Alexandr Stoianoglo promite sprijin pentru industrie: „Statul lipsește din ecuație”
Democracy.md, 31 august 2025 23:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial. Stoianoglo a declarat că muncitorii din domeniu au experiență și capacitatea de a produce, însă lipsa piețelor interne și externe sigure, precum și absența unor […] Articolul Alexandr Stoianoglo promite sprijin pentru industrie: „Statul lipsește din ecuație” apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Acum 4 ore
23:20
Un tren care se îndrepta spre Cairo a deraiat sâmbătă după-amiază, provocând moartea a trei persoane şi rănirea a peste 100, potrivit Ministerului Sănătăţii din Egipt. Trei persoane au murit şi alte 103 au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat în drum spre capitala Egiptului, Cairo, au anunţat autorităţile. Accidentul s-a […] Articolul Trei morţi şi peste 100 de răniţi într-un accident feroviar în Egipt apare prima dată în DemocracyMD.
23:10
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
CEC a respins cererea de înregistrare a listei candidaților din partea PDMM pentru parlamentare # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cererea de înregistrare a listei candidaților din partea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM). Decizia a fost luată după ce Agenția Servicii Publice (ASP) a notificat CEC despre excluderea formațiunii politice din lista partidelor care pot participa la alegerile parlamentare. Acțiunile au loc în contextul în care ASP […] Articolul CEC a respins cererea de înregistrare a listei candidaților din partea PDMM pentru parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
O pretinsă „scurgere de documente”, potrivit căreia președinta Maia Sandu ar urma să trimită 700 de voluntari în Ucraina în cazul victoriei PAS la alegerile parlamentare, a fost publicată inițial de un site în limba turcă și preluată ulterior de mai multe portaluri din Rusia, dar și de surse obscure în română și italiană. Purtătorul […] Articolul Președinția dezminte: Maia Sandu NU trimite voluntari în Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Belgia oferă un ajutor militar suplimentar Ucrainei, în valoare de aproape 120 de milioane de dolari # Democracy.md
Guvernul belgian a anunţat vineri că va oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar de 100 de milioane de euro (117 milioane de dolari) prin mecanismul „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL – Lista Prioritară a Cerinţelor pentru Ucraina). „Această finanţare se adaugă celor 1 miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) în ajutor militar pe care […] Articolul Belgia oferă un ajutor militar suplimentar Ucrainei, în valoare de aproape 120 de milioane de dolari apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Ion Chicu, ex-prim-ministru al Republicii Moldova și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat că Parlamentul trebuie să devină principalul motor al dezvoltării și modernizării statului. „Parlamentul trebuie să devină simbolul modernizării țării. Aici trebuie să se făurească legile care, în sfârșit, vor deschide calea spre dezvoltare economică, spre crearea locurilor de muncă, spre o […] Articolul Ion Chicu: „Parlamentul trebuie să devină simbolul modernizării Moldovei” apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi, potrivit Moldpres. Până la data întrunirii legale a noului […] Articolul Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova și alte state terțe # Democracy.md
Începând cu 1 septembrie 2025, Republica Letonia va aplica noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere eliberat de autoritățile letone. Decizia vine ca urmare a intensificării riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina și are scopul de a consolida controlul și […] Articolul Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova și alte state terțe apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a adus acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), susținând că instituția ar fi tăinuit o notă informativă de la Ministerul Justiției pentru a exclude partidul din cursa electorală. Declarațiile au fost făcute într-o postare video, în care Furtună a prezentat un act ce ar demonstra ilegalitățile […] Articolul Victoria Furtună acuză CEC de tăinuirea unei note a Ministerului Justiției apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Campania electorală pentru parlamentare a început. Maia Sandu cere „luptă corectă și fără corupție” # Democracy.md
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. […] Articolul Campania electorală pentru parlamentare a început. Maia Sandu cere „luptă corectă și fără corupție” apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Blocul ALTERNATIVA și-a lansat campania: dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizare # Democracy.md
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a reunit membrii și liderii blocului, care au transmis un mesaj comun: Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru cetățeni și nu […] Articolul Blocul ALTERNATIVA și-a lansat campania: dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizare apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală la Spitalul Clinic din Bălți, în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de corupție. Informația a fost confirmată pentru presă de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. „CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de […] Articolul CNA efectuează percheziții la Spitalul Clinic din Bălți în dosare de corupție apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Cetățenii Republicii Moldova, ca și alți migranți din Federația Rusă, vor fi obligați să-și instaleze, de la 1 septembrie curent, o aplicație mobilă prin intermediul căreia vor trebui să trimită geolocația de acasă în mod regulat Poliției. În caz contrar, acestora le vor fi impuse mai multe restricții și chiar ar putea fi alungați din […] Articolul Moldovenii din Rusia, obligați să instaleze o aplicație de monitorizare apare prima dată în DemocracyMD.
