CEC, obligată de instanță să înregistreze un candidat la alegerile parlamentare, după ce a refuzat formațiunea pentru că avea pe listă persoane cu antecedente penale. Unul dintre liderii partidului – un afacerist pro-rus

Pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European (PE) din această toamnă, care va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg, au fost incluse trei subiecte dedicate R. Moldova. Deputații europeni urmează să negocieze o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul PE pentru țara noastră în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul...