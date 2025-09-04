Ilan Șor, într-o conferință online cu Vladimir Putin. Ce i-a raportat fugarul penal liderului de la Kremlin

20:00

În această ediție a ziarului tipărit vă așteaptă o nouă investigație sub acoperire. De această dată, Ziarul de Gardă s-a infiltrat în rețeaua de propagandă a Moscovei, iar la rubrica Anchetă veți afla despre sutele de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la...