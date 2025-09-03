Alexandr Berlinschii acuză PAS de dublu standard și de încălcarea legii electorale
Democracy.md, 3 septembrie 2025 17:20
Alexandr Berlinschii, expert electoral și fost secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), acuză PAS de dublu standard. Pe de o parte aceștia acuză nefondat candidatul Partidului Nostru, Mihail Dobrovolschi, vicepreședintele raionului Glodeni, de încălcarea legislației. Pe de altă parte ei înșiși ar încălca legislația în ceea ce privește procedura de suspendare a patru președinți de
• • •
Acum 10 minute
17:20
17:20
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36,
Acum 4 ore
15:10
Forţele armate americane au atacat o „ambarcaţiune transportând droguri" care tocmai părăsise Venezuela, ucigând "11 narcoterorişti", a anunțat marţi preşedintele american Donald Trump. Washingtonul a desfăşurat recent şapte nave de război în Caraibe, într-un efort de combatere a traficului internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că se află la
14:30
Guvernul aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 # Democracy.md
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 3 septembrie 2025, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul asigură continuarea procesului de modernizare a sistemului medical. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne,
14:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și reacțiile din presa de acasă. El a subliniat că prezența sa în Italia a stârnit imediat reacții puternice din partea unor instituții media și a așa-numiților analiști, pe care primarul i-a
Acum 6 ore
12:30
Liderul Blocului ALTERNATIVA critică promisiunile electorale „goale” ale unor partide # Democracy.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu cetățenii din Hîncești, unde a discutat despre alegerile parlamentare și despre viziunea Blocului electoral privind direcția în care ar trebui să se îndrepte Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, Chicu a criticat dur promisiunile electorale fără substanță, făcute de unele partide: „Acum îi
12:00
China a organizat cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și victoria asupra Japoniei. Ceremonia a fost condusă de liderul chinez, Xi Jinping, și i-a avut ca invitați pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și liderul Coreei de Nord, Kim
Acum 8 ore
10:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025.
10:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și inculpat în mai multe cauze de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. „Actualmente, grupul de urmărire penală
Ieri
16:00
Dimineața zilei de 1 septembrie a fost marcată de o tragedie în satul Chircaiești, raionul Căușeni. Poliția a fost alertată la ora 11:13 despre producerea unui accident. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 43 de ani, în timp ce încerca să pornească mecanic tractorul ce îi aparținea, a ajuns sub roțile acestuia. În urma traumatismelor
14:10
Maia Sandu, întrevedere cu comisarul european Glenn Micallef: Moldova aderă la programul „Europa Creativă” # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi la Chișinău pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului are loc în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă", prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări și
13:30
Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru: Cele 29 de proiecte de lege elaborate deja de echipa noastră asigură realizarea rapidă a priorităților în viitorul parlament! # Democracy.md
Cele 29 de proiecte de lege, deja elaborate de specialiștii Partidului Nostru, garantează realizarea rapidă a priorităților formațiunii în Parlament. Unele proiecte creează baza necesară pentru realizarea angajamentelor prevăzute în alte acte normative – de exemplu, asigură finanțarea stabilă a plății pensiilor, care nu trebuie să fie mai mici de 5 000 de lei. Despre
13:00
Victoria Furtună, despre decizia CSJ de a exclude partidul „Moldova Mare”: „Este o răfuială politică” # Democracy.md
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a denunțat decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) de a exclude formațiunea din cursa electorală, calificând-o drept o „răfuială politică" și acuzând magistrații de subordonare față de „curatorii externi și clanul PAS". Într-o postare publică, Victoria Furtună a afirmat că decizia CSJ, prezidată de Ion Munteanu, fratele conducătorului
12:30
Printre persoanele reținute astăzi în urma perchezițiilor desfășurate la Comrat se numără și un viceprimar al municipiului. De asemenea, au fost reținuți trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii politice vizate de acțiunile de urmărire penală. Detaliile sunt prezentate de către Centrul Național Anticorupție. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile persoanelor bănuite. De
11:40
Polonia a lansat, luni, cel mai amplu exercițiu militar al anului, „Iron Defender-25", a anunțat Comandamentul General al Forțelor Armate, potrivit The Kyiv Independent. Exercițiile, desfășurate pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic, implică aproximativ 30.000 de militari polonezi și aliați și 600 de echipamente, având loc pe fondul unor riscuri de
11:10
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova! Acestea cuprind acțiuni în toate domeniile vieții # Democracy.md
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. "Partidul Nostru nu a fost la guvernare, dar a
11:00
Președinta Maia Sandu, va efectua pe 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde este așteptată să susțină un discurs în plenul Parlamentului European, a anunțat Președinția de la Chișinău. Pe parcursul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt, inclusiv din cadrul Consiliului Europei. Vizita are loc în contextul
10:10
Republica Moldova va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu. Acesta este unul dintre angajamentele electorale asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea, care a guvernat în ultimii patru ani, promite dublarea veniturilor populației active.
