LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu rachete lucrătorii umanitari care efectuau activități de deminare lângă Cernihiv. Două persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1289
Ziarul de Garda, 4 septembrie 2025 16:30
UPDATE 16:27 Armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra orașului Cernihiv, lovind lucrătorii umanitari care efectuau activități de deminare, a raportat șeful administrației militare a orașului Cernihiv, Dmitri Brîjinski. În rezultat, două persoane au fost ucise, iar alte trei sunt rănite. În jurul orei 15:00, Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra amenințării utilizării...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
16:50
Intervenția pompierilor IGSU la clădirea Parlamentului. „În interiorul clădirii a fost observat fum” # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 4 septembrie, pompierii IGSU au fost alertați să intervină la clădirea Parlamentului după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu. Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:41, informează IGSU. „La fața locului au fost îndreptate forțe...
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:00
Sentință de doi ani la închisoare pentru 11 participanți la protestele pro-europene din Georgia # Ziarul de Garda
În Georgia au fost condamnați la doi ani de închisoare 11 participanți la protestele pro-europene. Procurorii i-au acuzat pe toți cei 11 deținuți pentru „organizarea sau participarea activă la acțiuni de grup care perturbă ordinea publică”, scrie JAM-News. Cei condamnați sunt:● Andro Chichinadze● Onise Tskhadadze● Jano Archaya● Ruslan Sivakov● Luka Jabua● Guram Mirtskhulava● Valeri Tetrashvili●...
Acum 2 ore
15:50
Guvernul bulgar: Nu a existat niciun bruiaj al GPS-ului avionului Ursulei von der Leyen # Ziarul de Garda
Joi, guvernul bulgar a declarat că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atunci când acesta a aterizat duminică, 31 august, pe un aeroport local — în ciuda faptului că inițial susținuse altceva, scrie Politico. Joi, premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat în...
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare meteo – cod galben de pericol de incendiu pentru perioada de 5-15 septembrie. Conform meteorologilor, în intervalul menționat se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul țării. „În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor...
15:20
Universitățile din țară desfășoară pe parcursul lunii septembrie al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și de master. Astfel, candidații care nu au fost înmatriculați în cadrul sesiunii de admitere 2025, turul I și turul II, dar doresc să-și facă studiile în învățământul superior, pot depune dosarele de participare la concurs în...
15:10
UE acordă R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro și îndeamnă companiile să investească în R. Moldova # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a acordat R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al R. Moldova. În același timp, având în vedere progresele semnificative înregistrate de Moldova în eforturile sale de reformă, UE lansează un apel către întreprinderi...
15:00
Acum 4 ore
14:50
VIDEO/ Cristina Gherasimov și Marta Kos, conferință de presă. Cum vor fi utilizați cei 1,9 miliarde de euro oferite de UE # Ziarul de Garda
Joi, 4 septembrie, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, susțin o conferință de presă comună. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a făcut o retrospectivă a drumului R. Moldova spre aderarea la UE. „Doar în trei ani de...
14:30
R. Moldova a lansat Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne: UE sprijină reformele din domeniul justiției și securității # Ziarul de Garda
A fost lansată joi, 4 septembrie, Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne a R. Moldova, anunță Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc în prezența Comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, care se flă într-o vizită oficială în R. Moldova. În cadrul evenimentului, Comisara a transmis un mesaj de sprijin pentru...
14:20
Astăzi, 4 septembrie, au fost anunțate șase noi curse aeriene, având drept destinație orașele europene: Hamburg, Torino, Frankfurt, Nisa, Praga și Copenhaga. După întrevederea cu prim-ministrul Dorin Recean, compania Wizz Air a anunțat extinderea activității în R. Moldova. În plus, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din R. Moldova, ceea ce va permite...
14:10
13:50
LIVE TEXT/ Macron anunță că a finalizat lista cu potențiale garanții de securitate pentru Ucraina. Documentul mai are nevoie de aprobarea liderilor din „Coaliția de Voință”. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:43 Președintele Franței a explicat că, după summitul liderilor europeni cu Donald Trump, la Casa Albă, miniștrii Apărării și șefii armatelor din țările care au susținut până acum Ucraina, au început să pună la punct o listă cu potențiale garanții de securitate, care să fie oferite Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, scrie The...
13:30
13:20
Peste 80 de mii de cărți vor ajunge în bibliotecile publice din R. Moldova cu sprijinul României # Ziarul de Garda
Aproximativ 80 de mii de cărți în limba română vor fi donate bibliotecilor publice din R. Moldova, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, informează Moldpres. Evenimentul de semnare a documentului oficial de donație între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din România și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM)...
13:10
LIVE TEXT/ Peste 100 de drone au fost lansate de Rusia în această noapte. Cinci persoane au fost rănite în regiunea Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:03 În noaptea de 4 septembrie, trupele rusești au atacat Ucraina cu 112 drone de atac de tip „Shahed” și diverse tipuri de imitatoare de drone. Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat 84 de ținte, au raportat Forțele Aeriene Ucrainene. Rusia a lansat dronele din regiunile Kursk, Briansk, Millerovo, Orel, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Gvardeiskoie....