28 august 2025
17:30
Șefa statului, la Moldova Youth Forum 2025: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment care a adunat la Chișinău peste 400 de tineri din toată țara care sunt implicați activ în comunitățile lor. Șefa statului a discutat cu tinerii participanți la eveniment despre șansa istorică a Republicii Moldova de a deveni parte a Uniunii Europene și […] Articolul Șefa statului, la Moldova Youth Forum 2025: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri” din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe scenă și a subliniat că la acțiune sunt prezenți nu doar bălțeni, ci și oaspeți din alte localități, iar concertul este urmărit de întreaga țară […] Articolul Ziua Independenței, celebrată la Bălți cu muzică, artificii și momente memorabile apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Grănicerii ucraineni au descoperit, în timpul patrulării, rămășițele a doi oameni în Munții Carpați. Lângă unul dintre schelete au fost găsite documentele unui bărbat de 36 de ani din regiunea Lugansk, împreună cu resturi de haine. „Noaptea trecută, grănicerii secției „Veliatino” a detașamentului Mukacevo au descoperit rămășițe umane”, transmite democracy.md cu referire la point.md. În timpul patrulării sectorului […] Articolul Scheletul și documentele unui bărbat de 36 de ani, găsite în Carpați apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Fostul ministru polonez al Sănătăţii, Adam Niedzielski, a ajuns la spital după ce a fost bătut de doi bărbaţi în plină stradă, în oraşul Siedlce. Incidentul este pus în legătură cu rolul său în gestionarea pandemiei de COVID-19. Adam Niedzielski, ministru al Sănătăţii în Polonia în perioada pandemiei de COVID-19, între 2020 şi 2023, a […] Articolul Un fost ministru polonez, agresat în plină stradă apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
O tragedie neașteptată a umbrit o nuntă din nordul Turciei, conform AFP. Un mire în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unor focuri de armă trase în semn de celebrare chiar după propria sa căsătorie. Tânărul, identificat drept Ali K., a fost rănit în timp ce cuplul proaspăt căsătorit era escortat […] Articolul Șoc în Turcia: Mire împușcat mortal la propria nuntă, de o rudă a miresei apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Recrutorul instruirilor din Bosnia, trimis în judecată de PCCOCS pentru pregătirea dezordinilor în masă # Democracy.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală în privința recrutorului participanților la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea organizării dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024. Rolul „organizatorului” din Anenii Noi în vârstă de 50 de ani, trimis acum în judecată, consta în selectarea […] Articolul Recrutorul instruirilor din Bosnia, trimis în judecată de PCCOCS pentru pregătirea dezordinilor în masă apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
VIDEO// Plahotniuc, escortat în fața magistraților greci: se examinează cererile de extrădare în Moldova # Democracy.md
Astăzi, fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost escortat în cătușe la sediul Curții de Apel din Atena, unde magistrații examinează celelalte două cereri de extrădare depuse de Republica Moldova. Sursa: https://www.facebook.com/cusens.md Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul VIDEO// Plahotniuc, escortat în fața magistraților greci: se examinează cererile de extrădare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Ministerul de Externe lansează eConsulat – ghișeul digital al moldovenilor din străinătate # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță lansarea platformei eConsulat, o soluție digitală modernă destinată cetățenilor moldoveni care trăiesc în străinătate, pentru acces rapid și eficient la serviciile consulare. Platforma eConsulat digitalizează și automatizează procesele consulare, reducând timpul de procesare, eliminând erorile și facilitând interacțiunea cetățenilor cu serviciile publice. Aceasta oferă acces online securizat la […] Articolul Ministerul de Externe lansează eConsulat – ghișeul digital al moldovenilor din străinătate apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
VIDEO// Un tată a trei copii și-a înscenat moartea într-un accident de caiac și a fugit după o femeie cunoscută online # Democracy.md
Un bărbat din Wisconsin, tată a trei copii, și-a înscenat moartea într-un accident de caiac și a fugit în străinătate după o femeie cunoscută online. El și-a răsturnat intenționat ambarcațiunea și a aruncat în apă telefonul, portofelul și actele pentru ca familia și autoritățile să creadă că s-a înecat. Bărbatul a fost descoperit de anchetatori […] Articolul VIDEO// Un tată a trei copii și-a înscenat moartea într-un accident de caiac și a fugit după o femeie cunoscută online apare prima dată în DemocracyMD.
