Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei susține că nu va face coaliție de guvernare cu PAS
Ziarul de Garda, 2 septembrie 2025 12:50
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a anunțat marți, 2 septembrie, că nu va face coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după alegerile parlamentare. Liderii formațiunilor care formează blocul au semnat o declarație în acest sens. „Noi, partidele care facem parte din Blocul Electoral Patriotic – Partidul Socialiștilor din Republica...
Energocom a achiziționat în luna august energie electrică cu un preț mai mic decât luna trecută # Ziarul de Garda
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh, a anunțat marți, 2 septembrie, compania. Importurile au constituit 78,33% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat...
Xenofon Ulianovschi, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și profesor universitar, a murit marți, 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova. Asociația a punctat că Ulianovschi și-a început activitatea în funcția de judecător la 12 iulie 1986 și a ocupat această poziție până în 2019. De-a...
Au fost desemnați candidații R. Moldova la funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Ziarul de Garda
Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați candidați ai R. Moldova pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø). Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, propunerile vor fi discutate în cadrul Consultării Părților la Convenția de la Tromsø, care decide în privința...
„Care interdicție?”. Ministerul de Externe al Italiei oferă detalii despre vizita edilului în Spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic, le-a spus unor potențiali susținători ai Blocului „Alternativa”, în cadrul unei discuții electorale, să nu creadă „minciunile de la televizor” privind interdicția lui Ion Ceban de a intra în spațiul Schengen, în contextul în care Ion Ceban se află la Roma, Italia. Între timp, la solicitarea Ziarului de Gardă, Ministerul...
Europa 2028 – un manifest a 28 de economiști și antreprenori pentru o economie modernă în R. Moldova # Ziarul de Garda
28 de economiști, antreprenori, investitori, agricultori, vinificatori, producători, exportatori, specialiști în energie și IT au lansat marți, 2 septembrie, Europa 2028, un manifest pentru o economie modernă în R. Moldova. Potrivit Europa 2028, economia trebuie să domine agenda politică. „Având o piață internă mică, trebuie să fim integrați în blocuri comerciale mari – o altă...
VinOpera 2025, cu arii și compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi # Ziarul de Garda
Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOpera, desemnat drept unul dintre cele mai frumoase cinci evenimente enogastronomice din lume, prin votul publicului Wine Travel Awards, revine la Castel Mimi pe 13 septembrie, la cea de-a VIII-a ediție. Evenimentul, organizat de Fundația Constantin Mimi, promite un program muzical de excepție. Arii și compozitori celebri, la VinOpera 2025...
VIDEO/ UPDATE: Percheziții în Chișinău și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidului condus de Irina Vlah. Au fost reținute patru persoane, inclusiv viceprimara orașului Comrat, conform surselor ZdG # Ziarul de Garda
UPDATE 11:20 Potrivit unui clip video publicat de CNA, oamenii legii au descins cu percheziții și la sediul partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Formațiunea este parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Conform surselor ZdG, Inima Moldovei este partidul investigat de procurorii de la Cahul în dosarul de...
LIVE TEXT/ Atacuri nocturne asupra regiunilor din Ucraina: cel puțin două persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:15 Rusia a bombardat cartierele rezidențiale din satul Bilozerka, regiunea Herson. „Au fost înregistrate distrugeri, a izbucnit un incendiu într-o casă privată și într-o clădire agricolă. Echipele de salvare au stins toate incendiile. În timpul lucrărilor efectuate în curtea gospodăriei, a fost descoperit cadavrul unei persoane”, a informat Serviciul de Stat pentru Situații de...
UPDATE/ Percheziții la „Inima Moldovei”? Irina Vlah și Igor Dodon acuză „regimul galben”. Reacția PAS # Ziarul de Garda
UPDATE 10:55 Solicitată de Ziarul de Gardă pentru a comenta acuzațiile lansate de Igor Dodon și Irina Vlah, comunicatoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Adriana Vlas, a declarat că unii politicieni „s-ar victimiza”. „Legea nu trebuie să ocolească politicienii. Oricât de mult s-ar victimiza unii dintre ei pentru a obține scor electoral, ei tot au...
VIDEO/ Percheziții la un liceu din capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Percheziții la un liceu privat din Chișinău. Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 de lei, informează Serviciul Fiscal și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în...
