistrații au constatat că instanța inferioară nu a analizat corect …
15:50
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis din Japonia un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind rolul fundamental al acesteia în păstrarea identității și unității naționale. „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam, ne întărește rădăcinile și ne unește. Înaintașii noștri au luptat pentru ea, au îngrijit-o și ne-au transmis-o cu demnitate”, a declarat …
15:30
CEC cere bisericii să nu se implice în campania electorală: „Misiunea fundamentală este una spirituală, nu politică” # Cotidianul
În contextul startului campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cultelor religioase că implicarea în activități politice sau electorale este interzisă de lege și riscă să submineze încrederea publică în instituțiile democratice. Într-un comunicat, CEC subliniază că biserica este separată de stat, iar „misiunea fundamentală a oricărui cult religios este una spirituală, morală și comunitară, …
11:30
Atac masiv cu drone rusești în regiunea Odesa: peste 29.000 de consumatori fără electricitate # Cotidianul
Forțele rusești au lansat duminică noaptea un atac masiv cu drone asupra districtului Odesa, afectând infrastructura energetică și provocând pagube materiale, potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper. „Orașul Cernomorsk și împrejurimile sale au fost cel mai grav afectate. Atacul a afectat infrastructura energetică”, a scris Kiper pe canalul său de Telegram. În urma …
11:10
Președinții Moldovei și României la Marea Dictare Națională: „Limba română, punte între malurile Prutului” # Cotidianul
Centrul capitalei găzduiește astăzi a treia ediție a Mari Dictări Naționale, un eveniment dedicat promovării limbii române și cultivării vorbirii și scrierii corecte în rândul cetățenilor. Peste 2000 de participanți din întreaga țară își testează cunoștințele, scriind un text dictat pe care îl află astăzi. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, …
11:10
Valeriu Pașa: „Schimbări foarte importante în politica Kremlinului față de Moldova se întâmplă. Și nu e a bine!” # Cotidianul
Schimbări majore au avut loc în structurile de putere de la Kremlin, cu impact direct asupra politicii Moscovei față de Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a convocat vineri o ședință a Consiliului de Securitate, având ca temă „politica Rusiei în spațiul CSI”. Deși deciziile nu au fost anunțate public, ulterior a fost emis un …
09:20
Președintele României, Nicușor Dan, a sosit astăzi, 31 august, la Chișinău, într-o vizită oficială de Ziua Limbii Române. Oficialul a fost întâmpinat la Reședința de Stat de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi șefi de stat vor participa împreună la evenimentele culturale dedicate sărbătorii naționale. Aceasta este a treia vizită a lui Nicușor …
19:40
Igor Grosu despre interdicția lui Ion Ceban în România: „Nu am cerut interdicție, ci doar am avertizat partenerii” # Cotidianul
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a comentat interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen a primarului Chișinăului, Ion Ceban, precizând că autoritățile române au fost doar avertizate asupra riscurilor reprezentate de acesta. „Nu am cerut interdicție pentru Ion Ceban, ci doar i-am avertizat pe parteneri că el este un «cal …
19:10
VIDEO Andrei Curăraru sprijin european fără precedent pentru Republica Moldova: Macron, Merz și Tusk reconfirmă calea europeană a Chișinăului # Cotidianul
Campania electorală din Republica Moldova începe într-un context geopolitic tensionat, dar și cu un val de sprijin european fără precedent. Vizitele recente la Chișinău ale președintelui francez Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierului polonez Donald Tusk au reconfirmat locul Moldovei în familia europeană. Analistul politic Andrei Curăraru, de la Watchdog, spune că aceste …
18:30
Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova cu o cursă obișnuită după decizia Ministerului Justiției din Grecia # Cotidianul
Procesul de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia în Republica Moldova depinde integral de decizia Ministerului Justiției de la Atena, autoritățile de la Chișinău urmând să intervină doar după recepționarea documentelor oficiale. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul „Podcastului Lorenei” de la Pro …
18:20