27 august 2025
21:30
De Ziua Independenței, AUR Moldova lansează un Manifest pentru Reunire: „Viitorul țării este în România și în Europa” # Democracy.md
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată printr-o acțiune fără precedent din partea unui partid unionist. AUR din Republica Moldova a transmis pentru prima dată un apel oficial către marile puteri ale lumii – Statele Unite, Federația Rusă și Uniunea Europeană – prin depunerea de scrisori la ambasadele acestora la Chișinău. Potrivit unui comunicat de […] Articolul De Ziua Independenței, AUR Moldova lansează un Manifest pentru Reunire: „Viitorul țării este în România și în Europa” apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk # Democracy.md
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
S-ar fi lovit la cap în piscină: Un copil de 3 ani din Moldova a murit într-un spital din Italia. # Democracy.md
Durere fără margini pentru o familie de moldoveni. Copilul lor în vârstă de doar trei ani a murit într-un spital din Torino, Italia, după ce s-a lovit la cap în piscină. Potrivit presei italiene, cazul s-a produs în data de 23 august. Băiatul ar fi fost găsit de tatăl său pe fundul piscinei unei pensiuni […] Articolul S-ar fi lovit la cap în piscină: Un copil de 3 ani din Moldova a murit într-un spital din Italia. apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a lansat un apel public către cetățeni să analizeze lista candidaților formațiunii sale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat oficial partidul în cursa electorală. „Am avut mai multe discuții despre lista candidaților. Fiecare raion a propus doi, patru candidați”, a declarat Renato […] Articolul Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
„Tot ce faci tu înseamnă Moldova” – este mesajul transmis de președinta Maia Sandu astăzi, 27 august, când țara noastră împlinește 34 de ani de Independență. Șefa statului a mai menționat că fiecare din noi poate contribui la dezvoltarea și viitorul liber al țării noastre. „Tu ai păstrat tradițiile Moldovei și ai adunat familiile acasă. Tu […] Articolul Mesajul Maiei Sandu de Ziua Independenței: Noi făurim drumul Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
26 august 2025
18:10
AUDIO: Risc de provocări și dezordini planificate de grupuri afiliate Federației Ruse, de Ziua Independenței # Democracy.md
Inspectoratul General al Poliției avertizează asupra unor posibile acțiuni destabilizatoare planificate pentru Ziua Independenței, organizate de provocatori și membri ai unor grupuri de influență afiliate Federației Ruse. Potrivit autorităților, scopul acestora este de a crea dezordine publică și de a manipula opinia publică prin acțiuni coordonate. Oamenii legii au făcut publice înregistrări audio în care […] Articolul AUDIO: Risc de provocări și dezordini planificate de grupuri afiliate Federației Ruse, de Ziua Independenței apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală: Curtea de Apel Centru anulează decizia CEC # Democracy.md
Curtea de Apel Centru a admis astăzi sesizarea Partidului „Moldova Mare”, anulând astfel decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a refuza înregistrarea listei de candidați a formațiunii. Anunțul a fost făcut de lidera partidului, Victoria Furtună, care a declarat că, în urma hotărârii instanței, CEC este obligată să înscrie formațiunea în cursa pentru alegerile parlamentare. […] Articolul Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală: Curtea de Apel Centru anulează decizia CEC apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Prim-ministrul Dorin Recean a discutat cu Benjamin Netanyahu despre siguranța și drepturile cetățenilor moldoveni din Israel # Democracy.md
Ieri, prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Cei doi oficiali au discutat situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel și au abordat măsurile necesare pentru asigurarea siguranței, bunăstării și respectării condițiilor corecte de muncă. De asemenea, au abordat organizarea anuală a pelerinajului evreilor hasidici, cu accent […] Articolul Prim-ministrul Dorin Recean a discutat cu Benjamin Netanyahu despre siguranța și drepturile cetățenilor moldoveni din Israel apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! # Democracy.md
Existența Republicii Moldova depinde de credite și de voința partenerilor externi, dar independența încă nu este pierdută, deși este doar o chestiune de timp – trebuie să schimbăm ceva. O astfel de opinie a exprimat, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. „Încă avem independență. Dar dacă îi lăsăm pe […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Victoria Furtună, despre decizia CEC de a nu înregistra Partidul „Moldova Mare”: „Vom prezenta probe relevante la Curtea de Apel” # Democracy.md
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale, susținând că instituția încearcă să împiedice înregistrarea partidului său în cursa electorală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu la Gonța Media, în care Furtună a exprimat convingerea că decizia CEC. este ilegală și va fi contestată în […] Articolul Victoria Furtună, despre decizia CEC de a nu înregistra Partidul „Moldova Mare”: „Vom prezenta probe relevante la Curtea de Apel” apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