Președinta Partidului „Inima Moldovei” și una dintre liderii blocului electoral „Patriotic”, Irina Vlah, a declarat că, în dimineața zilei de 2 septembrie, au avut loc percheziții la mai mulți membri ai formațiunii sale. Declarația a venit după ce Poliția a anunțat efectuarea unor descinderi în Sudul țării, într-un dosar de corupere electorală, fără însă a...
Percheziții în Chișinău și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid. Au fost reținute patru persoane, inclusiv viceprimara orașului Comrat, conform surselor ZdG # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în capitală și sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice, conform unui comunicat de presă...
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând cu 2 septembrie sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi...
15 ani de închisoare, pentru bărbatul care, în 2022, ar fi lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea orașului Taraclia # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că ar fi lovit cu mașina doi polițiști, în timp ce ar fi încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP (sare, n.r.). Conform unui comunicat de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), drogurile ar fi...
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu 150 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:10 În noaptea de 2 septembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 150 de drone de atac de tip Shahed și drone imitatoare de diferite tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucraineene. Apărarea antiaeriană a distrus 120 de ținte în nordul, sudul, estul și centrul țării. Militarii au înregistrat lovituri provocate de 30...
Percheziții în sudul țării, într-o cauză penală pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice și spălare de bani # Ziarul de Garda
Poliția a anunțat marți dimineața, 2 august, că oamenii legii au descins cu 60 de percheziții în sudul țării. În jurul orei 6:30, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger”, au descins...
După discuțiile cu Xi și Modi, Putin afirmă că pentru pacea în Ucraina trebuie abordat subiectul extinderii NATO # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin, după discuțiile cu Xi Jinping din China și Narendra Modi din India, a declarat luni, 1 septembrie, că pentru a se putea instaura o pace durabilă în Ucraina trebuie abordată problema extinderii NATO spre est, relatează Reuters. Vorbind la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin, Putin...
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk, atacată de armata rusă: 3 morți și 4 răniți. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:02 Pe 1 septembrie, trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu ajutorul dronelor, artileriei și bombelor aeriene. În urma atacurilor, trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, scrie hromadske cu referire la administrația militară regională din Dnipropetrovsk. Astfel, în noaptea de 1 septembrie, armata rusă a lovit Pokrovsk cu o dronă...
Pentru prima dată în ultimii trei ani, presa de stat rusească a publicat un video cu Ianukovici: acesta susține tezele lui Putin, exprimate la summitul SCO # Ziarul de Garda
Pentru prima dată în trei ani, mass-media de stat din Rusia a publicat un videoclip cu fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, care a fugit în Rusia în 2014. Înimaginile video, fostul președinte al Ucrainei a făcut declarații prin care susține tezele lui Putin, exprimate la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din...
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 septembrie 2025 este de 3 299 396, anunță Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) într-un comunicat. Din numărul total de alegători înscriși în registru, 2 763 678 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. „Diferența cuprinde persoanele...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Partidul Victoriei Furtună, exclus definitiv | Vizita lui Ceban la Roma, detalii noi | Concurenții lansați în campanie # Ziarul de Garda
Până pe 26 septembrie, vă vom aduce, pe scurt, cele mai importante știri din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În această ediție vorbim, printre altele, despre decizia Curții Supreme de Justiție în privința partidului condus de Victoria Furtună și vă prezentăm detalii noi despre vizita lui Ion Ceban la Roma.
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, anunță Președinția într-un comunicat. În cadrul vizitei, printre altele, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European. Conform agendei vizitei, Maia Sandu va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se...
VIDEO/ Cursele neautorizate de pe Drumul Băcioiului, în vizorul Poliției. Peste 50 de șoferi, depistați cu abateri de la regulamentul circulației rutiere # Ziarul de Garda
Polițiștii de patrulare au desfășurat în seara zilei de duminică, 31 august, o „amplă acțiune” de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la trafic. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), raziile au avut loc pe traseul M-3...
Circa 52,5 de miliarde lei au fost încasate în primele 8 luni ale anului 2025 la Bugetul public național (BPN). Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, a fost înregistrată o creștere de 6,4 miliarde de lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului 2024. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 8 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 21,4 miliarde...
