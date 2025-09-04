LIVE TEXT/ Zeci de lideri vor discuta cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina la summitul „Coaliției de Voință”. Război în Ucraina, ziua 1289
Ziarul de Garda, 4 septembrie 2025 08:40
8:36 Aproximativ 30 de lideri de state vor purta astăzi, 4 septembrie, discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei păci cu Rusia, cu speranța că au făcut suficient pentru a convinge Statele Unite să le susțină eforturile, transmite Reuters. Summitul de la Paris, atât...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
09:00
VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” # Ziarul de Garda
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram. Câteva luni la rând, așa-numiții...
Acum 30 minute
08:40
Poliția anunță peste 40 de percheziții în nordul țării într-o cauză penală pentru corupere electorală și finanțare ilegalǎ a partidelor politice # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de astăzi, 4 septembrie, au loc peste 40 de percheziții în nordul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță...
08:40
LIVE TEXT/ Zeci de lideri vor discuta cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina la summitul „Coaliției de Voință”. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
8:36 Aproximativ 30 de lideri de state vor purta astăzi, 4 septembrie, discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei păci cu Rusia, cu speranța că au făcut suficient pentru a convinge Statele Unite să le susțină eforturile, transmite Reuters. Summitul de la Paris, atât...
Acum o oră
08:30
Poliția anunță peste 40 de percheziții în nordul țării într-o cauză penală pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de astăzi, 4 septembrie, au loc peste 40 de percheziții în nordul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță...
08:20
Portugalia declară zi de doliu pentru cele 15 persoane decedate în accidentul feroviar din Lisabona # Ziarul de Garda
O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, 3 septembrie, când celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit, scrie News.ro. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a...
Acum 12 ore
22:20
LIVE TEXT/ „Veți vedea ce se va întâmpla” dacă SUA nu sunt mulțumite de deciziile lui Putin privind Ucraina, spune Trump. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 „Veți vedea ce se va întâmpla” dacă SUA nu sunt mulțumite de deciziile lui Putin privind Ucraina, spune președintele SUA Donald Trump, potrivit The Guardian. Întrebat în timpul unei întâlniri cu președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, la Casa Albă, care este mesajul său pentru Putin, Trump a răspuns: „Nu am niciun mesaj...
22:00
Emmanuel Macron anunță că Europa este „gata să ofere garanții de securitate în ziua în care va fi semnat acordul de pace” între Rusia și Ucraina # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron a salutat miercuri „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”, care permite europenilor să fie „gata să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în ziua în care va fi semnat acordul de pace”, potrivit BFM TV, citat de G4Media. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri, 3 septembrie, de la Palatul Élysée, alături de președintele...
21:20
R. Moldova și Israelul au semnat un Memorandum care „deschide cooperarea în proiecte agricole și parteneriate comerciale” # Ziarul de Garda
La Chișinău a fost semnat miercuri, 3 septembrie, un Memorandum de Înțelegere între R. Moldova și Statul Israel, care ar marca „o nouă etapă de cooperare în domeniul agriculturii”, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Documentul a fost parafat de secretara generală adjunctă a ministerului, Ina Butucel și de ministrul israelian al Agriculturii și Securității Alimentare,...
20:40
LIVE TEXT/ Nouă persoane au murit și șapte au fost rănite, în urma bombardamentelor rusești asupra orașului Kosteantînivka. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:32 Nouă persoane au murit și șapte au fost rănite, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, care a spus că acestea sunt consecințele bombardamentelor de astăzi asupra orașului Kosteantînivka. Dimineață, forțele ruse au bombardat orașul cu artilerie — 8 persoane cu vârste cuprinse între 44 și 74 de ani au murit, iar șase...
20:20
CEC, obligată de instanță să înregistreze un candidat la alegerile parlamentare, după ce a refuzat formațiunea pentru că avea pe listă persoane cu antecedente penale. Unul dintre liderii partidului – un afacerist pro-rus # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de miercuri, 3 septembrie, a înregistrat lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI), pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă. Decizia CEC vine în contextul executării hotărârii Curții de Apel Centru și a...
