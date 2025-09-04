R. Moldova a lansat Strategia de Securitate Națională: UE sprijină reformele din domeniul justiției și securității

10:00

Unul din trei tineri din Republica Moldova nu are un loc de muncă, nu studiază și nu este implicat în vreun program de formare profesională, arată datele Biroului Național de Statistică. În total, aproape 30% din tinerii țării, adică circa 150 000 de persoane, se află în această situație, iar economia pierde anual miliarde de...