LIVE TEXT/ Organele de drept din Ucraina acuză „o posibilă implicare” a serviciilor secrete rusești în cazul uciderii fostului președinte al Radei Supreme de la Kiev. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:52 Reprezentanții Serviciului de Securitate (SBU), Poliției Naționale și Procuraturii Generale din Ucraina consideră că serviciile secrete rusești ar putea fi implicate în cazul omorului lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului de la Kiev. Serviciul de Securitate al Ucrainei a emis un comunicat în care susține că informațiile respective au fost obținute de...
Luna septembrie vine cu temperaturi ridicate în raioanele din centrul și sudul țării. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, în perioada 2-3 septembrie, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C. Totodată, până pe 4 septembrie este valabil codul galben de pericol de incendiu...
Avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen, nevoit să aterizeze la Plovdiv pe baza hărților pe hârtie, din cauza unei posibile interferențe rusești # Ziarul de Garda
O presupusă interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times citând trei oficiali familiarizați cu situația, conform G4Media. Un avion care o transporta pe...
Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost numit oficial în funcție de către procurorul general # Ziarul de Garda
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a fost numit luni, 1 septembrie, oficial în funcție și prezentat colectivului de procurori de procurorul general Alexandru Machidon. Potrivit unui comunicat de la Procuratura Generală, Machidon a adresat un mesaj de felicitare noului procuror Anticorupție, subliniind importanța acestei instituții. „Activitatea PA este una de maximă responsabilitate și...
Acordul moldo-italian de securitate socială, care prevede pensii pentru limită de vârstă și pensii de urmaș, a intrat în vigoare. Autoritățile anunță sesiuni de consultanță pentru cetățenii moldoveni # Ziarul de Garda
Începând de luni, 1 septembrie 2025, a intrat oficial în vigoare Acordul dintre R. Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) au venit cu mai multe precizări în acest sens. Conform unui comunicat al Ministerului, persoanele eligibile vor putea beneficia, în baza acordului, de pensii pentru limită...
Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost numit oficial în funcție de procurorul general # Ziarul de Garda
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări # Ziarul de Garda
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15–19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe 3 continente, reprezentanți ai mediului de...
LIVE TEXT/ Zelenski se va întâlni la Paris cu liderii europeni pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina – presa internațională. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Paris cu liderii europeni, a declarat o sursă pentru AFP, în contextul eforturilor internaționale de a negocia încheierea războiului provocat de Rusia în Ucraina, notează presa internațională. „Planificăm o astfel de întâlnire” între Zelenski și liderii europeni, a spus un oficial sub protecția anonimatului,...
Energocom este de astăzi furnizorul oficial al gazelor naturale, preluând rolul Moldovagaz # Ziarul de Garda
Începând de luni, 1 septembrie, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale a peste 830 de mii de consumatori, conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), anunță compania deținută de către stat, într-un comunicat de presă. Contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii...
Cum a ajuns Ion Ceban la Roma? Cu titlu excepțional, Italia i-a acordat o viză limitată. Precizările Ministerului de Externe al României # Ziarul de Garda
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, căruia în luna iulie i s-a interzis accesul în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a anunțat duminică, 31 august, că se află într-o vizită de lucru la Roma, Italia. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, acesta a...
Noul an de studii a început fără incidente în cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană, anunță Promo-LEX: „Riscurile persistă” # Ziarul de Garda
Promo-LEX anunță că anul școlar 2025-2026 a început fără incidente în cele opt școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, subordonate Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Astfel, reprezentanții Asociației susțin într-un comunicat faptul că se atestă „o evoluție pozitivă pentru elevi, părinți și cadrele didactice, care își reiau activitatea într-un climat de calm...
Peste 800 de persoane au fost ucise și peste 2800 rănite în unul dintre cele mai puternice cutremure din Afganistan, au anunțat luni, 1 septembrie, autoritățile, în timp ce elicopterele transportau răniții la spital după ce aceștia au fost scoși din dărâmăturile care erau căutate în căutarea supraviețuitorilor, a transmis Reuters. Cutremurul cu magnitudinea de...
