Anchetă Context.ro/ „Persecuția ortodocșilor”: Cum agenți de influență ai Rusiei deghizați în ONG-uri sunt implicați într-o operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din R. Moldova
Ziarul de Garda, 2 septembrie 2025 21:50
În prag de alegeri parlamentare, agenți de influență ai Rusiei deghizați în ONG-uri sau europarlamentari acuză R. Moldova de discriminare religioasă. Scenariul nu e nou. A fost aplicat în Ucraina și propagat în mod organizat în SUA și UE. În Moldova, președinta Maia Sandu este acuzată că interzice procesiuni religioase, dar nu și marșurile minoritaților sexuale,...
• • •
Acum o oră
22:10
LIVE TEXT/ Macron va avea o întrevedere cu Zelenski înainte de summitul Coaliției voluntarilor – presa. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:04 Președintele francez Emmanuel Macron se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Paris în seara zilei de 3 septembrie, scrie European Pravda, citând o sursă de la Palatul Elysee. Zelenski ar urma să se întâlnească cu Macron înaintea summitului la nivel înalt al Coaliției voluntarilor, programat pentru 4 septembrie, scrie presa ucraineană....
21:50
Acum 2 ore
21:10
R. Moldova, „cap de afiș” în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă. Eurodeputații vor adopta o rezoluție prin care își vor reitera sprijinul pentru țara noastră # Ziarul de Garda
Pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European (PE) din această toamnă, care va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg, au fost incluse trei subiecte dedicate R. Moldova. Deputații europeni urmează să negocieze o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul PE pentru țara noastră în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul...
Acum 4 ore
20:20
Parlamentare 2025: Adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru moldovenii din diasporă # Ziarul de Garda
301 secții de votare vor funcționa peste hotarele R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat al Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai multe secții vor fi deschise în Italia (75), fiind urmată de Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23)....
19:50
Tânărul din Micăuți, dat dispărut în iunie, a fost găsit mort în apropierea unui iaz. Cauza decesului este momentan necunoscută # Ziarul de Garda
Tânărul de 18 ani satul Micăuți, raionul Strășeni, care a plecat de acasă pe 6 iunie „pentru a se întâlni cu un prieten”, a fost găsit mort, în apropierea unui iaz din extravilanul localității Micăuți. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Mariana Didenco, ofițeră de presă a Inspectoratului de Poliție Strășeni....
19:00
Autoritățile din sănătate anunță câte cazuri de Covid-19 au fost înregistrate săptămâna trecută. Circa 300, în rândul copiilor # Ziarul de Garda
În perioada 25–31 august 2025 (săptămâna 35/2025), au fost înregistrate 855 de cazuri de Covid-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 14% comparativ cu săptămâna precedentă, informează marți, 2 septembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) printr-un comunicat. Din totalul cazurilor, 280 (33%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14...
18:50
SINTEZA ELECTORALĂ/ Acuzații de corupție electorală la un partid din Blocul „Patriotic”, înfrângere în justiție pentru PDMM-ul afiliat lui Plahotniuc și angajamentele PAS și ale Partidului Nostru # Ziarul de Garda
Marți, 2 septembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au bătut la ușa „Inimii Moldovei” cu acuzații de corupere electorală. În aceeași zi, blocul auto-declarat „Patriotic” condus de Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah a semnat un angajament prin care anunță că „nu va face o alianță cu PAS”. Tot marți, Curtea de Apel Centru a menținut...
Acum 6 ore
18:20
LIVE TEXT/ Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat care ar fi „locul potrivit” pentru desfășurarea următoarei runde de negocieri între Rusia și Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:11 Cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că va propune Geneva ca loc de desfășurare a unei noi runde de negocieri de pace între Ucraina și Rusia în cadrul reuniunii coaliției voluntarilor de joi, de la Paris, scrie Sky News. „Geneva ar fi un loc potrivit pentru un acord de încetare a...
18:10
Rusia și China au ajuns la o înțelegere privind construirea noului gazoduct Power of Siberia 2 # Ziarul de Garda
Rusia și China au dat undă verde conductei Power of Siberia 2, dar încă nu au ajuns la un acord privind prețurile, a declarat marți, 2 septembrie, Gazprom, subliniind indiferența președintelui Xi Jinping față de cererile Occidentului de a renunța la parteneriatul tot mai strâns cu Moscova, conform Reuters. Conducta, care ar putea livra într-o...
17:40
Ministerul Educației anunță „o creștere semnificativă” a numărului de studenți admiși la unele universități. Când are loc turul trei # Ziarul de Garda
Instituțiile de învățământ superior din R. Moldova au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la studii, o creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați. În total, la această etapă sunt deja înmatriculați 15 925 de studenți la licență, sau cu 1034 mai mult față de anul 2024, și 5127 de studenți înmatriculați...