Acum 24 ore
20:00
Citiți joi în ZdG: Investigație sub acoperire – Armata digitală a Kremlinului și Altarul propagandei de pe rețelele sociale # Ziarul de Garda
În această ediție a ziarului tipărit vă așteaptă o nouă investigație sub acoperire. De această dată, Ziarul de Gardă s-a infiltrat în rețeaua de propagandă a Moscovei, iar la rubrica Anchetă veți afla despre sutele de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la...
19:40
CEC, obligat de instanță să înregistreze un candidat la alegerile parlamentare, după ce a refuzat formațiunea pentru că avea pe listă persoane cu antecedente penale. Unul dintre liderii partidului – un afacerist pro-rus # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de miercuri, 3 septembrie, a înregistrat lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI), pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă. Decizia CEC vine în contextul executării hotărârii Curții de Apel Centru și a...
18:50
SINTEZA ELECTORALĂ/ Documente scurse despre planul Kremlinului pentru parlamentare, Chișinăul e fără primar, iar PLDM-ul lui Filat — în afara cursei electorale # Ziarul de Garda
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon a anunțat, cu referire la mai multe documente, că Kremlinul intenționează să influențeze masiv alegerile parlamentare din R. Moldova, iar pentru asta a elaborat un plan pentru care au fost alocați cel puțin 350 de milioane de dolari. Miercuri, 3 octombrie, Ion Ceban a anunțat într-o conferință de presă, că și-a...
18:00
UPDATE/ Două companii, sancționate cu 5 milioane de lei pentru că ar fi trucat o achiziție de camere portabile pentru polițiști. Proprietarul uneia dintre firme: „Actele care au stat la baza stabilirii încălcării au fost anulate” # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a anunțat marți, 2 septembrie, că a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției, potrivit unui comunicat de presă. UPDATE, 3 septembrie Într-un...
18:00
Profil de integritate: Marc Tkaciuk. Deputat în cinci legislaturi din partea comuniștilor, liderul Partidului Congresul Civic, actual pe lista Blocului Electoral „Alternativa” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:50
Putin spune că este gata să se întâlnească cu președintele ucrainean: „Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova” # Ziarul de Garda
Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova. Într-o declarație făcută la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu liderul de la Kiev, notează CNN. „Donald m-a întrebat dacă este posibil să organizăm o astfel...
17:30
LIVE TEXT/ Estonia se va alătura inițiativei americane de achiziționare de arme pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Estonia va participa la achiziționarea de arme fabricate în SUA pentru Ucraina în cadrul inițiativei „Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei” (PURL) și este pregătită să trimită un contingent militar în Ucraina dacă un astfel de pas este aprobat de Coaliția Voluntarilor, scrie Ukrinform. Președintele estonian, Alar Karis, a declarat aceste lucruri miercuri,...
17:10
R. Moldova și Uzbekistan inițiază negocieri pentru liberalizarea transportului internațional de mărfuri în regim bilateral # Ziarul de Garda
R. Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul unei ședințe a Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurată la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Astfel, pentru anul 2026 au fost confirmate 300 de autorizații pentru transport bilateral și tranzit, și 60 de...
17:00
Războiul din Gaza a lăsat 21 000 de copii palestinieni cu dizabilități, potrivit ONU # Ziarul de Garda
Cel puțin 21 000 de copii au rămas cu dizabilități în Gaza de când a izbucnit războiul din regiune, în urmă cu aproape doi ani, a declarat un comitet al Națiunilor Unite, potrivit Al Jazeera. Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) a raportat miercuri că aproximativ 40 500 de copii au suferit „noi...
17:00
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:50
Mai multe drumuri naționale și locale își vor schimba numele și administrarea: „Nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor” # Ziarul de Garda
Guvernul modifică administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, miercuri, 3 septembrie, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din R. Moldova, conform unui comunicat de presă. Potrivit Executivului, decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent „nu erau clar atribuite...
16:40
Mai multe drumurile naționale și locale își vor schimba numele și administrarea: „Nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor” # Ziarul de Garda
Guvernul modifică administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, miercuri, 3 septembrie, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din R. Moldova, conform unui comunicat de presă. Potrivit Executivului, decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent „nu erau clar atribuite...
16:20
Dosar electronic de sănătate, programări online, și rețete electronice: Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze fluxurile de lucru. Potrivit unui comunicat al Executivului, pacienții vor beneficia de servicii medicale mai eficiente și mai...