Platforma DA rămâne fără organizațiile teritoriale din raionul Fălești. Mai mulți consilieri locali au aderat la PSDE # Ziarul de Garda
Echipa Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din raionul Fălești a aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE), a anunțat formațiunea. Este vorba de președinte interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, un consilier raional și nouă locali, dar și toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion. „Salutăm aderarea noilor colegi...
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene susțin că au distrus două elicoptere rusești Mi-8 și au lovit un remorcher în Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit o navă în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. „Un alt rezultat al operațiunilor sistematice ale unității speciale din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei pe teritoriul Crimeii temporar ocupate: a fost lovită baza aeriană...
Au mai rămas TREI zile pentru ca cetățenii să-și declare locul de ședere pentru a putea vota la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Cetățenii cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere, anunță luni, 1 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC). „Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii,...
DOC/ Un fost primar al comunei Negureni rămâne fără averea nejustificată de aproape un MILION de lei. Hotărârea primei instanțe a rămas definitivă # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Nord a respins apelul depus de ex-primarul comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, soția acestuia și persoanele aflate la întreținere împotriva unei hotărâri a Judecătoriei Orhei prin care averea nejustificată a fostului funcționar, de aproape un milion de lei, a fost confiscată în folosul statului, informează Autoritatea Națională de Integritate (ANI) printr-un...
Modernizarea agriculturii și facilitarea accesului produselor moldovenești pe piața UE, discutate de către comisarul european pentru Agricultură și Alimentație cu șefa statului # Ziarul de Garda
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, s-a întâlnit luni, 1 septembrie, cu președinta Maia Sandu, pentru a discuta despre oportunitățile de dezvoltare a sectorului agricol din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă publicat de Delegația UE la Chișinău. Printre subiectele-cheie abordate în discuția dintre oficiali s-au numărat modernizarea agriculturii, adaptarea la schimbările...
Un fost primar al comunei Negureni rămâne fără averea nejustificată de aproape un MILION de lei. Hotărârea primei instanțe a rămas definitivă # Ziarul de Garda
Accident rutier grav în raionul Soroca: Șoferul unui BMW și pasagerul acestuia au murit după ce mașina a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale # Ziarul de Garda
Un accident rutier grav s-a produs duminică seară, 31 august, la intrarea în satul Cosăuți, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani ce se afla la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut...
Anul școlar 2025–2026 a început în peste 1200 de instituții de învățământ. În acesta an de studii vor activa peste 30 de mii de cadre didactice # Ziarul de Garda
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație, procesul educațional în învățământul general a început în 1183 de instituții. În clasa I s-au înscris circa 30 765 de copii, totodată, în acest an activează 30 779 de cadre didactice, anunță luni, 1 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). ...
ZdG NU acceptă publicitate politică în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2025 # Ziarul de Garda
ZdG a decis că NU va accepta publicitate politică și electorală nici în această campanie electorală. Decizia a fost luată pentru că nu pot fi asigurate condiții de respectare a integrității și transparenței activității financiare a tuturor concurenților electorali. ZdG este o redacție care și-a asumat respectarea normelor deontologice, a eticii profesionale, dar și a...
A introdus pe teritoriul țării patru loturi de sisteme de minare Bitcoin. Un bărbat, condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # Ziarul de Garda
Un director de companie a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare condiționată pe un termen de probațiune de trei ani, într-un dosar de contrabandă. Sentința a fost pronunțată pe 29 august de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Sentința nu a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Acțiunea civilă înaintată de...
Elevii, studenții, profesorii și părinții au fost felicitați cu ocazia începutului noului an de studii # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și premierul Dorin Recean felicită toți elevii, studenții, cadrele didactice și părinții cu ocazia începutului noului an școlar 2025–2026. „Acest an școlar marchează o etapă importantă în dezvoltarea educației din R. Moldova – cu investiții în infrastructură, resurse moderne pentru elevi și profesori, dar și cu programe noi care pun...
Directorul Spitalului Clinic Bălți, cercetat într-un dosar de abuz în serviciu și trafic de influență, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, bănuit într-un dosar de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraților de la Judecătoria Bălți, pronunțată sâmbătă, 30 august, scrie nordnews.md. Potrivit materialelor cauzei, Brînza este bănuit de abuz în serviciu, trafic de influență și...