Premierul Dorin Recean întreprinde o vizită oficială în Japonia și inaugurează Ziua Republicii Moldova la Osaka # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, efectuează în perioada 30 august – 2 septembrie o vizită de lucru în Japonia, anunțată de Guvern sâmbătă, 30 august. Vizita include întâlniri oficiale și participarea la Expoziția Mondială de la Osaka, unde șeful Executivului va inaugura Ziua Republicii Moldova. Duminică, 31 august, în contextul Zilei Limbii Române, prim-ministrul va …
18:10
VIDEO Campanie „extrem de murdară” la parlamentarele din Moldova. Curăraru: „Peste 140.000 de oameni și-au vândut votul data trecută” # Cotidianul
Campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie a început oficial, iar experții avertizează că va fi una dintre cele mai dificile confruntări politice din ultimii ani. Analistul politic Andrei Curăraru vorbește despre o campanie „extrem de murdară”, marcată de riscul cumpărării masive de voturi și de influențe externe. Andrei Curăraru se așteaptă la o campanie …
16:00
Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Jānis Mažeiks, își încheie mandatul: „Moldova a devenit mai puternică, mai europeană și mai rezistentă” # Cotidianul
Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, și-a încheiat mandatul de patru ani și se întoarce în Letonia. Sâmbătă, 30 august, diplomatul a publicat o fotografie realizată la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), însoțită de un mesaj emoționant de rămas bun: „O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”. …
15:10
Igor Grosu: „Dacă în Parlament vine o majoritate pro-rusă. Asta ar însemna direct folosirea acestui teritoriu de către Rusia, cu acordul tacit al grupărilor pro-ruse” # Cotidianul
Republica Moldova se află, în prag de alegeri parlamentare, între două modele de dezvoltare: cel european și cel promovat de Rusia, a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, într-un interviu Euronews România. „Din păcate războiul provocat de Federația Rusă ne pune în fața unei situații în care trebuie să alegem între pace și …
14:20
Andrii Parubii, un politician ucrainean cunoscut pentru rolul său central în Revoluția EuroMaidan și fost președinte al Radei Supreme, a fost împușcat mortal la Liov, astăzi, 30 august, relatează Hromadske. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, atacul a avut loc în jurul prânzului, în raionul Frankivsk din Liov. Victima a murit pe loc din cauza rănilor suferite. …
29 august 2025
19:30
Partidul Acțiune și Solidaritate și-a început campania electorală. Igor Grosu: „Noi suntem generația integrării europene” # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, printr-un eveniment desfășurat vineri seara, 29 august, în fața Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău. Atmosfera a fost una de mobilizare, cu sute de susținători veniți din mai multe raioane ale țării, iar pe …
19:00
VIDEO Directorul Spitalului Clinic din Bălți, demis și reținut de CNA pentru corupție. Reacția ministrului Sănătății # Cotidianul
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, și adjunctul său au fost demiși din funcție prin ordin al ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, după ce au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA) în urma unor percheziții desfășurate vineri, 29 august. Aceștia sunt vizați într-un dosar de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, …
18:50
CEC respinge candidatura Partidului Democrat Modern, formațiune afiliată lui Vladimir Plahotniuc # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins vineri, 29 august, cererea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) de a se înregistra în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost adoptată cu votul a șase membri ai CEC. Potrivit instituției, hotărârea are la bază informații transmise de Agenția Servicii Publice …
17:40
Portavocea Kremlinului delirează. Zaharova, bombardează Chișinăul cu acuzații absurde împotriva Moldovei și a parcursului european # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac la adresa Republicii Moldova, reluând teze propagandistice bine cunoscute ale Kremlinului. Într-o declarație publicată la Moscova, ea a elogiat manifestațiile organizate de partidele pro-ruse la Chișinău, cu prilejul comemorării ofensivei Iași-Chișinău din 1944, și a acuzat autoritățile de la Chișinău …
16:20
Chișinăul ar putea înregistra un progres fără precedent în procesul de aderare la UE: toate clusterele de negocieri ar putea fi deschise în 2025, estimează Marta Kos # Cotidianul
Republica Moldova ar putea înregistra un progres fără precedent în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că există șanse reale ca toate clusterele de negocieri să fie deschise în același an, datorită ritmului accelerat cu care autoritățile de la Chișinău aliniază legislația națională la cea europeană, scrie …
