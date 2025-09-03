LIVE TEXT/ „Veți vedea ce se va întâmpla” dacă SUA nu sunt mulțumite de deciziile lui Putin privind Ucraina, spune Trump. Război în Ucraina, ziua 1288

09:00

UPDATE 8:45 În regiunea Kropîvnîțkîi, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone, din noaptea de 3 septembrie, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Astfel, în urma loviturii cu drone, 5 persoane au fost rănite, 28 de case au fost avariate, iar una a fost distrusă și au izbucnit mai multe incendii. În plus, au...