09:30
Acum o oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger", au desfășurat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali,
1 septembrie 2025
18:40
Deși Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a emis nicio avertizare, echipele Primăriei Chișinău sunt mobilizate pe teren pentru a interveni prompt în urma ploilor puternice, însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. Autoritățile îndeamnă locuitorii și oaspeții capitalei să dea dovadă de prudență, să evite arborii bătrâni și parcarea automobilelor sub aceștia, iar
17:40
Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată, a prezentat astăzi angajamentele Blocului electoral ALTERNATIVA pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova, subliniind că prioritatea principală este stoparea închiderii instituțiilor de învățământ. „Este un angajament necesar, pentru că școala nu poate fi tratată ca o simplă cheltuială contabilă. Ea este centrul vieții sociale și culturale al
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba # Democracy.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor. Premierul Dorin Recean a mulțumit părții nipone pentru sprijinul constant acordat țării noastre. Japonia sprijină proiecte în agricultură, sănătate, educație și de
16:40
Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost numit oficial în funcție de către procurorul general # Democracy.md
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a fost numit luni, 1 septembrie, oficial în funcție și prezentat colectivului de procurori de procurorul general Alexandru Machidon. Potrivit unui comunicat de la Procuratura Generală, Machidon a adresat un mesaj de felicitare noului procuror Anticorupție, subliniind importanța acestei instituții. „Activitatea PA este una de maximă responsabilitate
16:00
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului și a accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit studiului, clopidogrelul ar fi mult mai eficient și nu vine cu riscuri suplimentare. Descoperirea remarcabilă a fost dezvăluită la congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, iar datele din spatele rezultatelor au fost publicate simultan în
15:20
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și părinți, reafirmându-și angajamentele pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat, a prezentat angajamentele Blocului electoral ALTERNATIVA în domeniul Educației: • grădinițe moderne și sigure, unde copiii cresc
14:40
Un videoclip în care un turist spaniol toarnă bere într-un elefant a stârnit un val de indignare pe rețelele sociale. Incidentul a avut loc într-o rezervație privată din Kenya – Ol Jogi Conservancy, situată în districtul Laikipia, scrie revista „Holod". În imagini, bărbatul bea mai întâi bere kenyană Tusker, după care oferă lichidul elefantului. Clipul
13:40
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții
13:20
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere
12:00
Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Magistrații Judecătoriei Bălți au pronunțat o decizie în acest sens la finele săptămânii trecute. Informația fost confirmată pentru Moldpres de purtătorul de cuvânt al Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Starinschi. Șeful Spitalului Clinic Bălți a fost reținut la 29 august de
10:40
Un seism puternic, cu magnitudinea de 6, a lovit duminică seara provincia Kunar din nord-estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistan, provocând un dezastru
10:10
Accident mortal la Soroca: două persoane și-au pierdut viața după ce un BMW s-a răsturnat # Democracy.md
Un grav accident rutier s-a produs aseară, la intrarea în satul Cosăuți, raionul Soroca. Potrivit Poliției, un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil BMW, circula cu viteză excesivă și a pierdut controlul asupra direcției. Mașina a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale și s-a răsturnat. Impactul a fost fatal […] Articolul Accident mortal la Soroca: două persoane și-au pierdut viața după ce un BMW s-a răsturnat apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat printr-o postare video pe rețelele sociale că se află la Roma, unde urmează să participe la mai multe întâlniri și evenimente. „Sunt în Italia, astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții, despre […] Articolul Primarul Capitalei, la Roma: Chișinăul a semnat acorduri de peste 2,2 miliarde lei apare prima dată în DemocracyMD.