13:00
Percheziții în R. Moldova și Ucraina, într-un caz de escrocherie. „Printre victime se numără civili și militari ucraineni activi pe front” # Ziarul de Garda
Trei cetățeni străini au fost reținuți și puși în arest, fiind bănuiți de escrocherie. Potrivit unui comunicat al Poliției, suspecții publicau anunțuri fictive pe platforme online, prin care informau că ar oferi spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. După transferarea banilor, însă, bunurile promise nu erau livrate. Ofițerii Direcției Investigații Centru,...
Acum 6 ore
12:40
Un tânăr, observat de polițiști că avea un comportament suspect, a predat binevol 9 kilograme de droguri, în valoare de 6 milioane de lei # Ziarul de Garda
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul Chișinăului, anunță joi, 4 septembrie, Inspectoratul General...
12:10
12:00
11:40
11:40
Instanța a emis o nouă hotărâre pentru procurorul din Călărași, condamnat în decembrie 2024 la închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a admis, pe 3 septembrie, apelul procurorilor împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Strășeni, la 30 decembrie 2024, în dosarul procurorului Vladimir Martea acuzat de corupere pasivă, anunță joi, 4 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, instanța de apel a emis o nouă hotărâre, majorând pedeapsa: patru ani de închisoare, cu suspendarea executării...
11:30
11:20
LIVE TEXT/ Bloomberg: Rusia pregătește o nouă ofensivă în Ucraina. Armata rusă va încerca să cucerească orașul Pokrovsk. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:11 În timp ce amână negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina, Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă pe front. Conform estimărilor țărilor europene și ale Kievului, o încercare de străpungere a defensivei ucrainene ar putea fi făcută în zona Pokrovsk, pe care armata rusă nu a putut să o cucerească de mai bine de...
11:20
Cauză penală pentru construcția unui imobil cu nerespectarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Percheziții la Strășeni # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 septembrie, oamenii legii desfășoară acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor, anunță Centrul Național Anticorupție. Potrivit sursei citate, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului....
11:00
Acum 8 ore
10:20
SURSE/ Constantin Țuțu și-a amânat revenirea în R. Moldova. Ex-deputatul are un nou bilet spre Chișinău # Ziarul de Garda
Conform informațiilor ZdG, Constantin Țuțu, după ce a fost eliberat de autoritățile din Grecia și-a amânat revenirea în R. Moldova. Inițial, Țuțu planifica să revină astăzi, 4 septembrie, dar și-a replanificat cursa aeriană pentru ziua de duminică, 7 septembrie, ora 16:20. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după...
10:00
Circa 300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din raionul Rîșcani # Ziarul de Garda
Circa 300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 4 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și...
10:00
VIDEO/ Vezi că poți! O campanie dedicată tinerilor care vor să își croiască propriul drum în afaceri. Începând de azi, pe Ziarul de Gardă # Ziarul de Garda
Unul din trei tineri din Republica Moldova nu are un loc de muncă, nu studiază și nu este implicat în vreun program de formare profesională, arată datele Biroului Național de Statistică. În total, aproape 30% din tinerii țării, adică circa 150 000 de persoane, se află în această situație, iar economia pierde anual miliarde de...
09:40
LIVE TEXT/ Forțele de menținere a păcii străine sunt „inacceptabile” în Ucraina, declară Rusia, în timp ce Europa plănuiește garanții de securitate. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 Rusia nu este deschisă ca trupele străine de menținere a păcii să amplasate în Ucraina în urma obținerii unui armistițiu sau un acord de pace în Ucraina, a relatat presa de stat rusă pe 4 septembrie, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, relatează Kyiv Independent. „Rusia nu intenționează...
09:20
Începând de joi, 4 septembrie, intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind anularea reciprocă a regimului de vize, anunță într-un comunicat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Documentul a fost semnat pe 4 august, la Abu Dhabi de către ministrul Mihai Popșoi și omologul său, Șeicul Abdullah bin...
09:00
VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” # Ziarul de Garda
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram. Câteva luni la rând, așa-numiții...
Acum 12 ore
08:40
08:40
LIVE TEXT/ Zeci de lideri vor discuta cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina la summitul „Coaliției de Voință”. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
8:36 Aproximativ 30 de lideri de state vor purta astăzi, 4 septembrie, discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei păci cu Rusia, cu speranța că au făcut suficient pentru a convinge Statele Unite să le susțină eforturile, transmite Reuters. Summitul de la Paris, atât...