LIVE: Conferința de presă comună susținută de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu # Democracy.md
Dialog diplomatic: conferință de presă comună a miniștrilor de externe din Moldova, Mihai Popșoi, și România, Oana Țoiu. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE: Conferința de presă comună susținută de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Donald Trump avertizează Rusia cu consecințe grave dacă nu acceptă negocieri directe cu Zelenski # Democracy.md
Liderul american Donald Trump a avertizat că Rusia s-ar putea confrunta cu urmări grave dacă președintele Vladimir Putin nu va accepta în curând negocieri directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, unde Trump a precizat că Statele Unite sunt pregătite să intervină decisiv […] Articolul Donald Trump avertizează Rusia cu consecințe grave dacă nu acceptă negocieri directe cu Zelenski apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Proiect ratat de un spital din Chișinău. Primarul de Iași: „Mi l-au prezentat în limba rusă” # Democracy.md
Un spital din Chișinău ar fi ratat șansa de a beneficia de un proiect important de finanțare europeană din cauza faptului că documentația a fost prezentată în limba rusă, și nu în engleză, așa cum impun normele internaționale. Dezvăluirea a fost făcută de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” difuzate de […] Articolul Proiect ratat de un spital din Chișinău. Primarul de Iași: „Mi l-au prezentat în limba rusă” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Fostul președinte american Donald Trump a lansat un nou avertisment economic la adresa Chinei, anunțând că ar putea impune tarife vamale de 200% pentru produsele chinezești, dacă Beijingul nu își reia exporturile de magneți din pământuri rare către Statele Unite. „Trebuie să ne dea magneţi. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune taxe vamale […] Articolul Trump amenință China cu tarife vamale de 200% pentru magneții din pământuri rare apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Renato Usatîi a precizat că actuala componență legislativă nu mai corespunde realităților demografice, întrucât, de la proclamarea Independenței, populația Republicii Moldova a scăzut semnificativ. Potrivit acestuia, reducerea numărului de parlamentari ar face procesul decizional mai eficient și ar diminua cheltuielile publice. ”51 de deputați activi ne ajung, experiența arată că în fiecare Legislatură avem în […] Articolul Renato Usatîi propune reducerea numărului de deputați la 51 apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Batrîncea acuză CEC de discriminare și politizare după reducerea secțiilor de vot pentru stânga Nistrului # Democracy.md
Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a limita la doar 12 numărul secțiilor de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului a fost criticată dur de socialistul Vlad Batrîncea, care o califică drept o „imitare a democrației”. Într-un demers adresat organizațiilor internaționale și misiunilor diplomatice, politicianul denunță această hotărâre drept o încălcare gravă a drepturilor electorale […] Articolul Batrîncea acuză CEC de discriminare și politizare după reducerea secțiilor de vot pentru stânga Nistrului apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
UE pregătește al 19-lea val de sancțiuni împotriva Rusiei. Deciziile grele rămân la Washington # Democracy.md
Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, însă evită din nou să atingă principala sursă de venit a Kremlinului – energia. Al 19-lea set de măsuri, aflat în fază de elaborare, vizează în special companiile care ajută Moscova să ocolească restricțiile deja impuse, în timp ce presiunea reală pare să vină, […] Articolul UE pregătește al 19-lea val de sancțiuni împotriva Rusiei. Deciziile grele rămân la Washington apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
VIDEO// Cristina Smolenschi: Moldova riscă să rămână fără direcție de dezvoltare după 2030 # Democracy.md
Republica Moldova nu are o viziune pe termen lung și riscă să piardă oportunități majore de investiții dacă nu își actualizează din timp strategia națională de dezvoltare, avertizează Cristina Smolenschi, reprezentantă a Partidului Nostru și fost viceprimar al municipiului Strășeni. Într-o declarație făcută în cadrul unui podcast cu Igor Cujba, Smolenschi a atras atenția că, […] Articolul VIDEO// Cristina Smolenschi: Moldova riscă să rămână fără direcție de dezvoltare după 2030 apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Igor Cujba, Partidul Nostru: În 4 ani PAS nu a creat nimic, decât impresia că oamenii trebuie să viseze la UE și să voteze pentru ei # Democracy.md
