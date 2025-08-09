Programul de conformare fiscală aduce majorări de 7% la obligațiile fiscale

11:20

Președintele Uniunii Avocaților din Moldova, Dorin Popescu, acuză un atac fără precedent asupra independenței și autonomiei profesiei de avocat, după ce Parlamentul a adoptat amendamente la Legea cu privire la avocatură fără consultarea avocaților și fără respectarea procedurilor legale. Potrivit acestuia, modificările au fost aprobate „în mod clandestin”, întrucât nu au fost incluse în ordinea […] Articolul Avocații amenință cu greva generală după noile modificări normative la Legea avocaturii apare prima dată în JMD.