08:30
08:20
Portugalia declară zi de doliu pentru cele 15 persoane decedate în accidentul feroviar din Lisabona # Ziarul de Garda
O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, 3 septembrie, când celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit, scrie News.ro. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ „Veți vedea ce se va întâmpla” dacă SUA nu sunt mulțumite de deciziile lui Putin privind Ucraina, spune Trump. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 „Veți vedea ce se va întâmpla” dacă SUA nu sunt mulțumite de deciziile lui Putin privind Ucraina, spune președintele SUA Donald Trump, potrivit The Guardian. Întrebat în timpul unei întâlniri cu președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, la Casa Albă, care este mesajul său pentru Putin, Trump a răspuns: „Nu am niciun mesaj...
22:00
Emmanuel Macron anunță că Europa este „gata să ofere garanții de securitate în ziua în care va fi semnat acordul de pace” între Rusia și Ucraina # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron a salutat miercuri „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”, care permite europenilor să fie „gata să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în ziua în care va fi semnat acordul de pace”, potrivit BFM TV, citat de G4Media. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri, 3 septembrie, de la Palatul Élysée, alături de președintele...
21:20
R. Moldova și Israelul au semnat un Memorandum care „deschide cooperarea în proiecte agricole și parteneriate comerciale” # Ziarul de Garda
La Chișinău a fost semnat miercuri, 3 septembrie, un Memorandum de Înțelegere între R. Moldova și Statul Israel, care ar marca „o nouă etapă de cooperare în domeniul agriculturii”, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Documentul a fost parafat de secretara generală adjunctă a ministerului, Ina Butucel și de ministrul israelian al Agriculturii și Securității Alimentare,...
20:40
LIVE TEXT/ Nouă persoane au murit și șapte au fost rănite, în urma bombardamentelor rusești asupra orașului Kosteantînivka. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:32 Nouă persoane au murit și șapte au fost rănite, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, care a spus că acestea sunt consecințele bombardamentelor de astăzi asupra orașului Kosteantînivka. Dimineață, forțele ruse au bombardat orașul cu artilerie — 8 persoane cu vârste cuprinse între 44 și 74 de ani au murit, iar șase...
20:20
20:00
Citiți joi în ZdG: Investigație sub acoperire – Armata digitală a Kremlinului și Altarul propagandei de pe rețelele sociale # Ziarul de Garda
În această ediție a ziarului tipărit vă așteaptă o nouă investigație sub acoperire. De această dată, Ziarul de Gardă s-a infiltrat în rețeaua de propagandă a Moscovei, iar la rubrica Anchetă veți afla despre sutele de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la...
19:40
18:50
SINTEZA ELECTORALĂ/ Documente scurse despre planul Kremlinului pentru parlamentare, Chișinăul e fără primar, iar PLDM-ul lui Filat — în afara cursei electorale # Ziarul de Garda
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon a anunțat, cu referire la mai multe documente, că Kremlinul intenționează să influențeze masiv alegerile parlamentare din R. Moldova, iar pentru asta a elaborat un plan pentru care au fost alocați cel puțin 350 de milioane de dolari. Miercuri, 3 octombrie, Ion Ceban a anunțat într-o conferință de presă, că și-a...
18:00
UPDATE/ Două companii, sancționate cu 5 milioane de lei pentru că ar fi trucat o achiziție de camere portabile pentru polițiști. Proprietarul uneia dintre firme: „Actele care au stat la baza stabilirii încălcării au fost anulate” # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a anunțat marți, 2 septembrie, că a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției, potrivit unui comunicat de presă. UPDATE, 3 septembrie Într-un...
18:00
Profil de integritate: Marc Tkaciuk. Deputat în cinci legislaturi din partea comuniștilor, liderul Partidului Congresul Civic, actual pe lista Blocului Electoral „Alternativa” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:50
Putin spune că este gata să se întâlnească cu președintele ucrainean: „Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova” # Ziarul de Garda
Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova. Într-o declarație făcută la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu liderul de la Kiev, notează CNN. „Donald m-a întrebat dacă este posibil să organizăm o astfel...
17:30
LIVE TEXT/ Estonia se va alătura inițiativei americane de achiziționare de arme pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Estonia va participa la achiziționarea de arme fabricate în SUA pentru Ucraina în cadrul inițiativei „Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei” (PURL) și este pregătită să trimită un contingent militar în Ucraina dacă un astfel de pas este aprobat de Coaliția Voluntarilor, scrie Ukrinform. Președintele estonian, Alar Karis, a declarat aceste lucruri miercuri,...
17:10
R. Moldova și Uzbekistan inițiază negocieri pentru liberalizarea transportului internațional de mărfuri în regim bilateral # Ziarul de Garda
R. Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul unei ședințe a Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurată la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Astfel, pentru anul 2026 au fost confirmate 300 de autorizații pentru transport bilateral și tranzit, și 60 de...
17:00
Războiul din Gaza a lăsat 21 000 de copii palestinieni cu dizabilități, potrivit ONU # Ziarul de Garda
Cel puțin 21 000 de copii au rămas cu dizabilități în Gaza de când a izbucnit războiul din regiune, în urmă cu aproape doi ani, a declarat un comitet al Națiunilor Unite, potrivit Al Jazeera. Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) a raportat miercuri că aproximativ 40 500 de copii au suferit „noi...
