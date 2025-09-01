Blocul ALTERNATIVA promite: 500 de săli și terenuri de sport noi până în 2030

13:00

În cei patru ani de putere absolută în țară, Partidul Acțiune și Solidaritate nu a îndeplinit niciuna dintre promisiunile de bază pentru care oamenii au votat atunci, și nu a creat nimic altceva decât falsa impresie că, dacă se va continua să se voteze pentru ei, țara va intra în UE și imediat vor crește […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: În 4 ani PAS nu a creat nimic, decât impresia că oamenii trebuie să viseze la UE și să voteze pentru ei apare prima dată în DemocracyMD.