17:10
LIVE TEXT/ Donețk: un mort și șapte răniți în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 O persoană a murit la Donețk, iar altele șapte au fost rănite în urma unor atacuri rusești, transmite Poliția Națională a Ucrainei. „Inamicul a concentrat focul asupra a șase localități. Au fost distruse 20 de obiective civile, dintre care șapte clădiri rezidențiale. În Kostîantînivka, rușii au lansat 6 atacuri cu bombe, artilerie și...
17:10
Reacția directorului liceului privat la care au avut loc percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Liceul privat din municipiul Chișinău, vizat de perchezițiile din cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, este Instituția Privată Liceul „Da Vinci”, potrivit surselor ZdG. L-am contactat pe unul dintre directorii instituției, Valeriu Guzun, pentru a obține o reacție. Acesta a evitat să ofere un comentariu, dar a menționat că afirmațiile despre...
16:50
DOC/ Curtea de Apel menține refuzul CEC de a înregistra PDMM, afiliat lui Plahotniuc, în cursa electorală # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a respins contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), afiliat lui Vladimir Plahotniuc, menținând decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu înregistra formațiunea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totuși, PDMM poate ataca încheierea cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) în termen de 3 zile de la notificare....
Acum 8 ore
16:40
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 2 septembrie, că Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că consideră că este posibil să se ajungă la un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei, transmite Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat, după summitul său...
16:20
Autoritățile din Turcia oferă o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportatorii moldoveni # Ziarul de Garda
Agenția Națională Transport Auto din R. Moldova (ANTA) anunță marți, 2 septembrie, obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. „În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 de autorizații pentru transportul în/din...
16:10
Două companii, sancționate cu 5 milioane de lei pentru că ar fi trucat o achiziție publică de camere portabile pentru polițiști. Una dintre întreprinderi a făcut anterior donații Partidului Democrat # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a anunțat marți, 2 septembrie, că a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției. Cine stă în spatele companiilor Potrivit unui răspuns oferit...
15:10
Erdogan spune că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire față în față pe tema războiului # Ziarul de Garda
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că a discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, în cadrul unor discuții purtate în China, și cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la telefon. Totuși, acesta spune că părțile „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel înalt, potrivit...
14:50
DOC/ Lista secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care locuiesc în localitățile de pe malul stâng al Nistrului și în municipiul Bender vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în 12 secții de votare. Acestea vor fi amenajate în Chișinău, Anenii Noi, Căușeni, Dubăsari, Florești, Rezina și Ștefan Vodă. În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3852/2025 a fost aprobată lista...
Acum 12 ore
14:00
VIDEO/ Descinderi de amploare într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani, în sudul țării: trei persoane au fost reținute. Membrii organizației ar fi primit instrucțiuni din Rusia pentru a disemina dezinformare online # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma celor 60 de percheziții efectuate în dimineața zilei de marți, 2 septembrie, în sudul țării de către Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea...
13:30
FOTO/ Paradă militară la Tiraspol: regimul separatist sărbătorește 35 de ani de la autoproclamata „independență” # Ziarul de Garda
Regimul separatist de la Tiraspol a organizat, pe 2 septembrie, o paradă militară pentru a marca 35 de ani de la proclamarea așa-zisei „Republici Moldovenești Nistrene”. Zona de Securitate a remarcat că Tiraspolul nu a mai organizat o paradă militară din 2021. Evenimentul de astăzi, 2 septembrie, are loc cu doar câteva săptămâni înainte de...
13:20
LIVE TEXT/ 13 persoane, rănite în urma atacurilor asupra Sumî în ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:11 Trupele ruse continuă bombardamentele asupra regiunii Sumî. Până în dimineața zilei de 2 septembrie, se știe de 13 răniți, ca urmare a atacurilor și a exploziilor din zonele minate, a comunicat Administrația regională din Sumî. În ultimele 24 de ore, de la dimineața zilei de 1 septembrie până dimineața zilei de 2 septembrie,...
13:00
Energocom a achiziționat în luna august energie electrică cu un preț mai mic decât luna trecută # Ziarul de Garda
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh, a anunțat marți, 2 septembrie, compania. Importurile au constituit 78,33% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat...
12:50
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei susține că nu va face coaliție de guvernare cu PAS # Ziarul de Garda
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a anunțat marți, 2 septembrie, că nu va face coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după alegerile parlamentare. Liderii formațiunilor care formează blocul au semnat o declarație în acest sens. „Noi, partidele care facem parte din Blocul Electoral Patriotic – Partidul Socialiștilor din Republica...
12:40
Xenofon Ulianovschi, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și profesor universitar, a murit marți, 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova. Asociația a punctat că Ulianovschi și-a început activitatea în funcția de judecător la 12 iulie 1986 și a ocupat această poziție până în 2019. De-a...