16:20
LIVE TEXT/ Doi morți și 35 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin doi oameni și a rănit cel puțin 35, inclusiv copii, în ultima zi, au raportat autoritățile, scrie presa ucraineană. Cel mai recent atac rusesc a vizat infrastructura energetică, fiind raportate instalații avariate în regiunile Cernihiv și Ivano-Frankivsk. Cinci persoane au fost rănite în Znameanka, un oraș din centrul regiunii Kirovohrad....
16:10
Electorala 2025. Profil de integritate: Ion Ceban. Primar de Chișinău, în trecut comunist, apoi socialist # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:00
DOC/ CSJ îi dă dreptate CEC-ului: partidul condus de Vlad Filat rămâne în afara cursei electorale. PLDM anunță că se va adresa la CtEDO # Ziarul de Garda
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), al cărui președinte este fostul premier Vlad Filat, rămâne fără dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 2 septembrie, acțiunea depusă de formațiune împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC), care nu a inclus PLDM în lista partidelor care pot...
16:00
Adjunctul procurorului general a fost propus pentru promovarea evaluării externe de integritate # Ziarul de Garda
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a fost propus pentru promovarea evaluării externe de integritate, anunță miercuri, 3 septembrie, Comisia de evaluare a procurorilor. „Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a lui Sergiu Russu, adjunct al procurorului general, și a stabilit că acesta corespunde criteriilor legale prevăzute de Legea nr....
16:00
Electorala 2025. Profil de integritate: Ion Ceban. Prima de Chișinău, în trecut comunist, apoi socialist # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
15:50
DOC/ Judecătorii îi dau dreptate CEC-ului: partidul condus de Vlad Filat rămâne în afara cursei electorale. PLDM anunță că se va adresa la CtEDO # Ziarul de Garda
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), al cărui președinte este fostul premier Vlad Filat, rămâne fără dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 2 septembrie, acțiunea depusă de formațiune împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC), care nu a inclus PLDM în lista partidelor care pot...
15:10
Sancțiuni împotriva rușilor implicați în „reeducarea” copiilor ucraineni, impuse de Marea Britanie # Ziarul de Garda
Autoritățile britanice au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva oficialilor și organizațiilor ruse implicate în încercările de deportare și indoctrinare ideologică a copiilor ucraineni. Printre cei vizați de sancțiuni se numără mama liderului cecen Ramzan Kadîrov și mișcarea de tineret „Primii”, scrie BBC. Ambasada britanică la Moscova informează că autoritățile ruse au trimis cu forța pe...
15:00
Profil de integritate: Maria Acbaș. În trecut figura pe lista Partidului „Congresul Civic”, în prezent pe lista PAS, decorată de Dodon cu ordinul „Gloria Muncii” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
14:50
WatchDog/ Schimbări de abordare ale Rusiei față de R. Moldova și strategiile aplicate în aceste alegeri # Ziarul de Garda
Numirea lui Serghei Kirienko, considerat al doilea om în stat, care era responsabil de suprimarea opoziției în Rusia prevestește o intensificare a imixtiunii rusești în alegerile din R. Moldova. Potrivit WatchDog, Kirienko este determinat să obțină o victorie geopolitică pentru Putin prin acțiuni subversive, fără limite morale și cu bugete nelimitate, folosindu-se de actori locali precum Șor...
14:00
Profil de integritate: Ion Chicu. Ex-premier și ministru într-un guvern controlat de PDM, cu legături cu Dodon # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
13:50
LIVE TEXT/ Drone din Rusia au lovit mai multe orașe din Ucraina, cel puțin șapte persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 Cel puțin șapte persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma atacului rus asupra orașului Drujkivka. Una dintre lovituri a lovit în apropierea unor clădiri de apartamente. O femeie cu mobilitate redusă a rămas blocată în apartament. Echipele de salvare au eliberat-o și au transportat-o la spital. De asemenea, a...
13:40
UPDATE/ Ministerul de Externe anunță că a fost stabilită identitatea victimelor accidentului rutier produs în România # Ziarul de Garda
UPDATE: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) comunică faptul că identitatea tuturor victimelor accidentului rutier produs în județul Botoșani a fost stabilită, iar rudele acestora au fost deja informate. În autoturism se aflau cinci bărbați, printre decedați numărându-se și șoferul. „Consulatul General al R. Moldova la Iași se află în contact permanent cu autoritățile locale și oferă...
