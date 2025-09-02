Anchetă Context.ro/ „Persecuția ortodocșilor”: Cum agenți de influență ai Rusiei deghizați în ONG-uri sunt implicați într-o operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din R. Moldova

10:00

Un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că ar fi lovit cu mașina doi polițiști, în timp ce ar fi încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP (sare, n.r.). Conform unui comunicat de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), drogurile ar fi...