12:30
Au fost desemnați candidații R. Moldova la funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Ziarul de Garda
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați candidați ai R. Moldova pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø). Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, propunerile vor fi discutate în cadrul Consultării Părților la Convenția de la Tromsø, care decide în privința...
12:00
„Care interdicție?”. Ministerul de Externe al Italiei oferă detalii despre vizita edilului în Spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic, le-a spus unor potențiali susținători ai Blocului „Alternativa”, în cadrul unei discuții electorale, să nu creadă „minciunile de la televizor” privind interdicția lui Ion Ceban de a intra în spațiul Schengen, în contextul în care Ion Ceban se află la Roma, Italia. Între timp, la solicitarea Ziarului de Gardă, Ministerul...
11:40
Europa 2028 – un manifest a 28 de economiști și antreprenori pentru o economie modernă în R. Moldova # Ziarul de Garda
28 de economiști, antreprenori, investitori, agricultori, vinificatori, producători, exportatori, specialiști în energie și IT au lansat marți, 2 septembrie, Europa 2028, un manifest pentru o economie modernă în R. Moldova. Potrivit Europa 2028, economia trebuie să domine agenda politică. „Având o piață internă mică, trebuie să fim integrați în blocuri comerciale mari – o altă...
11:40
VinOpera 2025, cu arii și compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi # Ziarul de Garda
Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOpera, desemnat drept unul dintre cele mai frumoase cinci evenimente enogastronomice din lume, prin votul publicului Wine Travel Awards, revine la Castel Mimi pe 13 septembrie, la cea de-a VIII-a ediție. Evenimentul, organizat de Fundația Constantin Mimi, promite un program muzical de excepție. Arii și compozitori celebri, la VinOpera 2025...
11:30
VIDEO/ UPDATE: Percheziții în Chișinău și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidului condus de Irina Vlah. Au fost reținute patru persoane, inclusiv viceprimara orașului Comrat, conform surselor ZdG # Ziarul de Garda
UPDATE 11:20 Potrivit unui clip video publicat de CNA, oamenii legii au descins cu percheziții și la sediul partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Formațiunea este parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Conform surselor ZdG, Inima Moldovei este partidul investigat de procurorii de la Cahul în dosarul de...
11:20
LIVE TEXT/ Atacuri nocturne asupra regiunilor din Ucraina: cel puțin două persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:15 Rusia a bombardat cartierele rezidențiale din satul Bilozerka, regiunea Herson. „Au fost înregistrate distrugeri, a izbucnit un incendiu într-o casă privată și într-o clădire agricolă. Echipele de salvare au stins toate incendiile. În timpul lucrărilor efectuate în curtea gospodăriei, a fost descoperit cadavrul unei persoane”, a informat Serviciul de Stat pentru Situații de...
11:00
UPDATE/ Percheziții la „Inima Moldovei”? Irina Vlah și Igor Dodon acuză „regimul galben”. Reacția PAS # Ziarul de Garda
UPDATE 10:55 Solicitată de Ziarul de Gardă pentru a comenta acuzațiile lansate de Igor Dodon și Irina Vlah, comunicatoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Adriana Vlas, a declarat că unii politicieni „s-ar victimiza”. „Legea nu trebuie să ocolească politicienii. Oricât de mult s-ar victimiza unii dintre ei pentru a obține scor electoral, ei tot au...
10:50
VIDEO/ Percheziții la un liceu din capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Percheziții la un liceu privat din Chișinău. Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 de lei, informează Serviciul Fiscal și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în...
10:40
Președinta Partidului „Inima Moldovei” și una dintre liderii blocului electoral „Patriotic”, Irina Vlah, a declarat că, în dimineața zilei de 2 septembrie, au avut loc percheziții la mai mulți membri ai formațiunii sale. Declarația a venit după ce Poliția a anunțat efectuarea unor descinderi în Sudul țării, într-un dosar de corupere electorală, fără însă a...
10:20
Percheziții în Chișinău și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid. Au fost reținute patru persoane, inclusiv viceprimara orașului Comrat, conform surselor ZdG # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în capitală și sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice, conform unui comunicat de presă...
10:10
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând cu 2 septembrie sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi...
10:00
15 ani de închisoare, pentru bărbatul care, în 2022, ar fi lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taraclia # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că ar fi lovit cu mașina doi polițiști, în timp ce ar fi încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP (sare, n.r.). Conform unui comunicat de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), drogurile ar fi...
Acum 24 ore
09:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu 150 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:10 În noaptea de 2 septembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 150 de drone de atac de tip Shahed și drone imitatoare de diferite tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucraineene. Apărarea antiaeriană a distrus 120 de ținte în nordul, sudul, estul și centrul țării. Militarii au înregistrat lovituri provocate de 30...
