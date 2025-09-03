Liderul Blocului ALTERNATIVA critică promisiunile electorale „goale” ale unor partide

21:30

Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată printr-o acțiune fără precedent din partea unui partid unionist. AUR din Republica Moldova a transmis pentru prima dată un apel oficial către marile puteri ale lumii – Statele Unite, Federația Rusă și Uniunea Europeană – prin depunerea de scrisori la ambasadele acestora la Chișinău. Potrivit unui comunicat de […] Articolul De Ziua Independenței, AUR Moldova lansează un Manifest pentru Reunire: „Viitorul țării este în România și în Europa” apare prima dată în DemocracyMD.