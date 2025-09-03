Trei moldoveni au murit într-un grav accident rutier în județul Botoșani

12:30

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor că până pe 3 septembrie 2025 mai pot declara noul lor loc de ședere, în cazul în care s-au mutat după ultimele alegeri. Declarația se face la primăria sau pretura localității în care alegătorul locuiește în prezent. După înregistrare, persoana va fi inclusă în lista electorală a noii adrese, […]