În cei patru ani de putere absolută în țară, Partidul Acțiune și Solidaritate nu a îndeplinit niciuna dintre promisiunile de bază pentru care oamenii au votat atunci, și nu a creat nimic altceva decât falsa impresie că, dacă se va continua să se voteze pentru ei, țara va intra în UE și imediat vor crește […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: În 4 ani PAS nu a creat nimic, decât impresia că oamenii trebuie să viseze la UE și să voteze pentru ei apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
VIDEO // Igor Cebotari: „Puterea vrea să rămână doar cu partidele controlate”. PDMM denunță presiuni politice # Democracy.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) semnalează grave abateri procedurale și presiuni politice în procesul de înregistrare a formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-o conferință de presă, Vlad Cebotari, unul dintre fondatorii și liderii formațiunii, a atras atenția asupra faptului că, la indicația puterii politice, SIS face presiune pe ASP și CEC, […] Articolul VIDEO // Igor Cebotari: „Puterea vrea să rămână doar cu partidele controlate”. PDMM denunță presiuni politice apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană trebuie să rămână o prioritate esențială pentru România, subliniind sprijinul ferm și consecvent pentru Chișinău. Declarațiile au fost făcute marți, 26 august, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, organizată la București. „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem […] Articolul Nicușor Dan: Integrarea Moldovei în UE trebuie să rămână o prioritate pentru România apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
LIVE: Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 august 2025 # Democracy.md
Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 august 2025. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE: Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 august 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Începând cu 28 august 2025, Liuba Gavrilița va ocupa funcția de director adjunct al Agenției pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, potrivit unei hotărâri aprobate de Guvernul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul ședinței Executivului. „Doamna Gavrilița are peste 10 ani de experiență profesională în domeniul administrării […] Articolul Guvernul a aprobat numirea Liubei Gavrilița în conducerea Agenției e-Justiție apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Activitatea a patru formațiuni politice considerate afiliate cu fostul Partid Șor va rămâne restricționată. Este vorba despre partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”. Magistrații au respins recursurile acestora și au menținut deciziile primei instanțe, considerate legale și temeinice. Hotărârea Curții este irevocabilă, dar nu înseamnă dizolvarea oficială a […] Articolul Patru partide afiliate cu Șor rămân cu activitatea restricționată apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 august 2025. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE: Ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 august 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
25 august 2025
18:00
Ursula von der Leyen, actuala președintă a Comisiei Europene, este luată în calcul pentru funcția de președinte federal al Germaniei la alegerile din 2027, potrivit revistei Der Spiegel. Liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), Friedrich Merz, examinează mai multe candidaturi feminine, printre care se numără și președinta Bundestagului Julia Klöckner, ministra Familiei Karin Prien și șefa Parlamentului […] Articolul Ursula von der Leyen, posibilă candidată la președinția Germaniei în 2027 apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
TikTok ia măsuri pentru alegerile din Moldova: Fără reclame politice plătite și conținut manipulator # Democracy.md
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, TikTok a anunțat un set de măsuri stricte pentru a preveni dezinformarea și a proteja integritatea procesului electoral din Republica Moldova. Platforma interzice complet reclamele politice plătite, iar conturile partidelor și ale politicienilor nu vor avea acces la funcții de promovare sau monetizare. Pentru a combate conținutul înșelător, […] Articolul TikTok ia măsuri pentru alegerile din Moldova: Fără reclame politice plătite și conținut manipulator apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
DOC // Guvernul finanțează cu 2,5 milioane de lei un film despre Plahotniuc, produs de Jurnal TV, care va fi lansat în prima zi de campanie electorală # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a alocat din bugetul public 2,5 milioane de lei pentru promovarea filmului „Plaha”, o producție Jurnal TV în care este portretizat în context negativ fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Banii au fost alocați pe data de 7 august 2025, la inițiativa ministrului Culturii Sergiu Prodan. Despre acest lucru scrie canalul […] Articolul DOC // Guvernul finanțează cu 2,5 milioane de lei un film despre Plahotniuc, produs de Jurnal TV, care va fi lansat în prima zi de campanie electorală apare prima dată în DemocracyMD.
