LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu rachete lucrătorii umanitari care efectuau activități de deminare lângă Cernihiv. Două persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1289

Cel puțin 21 000 de copii au rămas cu dizabilități în Gaza de când a izbucnit războiul din regiune, în urmă cu aproape doi ani, a declarat un comitet al Națiunilor Unite, potrivit Al Jazeera. Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) a raportat miercuri că aproximativ 40 500 de copii au suferit „noi...