13:20
Edilul capitalei Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar în contexul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a confirmat informațiile în cadrul unei conferințe de presă din 3 septembrie. Pe 29 august a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În condițiile Codului electoral, campania electorală este perioadă de activitate care se desfășoară cu...
13:10
Poliția de Frontieră anunță că o dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova. Ministerul Apărării nu confirmă incidentul # Ziarul de Garda
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă survolare a spațiului aerian național de către o dronă rusească de tip Shahed, în nordul R. Moldova. Conform datelor oferite de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul...
13:00
Profil de integritate: Grigorii Uzun. Persoana de încredere a lui Dodon, înfrânt de Guțul la funcția de bașcan, fără loc de muncă, dar cu mii de dolari și ruble din evenimentele de familii # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
12:40
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din fondul național al culturii se extinde # Ziarul de Garda
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament. Acesta a fost aprobat de Guvern în ședința din 3 septembrie. Regulamentul creează premise pentru dezvoltarea parteneriatelor între instituții publice, organizații nonguvernamentale și entități culturale din alte țări, „contribuind astfel la promovarea...
12:20
„Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes # Ziarul de Garda
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Un proiect social, nu comercial Campania „Știm cum...
12:10
De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” # Ziarul de Garda
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse...
12:00
LIVE TEXT/ Drone din Ucraina ar fi lovit o cale ferată în regiunea Rostov din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 Dronele au lovit infrastructura feroviară din regiunea Rostov din Rusia în noaptea de 3 septembrie, provocând întârzieri în serviciile de transport de pasageri, a declarat guvernatorul regional, Iuri Sliusar, scrie The Kyiv Independent. Regiunea Rostov, care se învecinează cu Ucraina, servește drept centru logistic cheie pentru proviziile militare rusești. Kievul a atacat în repetate rânduri infrastructura...
12:00
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
11:30
Trei cetățeni moldoveni au murit într-un accident rutier grav produs în România. Primele informații de la Ministerul de Externe # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță despre producerea unui grav accident rutier pe data de 3 septembrie 2025, ora 10:27, în localitatea Dămideni, județul Botoșani. Conform primelor informații, trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi s-au ales cu răni grave. „Un autoturism de marca Volvo, înmatriculat în R. Moldova, a intrat în coliziune cu...
11:10
Profil de integritate: Vasile Tarlev. Fost deputat comunist, fost premier, decorat de Putin cu „Ordinul Prieteniei” și „omul lui Șor” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
11:00
Planul de „milioane de dolari” al Kremlinului pentru a schimba puterea la Chișinău: cum vrea să influențeze parlamentarele și numele politicienilor vizați în documentele secrete. Jurnalist ucrainean: „Este periculos pentru întreaga Europă” # Ziarul de Garda
Kremlinul intenționează să influențeze masiv alegerile parlamentare din R. Moldova și să răstoarne guvernarea proeuropeană de la Chișinău, iar pentru asta a elaborat un plan pentru care au fost alocați cel puțin 350 de milioane de dolari. O parte din acești bani este destinată coruperii alegătorilor și controlului deplin asupra viitoarei majorități parlamentare. Doar pentru...
10:40
Canale de Telegram asociate grupării Șor, sparte. Scurgere masivă de informații și un mesaj pentru activiștii Blocului Victorie: „Acum sunteți pe cont propriu” # Ziarul de Garda
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor. „Blocul Victorie...
10:10
Procuratura Anticorupție confirmă: Vladimir Andronachi a fost reținut într-un nou dosar penal # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) confirmă faptul că, în seara zilei de marți, 2 septembrie 2025, fostul deputat în Parlamentul R. Moldova, Vladimir Andronachi, a fost reținut pentru un termen de 72 de ore. „Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3)...
10:10
Foști premieri ai României, prezenți la parada militară din Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un # Ziarul de Garda
Foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat miercuri la parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. În fotografia oficială realizată înaintea evenimentului, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pot fi observați în spatele președintelui Chinei, Xi Jinping, al liderului rus,...
10:10
Miercuri, 3 septembrie, are loc ședința Guvernului. Pe agendă sunt 17 proiecte de hotărâre, printre care se numără câteva proiecte privind transmiterea unor bunuri imobile, dar și aprobarea Programului Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.