31 august 2025
23:20
Un tren care se îndrepta spre Cairo a deraiat sâmbătă după-amiază, provocând moartea a trei persoane şi rănirea a peste 100, potrivit Ministerului Sănătăţii din Egipt. Trei persoane au murit şi alte 103 au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat în drum spre capitala Egiptului, Cairo, au anunţat autorităţile. Accidentul s-a […] Articolul Trei morţi şi peste 100 de răniţi într-un accident feroviar în Egipt apare prima dată în DemocracyMD.
23:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial. Stoianoglo a declarat că muncitorii din domeniu au experiență și capacitatea de a produce, însă lipsa piețelor interne și externe sigure, precum și absența unor […] Articolul Alexandr Stoianoglo promite sprijin pentru industrie: „Statul lipsește din ecuație” apare prima dată în DemocracyMD.
29 august 2025
18:10
CEC a respins cererea de înregistrare a listei candidaților din partea PDMM pentru parlamentare # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cererea de înregistrare a listei candidaților din partea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM). Decizia a fost luată după ce Agenția Servicii Publice (ASP) a notificat CEC despre excluderea formațiunii politice din lista partidelor care pot participa la alegerile parlamentare. Acțiunile au loc în contextul în care ASP […] Articolul CEC a respins cererea de înregistrare a listei candidaților din partea PDMM pentru parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
O pretinsă „scurgere de documente”, potrivit căreia președinta Maia Sandu ar urma să trimită 700 de voluntari în Ucraina în cazul victoriei PAS la alegerile parlamentare, a fost publicată inițial de un site în limba turcă și preluată ulterior de mai multe portaluri din Rusia, dar și de surse obscure în română și italiană. Purtătorul […] Articolul Președinția dezminte: Maia Sandu NU trimite voluntari în Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Belgia oferă un ajutor militar suplimentar Ucrainei, în valoare de aproape 120 de milioane de dolari # Democracy.md
Guvernul belgian a anunţat vineri că va oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar de 100 de milioane de euro (117 milioane de dolari) prin mecanismul „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL – Lista Prioritară a Cerinţelor pentru Ucraina). „Această finanţare se adaugă celor 1 miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) în ajutor militar pe care […] Articolul Belgia oferă un ajutor militar suplimentar Ucrainei, în valoare de aproape 120 de milioane de dolari apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Ion Chicu, ex-prim-ministru al Republicii Moldova și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat că Parlamentul trebuie să devină principalul motor al dezvoltării și modernizării statului. „Parlamentul trebuie să devină simbolul modernizării țării. Aici trebuie să se făurească legile care, în sfârșit, vor deschide calea spre dezvoltare economică, spre crearea locurilor de muncă, spre o […] Articolul Ion Chicu: „Parlamentul trebuie să devină simbolul modernizării Moldovei” apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi, potrivit Moldpres. Până la data întrunirii legale a noului […] Articolul Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova și alte state terțe # Democracy.md
Începând cu 1 septembrie 2025, Republica Letonia va aplica noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere eliberat de autoritățile letone. Decizia vine ca urmare a intensificării riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina și are scopul de a consolida controlul și […] Articolul Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova și alte state terțe apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a adus acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), susținând că instituția ar fi tăinuit o notă informativă de la Ministerul Justiției pentru a exclude partidul din cursa electorală. Declarațiile au fost făcute într-o postare video, în care Furtună a prezentat un act ce ar demonstra ilegalitățile […] Articolul Victoria Furtună acuză CEC de tăinuirea unei note a Ministerului Justiției apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Campania electorală pentru parlamentare a început. Maia Sandu cere „luptă corectă și fără corupție” # Democracy.md
