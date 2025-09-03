CEC va deschide 301 secții de votare peste hotare

17:30

Președinta Maia Sandu a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment care a adunat la Chișinău peste 400 de tineri din toată țara care sunt implicați activ în comunitățile lor. Șefa statului a discutat cu tinerii participanți la eveniment despre șansa istorică a Republicii Moldova de a deveni parte a Uniunii Europene și […] Articolul Șefa statului, la Moldova Youth Forum 2025: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” apare prima dată în DemocracyMD.