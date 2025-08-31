Alexandr Stoianoglo promite sprijin pentru industrie: „Statul lipsește din ecuație”

16:40

Existența Republicii Moldova depinde de credite și de voința partenerilor externi, dar independența încă nu este pierdută, deși este doar o chestiune de timp – trebuie să schimbăm ceva. O astfel de opinie a exprimat, în cadrul emisiunii „Главное" de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. „Încă avem independență. Dar dacă îi lăsăm pe […]