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. […] Articolul Campania electorală pentru parlamentare a început. Maia Sandu cere „luptă corectă și fără corupție” apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Blocul ALTERNATIVA și-a lansat campania: dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizare # Democracy.md
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a reunit membrii și liderii blocului, care au transmis un mesaj comun: Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru cetățeni și nu […] Articolul Blocul ALTERNATIVA și-a lansat campania: dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizare apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală la Spitalul Clinic din Bălți, în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de corupție. Informația a fost confirmată pentru presă de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. „CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de […] Articolul CNA efectuează percheziții la Spitalul Clinic din Bălți în dosare de corupție apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Cetățenii Republicii Moldova, ca și alți migranți din Federația Rusă, vor fi obligați să-și instaleze, de la 1 septembrie curent, o aplicație mobilă prin intermediul căreia vor trebui să trimită geolocația de acasă în mod regulat Poliției. În caz contrar, acestora le vor fi impuse mai multe restricții și chiar ar putea fi alungați din […] Articolul Moldovenii din Rusia, obligați să instaleze o aplicație de monitorizare apare prima dată în DemocracyMD.
28 august 2025
17:30
Șefa statului, la Moldova Youth Forum 2025: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment care a adunat la Chișinău peste 400 de tineri din toată țara care sunt implicați activ în comunitățile lor. Șefa statului a discutat cu tinerii participanți la eveniment despre șansa istorică a Republicii Moldova de a deveni parte a Uniunii Europene și […] Articolul Șefa statului, la Moldova Youth Forum 2025: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri” din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe scenă și a subliniat că la acțiune sunt prezenți nu doar bălțeni, ci și oaspeți din alte localități, iar concertul este urmărit de întreaga țară […] Articolul Ziua Independenței, celebrată la Bălți cu muzică, artificii și momente memorabile apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Grănicerii ucraineni au descoperit, în timpul patrulării, rămășițele a doi oameni în Munții Carpați. Lângă unul dintre schelete au fost găsite documentele unui bărbat de 36 de ani din regiunea Lugansk, împreună cu resturi de haine. „Noaptea trecută, grănicerii secției „Veliatino” a detașamentului Mukacevo au descoperit rămășițe umane”, transmite democracy.md cu referire la point.md. În timpul patrulării sectorului […] Articolul Scheletul și documentele unui bărbat de 36 de ani, găsite în Carpați apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Fostul ministru polonez al Sănătăţii, Adam Niedzielski, a ajuns la spital după ce a fost bătut de doi bărbaţi în plină stradă, în oraşul Siedlce. Incidentul este pus în legătură cu rolul său în gestionarea pandemiei de COVID-19. Adam Niedzielski, ministru al Sănătăţii în Polonia în perioada pandemiei de COVID-19, între 2020 şi 2023, a […] Articolul Un fost ministru polonez, agresat în plină stradă apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
O tragedie neașteptată a umbrit o nuntă din nordul Turciei, conform AFP. Un mire în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unor focuri de armă trase în semn de celebrare chiar după propria sa căsătorie. Tânărul, identificat drept Ali K., a fost rănit în timp ce cuplul proaspăt căsătorit era escortat […] Articolul Șoc în Turcia: Mire împușcat mortal la propria nuntă, de o rudă a miresei apare prima dată în DemocracyMD.