08:30
Percheziții în sudul țării, într-o cauză penală pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice și spălare de bani # Ziarul de Garda
Poliția a anunțat marți dimineața, 2 august, că oamenii legii au descins cu 60 de percheziții în sudul țării. În jurul orei 6:30, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger”, au descins...
Ieri
22:10
După discuțiile cu Xi și Modi, Putin afirmă că pentru pacea în Ucraina trebuie abordat subiectul extinderii NATO # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin, după discuțiile cu Xi Jinping din China și Narendra Modi din India, a declarat luni, 1 septembrie, că pentru a se putea instaura o pace durabilă în Ucraina trebuie abordată problema extinderii NATO spre est, relatează Reuters. Vorbind la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin, Putin...
21:10
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk, atacată de armata rusă: 3 morți și 4 răniți. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:02 Pe 1 septembrie, trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu ajutorul dronelor, artileriei și bombelor aeriene. În urma atacurilor, trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, scrie hromadske cu referire la administrația militară regională din Dnipropetrovsk. Astfel, în noaptea de 1 septembrie, armata rusă a lovit Pokrovsk cu o dronă...
20:20
Pentru prima dată în ultimii trei ani, presa de stat rusească a publicat un video cu Ianukovici: acesta susține tezele lui Putin, exprimate la summitul SCO # Ziarul de Garda
Pentru prima dată în trei ani, mass-media de stat din Rusia a publicat un videoclip cu fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, care a fugit în Rusia în 2014. Înimaginile video, fostul președinte al Ucrainei a făcut declarații prin care susține tezele lui Putin, exprimate la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din...
19:30
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 septembrie 2025 este de 3 299 396, anunță Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) într-un comunicat. Din numărul total de alegători înscriși în registru, 2 763 678 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. „Diferența cuprinde persoanele...
19:00
SINTEZA ELECTORALĂ/ Partidul Victoriei Furtună, exclus definitiv | Vizita lui Ceban la Roma, detalii noi | Concurenții lansați în campanie # Ziarul de Garda
Până pe 26 septembrie, vă vom aduce, pe scurt, cele mai importante știri din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În această ediție vorbim, printre altele, despre decizia Curții Supreme de Justiție în privința partidului condus de Victoria Furtună și vă prezentăm detalii noi despre vizita lui Ion Ceban la Roma.
18:20
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, anunță Președinția într-un comunicat. În cadrul vizitei, printre altele, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European. Conform agendei vizitei, Maia Sandu va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se...
17:40
VIDEO/ Cursele neautorizate de pe Drumul Băcioiului, în vizorul Poliției. Peste 50 de șoferi, depistați cu abateri de la regulamentul circulației rutiere # Ziarul de Garda
Polițiștii de patrulare au desfășurat în seara zilei de duminică, 31 august, o „amplă acțiune” de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la trafic. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), raziile au avut loc pe traseul M-3...
17:10
Circa 52,5 de miliarde lei au fost încasate în primele 8 luni ale anului 2025 la Bugetul public național (BPN). Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, a fost înregistrată o creștere de 6,4 miliarde de lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului 2024. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 8 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 21,4 miliarde...
17:00
LIVE TEXT/ Organele de drept din Ucraina acuză „o posibilă implicare” a serviciilor secrete rusești în cazul uciderii fostului președinte al Radei Supreme de la Kiev. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:52 Reprezentanții Serviciului de Securitate (SBU), Poliției Naționale și Procuraturii Generale din Ucraina consideră că serviciile secrete rusești ar putea fi implicate în cazul omorului lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului de la Kiev. Serviciul de Securitate al Ucrainei a emis un comunicat în care susține că informațiile respective au fost obținute de...
16:10
Luna septembrie vine cu temperaturi ridicate în raioanele din centrul și sudul țării. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, în perioada 2-3 septembrie, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C. Totodată, până pe 4 septembrie este valabil codul galben de pericol de incendiu...
16:00
Avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen, nevoit să aterizeze la Plovdiv pe baza hărților pe hârtie, din cauza unei posibile interferențe rusești # Ziarul de Garda
O presupusă interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times citând trei oficiali familiarizați cu situația, conform G4Media. Un avion care o transporta pe...
15:50
Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost numit oficial în funcție de către procurorul general # Ziarul de Garda
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a fost numit luni, 1 septembrie, oficial în funcție și prezentat colectivului de procurori de procurorul general Alexandru Machidon. Potrivit unui comunicat de la Procuratura Generală, Machidon a adresat un mesaj de felicitare noului procuror Anticorupție, subliniind importanța acestei instituții. „Activitatea PA este una de maximă responsabilitate și...