14:50
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova începând cu 1 septembrie 2025 # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc sau tranzitează prin Republica Letonia trebuie să respecte noi reguli de intrare, aplicabile începând cu 1 septembrie 2025. Modificările vizează cetățenii statelor terțe, inclusiv moldoveni, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, aceste reguli au fost introduse ca …
14:40
Rusia introduce aplicația „Amina” pentru monitorizarea cetățenilor străini în Moscova, inclusiv moldoveni, începând cu 1 septembrie # Cotidianul
Începând cu 1 septembrie 2025, cetățenii străini, inclusiv cei din Republica Moldova, care lucrează în Moscova, vor fi obligați să folosească aplicația mobilă „Amina” pentru înregistrarea și monitorizarea geolocației, în cadrul unui regim experimental impus de autoritățile ruse. Potrivit Centrului Multifuncțional Migrațional (MMTS), prin intermediul aplicației, utilizatorii trebuie să se înregistreze la adresa centrului și …
14:20
Rusia își schimbă strategia în războiul din Ucraina: Turcia dezvăluie noile cerințe ale lui Putin pentru negocieri și condiții militare # Cotidianul
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că au existat schimbări notabile în poziția Rusiei față de războiul din Ucraina. Rusia nu mai insistă să controleze întregul teritoriu al celor patru regiuni ucrainene, ci urmărește să mențină linia frontului în Zaporijia și să consolideze 25-30% din regiunea Donețk. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, …
14:00
Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe președintele României, Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române # Cotidianul
Duminică, 31 august 2025, Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române printr-o serie de evenimente la care va participa și președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, la invitația șefei statului, Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa împreună la manifestările dedicate acestei sărbători, care subliniază unitatea culturală și lingvistică dintre Republica Moldova …
13:30
Maia Sandu, discuție telefonică cu noul președinte al Poloniei: „Varșovia rămâne un susținător ferm al integrării europene a Moldovei” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri, 29 august, o convorbire telefonică cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial. Potrivit Președinției, cei doi lideri au convenit să continue cooperarea foarte bună dintre …
13:20
Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet. Este vorba de Adrian Băluțel, care și-a suspendat funcția pentru a participa la campania electorală # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet. Este vorba de Adrian Băluțel, care și-a suspendat funcția pentru a participa la campania electorală. Într-o declarație publică, acesta a anunțat că, pe întreaga perioadă a campaniei, renunță la atribuțiile de la Președinție pentru a se dedica participării la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. „Începând de astăzi, …
13:00
Șefa diplomației Uniunii Europene: „Putin își bate joc de orice fel de eforturi de pace care se fac” # Cotidianul
Șefa diplomației Uniunii Europene Kaja Kallas a condamnat vineri cu fermitate loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puțin 23 de morți și a îndemnat la adoptarea de noi sancțiuni împotriva Moscovei, relatează dpa, citată de Agerpres. „Aceste atacuri arată că Putin pur și simplu își bate joc de orice fel de eforturi de …
12:50
Lovitură sub centură pentru organizația lui Șor. Pro-rusa Irina Vlah, vizată de sancțiunile Canadei: E parte a „activităților de interferență malignă” ale Rusiei în Moldova # Cotidianul
Guvernul Canadei a extins Regulamentul privind măsurile economice speciale referitoare la Republica Moldova, pe motiv că situația din acest stat reprezintă „o gravă încălcare a păcii și securității internaționale”, cu potențialul de a genera o criză internațională serioasă. Printre cei vizați de sancțiuni se află și Irina Vlah, fostă bașcană a Găgăuziei și lideră a …
12:00
După sancțiunile Canadei, Chișinăul sancționează încă doi propagandiști ai Kremlinului și „ȘOR”, pentru manipulare și destabilizare # Cotidianul
Încă doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost incluși pe lista persoanelor sancționate pentru subminarea suveranității și participarea la acțiuni de destabilizare în interesul Rusiei și al grupărilor criminale. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean într-o postare pe Facebook. Este vorba despre: Dmitri Buimistru, sancționat pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale …
